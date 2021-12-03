Смартфоны взломали у сотрудников, которые работали в Уганде или занимались вопросами, связанными с этой страной.

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Здание посольства США Кампале, Уганда Фото посольства США в Уганде



Айфоны по меньшей мере девяти сотрудников Госдепартамента подверглись хакерским атакам за последние несколько месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Все телефоны взломали благодаря программному обеспечению Pegasus, которое разработал израильская компания NSO Group. По данным Reuters, это случай — самый крупный из всех известных взломов устройств американских чиновников.

При этом в NSO Group заявили, что не увидели следов использования своих продуктов, но пообещали провести расследование.

Если наше расследование покажет, что эти действия действительно были совершены с помощью инструментов NSO, мы прекратим сотрудничество с этим клиентом и предпримем действия в юридическом поле. Мы будем сотрудничать с любыми государственными органами и предоставлять всю информацию, которой будем располагать.

представитель NSO Group



Reuters обратилось за комментарием к официальным представителям посольства Уганды в Вашингтоне и представителям Apple, но они никак не прокомментировали ситуацию. В Госдепартаменте США также отказались от комментариев, но отметили, что министерство торговли включило NSO Group в чёрный список организаций за «интерес к национальной безопасности США».