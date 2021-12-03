А как по-другому, отстрелять их всех нужно было? Был запрос и был ответ. У нас нет борьбы с собаками и людьми, мы не боремся, мы работаем, мы занимаемся судоремонтом, строим пароходы, переваливаем грузы. У нас собак для охраны близко нет, у нас живут несколько дворняг, это нормально явление, собаки живут и в городе.

