Рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков Статьи редакции
Самого рэпера на суде не было.
Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера Элджея (Александра Узенюка) по делу о пропаганде наркотиков в одном из его музыкальных клипов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Протокол в отношении Элджея составили в конце октября. На репера в июне пожаловалась «Лига безопасного интернета», усмотрев в одном из клипов рэпера «откровенную пропаганду наркотиков». По словам директора организации Екатерины Мизулиной, активисты получили большое количество обращений от родительских организаций, решивших, что видео могут «оказать крайне негативное воздействие на здоровье, духовное, нравственное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних».
В начале ноября на лейбл Rhymes Music составили протокол о пропаганде наркотиков из-за песен Моргенштерна и Элджея. Полиция посчитала, что в песне второго Hello Kitty упоминается употребление наркотиков, но без «положительной оценки». Лейблу грозит штраф до полутора миллиона рублей или приостановка работы на 90 дней.
В октябре по той же статье оштрафовали Юрия Дудя: пропаганду наркотиков усмотрели в интервью с репером Моргенштерном и блогером Ивангаем. На журналиста также составили протокол по жалобе «Лиги безопасного интернета».
В июне за пропаганду наркотиков в песнях и клипах суд оштрафовал Моргенштерна. Поводом для дела стали клипы «Розовое Вино-2» и «Фэмили». Заявление написал бывший депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов.
@Яна Ломакина
На заседание суда он не пришёл
🤗🙏
Я хоть все старшие классы пропил и прокурил, считаю что популяризация наркотиков и из продажа детям, что алкоголь, никотин и прочее это рили косяк за который можно и пожоще наказывать, сколько моих друзей показывающие хорошие результаты в спорте или учёбе провалились в эту яму это просто трагедия, понятны косяки современной школы и воспитания которое могут дать советские люди но превращать детей в наркозов и алкоголиков это гораздо хуже