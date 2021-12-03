Журналистке Марии Ресса разрешили выехать с Филиппин для получения Нобелевской премии. На родине её осудили за клевету Статьи редакции
Ресса признали виновной и приговорили к шести годам тюрьмы. Её отпустили под залог.
Филиппинский суд постановил, что основательница издания Rappler Мария Ресса может поехать в Осло 10 декабря для получения Нобелевской премии лично. Она предоставила маршрут, который показывает, что после журналистка «немедленно вернётся» в страну. Об этом сообщает CNN.
Как говорится в решении, «в сложившихся обстоятельствах Ресса не может использовать любое доступное технологическое приложение, и необходимость ее присутствия на церемонии вручения Нобелевской премии мира обоснована». Суд посчитал, что у журналистки нет возможности получить премию в дистанционном формате.
Генпрокуратора Филиппин пыталась заблокировать поездку Марии Ресса. Там посчитали, что личное присутствие журналистки необязательно. Также ведомство отметило, что в 2012 году её приговорили к шести годам тюрьма по обвинению в киберклевете в отношении филиппинского бизнесмена Вилфредо Кенге, но выпустили под залог.
Кроме этого, прокуратура предположила, что Ресса может использовать поездку, чтобы скрыться за границей. Такую позицию ведомство аргументировало тем, что журналистка неоднократно критиковала свой приговор в издании Rappler.
Одной из обладательниц Нобелевской премии мира 2021 года стала филиппинская журналистка Мария Ресса. Комитет присудил ей премию за борьбу за свободу слова в стране. В 2012 году она создала Rappler — оппозиционное издание, занимающееся журналистскими расследованиями. В нём активно освещалась «война с наркотиками» президента Филиппин Родриго Дутерте. За два года его правления в стране убили больше 20 тысячи человек, подозреваемых в наркоторговле. Вина многих из них не доказана.
Тут такое . . .
Сам термин "страна третьего мира".
Он суть есть пережиток холодной войны. Очень устарел.
Его смысл, в том что есть первый мир - страны цивилизованного Запада, второй мир - СССР + остальные страны варшавского договора, и третий мир - все остальные отсталые экономически страны мира.
Его сейчас некорректно применять, очень экономики тех ранее отсталых стран за более полувека выросли.
Муратов компромиссная фигура. Его выбрали по многим причинам и самое главное что нобелевка в ближайшие пару лет не имеет права присуждать нобелевку Россиянину. То есть они освобождены от того чтобы Навальному что-то присуждать там.
Тем более деньги он будет делить с этой журналисткой. Он даже часть бабла не получит которое он вроде как хочет использовать для своих сотрудников. Подстава везде.
Ну зато выступит перед интеллигентами.