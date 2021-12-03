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Новости
Сергей Исенеков

AP: американские военные годами не знали о пропаже взрывчатых веществ со складов. Оружие находили уже после преступлений Статьи редакции

Сотни единиц противотанковых гранатомётов, осколочных мин, гранат и ракет на протяжении нескольких лет крали у армии США, а все записи об этом фальсифицировались.

33 33 комментария
1733 просмотров
Фото AP

Агентство Associated Press выпустило расследование, в котором сказано, что армия США не знает о том, что взрывчатые вещества пропадают со складов. Их крадут солдаты и перепродают преступникам на чёрном рынке, либо их находят случайные прохожие в полях. На пропажу обращают внимание лишь тогда, когда снаряды или оружие изымали в ходе расследований других преступлений или несчастных случаев.

Агентство приводит несколько примеров, когда украденные взрывчатые вещества находили в совершенно разных местах: на границе с Мексикой, вдоль дороги от американских военных баз и на заводе по переработке отходов. Оперативники находили ракеты, мины, гранаты и фугасные снаряды в жилых домах. Все они были украдены после проведения военных учений армии США.

Фото AP

В расследовании сказано, что Конгресс США будет требовать от военных ежегодные отчёты о потерях и кражах вооружения. Однако в них не предусмотрена графа об учёте взрывчатых снарядов. К тому же, трудность контроля этого оружия заключается в том, что его невозможно отследить. Например, у пистолетов и автоматов есть номера, которые спецслужбы пробивают и могут выяснить всю нужную информацию. Взрывчатка же после использования просто исчезнет, а о факте взрыва будут знать лишь несколько людей.

Журналисты обратились в министерство обороны США, чтобы узнать подробнее о факте кражи взрывчатки за последние 10 лет. Там им рассказали, что «учёт и хранение взрывчатых веществ и оружия является первоочередной задачей для ведомства». Также в министерстве отметили, что для подсчёта нужно учитывать объёмы поставок, ёмкость транспортной сети и огромное количество воинских складов в стране.

Сухопутные войска США показали сводную таблицу, в которой указано, что с 2010 по 2020 год со складов украли около 1900 единиц взрывчатого вещества, а также оружия — ракеты, миномёты, наземные мины, гранаты и ракетницы. Как рассказал подполковник Брэндон Келли, позже их всё-таки нашли.

Военно-воздушные силы США также предоставили агентству информацию об украденной взрывчатке. В их таблице указано, что всего со складов пропало 23 килограмма C4, более 240 метров детонирующего шнура и несколько десятков бронебойных гранат.

Похожие данные представил и Корпус морской пехоты США. Но, как отмечает AP, информация в их таблице настолько запутанная, что нельзя с точностью оценить, сколько всего единиц взрывчатых веществ украдено или потеряно. Многие командующие, к кому обращалось агентство, отмечали, что в последствии они находились, а их потеря — это лишь следствие человеческих ошибок, таких как неверный подсчёт и ошибочная запись в документах.

#новости #сша #оружие

33 33 комментария
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New

«ВОТ так вот!!! А вы говорите Америка!!
Они там даже за своим гранатометами уследить не могут.
Не то что у нас в России!!»
🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺

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17
hallybarton

Зато "они" могут выпустить какое-никакое расследование. В РФ те, кто полезет считать пропавшее у МО, скорее всего поедут к навальному

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7
Ze Katze

Зачем тратить бензин и везти его к навальному? Можно забить в лесополосе шваброй. А бензин спиздить

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1
Madegghead

жырнота, красава

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6
Бип Боп

военные годами не знали о пропаже взрывчатых веществ со складов

Амнезия по причине черепно-мозговой травмы, нанесенной при помощи пачки купюр

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15
Террористический месяц

А я вот в российской армии служил...

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4
New

Нашёл чем гордится.
Вот если бы ты откосил от армии...

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3
Террористический месяц

Да тут 95% откосили, не чем удивлять. А вот я удивлял запаянными сосудами с надписями "зарин", "заман", "иприт", "люизит" (это были не вещества, а индикаторы, изменяющие цвет при обнаружении отравляющих веществ)

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0
Террористический месяц

А я насмотрелся за дыры в дорогах, по весне залатанные тающим снегом, квадратные сугробы и кулер с водой, из которого нельзя пить, но в который периодически заливалась ржавая вода из-под крана, и на медсанчасть, где из лекарств только анальгин просроченный

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3
Террористический месяц

А медсанчасть... Какой там Анальгин? Когда меня с температурой 39,9 привели, после того, как я потерял сознание на плацу во время вручения наград и званий офицерам, мне просто капельницу с физраствором поставили. Когда я спросил "А это поможет?", мне девушка честно ответила "А другого ничего нет"

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1
Террористический месяц

Но мне выделили место в палате, чтобы я мог не вставая телевизор смотреть

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0
Террористический месяц

У нас в кулере была вода не из-под крана, а кипячёная, из столовой. А вот чего нельзя было - это есть чеснок, который раскладывали на тарелочках на каждой прикроватной тумбочке (а он манит и манит)

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0
Террористический месяц

Из столовой у нас была кастрюля с прикрученным краном.
А у нас раскладывали лук.
А вот чеснок в столовке заставляли жрать.
Опять- таки в целом было всё неплохо, всё испортили замкадыши, которых как только завезли, сразу стали объединяться с серж составом и заниматься вымогательством)

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0
New

А если пневмония?

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0
Террористический месяц

Везут в госпиталь, но сначала пробуют физраствором вылечить))0)

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0
Террористический месяц

И когда меня начали призывать в армию, мне сразу предложили (я не просил) пять способов откосить (два из них бесплатные)

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0
Madegghead

а если пиджак, то это откосил?

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1
Террористический месяц

Да.

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0
Террористический месяц

Ну вообще, это субъективно. Мне пофиг.

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0
Террористический месяц

А поло и футболка?

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0
Madegghead

уставом не положены.
Пиджаками называют окончивших военную кафедру

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0
Террористический месяц

А

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0
Marat Khamadeev

типичная история в мире GTA V

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2
Террористический месяц

GTA Online, скорее

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0
Marat Khamadeev

да, скорее так

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0
Андрей Охапкин

Ну и бардак там

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2
Террористический месяц

Типичная армия

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0
Террористический месяц

Начальник же склада боепитания, майор из тех, кого фронтовики величали тыловым жеребцом, настолько опротивел Рикке, что он решил примерно наказать его: снял утром и свой ключ и ключ от склада. Думал, что часа через полтора всегда ездивший в город по каким–то делам майор вернется, спохватится — и тогда капитан Рудольф Рикке, заслуженный фронтовик, пропахший дымом сражений, всем продемонстрирует и ключ, и абсолютный развал дисциплины. Но майор куда–то запропастился. Тогда решив его наказать основательнее, Рикке просто открыл неопечатанный склад и сунул себе в портфель шашки и детонаторы.

Назавтра же майор, на складе побывав, никакого удивления или возмущения не выказал, рапорт не написал и вообще то ли делал вид, что ничего не пропало, то ли так запустил отчетность, что сам уже не знал, что у него есть, а чего нет.

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1
Террористический месяц

Snafu

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0
Плотный

либо их находят случайные прохожие в полях

И тоже перепродают преступникам на чёрном рынке?

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0
Сталин спас Россию

Милитаризм и криминал - два из трёх китов США

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0
Антон Лисин

Зато в России все на учёте и нет черного рынка оружия

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0
Игорь Стецкевич

да да "крали" заведующий гсм у них еще и топливо не продает наверное

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0
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