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Новости
Яна Ломакина

Правительство разработало стратегию развития транспорта до 2035 года, предлагающую нарастить число электрозаправок Статьи редакции

А ещё установить «цифровой контроль» за дорожным шумом.

12 12 комментариев
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Министерство транспорта подготовило транспортную стратегию России до 2035 года, ориентированную на сокращение вредных выбросов в атмосферу. Документ проанализировал «Коммерсантъ».

Авторами стратегии выступили представители правительства, комиссий Госсовета и профильных комитетов Госдумы. Для борьбы с шумом от транспорта они предложили ограничить скоростной режим в жилых кварталах, установить шумозащитные экраны и использовать «цифровые методы контроля шума».

Для перехода на альтернативные виды топлива стратегия рекомендует увеличить число заправок для электромобилей более чем в тысячу раз — до около 250 тысяч, построить на основных трассах специализированные автосервисы и поставить пункты утилизации батарей.

Как пишет «Коммерсантъ», документ также предполагает поэтапное «безальтернативное» ограничение использования личных автомобилей. Чтобы сократить число вредных выбросов в атмосферу, они предлагают создавать специальные зоны, куда будет запрещён въезд машин с неэкономичными двигателями, постепенно «пересадить» владельцев личных автомобилей на общественный транспорт или побудить их использовать машины совместно с другими гражданами.

В Минтрансе, однако, отметили, что транспортная стратегия не подразумевает ограничений в отношении личного транспорта. «Транспортная стратегия до 2035 года не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта. <...> Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — рассказали РБК в ведомстве.

В министерстве подтвердили, что инициатива предусматривает «мероприятия по увеличению доли подвижного состава с более высоким экологическим классом», но это будет происходить в основном за счёт естественного выбытия старых автомобилей и появления более экологичных машин. Ведомство подчеркнуло, что стратегия определяет долгосрочные планы по развитию транспорта, но не предписывает вводить конкретные ограничения.

Правительство 26 ноября утвердило транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года. В проект заложено два сценария: базовый и консервативный. На реализацию базового сценария потребуется около 60 триллионов рублей.

#новости #транспорт

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Крошечный холод

А почему это спорт?

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0
Яна Ломакина

Произошёл мисклик, простите 🤡

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3
Крошечный холод

Яна, мы потеряли клик

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0
Крошечный холод

А если электро- то это уже не заправок, а зарядок?
Поеду на электрозарядку
Сложна

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0
Zee Zao

Прогнулись в очередной раз
Где наш особый путь, когда он так нужен

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1
Mezzo Deesa

Так давно прогнулись, основные "российские" заводы принадлежат всяким мерседесам, а те уже заказывают музыку.

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0
Михаил Кузнецов

Бла-бла-бла...

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1
Alex A

Содрали у немцев - ждем зонирование, по принципу светофора, что бы выдавить с рынка старые авто. Экология и шум - думаю чисто на бумаге будут. Учитывая как поступают с ПДК...

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0
Сраный Ковбой

Зонирование – это когда в центр города можно только на электро?
В текущих реалиях не ждём, потому что российских машин на электротяге нет. Никто не будет стимулировать покупать зарубежные авто

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1
Alex A

В зависимости от экологичности мотора - дают цветную метку. Ну де факто их давно нет - всё что собирают импорт\полу импорт.

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0
Павел Морозов

Заправки развивают, а утиль сбор повысить хотят - где логика в действие наших властей

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0
Василий Алибабаевич

постепенно «пересадить» владельцев личных автомобилей на общественный транспорт

Меня всегда радует, когда проблемы "первого мира" в виде Москвы, Питера и еще пары миллионников, раскатывают на всю страну. При том, что значительная часть депутатов вышла из регионов, они совершенно забыли, каково это - жить в малых городах.

Если москвичи могут рассуждать об общественном транспорте, как альтернативе личному, то в регионах без своей тарахтелки ты буквально скован по рукам и ногам. И я не про поездки на огород (хотя и они тоже важны для многих, учитывая зарплаты в регионах). Банально, ближайшая стоматология, работающая 24/7, находится в 50км. Травмпункт? Там же. Условно нормальные продуктовые магазины (метро, глобус, да, я понимаю, как смешно это звучит для жителей столиц, но уж извините), тоже там. Работа, если не хочешь быть кассиром/охранником... Ну, вы догадались.

И общественный транспорт тут ничего не решает. Автобусы ходят раз в 2-2.5 часа. Ломаются. Зимой могут вообще не выйти на линию. Да, в прошлом году запустили маршрутку раз в час, так она постоянно забита до отказа + очень не нравится региональному руководству, поэтому между руководством региона и перевозчиком вот уже год идут судебные тяжбы. И мы понимаем, что когда-нибудь перевозчик проиграет и рейсы отменят, оставив нас опять с 4-6 рейсами в день. И я понимаю, что нам еще повезло в смысле транспорта. Есть населенные пункты, где два рейса в день.

В общем, я понимаю, что этот спич больше про спускание пара, но хотелось бы, чтобы подобные законы оставались там, где они нужны. В замкадье кроме "выбросов" есть проблемы - отсутствие дорог, медицины, образования. Плюс, конкретно в моём городе, добавляется еще "московский" мусор и водоканал, гонящий буквально говно по трубам холодного водоснабжения. И думаю, нужно сперва эти проблемы решить, а потом уже размышлять о выбросах. Нам и кроме выбросов есть от чего сдохнуть. И скорая может не приехать, кстати. Мы не в Москве.

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