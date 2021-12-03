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Новости
Артём Мазанов

РБК и The Bell: гендиректором VK станет сын первого заместителя главы администрации президента РФ Владимир Кириенко Статьи редакции

Сейчас он занимает должность первого вице-президента «Ростелекома».

Владимир Кириенко

Владимир Кириенко — сын Сергея Кириенко, первого заместителя Руководителя Администрации президента РФ с 5 октября 2016 года. Об этом пишут РБК и The Bell со ссылкой на источники.

РБК уточняет, что на посту вице-президента Ростелекома Владимир Кириенко отвечал за цифровую трансформацию компании и развитие сети дата-центров, а также запуск мультимедийной платформы Wink.

Борис Добродеев обьявил 3 декабря, что уйдёт в отставку с поста гендиректора VK после смены акционеров компании.

#новости #vk

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28 комментариев
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Террористический месяц

вот молодец, сам всего добился, а вы ноете

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30
Bibba La Bibba

Россия страна возможностей

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5
Bibba La Bibba

Возможность быть бедным это тоже возможность, если что

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0
Chikk

Прекрасно, что отсутствует даже намёк на кумовство и есть разделение государства и коммерческих структур.

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10
Кобзон Хиггса

Сын Чен Ын

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10
Андрей Малинин

Сын Чен Кир

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0
Veniamin Borzov

Ещё один киндер сюрприз 🤦‍♂️

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9
Террористический месяц

Вся семья талантливая

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0
Террористический месяц

отличный парень, молодой, красивый, много зарабатывает, сын своего отца

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4
Террористический месяц

новости про технологии, наконец-то

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3
Твинкиллер

ок

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2
Cерьёзный Валера

Ок

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2
Террористический месяц

Кто-то подписан на wing или как этот сервис называют там

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1
Террористический месяц

Впервые слышу про него

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0
Террористический месяц

Видел когда-то бесплатные купоны то ли на хепимил то ли на каких-то сайтах

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1
Кобзон Хиггса

Сын занял место сына.

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0
Vladislav Pozniak

Ну хоть не старпер какой-нибудь

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0
Bibba La Bibba

Помойка станет еще большей помойкой?

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0
Vladislav Pozniak

А на него будет ссылка в футере ВК как в своё время была на Дурова?

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0
Поридж из Порижа

Фантастика, такое даже в страшном сне приснится не могло, невероятный поворот событий, совершенно необъяснимый!

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0
Террористический месяц

Одноклассники лучше!

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0
Михаил Зеленин

Они теперь VK Одноклассники

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Террористический месяц

V OчКо

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0
Крадущийся песец

Лишь бы улучшать ничего не стал.

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0
Террористический месяц

ахахахха

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0
Террористический месяц

Хахахаха

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0
Террористический месяц

Без палева ваще

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0
Aleksandr Predator

Надеюсь, что новый руководитель прислушается пользователей и уберет рекламу с видео

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