Reuters: айфоны сотрудников Госдепартамента США взломали с помощью шпионской программы компании NSO Group Статьи редакции
Смартфоны взломали у сотрудников, которые работали в Уганде или занимались вопросами, связанными с этой страной.
Айфоны по меньшей мере девяти сотрудников Госдепартамента подверглись хакерским атакам за последние несколько месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Все телефоны взломали благодаря программному обеспечению Pegasus, которое разработал израильская компания NSO Group. По данным Reuters, это случай — самый крупный из всех известных взломов устройств американских чиновников.
При этом в NSO Group заявили, что не увидели следов использования своих продуктов, но пообещали провести расследование.
Reuters обратилось за комментарием к официальным представителям посольства Уганды в Вашингтоне и представителям Apple, но они никак не прокомментировали ситуацию. В Госдепартаменте США также отказались от комментариев, но отметили, что министерство торговли включило NSO Group в чёрный список организаций за «интерес к национальной безопасности США».
В конце ноября 2021 года стало известно, что Apple подала в суд на NSO Group, которая использовала уязвимости в iOS для слежки по заказу спецслужб. Компания потребовала бессрочно запретить NSO Group использовать все сервисы, ПО и устройства Apple.
Это не я)
https://tjournal.ru/ask/485797-tzh-shniki-est-tut-normalnye-podsayty-pro-angliyskiy-i-hotite-pochitat-chto-to-na-etu-temu?comment=6847292&from=copylink