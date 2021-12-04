Это самый низкий показатель с 2010 года.

Росстат впервые рассчитал, сколько россиян живут за «границей бедности» — имеют доход ниже 11,3 тысяч рублей в месяц. Численность такого населения в третьем квартале 2021 года составило 16 миллионов человек, или 11%, следует из данных службы статистики.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число россиян с доходами ниже «границы бедности» снизилось на 2,8 миллиона человек, а их доля — на 1,8%. Также, как отмечает РБК со ссылкой на дополнительные данные от Росстата, в 2021 году показатель стал самым низким за все аналогичные периоды с 2010 года.

В Минтруде утверждают, снижение количества и доли малообеспеченных граждан связано с «восстановлением рынка труда до допандемических показателей, единовременными выплатами на детей школьного возраста и для пенсионеров, [...] введением новых мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми». Там отметили, что уровень бедности также снижается в третьем квартале года традиционно — на фоне роста доходов из-за сезонных работ в сфере услуг, строительства и сельского хозяйства.

Новый показатель оценки бедности в стране — «границу бедности» —ввели в конце ноября. Эта граница соответствует значению потребительской корзины в четвёртом квартале прошлого года с учётом инфляции. Согласно таким расчётам, в 2021 году она составила 11 329 рублей.