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Новости
Артём Мазанов

Гендиректор VK Борис Добродеев уйдёт в отставку после смены акционеров компании Статьи редакции

Он планирует «вернуться в USM для работы с цифровым активами, включая AliExpress Россия, и запустить глобальный венчурный фонд».

20 20 комментариев
1156 просмотров

Борис Добродеев уходит из VK, но будет работать, пока не назначат нового CEO. Об этом говорится на сайте компании.

В ближайшее время я сосредоточусь на том, чтобы плавно передать дела и сделать переходный период максимально гладким для акционеров, спокойным для команды и незаметным для миллионов наших пользователей

Борис Добродеев
гендиректор VK

Источники The Bell связали уход Добродеева с решением новых акционеров VK.

Добродеев перешел в Mail.ru Group в 2013 году из USM Holdings Алишера Усманова. Он занял должность гендиректора группы в октябре 2016 года.

#новости #vk

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Террористический месяц

Пашка вернётся. Скриньте.

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Zakhar Zakharov
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5
Террористический месяц

Спасибо большое

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Zakhar Zakharov
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2
Террористический месяц

Продолжай

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Zakhar Zakharov
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0
Антигравитационный торт
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0
Ирина Ермолова

Это шутка лол

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0
Террористический месяц

@Ваксер изнасиловавший Дыню это шутка??

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0
Террористический месяц

Изнасилование это вам не шутки ващета

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0
Террористический месяц

Привет. Ты смотришь аниме?

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0
Террористический месяц

Да и чёрт с ним, он никакой

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1
Timur Muratshin

То ли дело сын Кириенко, который непонятно чем занимался в Ростелекоме :)

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0
Andy

Не похуй ли на эту параша, давно уже удалил акк

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1
Террористический месяц

А где потреблять видео, новости? Я имею ввиду различные паблики

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0
Террористический месяц

У любого адекватного паблоса есть каналы в других соц.сетях, в той же телеге например

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0
aliftin

работы с цифровым активами, включая AliExpress Россия, и запустить глобальный венчурный фонд

Ну хоть не новую крипту собрался пилить и то хорошо.

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1
ред.

эффективный менеджер выполнил свою миссию по скатыванию вк в говно и теперь свободен

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1
Террористический месяц

Фото нового директора?

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0
Михаил Зеленин

Ага, в газпромовской структуре, ну ну.

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