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Новости
Сергей Исенеков

«Азовская судоверфь» провела с бездомными собаками «воспитательную беседу», чтобы они больше не нападали на людей Статьи редакции

Представители компании «переговорили» о «нарушении общественного порядка» с руководителями стаи.

49 49 комментариев
2119 просмотров
Фото из телеграм-канала URA.ru

Руководство компании «Азовская судоверфь» в ответ на жалобу жителей города Азова о нападениях бездомных собак представило отчёт о профилактической работе с животными, которые разгуливают на территории предприятия. Фотографию документа опубликовало издание URA.ru.

В ответе представители компании отметили, что провели с собаками «разъяснительную беседу о недопустимости нападения на людей». Также в документе отмечено, что «руководителям стаи было указано на усиление ответственности за нарушение общественного порядка и противоправные действия».

Компания посчитала всех животных, разгуливающих на территории предприятия, и стерилизовало их. Также всех собак проверили ветеринары на отсутствие заболеваний и выдали паспорт собаки.

Руководство верфи отметило, что в будущем их территорию будут охранять сторожевые псы, чтобы другие животные больше не приходили. Помимо этого предприятие организует мероприятия, которые «повысят культуру общения животных с жителями города Азова».

Директор «Азовской Судоверфи» Михаил Бартник рассказал «Подъёму», что они «действительно переговорили со всеми собаками».

А как по-другому, отстрелять их всех нужно было? Был запрос и был ответ. У нас нет борьбы с собаками и людьми, мы не боремся, мы работаем, мы занимаемся судоремонтом, строим пароходы, переваливаем грузы. У нас собак для охраны близко нет, у нас живут несколько дворняг, это нормально явление, собаки живут и в городе.

Михаил Бартник
директор «Азовской Судоверфи»

#новости

49 49 комментариев
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Террористический месяц

Сначала смешно, а потом читаешь что все собаки стерилизованы и обследованы, и вроде норм всё. Молодцы по идее.

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31
Террористический месяц

Видел как их стерилизуют?

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1
Террористический месяц

Заводят им аккаунт на TJ?

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24
Ёршик Золотой

Аккаунт на тЖ создают, а заводят ... .

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–1
Террористический месяц

Создают для людей, для собак - заводят

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1
Sail

Собаки тоже люди

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1
Террористический месяц
Ответить
0
Террористический месяц

Как?

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0
Террористический месяц

Бездомных собак нужно не просто стерилизовать, а отправлять в приют, вместо выпуска на волю

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0
Люц Шнайдер

Нужен комплекс мер, на самом деле. Содержать в приюте их же нужно за деньги, а значит нужно вводить налог. И т. д.

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3
Madegghead

зачем придумывать что-то новое?
Есть подход применяемый на всем цивилизованном западе: отлов, месяц приюте, не забрали, усыпление. Никто их не содержит там годами.

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0
Террористический месяц

Для 99% животных, наши государственные приюты это смертный приговор, причём очень мучительный, через голодание, болезни и диарею.

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2
Iikalfsdkj Doe

Стерилизованные и обследованные собаки не кусаются?

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1
Террористический месяц

Кусаются, но с любовью!

Ответить
2
Madegghead

конечно нет(sarcasm)

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0
Роман Т

Ага только кусают они по многим причинам

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0
Люц Шнайдер

Как же заебали все эти мудаки у которых стройки/хозяйственные объекты и прочее охраняют собаки. Особенно стройки. Какой-нибудь сторож Вася Хуёвич притащит щенка на работу, а когда его выкинут на хуй за очередную пьянку или стройка закончится, он просто оставит собаку «жить на воле».

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8
Террористический месяц

Да они сами прибиваются, потому что тепло и хавчик.

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3
Люц Шнайдер

У дома, где я жил в детстве, были гаражи и хозяйственная база какого-то предприятия и там много собак было. А ещё они регулярно щенились там, рыли норы, как дикие животные, и плодились в этих норах. А это была одна из двух дорог по которой можно было в школу ходить. Пиздец короче

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3
Террористический месяц

У нас в Купчино однажды из ниоткуда появилась стоя бродячих. Бегали наверно месяц по дворам, а потом какому-то пацану жопу откусили. Вопрос был решен чуть ли не на следующий день

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2
Ze Katze

Based
Пока за жопу не укусят - никто ничего делать не будет

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3
Madegghead

так это и есть дикие по сути животные.
Домашняя собака на улице не выживает. А это дикий стайный инвазивный хищник живущий возле людей.

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0
Люц Шнайдер

Ну так они же не от сырости заводятся. Знаю много примеров, когда это именно так... типа возьму щенка на работу.

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0
Террористический месяц

Ну так и щенок не из пустоты возник. Тут короче такая тема. Если дворовых собак не стерилизовать, то они плодятся. Если не отстреливать хозяев, которые выкидывают животных, то опять плодятся. Сторож не виноват короче, не притащит щенка — так этот щенок сам придёт.
Я когда был в Стамбуле удивился двум вещам: количеству котиков и тому что любая дворняжка в городе с биркой на ухе и очень спокойна.
У нас просто похуй. Сложно в принципе найти тему на которую не похуй и проблема бездомных животных явно где-то внизу по приоритету. ред.

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6
Кирилл Далинин

Сбивание в стаи - стратегия выживания, нападение на людей - тоже не от хорошей жизни (кроме крайних редких исключений, когда клинит).

Если животных кормить, не гонять и относиться с вниманием - то они и будут спокойно жить на придворовых территориях в своих районах, а не таскаться огромными стаями, наводя ужас на прохожих. Пусть лучше с бабушками у подъезда тусят, где они могут влиться в свою человеческую "стаю" - для собак это вполне нормальная социализация.

Без внимания, конечно, будет происходить всякая хрень. Как и со всем остальным, в общем - то.

Так как при достатке питания популяция может неконтролируемо расти, то да, стерилизация нужна.

Новость приятная : меры приняты, причём адекватные, а дядька ещё и шутить умеет. ред.

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0
Madegghead

ловите зоошизика

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–2
Кирилл Далинин

Зачем нам тебя ловить?

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0
Семён Семёнович

зоошизики против стерилизации, они за то чтобы только кормить всех желающих, но почему-то голодных собак от регулярной кормёжки становится не меньше, а больше

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–1
Madegghead

ОСВВ - это вообще то изобретение зоошизы.
Так это закон природы. Есть кормовая база - жывотные размножаются по прогрессии. Пока не начнут дохнуть от голода.

Ответить
0
Террористический месяц

Так он ж пишет, что стерилизовать надо, чтобы не плодились. У вас расхождение только в том что он не пишет отправлять их в приют на усыпление. Т.е. по сути дать им дожить в относительно спокойной среде и всего делов, что по идее может и не так страшно, я не уверен, но точно долго — собаки живут спокойно по 15 лет, за это время дворняга может наворотить делов независимо от того может она плодиться или нет.

Ответить
0
Madegghead

давай не надо ляля.
ОСВВ применяется только в Украине, РФ и Болгарии.
Чтобы не было на улице собак их надо отлавливать и усыплять, как на всем цивилизованном западе

Ответить
1
Террористический месяц

А что ляляля? Я как будто с тобой спорил :)

Ответить
2
Люц Шнайдер

У нас тоже уже несколько лет их отлавливают, стерилизуют и крепят бирки на ухо. Говорят, что после стерилизации они уже не такие агрессивные, но они всё равно ходят стаей.

У меня просто собака, чуть меньше кошки, но она импульсивная. Мы как-то шли мимо стройки и такая стая на нас выбежала. Эта ебанушка, конечно, сразу выёбываться начала. Я думал нас сожрут.

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0
Террористический месяц

Пиздеж это про "не такие агрессивные"

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0
Люц Шнайдер

Ну за что купил за то и продал.

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2
Chikk

Вполне нормальный ответ в цитировании.

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7
Рудольф Нуриев

URA.RU URA.RU URA.RU URA.RU URA.RU
URA.RU URA.RU URA.RU URA.RU URA.RU

Ответить
4
Alex Fielding

Бездомных ловить, сажать в приют и, если никому не надо, убивать.

Ответить
1
Alex Fielding

К кошкам не относится! Двойные стандарты.

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2
Madegghead

так кошки не нападают на людей, плюс приносят пользу в виде отлова грызунов которые разносят кучу болезней.
Никаких тут двойных стандартов нет.

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0
Террористический месяц

С животным-животным провели разъяснительную беседу

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1
Террористический месяц

Вот почему наш поприличней стал

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0
Евгений Головачев

На самом деле, судя по адресату письма, ирония в том, что это мку само должно заниматься этими собаками, а не на судоверфь перекладывать. Вот эту мысль директор и донёс в саркастической форме.

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1
Кирилл Далинин

Лучшая новость за сегодня, адекватный подход.

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0
Алексей Иванов

С волками жить - по-волчьи выть
АУФ

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0
Doktor Streyndzhlav

Почему нет пуша и молнии?

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0
Террористический месяц

Новость не про Яндекс

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0
DarkSud2017 DarkSud2017

гениально!

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0
Роман Т

Говорят по грибами

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0
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