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Новости
Сергей Исенеков

Минюст включил в список «иноагентов» организацию по защите прав призывников «Гражданин.Армия.Право» Статьи редакции

Также в список СМИ-«иноагентов» попали четыре журналиста, которые сотрудничали с изданием «Ideal.Реалии».

Минюст внёс в список НКО-«иноагентов» правозащитную группу «Гражданин.Армия.Право», которая защищает права призывников, военнослужащих и тех, кто проходит альтернативную службу. Об этом сказано на сайте ведомства.

Также ведомство внесло нынешних и бывших журналистов издания «Ideal.Реалии» Регину Хисамову, Регину Гималову, Андрея Григорьева и Алину Григорьеву в список СМИ-«иноагентов».

#новости

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Террористический месяц

Гражданин.Армия.Право

зачеркните лишнее

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9
Яна Ломакина

Жду когда в реестр внесут СПЧ

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1
Кирилл Вселенский

Спбч?

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0
Яна Ломакина

Не нужно

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1
Террористический месяц

ЧБД лучше б внесли

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2
Кирилл Вселенский

Уже не смешно

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0
Террористический месяц

Последние два года как.

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2
Кирилл Вселенский

Нет когда хованского хлопнули было смешно

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–3
Террористический месяц

ой кирюша

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1
Кирилл Вселенский

Щас напихают как обычно

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1
Террористический месяц

опять ты воюешь против лежачих
найди себе достойного противника уже

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1
Кирилл Вселенский

В ново-огарево?

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1
Террористический месяц

и посильного

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0
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