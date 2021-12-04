А ещё установить «цифровой контроль» за дорожным шумом.

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Министерство транспорта подготовило транспортную стратегию России до 2035 года, ориентированную на сокращение вредных выбросов в атмосферу. Документ проанализировал «Коммерсантъ».

Авторами стратегии выступили представители правительства, комиссий Госсовета и профильных комитетов Госдумы. Для борьбы с шумом от транспорта они предложили ограничить скоростной режим в жилых кварталах, установить шумозащитные экраны и использовать «цифровые методы контроля шума».

Для перехода на альтернативные виды топлива стратегия рекомендует увеличить число заправок для электромобилей более чем в тысячу раз — до около 250 тысяч, построить на основных трассах специализированные автосервисы и поставить пункты утилизации батарей.

Как пишет «Коммерсантъ», документ также предполагает поэтапное «безальтернативное» ограничение использования личных автомобилей. Чтобы сократить число вредных выбросов в атмосферу, они предлагают создавать специальные зоны, куда будет запрещён въезд машин с неэкономичными двигателями, постепенно «пересадить» владельцев личных автомобилей на общественный транспорт или побудить их использовать машины совместно с другими гражданами.

В Минтрансе, однако, отметили, что транспортная стратегия не подразумевает ограничений в отношении личного транспорта. «Транспортная стратегия до 2035 года не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта. <...> Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — рассказали РБК в ведомстве.

В министерстве подтвердили, что инициатива предусматривает «мероприятия по увеличению доли подвижного состава с более высоким экологическим классом», но это будет происходить в основном за счёт естественного выбытия старых автомобилей и появления более экологичных машин. Ведомство подчеркнуло, что стратегия определяет долгосрочные планы по развитию транспорта, но не предписывает вводить конкретные ограничения.