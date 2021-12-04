Компании грозит оборотный штраф от суммы выручки в России.

Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными компания подала в Арбитражный суд Москвы 1 декабря, следует из данных картотеки дел. С чем связан иск, в картотеке не указано.

Apple оспаривает предупреждение, которое ей в конце августа выдала Федеральная антимонопольная служба, рассказали Forbes в пресс-службе регулятора. В компании пока не комментировали иск.

В августе ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях, посчитав, что компания «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS».

Компания должна была исправить нарушение до 30 сентября, но не сделала этого в срок, сообщали в ФАС. Поэтому в октябре регулятор завёл дело: Apple может грозить оборотный штраф от суммы выручки в России.

В апреле 2021 года ФАС уже штрафовала Apple за злоупотребление доминирующим положением после жалобы «Лаборатории Касперского». Сумма штрафа — 906,29 миллиона рублей (более $12 миллионов по курсу на апрель).