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Новости
Сергей Исенеков

Reuters: айфоны сотрудников Госдепартамента США взломали с помощью шпионской программы компании NSO Group Статьи редакции

Смартфоны взломали у сотрудников, которые работали в Уганде или занимались вопросами, связанными с этой страной.

21 21 комментарий
1017 просмотров
Здание посольства США Кампале, Уганда Фото посольства США в Уганде

Айфоны по меньшей мере девяти сотрудников Госдепартамента подверглись хакерским атакам за последние несколько месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Все телефоны взломали благодаря программному обеспечению Pegasus, которое разработал израильская компания NSO Group. По данным Reuters, это случай — самый крупный из всех известных взломов устройств американских чиновников.

При этом в NSO Group заявили, что не увидели следов использования своих продуктов, но пообещали провести расследование.

Если наше расследование покажет, что эти действия действительно были совершены с помощью инструментов NSO, мы прекратим сотрудничество с этим клиентом и предпримем действия в юридическом поле. Мы будем сотрудничать с любыми государственными органами и предоставлять всю информацию, которой будем располагать.

представитель NSO Group

Reuters обратилось за комментарием к официальным представителям посольства Уганды в Вашингтоне и представителям Apple, но они никак не прокомментировали ситуацию. В Госдепартаменте США также отказались от комментариев, но отметили, что министерство торговли включило NSO Group в чёрный список организаций за «интерес к национальной безопасности США».

В конце ноября 2021 года стало известно, что Apple подала в суд на NSO Group, которая использовала уязвимости в iOS для слежки по заказу спецслужб. Компания потребовала бессрочно запретить NSO Group использовать все сервисы, ПО и устройства Apple.

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#новости #apple #iphone #приватность

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Террористический месяц

Что за всратый рендер?

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3
Evgeny Kovalyov

Потому что реальное здание выглядит обычно, не экологично и серовато. Дизайн-агентство BNIM ввело Сергея в заблуждение

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3
Террористический месяц

@Сергей Исенеков к ответу

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0
Сергей Исенеков

усе поменял, пасиба!

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0
Террористический месяц

Выглядит как проект офиса IT-компании в Калифорнии

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2
Леха

Уганда братская страна

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3
Террористический месяц

Ты из какой страны?

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0
Леха

Из Уганды

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1
Леха

Вот мое фото

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Леха

Уважаемая администрация, я сдеанонился, где моя галочка?

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3
Веня Геморроев

Где его палочка, администрация?

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0
Террористический месяц

Ты сиамский близнец?

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0
Леха

Лучший из двух

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0
некипишуй

"в NSO Group заявили, что не увидели следов использования своих продуктов"

врете

ясно

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2
Террористический месяц

Reuters обратилось за комментарием к официальным представителям посольства Уганды

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2
Максим Соколовский

почему тж не обратилось?

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0
Daniel Shnaider

Это не я)
https://tjournal.ru/ask/485797-tzh-shniki-est-tut-normalnye-podsayty-pro-angliyskiy-i-hotite-pochitat-chto-to-na-etu-temu?comment=6847292&from=copylink

ТЖ-шники, есть тут нормальные подсайты про…
Я изучаю англ больше 14 лет. Работаю переводчиком 3 года (фильмы, тексты, стендапы, живая речь…
tjournal.ru
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CommentBot
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0
пепси

Без физического доступа к устройству или переходам по нелепым ссылкам это сделать невозможно

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0
Соколов Андрей

пока сотрудник у шлюхи, его айфон ломают

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0
Щячло Попячтса

А США как будто сами не пользовались до этого их инструментами.
Пускай ещё и дальше требуют бэкдоры в софте, ведь только у "своих" будет к ним доступ. /s ред.

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–1
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