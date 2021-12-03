Самого рэпера на суде не было.

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Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера Элджея (Александра Узенюка) по делу о пропаганде наркотиков в одном из его музыкальных клипов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Протокол в отношении Элджея составили в конце октября. На репера в июне пожаловалась «Лига безопасного интернета», усмотрев в одном из клипов рэпера «откровенную пропаганду наркотиков». По словам директора организации Екатерины Мизулиной, активисты получили большое количество обращений от родительских организаций, решивших, что видео могут «оказать крайне негативное воздействие на здоровье, духовное, нравственное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних».

В начале ноября на лейбл Rhymes Music составили протокол о пропаганде наркотиков из-за песен Моргенштерна и Элджея. Полиция посчитала, что в песне второго Hello Kitty упоминается употребление наркотиков, но без «положительной оценки». Лейблу грозит штраф до полутора миллиона рублей или приостановка работы на 90 дней.

В октябре по той же статье оштрафовали Юрия Дудя: пропаганду наркотиков усмотрели в интервью с репером Моргенштерном и блогером Ивангаем. На журналиста также составили протокол по жалобе «Лиги безопасного интернета».