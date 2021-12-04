Правительство разработало стратегию развития транспорта до 2035 года, предлагающую нарастить число электрозаправок Статьи редакции
А ещё установить «цифровой контроль» за дорожным шумом.
Министерство транспорта подготовило транспортную стратегию России до 2035 года, ориентированную на сокращение вредных выбросов в атмосферу. Документ проанализировал «Коммерсантъ».
Авторами стратегии выступили представители правительства, комиссий Госсовета и профильных комитетов Госдумы. Для борьбы с шумом от транспорта они предложили ограничить скоростной режим в жилых кварталах, установить шумозащитные экраны и использовать «цифровые методы контроля шума».
Для перехода на альтернативные виды топлива стратегия рекомендует увеличить число заправок для электромобилей более чем в тысячу раз — до около 250 тысяч, построить на основных трассах специализированные автосервисы и поставить пункты утилизации батарей.
Как пишет «Коммерсантъ», документ также предполагает поэтапное «безальтернативное» ограничение использования личных автомобилей. Чтобы сократить число вредных выбросов в атмосферу, они предлагают создавать специальные зоны, куда будет запрещён въезд машин с неэкономичными двигателями, постепенно «пересадить» владельцев личных автомобилей на общественный транспорт или побудить их использовать машины совместно с другими гражданами.
В Минтрансе, однако, отметили, что транспортная стратегия не подразумевает ограничений в отношении личного транспорта. «Транспортная стратегия до 2035 года не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта. <...> Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — рассказали РБК в ведомстве.
В министерстве подтвердили, что инициатива предусматривает «мероприятия по увеличению доли подвижного состава с более высоким экологическим классом», но это будет происходить в основном за счёт естественного выбытия старых автомобилей и появления более экологичных машин. Ведомство подчеркнуло, что стратегия определяет долгосрочные планы по развитию транспорта, но не предписывает вводить конкретные ограничения.
Правительство 26 ноября утвердило транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года. В проект заложено два сценария: базовый и консервативный. На реализацию базового сценария потребуется около 60 триллионов рублей.
постепенно «пересадить» владельцев личных автомобилей на общественный транспорт
Меня всегда радует, когда проблемы "первого мира" в виде Москвы, Питера и еще пары миллионников, раскатывают на всю страну. При том, что значительная часть депутатов вышла из регионов, они совершенно забыли, каково это - жить в малых городах.
Если москвичи могут рассуждать об общественном транспорте, как альтернативе личному, то в регионах без своей тарахтелки ты буквально скован по рукам и ногам. И я не про поездки на огород (хотя и они тоже важны для многих, учитывая зарплаты в регионах). Банально, ближайшая стоматология, работающая 24/7, находится в 50км. Травмпункт? Там же. Условно нормальные продуктовые магазины (метро, глобус, да, я понимаю, как смешно это звучит для жителей столиц, но уж извините), тоже там. Работа, если не хочешь быть кассиром/охранником... Ну, вы догадались.
И общественный транспорт тут ничего не решает. Автобусы ходят раз в 2-2.5 часа. Ломаются. Зимой могут вообще не выйти на линию. Да, в прошлом году запустили маршрутку раз в час, так она постоянно забита до отказа + очень не нравится региональному руководству, поэтому между руководством региона и перевозчиком вот уже год идут судебные тяжбы. И мы понимаем, что когда-нибудь перевозчик проиграет и рейсы отменят, оставив нас опять с 4-6 рейсами в день. И я понимаю, что нам еще повезло в смысле транспорта. Есть населенные пункты, где два рейса в день.
В общем, я понимаю, что этот спич больше про спускание пара, но хотелось бы, чтобы подобные законы оставались там, где они нужны. В замкадье кроме "выбросов" есть проблемы - отсутствие дорог, медицины, образования. Плюс, конкретно в моём городе, добавляется еще "московский" мусор и водоканал, гонящий буквально говно по трубам холодного водоснабжения. И думаю, нужно сперва эти проблемы решить, а потом уже размышлять о выбросах. Нам и кроме выбросов есть от чего сдохнуть. И скорая может не приехать, кстати. Мы не в Москве.