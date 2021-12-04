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Новости
Яна Ломакина

Росстат впервые рассчитал количество бедных в России по новому критерию. Их стало на 2,8 миллиона меньше, чем год назад Статьи редакции

Это самый низкий показатель с 2010 года.

Росстат впервые рассчитал, сколько россиян живут за «границей бедности» — имеют доход ниже 11,3 тысяч рублей в месяц. Численность такого населения в третьем квартале 2021 года составило 16 миллионов человек, или 11%, следует из данных службы статистики.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число россиян с доходами ниже «границы бедности» снизилось на 2,8 миллиона человек, а их доля — на 1,8%. Также, как отмечает РБК со ссылкой на дополнительные данные от Росстата, в 2021 году показатель стал самым низким за все аналогичные периоды с 2010 года.

В Минтруде утверждают, снижение количества и доли малообеспеченных граждан связано с «восстановлением рынка труда до допандемических показателей, единовременными выплатами на детей школьного возраста и для пенсионеров, [...] введением новых мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми». Там отметили, что уровень бедности также снижается в третьем квартале года традиционно — на фоне роста доходов из-за сезонных работ в сфере услуг, строительства и сельского хозяйства.

Новый показатель оценки бедности в стране — «границу бедности» —ввели в конце ноября. Эта граница соответствует значению потребительской корзины в четвёртом квартале прошлого года с учётом инфляции. Согласно таким расчётам, в 2021 году она составила 11 329 рублей.

#новости

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98 комментариев
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Рантье

Чудеса статистической науки - бедность исчезает мановением руки. И реформы никакие не нужны!

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70
Mikhail Sukhanov

Запретить бедность

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8
Eugen T

Росстат

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0
Крошечный холод

живут за «границей бедности» — имеют доход ниже 11,3 тысяч рублей в месяц.

Это пидорство какое-то. Люди и на 20к с трудом выживают.

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41
Дмитрий Орлов

мы русские и не такое вытерпели

Ответить
17
Крошечный холод

Боже кто вернулся ❤️

Ответить
7
Крошечный холод

Даша, ты сегодня уже кушала?

Ответить
2
Крошечный холод

*сколько раз

Ответить
1
Крошечный холод

Я вот боюсь что ни одного, она только вечером кушает походу когда уже с ног валится от усталости

Ответить
1
Крошечный холод

Молодой растущий организм же

Ответить
2
Крошечный холод

не ведись

Ответить
1
Дмитрий Орлов

зачем ты отрицаешь реальность??

Ответить
1
Крошечный холод

я ведусь на слова знающего человека...

Ответить
1
Дмитрий Орлов

скрины

Ответить
1
Дмитрий Орлов

можешь в лс

Ответить
1
Крошечный холод

могу и за щеку, пупсик

Ответить
0
Jaden Maier

Там имеется в виду на душу населения. Тобишь, чтобы попасть за границу бедности, нужно чтобы на каждого человека в семье было менее 11, 3. Таким образом получается, что если в семье из папы, мамы и дочки общий заработок 30к, то они уже за границей бедности, так как на каждого меньше 11к.

Ответить
0
Anton NS

Нужно учитывать, что у каждого жителя замкадья есть огород и приусадебное хозяйство. Жители замкадья питаются с огородов, выращивают птицу и скот. Делать ничего не нужно, а всегда сыт. Захотел - картошки в погребе взял, вот и еда. Захотел - свинью заколол, вот и мясо. Курицы яйца несут непрерывно, да и сами они вкусные. Так что относительно низкие зарплаты это нормально, им же только за коммуналку заплатить ну и иногда купить какой-то одежды. Замкадыши дышат чистым воздухом, поэтому им на лечение тратиться не надо. Еще плюс - не надо тратиться на всякие спортзалы и правильное питание.
Я сам летом проездом был в какой-то деревеньке на 300к человек. Лично видел как люди тупо выходят в огород, высыпают семена из пакетиков в землю и оно само растет потом, воду иногда подливай только. Ну а животных на улицу выпустил, сами еду найдут, траву какую поклюют или типа того, я не знаю, я москвич все-таки, городской человек.

Ответить
9
папа Кырр

люблю эту пасту.

Ответить
6
лейла вичугова

Высыпаю семена

Ответить
0
папа Кырр

Блять, как можно сейчас на 20к жить, если ездить только на работу 20 дней в месяц БЕЗ пересадок, по средней цене пусть 30 рублей, хотя даже в моей провинции 35, это 1200 только на транспорт. Это ещё вообще не начали другие расходы считать.

Ответить
7
Упоротый Голубь

Выжить - можно.
Но это ты будешь жрать самую дешевую и хуевую еду. Таскать одну и ту же одежду несколько сезонов (и молиться чтоб она не вышла из строя)
Про любые развлекухи, импульсивные покупки, отдыхи - можешь нахуй сразу забыть

Ответить
9
ziggy stardust

Таскать одну и ту же одежду несколько сезонов

эээ, а кто-то разве носит одежду только один сезон?

Ответить
8
папа Кырр

ты не поверишь(

Ответить
0
ziggy stardust

Если одежда носится только один сезон, то это одежда крайне хуёвого качества.

Ответить
3
Александр Королёв

у вас кросовски и футболки при еждневном ношении дольше живут?

Ответить
0
постмодерновый синдром

У меня есть пара футболок, которым уже 10 лет. Ношу их только дома, но сам факт.

Ответить
2
Директор интернета

Сейчас же как раз по всему миру экотренд на снижение уровня потребления до минимально необходимого — не иметь шкафов, заполненных вещами, не покупать новое, если можно починить старое. Вы в тренде, мы в тренде. ред.

Ответить
0
ziggy stardust

Как правило, 2-3 года, да. А потом ещё столько же в качестве домашней одежды.

Ответить
1
Skomorokh

Проблема не в том, что она несколько сезонов носится. Проблема в том, что это буквально одна одежда на сезон (или несколько сезонов). Одна обувь на зиму, одна на весну и осень и двое шлепанцев на лето. И это не та дорогая обувь, которая хорошо сохраняется после непрерывной носки несколько сезонов (вспоминаем капитана Ваймса, да).
Пара-тройка кофт, которым уже лет пять. Одни джинсы на все сезоны на 3-5 лет. И так далее.

Ответить
0
папа Кырр

Выжить - можно.

Так и год не 42, а у граждан не шевельнётся ничего, мол, а можно бы сосиски и не только с зарплаты покупать.
"Лишь бы не было войны", блять, а и этого нет.

Ответить
1
Крошечный холод

Так я же и написал "с трудом выживают", о жизни речи не идёт.

Ответить
1
папа Кырр

Ну просто есть сведения, что кто-то и меньше получает, вот где пиздос.

Ответить
0
George Jejeya

Зарплата ведущего инженера в МГУ 13 тысяч) Научного сотрудника не намного больше.

Но, конечно, для большинства это или прибавка к пенсии или базовый доход, к которому добавляются гранты.

Ответить
0
папа Кырр

Всё-таки оклад, наверное. Или прям на руки?

Ответить
0
Руслан Астратов

"Зарплата ведущего инженера в МГУ 13 тысяч"

инженера. 13 тысяч

Пиздец

Ответить
0
Директор интернета

Очень интересно, что у них там в МГУ такое творится, не первый раз о подобном слышу. В иных московских учебных заведениях ассистенты в 10 раз больше получают. Может, это рыночек порешал, и из-за известности МГУ люди готовы работать там за название, а не за зарплату? ред.

Ответить
0
Pavel Eremeev

КоммуналОчка ещё ~8к

Ответить
1
Крошечный холод

Не подохли? Значит норм!ч

Ответить
2
Михаил Кометов

Это не пидороство. Это РОССИЯ!

Ответить
1
Крошечный холод
Ответить
3
Крошечный холод

Не разобрать что написано

Ответить
1
папа Кырр

РА-СИ-Я!

Ответить
0
Крошечный холод

То есть если доход 11 400, то уже не бедный?

Ответить
11
Крошечный холод

А если 17к, то вообще средний класс

Ответить
45
Крошечный холод

Тж сайт олигархов?????

Ответить
9
Крошечный холод

ещё пара таких новых критериев, и догоним vc 💪

Ответить
16
Крошечный холод

Создать @Приемная, вот и виси из тж готов

Ответить
1
Крошечный холод

путаете понятия, увожаемуй

Ответить
1
Крошечный холод

на границе бедности и близости к бедности

Ответить
1
bor_vn

число россиян с доходами ниже «границы бедности»

ниже границы - это уже не бедные, а нищие люди, которым не хватает на поддержание жизни.

Доход в 30 000 - бедный человек.
Если у человека недостаточно средств, чтобы спокойно накопить на собственное жилье - он бедный. ред.

Ответить
0
Крошечный холод

Их стало на 2,8 миллиона меньше

умерли?

Ответить
13
Саша

16 мультов россиян не выезжая из страны живут за границей

Ответить
10
папа Кырр

Так, ну это Остров сокровищ Черкасского, Чебурашка с Геной, Ёжик в тумане, а ещё тринадцать?

Ответить
2
Крошечный холод

ну погоди, маугли, пластилиновая ворона, простоквашино, бременские музыканты, винни-пух, аленький цветочек.

Ответить
0
папа Кырр

АХАХАХАХАХА, сука.

Въебать бы этим счетоводам 11329 хотя бы на месяц, а лучше на год.

Ответить
9
neolol

А они тут не при чём. Им звонят из АП и говорят, что нужно изменить методику подсчёта, придумайте что-нибудь. Начальники встают в позу, их увольняют, нанимают нового, тот чешет репу, выдумывает чушь, но его хватает ровно до следующего звоночка и история повторяется. Такой вот инсайдик. Гуглятся откровения бывших работников/начальников Росстата очень просто. А ещё эти откровения регулярно лочатся Роскомнадзором. Например, чтобы прочесть вот это вот нужен ВПН. Правда ВПН тебе тоже залочили. И тор. И вообще пошёл на хуй умник блядь смотри первый канал и не выёбывайся.

https://meduza.io/feature/2021/07/08/dannye-rosstata-stali-neudobnymi-dlya-kremlya-i-pravitelstva-tam-reshili-sdelat-tak-chtoby-ih-nikto-ne-zamechal

Ответить
3
папа Кырр

ой не пизди а

Ответить
0
neolol

Ну новости таковы, что палки в колёса вставляют.

Ответить
1
папа Кырр

я в курсе. и я не про рядовых подпалочников говорю, а людей, которые решения принимают.

Ответить
0
Крошечный холод

Я так понимаю, что 2,8 млн находятся за границей бедности?? Да???

Ответить
5
Крошечный холод

за границей границы бедности

Ответить
8
Александр Борродач

По закону нормального распределения столько же находятся с другой стороны - тоже за границей, но не бедности

Ответить
0
Skomorokh

Сейчас бы закон нормального распределения применять к клептократии.

Ответить
0
Сталин спас Россию

Эта граница соответствует значению потребительской корзины в четвёртом квартале прошлого года с учётом инфляции.

Норм метод же

Ответить
1
Крошечный холод

В следующем году видимо позапрошлый год брать будут

Ответить
4
Крошечный холод

Может хоть они вернут нам 2007

Ответить
2
Крошечный холод

Едва ли, тогда так то был подъем

Ответить
0
Крошечный холод

Но по статистике - будет 2007

Ответить
1
Владислав

ред.

Ответить
–4
папа Кырр

Если пенсионеры не хотят работать или не могут по причинам здоровья

Бля, братан, ты в курсе, что такое "пенсия"? Пенсионеры НЕ ДОЛЖНЫ работать и должны достойно жить, если что.

Ответить
3
Богдан Мамаев

На дату регистрации посмотри и на громкое вступление «давайте реально смотреть на вещи». Ну и призыв инициативу в свои руки взять. В дополнение к комбо ещё повысить компетенции и прочая чешуя от серьезного человека в костюме на аватаре на тж.

Ответить
1
папа Кырр

Ему тоже нужны деньги((( Он совсем ещё молодой(

Ответить
0
Богдан Мамаев

Ну, понимаю, но на тж их тяжелее зарабатывать. Или тариф получше на ресурсах посложнее?

Ответить
0
папа Кырр

не, на тж совсем шитпост, был бы я лахтовиком, во всех тредах о навальном бы раскрывался. ИЗИ МАНИ.

Ответить
0
Владислав
Ответить
–2
Богдан Мамаев

На себя, а не на дядю. Забыл уточнить, добавь пожалуйста

Ответить
0
папа Кырр

Блять, теперь я не понимаю, это слишком толсто или слишком тонко. Этот ваш интернет, поскорее бы его заблокировали.

Ответить
0
Владислав

ред.

Ответить
–1
папа Кырр

Владислав. БЭЙБИ ДОНТ ХЁРТ МИ. ДОНТ ХЁРТ МИ. НОУ МОР.

Ответить
0
Владислав

Не понял не чего, извините 😅

Ответить
0
папа Кырр

Кто бы сомневался.

Ответить
0
Владислав

Ну так разъясните )

Ответить
0
папа Кырр

созвучие.

Ответить
0
Super 72

Некоторым и 100к нехватает
Вот один знакомый с зп 35к, взял ипотеку, машину, женат и ребёнок
Другой с 120 живет в съемной, жены нет, в долгах…
Ещё у одного 200 тыс уходят - 50 съем, 50 одежда, 50 девушка, 50 еда, транспорт, накопления ред.

Ответить
–7
Александр Королёв

Может быть у первого жена хорошо зарабатывает?

Ответить
2
Skomorokh

с зп 35к, взял ипотеку, машину, женат и ребёнок

Как это определяет качество жизни на 35к? Или считаем, что раз ипотека/машина есть, то все хорошо и без говядины в рационе? А ребенок на табуретке посидит перед компьютером, пошел нахуй, позвоночник ебаный. Да и с зубами можно повременить, ну удалили один - кому нужны импланты?
Если на 35к можно выживать вместе с семьей, это не значит, что это нормальное явление для экономики государства, когда таких семей огромное множество в стране.

Ответить
0
Крошечный холод

Кому то миллиардов и дворца нехватает…

Ответить
0
Владислав

ред.

Ответить
–2
Дмитрий Орлов

а сколько бедных на украине?

Ответить
1
bor_vn

По данным Госстата Украины, в 2020 году численность населения Украины с доходами ниже фактического прожиточного минимума составляла 8,8 млн человек, что равнялось 23,2 % населения Украины.

Фактический прожиточный минимум 10 600 руб. ($143)

Ответить
0
Aleksandr Olegovich

Росстат показал свою эффективность.

Ответить
1
Крошечный холод

ахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвха

Ответить
1
Александр Батищев

1 трилион рублей в год и не будет бедных (всем кто попал в этот список дать по 5к рублей в месяц). С учетом того что кубышка растет бОльшими темпами - проблема решается элементарно

Ответить
0
Верен Дар

Если бедных стало меньше, значит они стали богатыми и с них можно брать больше налогов. Тарам-пам-пам!

Ответить
0
Alex A

Прорывные технологии - а если новую технологию через год выдумать, то можно и на 5 млн сократить! Ловкость цифр и никакого мошенничества !

Ответить
0
Андрей Малинин

Интересный факт: если посчитать, сколько россиян имеет доход ниже 20 рублей, бедных станет ещё меньше!

Ответить
0
Джон Кроули

Да кто бы сомневался. А если всех этих нищих растрелять, то Россия будет первой страной в мире свободной от нищеты.

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0
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