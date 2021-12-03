Сейчас он занимает должность первого вице-президента «Ростелекома».

Владимир Кириенко

Владимир Кириенко — сын Сергея Кириенко, первого заместителя Руководителя Администрации президента РФ с 5 октября 2016 года. Об этом пишут РБК и The Bell со ссылкой на источники.

РБК уточняет, что на посту вице-президента Ростелекома Владимир Кириенко отвечал за цифровую трансформацию компании и развитие сети дата-центров, а также запуск мультимедийной платформы Wink.

Борис Добродеев обьявил 3 декабря, что уйдёт в отставку с поста гендиректора VK после смены акционеров компании.

968 просмотров