Также в список СМИ-«иноагентов» попали четыре журналиста, которые сотрудничали с изданием «Ideal.Реалии».

Минюст внёс в список НКО-«иноагентов» правозащитную группу «Гражданин.Армия.Право», которая защищает права призывников, военнослужащих и тех, кто проходит альтернативную службу. Об этом сказано на сайте ведомства.

Также ведомство внесло нынешних и бывших журналистов издания «Ideal.Реалии» Регину Хисамову, Регину Гималову, Андрея Григорьева и Алину Григорьеву в список СМИ-«иноагентов».

365 просмотров