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Новости
Sasha Shambilova

Журналистке Марии Ресса разрешили выехать с Филиппин для получения Нобелевской премии. На родине её осудили за клевету Статьи редакции

Ресса признали виновной и приговорили к шести годам тюрьмы. Её отпустили под залог.

25 25 комментариев
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Фото Reuters

Филиппинский суд постановил, что основательница издания Rappler Мария Ресса может поехать в Осло 10 декабря для получения Нобелевской премии лично. Она предоставила маршрут, который показывает, что после журналистка «немедленно вернётся» в страну. Об этом сообщает CNN.

Как говорится в решении, «в сложившихся обстоятельствах Ресса не может использовать любое доступное технологическое приложение, и необходимость ее присутствия на церемонии вручения Нобелевской премии мира обоснована». Суд посчитал, что у журналистки нет возможности получить премию в дистанционном формате.

Генпрокуратора Филиппин пыталась заблокировать поездку Марии Ресса. Там посчитали, что личное присутствие журналистки необязательно. Также ведомство отметило, что в 2012 году её приговорили к шести годам тюрьма по обвинению в киберклевете в отношении филиппинского бизнесмена Вилфредо Кенге, но выпустили под залог.

Кроме этого, прокуратура предположила, что Ресса может использовать поездку, чтобы скрыться за границей. Такую позицию ведомство аргументировало тем, что журналистка неоднократно критиковала свой приговор в издании Rappler.

Она постоянно обсуждает свой приговор за киберклевету в онлайн-журнале. Это отражает отсутствие уважения не только к почётному суду, но и к системе правосудия в целом. По сути, эти действия показывают, что Ресса больше не считает, что наша судебная система всё ещё способна осуществлять беспристрастное правосудие.

Генпрокуратура Филиппин

Одной из обладательниц Нобелевской премии мира 2021 года стала филиппинская журналистка Мария Ресса. Комитет присудил ей премию за борьбу за свободу слова в стране. В 2012 году она создала Rappler — оппозиционное издание, занимающееся журналистскими расследованиями. В нём активно освещалась «война с наркотиками» президента Филиппин Родриго Дутерте. За два года его правления в стране убили больше 20 тысячи человек, подозреваемых в наркоторговле. Вина многих из них не доказана.

Массовые убийства, шутки про изнасилования и…
Кратко о пяти годах правления политика, оскорблявшего Барака Обаму, посылавшего на**й ЕС, но…
tjournal.ru

#новости #нобель2021 #филиппины #политика

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Террористический месяц

Ресса признали виновной и приговорили к шести годам тюрьмы <...> за киберклевету в онлайн-журнале

Еще одно подтверждение, что премию должен был получить не Муратов, а тот, кого осудили за киберклевету на ветерана ред.

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10
Ertha

Ну это дорогим рассиянам хочется, а запад ссорится с Путаной не хочет. Газик, ценные металлы кто будет продавать?

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1
Террористический месяц

и так и так продадут, иначе откуда им денюшки брать)

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0
коренной нарниец
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0
Террористический месяц

Короче разрешили свалить и не возвращаться

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6
Сталин спас Россию

За два года его правления в стране убили больше 20 тысячи человек, подозреваемых в наркоторговле. Вина многих из них не доказана.

Поколонники сталинизма (т.е. носители одной из форм умственной неполноценности) наверное в экстазе.

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4
Neketa Fo
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3
Сталин спас Россию

Кто это

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0
Neketa Fo
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2
Сталин спас Россию

А он тут при чём, он же не сталинист

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0
Neketa Fo

Нет, но план по поеданию наркоманов он бы оценил по достоинству

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6
Аркадий Иванов

Месяц ещё не прошёл для смены ника?

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0
Сталин спас Россию

У меня не стало Плюса, я в рейтинге теперь где-то во второй-третьей десятке

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0
Аркадий Иванов

Ловушка, получается.

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1
Сталин спас Россию

Придётся принимать коммунизм

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0
Террористический месяц

Будь его воля, так с наркоторговцами у нас бы проступали аналогично.

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0
Террористический месяц

Вон оно чё . . .

Я думал, блоггеров только у нас гоняют, чтобы не бибикали, а оказалось - общемировая тенденция.

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1
Vlad M

Так понятно что в странах 3го мира такое происходит, просто мы никак не можем смириться что также являемся им.

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6
Террористический месяц

Тут такое . . .
Сам термин "страна третьего мира".
Он суть есть пережиток холодной войны. Очень устарел.
Его смысл, в том что есть первый мир - страны цивилизованного Запада, второй мир - СССР + остальные страны варшавского договора, и третий мир - все остальные отсталые экономически страны мира.
Его сейчас некорректно применять, очень экономики тех ранее отсталых стран за более полувека выросли.

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1
Террористический месяц

приговор за киберклевету

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3
Дмитрий Семёнов

У Филиппин лауреат круче, чем у нас. У Муратова даже "условки" нет.

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1
Ertha

Муратов компромиссная фигура. Его выбрали по многим причинам и самое главное что нобелевка в ближайшие пару лет не имеет права присуждать нобелевку Россиянину. То есть они освобождены от того чтобы Навальному что-то присуждать там.

Тем более деньги он будет делить с этой журналисткой. Он даже часть бабла не получит которое он вроде как хочет использовать для своих сотрудников. Подстава везде.

Ну зато выступит перед интеллигентами.

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0
Danil Oputin

Последний шанс съебаться дают, так сказатб

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0
Террористический месяц

у журналистки нет возможности получить премию в дистанционном формате.

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0
Террористический месяц
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0
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