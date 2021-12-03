«Азовская судоверфь» провела с бездомными собаками «воспитательную беседу», чтобы они больше не нападали на людей Статьи редакции
Представители компании «переговорили» о «нарушении общественного порядка» с руководителями стаи.
Руководство компании «Азовская судоверфь» в ответ на жалобу жителей города Азова о нападениях бездомных собак представило отчёт о профилактической работе с животными, которые разгуливают на территории предприятия. Фотографию документа опубликовало издание URA.ru.
В ответе представители компании отметили, что провели с собаками «разъяснительную беседу о недопустимости нападения на людей». Также в документе отмечено, что «руководителям стаи было указано на усиление ответственности за нарушение общественного порядка и противоправные действия».
Компания посчитала всех животных, разгуливающих на территории предприятия, и стерилизовало их. Также всех собак проверили ветеринары на отсутствие заболеваний и выдали паспорт собаки.
Руководство верфи отметило, что в будущем их территорию будут охранять сторожевые псы, чтобы другие животные больше не приходили. Помимо этого предприятие организует мероприятия, которые «повысят культуру общения животных с жителями города Азова».
Директор «Азовской Судоверфи» Михаил Бартник рассказал «Подъёму», что они «действительно переговорили со всеми собаками».
Ну так и щенок не из пустоты возник. Тут короче такая тема. Если дворовых собак не стерилизовать, то они плодятся. Если не отстреливать хозяев, которые выкидывают животных, то опять плодятся. Сторож не виноват короче, не притащит щенка — так этот щенок сам придёт.
Я когда был в Стамбуле удивился двум вещам: количеству котиков и тому что любая дворняжка в городе с биркой на ухе и очень спокойна.
У нас просто похуй. Сложно в принципе найти тему на которую не похуй и проблема бездомных животных явно где-то внизу по приоритету. ред.
Сбивание в стаи - стратегия выживания, нападение на людей - тоже не от хорошей жизни (кроме крайних редких исключений, когда клинит).
Если животных кормить, не гонять и относиться с вниманием - то они и будут спокойно жить на придворовых территориях в своих районах, а не таскаться огромными стаями, наводя ужас на прохожих. Пусть лучше с бабушками у подъезда тусят, где они могут влиться в свою человеческую "стаю" - для собак это вполне нормальная социализация.
Без внимания, конечно, будет происходить всякая хрень. Как и со всем остальным, в общем - то.
Так как при достатке питания популяция может неконтролируемо расти, то да, стерилизация нужна.
Новость приятная : меры приняты, причём адекватные, а дядька ещё и шутить умеет. ред.
Так он ж пишет, что стерилизовать надо, чтобы не плодились. У вас расхождение только в том что он не пишет отправлять их в приют на усыпление. Т.е. по сути дать им дожить в относительно спокойной среде и всего делов, что по идее может и не так страшно, я не уверен, но точно долго — собаки живут спокойно по 15 лет, за это время дворняга может наворотить делов независимо от того может она плодиться или нет.
У нас тоже уже несколько лет их отлавливают, стерилизуют и крепят бирки на ухо. Говорят, что после стерилизации они уже не такие агрессивные, но они всё равно ходят стаей.
У меня просто собака, чуть меньше кошки, но она импульсивная. Мы как-то шли мимо стройки и такая стая на нас выбежала. Эта ебанушка, конечно, сразу выёбываться начала. Я думал нас сожрут.