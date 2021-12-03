Ресса признали виновной и приговорили к шести годам тюрьмы. Её отпустили под залог.

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Фото Reuters

Филиппинский суд постановил, что основательница издания Rappler Мария Ресса может поехать в Осло 10 декабря для получения Нобелевской премии лично. Она предоставила маршрут, который показывает, что после журналистка «немедленно вернётся» в страну. Об этом сообщает CNN.

Как говорится в решении, «в сложившихся обстоятельствах Ресса не может использовать любое доступное технологическое приложение, и необходимость ее присутствия на церемонии вручения Нобелевской премии мира обоснована». Суд посчитал, что у журналистки нет возможности получить премию в дистанционном формате.

Генпрокуратора Филиппин пыталась заблокировать поездку Марии Ресса. Там посчитали, что личное присутствие журналистки необязательно. Также ведомство отметило, что в 2012 году её приговорили к шести годам тюрьма по обвинению в киберклевете в отношении филиппинского бизнесмена Вилфредо Кенге, но выпустили под залог.

Кроме этого, прокуратура предположила, что Ресса может использовать поездку, чтобы скрыться за границей. Такую позицию ведомство аргументировало тем, что журналистка неоднократно критиковала свой приговор в издании Rappler.

Она постоянно обсуждает свой приговор за киберклевету в онлайн-журнале. Это отражает отсутствие уважения не только к почётному суду, но и к системе правосудия в целом. По сути, эти действия показывают, что Ресса больше не считает, что наша судебная система всё ещё способна осуществлять беспристрастное правосудие. Генпрокуратура Филиппин