Гендиректор VK Борис Добродеев уйдёт в отставку после смены акционеров компании Статьи редакции
Он планирует «вернуться в USM для работы с цифровым активами, включая AliExpress Россия, и запустить глобальный венчурный фонд».
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Борис Добродеев уходит из VK, но будет работать, пока не назначат нового CEO. Об этом говорится на сайте компании.
Источники The Bell связали уход Добродеева с решением новых акционеров VK.
Добродеев перешел в Mail.ru Group в 2013 году из USM Holdings Алишера Усманова. Он занял должность гендиректора группы в октябре 2016 года.
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