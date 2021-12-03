Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":918,"title":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 TJ \u2014 \u043e \u0431\u0435\u0437\u0443\u043c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u0445","url":"\/redirect?component=advertising&id=918&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/449521-obsuzhdenie-samye-neobychnye-poezdki-po-rabote-v-vashey-zhizni&placeBit=1&hash=e9e625bac8d607d151f69f28404eb08f6047512edd093cdf25864c86211314af","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков Статьи редакции

Самого рэпера на суде не было.

53 53 комментария
1282 просмотров

Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера Элджея (Александра Узенюка) по делу о пропаганде наркотиков в одном из его музыкальных клипов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Протокол в отношении Элджея составили в конце октября. На репера в июне пожаловалась «Лига безопасного интернета», усмотрев в одном из клипов рэпера «откровенную пропаганду наркотиков». По словам директора организации Екатерины Мизулиной, активисты получили большое количество обращений от родительских организаций, решивших, что видео могут «оказать крайне негативное воздействие на здоровье, духовное, нравственное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних».

В начале ноября на лейбл Rhymes Music составили протокол о пропаганде наркотиков из-за песен Моргенштерна и Элджея. Полиция посчитала, что в песне второго Hello Kitty упоминается употребление наркотиков, но без «положительной оценки». Лейблу грозит штраф до полутора миллиона рублей или приостановка работы на 90 дней.

В октябре по той же статье оштрафовали Юрия Дудя: пропаганду наркотиков усмотрели в интервью с репером Моргенштерном и блогером Ивангаем. На журналиста также составили протокол по жалобе «Лиги безопасного интернета».

«Лига без интернета»: кто занимается «очищением…
На клипы Моргенштерна и выпуск Юрия Дудя жалуется та же организация, что признала хентай детской…
tjournal.ru

В июне за пропаганду наркотиков в песнях и клипах суд оштрафовал Моргенштерна. Поводом для дела стали клипы «Розовое Вино-2» и «Фэмили». Заявление написал бывший депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов.

Государство против Моргенштерна: от дел за…
Рэпер прежде отшучивался от обвинений в «развращении молодёжи», а теперь жертвует деньги на…
tjournal.ru

#новости #суды #музыка #цензура #моргенштерн

53 53 комментария
11
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
53 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Террористический месяц

он уже свалил из России.

Ответить
9
Дмитрий Орлов

нахуя кто что зачем это всё делает?

Ответить
0
Кирилл Вселенский

негласный договор с артистами не лезешь в политику живешь спокойно закончился, теперь поддерживаешь путина и живешь спокойно. Ну или старики бомбят с того что слушают их внуки и реагируют как умеют

Ответить
14
Террористический месяц

тимати вон лизнул с треком про бургер собянину, и не трогают
теперь надо дисс на навального выпускать

Ответить
6
Террористический месяц

И Гуф туда же вместе с бастой

Ответить
3
Террористический месяц

Rip?

Ответить
0
Террористический месяц

А точно, кто ж его оштрафует

Ответить
0
Кирилл Вселенский

На зобинау

Ответить
1
Террористический месяц

MC A7

Ответить
2
Кирилл Вселенский

А4

Ответить
1
theLastLetters

Кстати, такими темпами скоро до Зоибаны доберутся! Зойч, держис!

Ответить
1
Дмитрий Орлов

я бы не искал какой-то глубинный смысл

Ответить
0
Дмитрий Орлов

это просто парад шизы какой-то

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Ну в переговорах по возвращению моргенштерна озвучили условия

Ответить
0
Дмитрий Орлов

подсуетились

Ответить
0
Дмитрий Орлов

под свою шизу

Ответить
0
пепси

Второе мне кажется даже более подходящим реальности

Ответить
0
Andrey Valikov

репрессивный аппарт ищет врагов народа
скоро в ход пойдут случайные люди

Ответить
2
пепси

они давно идут

Ответить
2
theLastLetters
Ответить
4
Террористический месяц

@Яна Ломакина
На заседание суда он не пришёл
🤗🙏

Ответить
2
Яна Ломакина

спасибо, друг 🙌

Ответить
2
Террористический месяц

что между тобой и Егором?

Ответить
1
Террористический месяц

Хочешь Егора отбить у Яны?

Ответить
2
Террористический месяц

да

Ответить
1
пепси

Летовым?

Ответить
1
Террористический месяц

Вселенская большая любовь!

Ответить
0
Террористический месяц

Легко отделался по нынешним временам.

Ответить
1
Террористический месяц

Скоро до кровотока доберутся?

Ответить
0
Кирилл Вселенский

А до оксимирона?

Ответить
0
Террористический месяц

Менты ему сами 100тр заплатят, чтобы уже хоть что-то спел нормальное наконец о наркотиках...

Ответить
3
Террористический месяц

драг рейсинг клаб

Ответить
2
Террористический месяц

Лада рейсинг

Ответить
2
Террористический месяц

для тех кто не понял или кто родился >2005
https://www.youtube.com/watch?v=l16tfTPwwyw

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Оксимирон уже спел, слушай трек безумие

Ответить
0
Террористический месяц

Я ещё немного подожду

Ответить
0
пепси

Гражданин Британии

Ответить
0
Кирилл Вселенский

А этот из восток фонда как его там вообще американец

Ответить
0
Ян Фёдоров

уже пробовали

‘Как запрещали «Кровосток»’ by zona.media…
Кировский районный суд Ярославля объявил всю информацию, размещенную на сайте группы, «запрещенной…
krovostok.zona.media
Ответить
1
theLastLetters

Шкала свободы слова в России дошла до реперной точки. Бум-тсссс...

Ответить
0
Террористический месяц

Кстати, а рокерам до сих пор можно))) Видимо рэперы просто всех заибали.

Ответить
0
пепси

Под окнами звучать заебали

Ответить
1
Террористический месяц

с этого штрафа он получит 1500 рублей кэшбека. неплохо

Ответить
0
Рпош Ашршщ

Его же тоже не жалко потому что треки у него говно?!

Ответить
0
пепси

Это просто вишенка на бочке говна

Ответить
0
Террористический месяц

Этот на Кипре уже вроде?

Ответить
0
пепси

Киприоты восхитились!

Ответить
0
Террористический месяц

Надеюсь, он догадался не в Северный Кипр переехать? )

Ответить
0
пепси

Явятся за всеми, коснётся всех — хоть ты напусти шумиху, что живёшь в Высоком Замке.

Ответить
0
Александр Белов

Похоже уже на поезде к Минску подъезжает, 100%

Ответить
0
Марк Цукор

Не рэпер а хуй

Ответить
0
Террористический месяц

На репера в июне пожаловалась «Лига безопасного интернета»

@Лига безопасного интернета

Ответить
0
Веня Геморроев

Я хоть все старшие классы пропил и прокурил, считаю что популяризация наркотиков и из продажа детям, что алкоголь, никотин и прочее это рили косяк за который можно и пожоще наказывать, сколько моих друзей показывающие хорошие результаты в спорте или учёбе провалились в эту яму это просто трагедия, понятны косяки современной школы и воспитания которое могут дать советские люди но превращать детей в наркозов и алкоголиков это гораздо хуже

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 53 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null