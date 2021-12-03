AP: американские военные годами не знали о пропаже взрывчатых веществ со складов. Оружие находили уже после преступлений Статьи редакции
Сотни единиц противотанковых гранатомётов, осколочных мин, гранат и ракет на протяжении нескольких лет крали у армии США, а все записи об этом фальсифицировались.
Агентство Associated Press выпустило расследование, в котором сказано, что армия США не знает о том, что взрывчатые вещества пропадают со складов. Их крадут солдаты и перепродают преступникам на чёрном рынке, либо их находят случайные прохожие в полях. На пропажу обращают внимание лишь тогда, когда снаряды или оружие изымали в ходе расследований других преступлений или несчастных случаев.
Агентство приводит несколько примеров, когда украденные взрывчатые вещества находили в совершенно разных местах: на границе с Мексикой, вдоль дороги от американских военных баз и на заводе по переработке отходов. Оперативники находили ракеты, мины, гранаты и фугасные снаряды в жилых домах. Все они были украдены после проведения военных учений армии США.
В расследовании сказано, что Конгресс США будет требовать от военных ежегодные отчёты о потерях и кражах вооружения. Однако в них не предусмотрена графа об учёте взрывчатых снарядов. К тому же, трудность контроля этого оружия заключается в том, что его невозможно отследить. Например, у пистолетов и автоматов есть номера, которые спецслужбы пробивают и могут выяснить всю нужную информацию. Взрывчатка же после использования просто исчезнет, а о факте взрыва будут знать лишь несколько людей.
Журналисты обратились в министерство обороны США, чтобы узнать подробнее о факте кражи взрывчатки за последние 10 лет. Там им рассказали, что «учёт и хранение взрывчатых веществ и оружия является первоочередной задачей для ведомства». Также в министерстве отметили, что для подсчёта нужно учитывать объёмы поставок, ёмкость транспортной сети и огромное количество воинских складов в стране.
Сухопутные войска США показали сводную таблицу, в которой указано, что с 2010 по 2020 год со складов украли около 1900 единиц взрывчатого вещества, а также оружия — ракеты, миномёты, наземные мины, гранаты и ракетницы. Как рассказал подполковник Брэндон Келли, позже их всё-таки нашли.
Военно-воздушные силы США также предоставили агентству информацию об украденной взрывчатке. В их таблице указано, что всего со складов пропало 23 килограмма C4, более 240 метров детонирующего шнура и несколько десятков бронебойных гранат.
Похожие данные представил и Корпус морской пехоты США. Но, как отмечает AP, информация в их таблице настолько запутанная, что нельзя с точностью оценить, сколько всего единиц взрывчатых веществ украдено или потеряно. Многие командующие, к кому обращалось агентство, отмечали, что в последствии они находились, а их потеря — это лишь следствие человеческих ошибок, таких как неверный подсчёт и ошибочная запись в документах.
Начальник же склада боепитания, майор из тех, кого фронтовики величали тыловым жеребцом, настолько опротивел Рикке, что он решил примерно наказать его: снял утром и свой ключ и ключ от склада. Думал, что часа через полтора всегда ездивший в город по каким–то делам майор вернется, спохватится — и тогда капитан Рудольф Рикке, заслуженный фронтовик, пропахший дымом сражений, всем продемонстрирует и ключ, и абсолютный развал дисциплины. Но майор куда–то запропастился. Тогда решив его наказать основательнее, Рикке просто открыл неопечатанный склад и сунул себе в портфель шашки и детонаторы.
Назавтра же майор, на складе побывав, никакого удивления или возмущения не выказал, рапорт не написал и вообще то ли делал вид, что ничего не пропало, то ли так запустил отчетность, что сам уже не знал, что у него есть, а чего нет.