РБК и The Bell: гендиректором VK станет сын первого заместителя главы администрации президента РФ Владимир Кириенко Статьи редакции
Сейчас он занимает должность первого вице-президента «Ростелекома».
Владимир Кириенко — сын Сергея Кириенко, первого заместителя Руководителя Администрации президента РФ с 5 октября 2016 года. Об этом пишут РБК и The Bell со ссылкой на источники.
РБК уточняет, что на посту вице-президента Ростелекома Владимир Кириенко отвечал за цифровую трансформацию компании и развитие сети дата-центров, а также запуск мультимедийной платформы Wink.
Борис Добродеев обьявил 3 декабря, что уйдёт в отставку с поста гендиректора VK после смены акционеров компании.
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