Сотни единиц противотанковых гранатомётов, осколочных мин, гранат и ракет на протяжении нескольких лет крали у армии США, а все записи об этом фальсифицировались.

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Фото AP



Агентство Associated Press выпустило расследование, в котором сказано, что армия США не знает о том, что взрывчатые вещества пропадают со складов. Их крадут солдаты и перепродают преступникам на чёрном рынке, либо их находят случайные прохожие в полях. На пропажу обращают внимание лишь тогда, когда снаряды или оружие изымали в ходе расследований других преступлений или несчастных случаев.

Агентство приводит несколько примеров, когда украденные взрывчатые вещества находили в совершенно разных местах: на границе с Мексикой, вдоль дороги от американских военных баз и на заводе по переработке отходов. Оперативники находили ракеты, мины, гранаты и фугасные снаряды в жилых домах. Все они были украдены после проведения военных учений армии США.

Фото AP



В расследовании сказано, что Конгресс США будет требовать от военных ежегодные отчёты о потерях и кражах вооружения. Однако в них не предусмотрена графа об учёте взрывчатых снарядов. К тому же, трудность контроля этого оружия заключается в том, что его невозможно отследить. Например, у пистолетов и автоматов есть номера, которые спецслужбы пробивают и могут выяснить всю нужную информацию. Взрывчатка же после использования просто исчезнет, а о факте взрыва будут знать лишь несколько людей.

Журналисты обратились в министерство обороны США, чтобы узнать подробнее о факте кражи взрывчатки за последние 10 лет. Там им рассказали, что «учёт и хранение взрывчатых веществ и оружия является первоочередной задачей для ведомства». Также в министерстве отметили, что для подсчёта нужно учитывать объёмы поставок, ёмкость транспортной сети и огромное количество воинских складов в стране.

Сухопутные войска США показали сводную таблицу, в которой указано, что с 2010 по 2020 год со складов украли около 1900 единиц взрывчатого вещества, а также оружия — ракеты, миномёты, наземные мины, гранаты и ракетницы. Как рассказал подполковник Брэндон Келли, позже их всё-таки нашли.

Военно-воздушные силы США также предоставили агентству информацию об украденной взрывчатке. В их таблице указано, что всего со складов пропало 23 килограмма C4, более 240 метров детонирующего шнура и несколько десятков бронебойных гранат.