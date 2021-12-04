Росстат впервые рассчитал количество бедных в России по новому критерию. Их стало на 2,8 миллиона меньше, чем год назад Статьи редакции
Это самый низкий показатель с 2010 года.
Росстат впервые рассчитал, сколько россиян живут за «границей бедности» — имеют доход ниже 11,3 тысяч рублей в месяц. Численность такого населения в третьем квартале 2021 года составило 16 миллионов человек, или 11%, следует из данных службы статистики.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число россиян с доходами ниже «границы бедности» снизилось на 2,8 миллиона человек, а их доля — на 1,8%. Также, как отмечает РБК со ссылкой на дополнительные данные от Росстата, в 2021 году показатель стал самым низким за все аналогичные периоды с 2010 года.
В Минтруде утверждают, снижение количества и доли малообеспеченных граждан связано с «восстановлением рынка труда до допандемических показателей, единовременными выплатами на детей школьного возраста и для пенсионеров, [...] введением новых мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми». Там отметили, что уровень бедности также снижается в третьем квартале года традиционно — на фоне роста доходов из-за сезонных работ в сфере услуг, строительства и сельского хозяйства.
Новый показатель оценки бедности в стране — «границу бедности» —ввели в конце ноября. Эта граница соответствует значению потребительской корзины в четвёртом квартале прошлого года с учётом инфляции. Согласно таким расчётам, в 2021 году она составила 11 329 рублей.
Нужно учитывать, что у каждого жителя замкадья есть огород и приусадебное хозяйство. Жители замкадья питаются с огородов, выращивают птицу и скот. Делать ничего не нужно, а всегда сыт. Захотел - картошки в погребе взял, вот и еда. Захотел - свинью заколол, вот и мясо. Курицы яйца несут непрерывно, да и сами они вкусные. Так что относительно низкие зарплаты это нормально, им же только за коммуналку заплатить ну и иногда купить какой-то одежды. Замкадыши дышат чистым воздухом, поэтому им на лечение тратиться не надо. Еще плюс - не надо тратиться на всякие спортзалы и правильное питание.
Я сам летом проездом был в какой-то деревеньке на 300к человек. Лично видел как люди тупо выходят в огород, высыпают семена из пакетиков в землю и оно само растет потом, воду иногда подливай только. Ну а животных на улицу выпустил, сами еду найдут, траву какую поклюют или типа того, я не знаю, я москвич все-таки, городской человек.
Проблема не в том, что она несколько сезонов носится. Проблема в том, что это буквально одна одежда на сезон (или несколько сезонов). Одна обувь на зиму, одна на весну и осень и двое шлепанцев на лето. И это не та дорогая обувь, которая хорошо сохраняется после непрерывной носки несколько сезонов (вспоминаем капитана Ваймса, да).
Пара-тройка кофт, которым уже лет пять. Одни джинсы на все сезоны на 3-5 лет. И так далее.
А они тут не при чём. Им звонят из АП и говорят, что нужно изменить методику подсчёта, придумайте что-нибудь. Начальники встают в позу, их увольняют, нанимают нового, тот чешет репу, выдумывает чушь, но его хватает ровно до следующего звоночка и история повторяется. Такой вот инсайдик. Гуглятся откровения бывших работников/начальников Росстата очень просто. А ещё эти откровения регулярно лочатся Роскомнадзором. Например, чтобы прочесть вот это вот нужен ВПН. Правда ВПН тебе тоже залочили. И тор. И вообще пошёл на хуй умник блядь смотри первый канал и не выёбывайся.
https://meduza.io/feature/2021/07/08/dannye-rosstata-stali-neudobnymi-dlya-kremlya-i-pravitelstva-tam-reshili-sdelat-tak-chtoby-ih-nikto-ne-zamechal
с зп 35к, взял ипотеку, машину, женат и ребёнок
Как это определяет качество жизни на 35к? Или считаем, что раз ипотека/машина есть, то все хорошо и без говядины в рационе? А ребенок на табуретке посидит перед компьютером, пошел нахуй, позвоночник ебаный. Да и с зубами можно повременить, ну удалили один - кому нужны импланты?
Если на 35к можно выживать вместе с семьей, это не значит, что это нормальное явление для экономики государства, когда таких семей огромное множество в стране.
ахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхаахахахахвхахахахахвхаахахахахвха