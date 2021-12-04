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Новости
Яна Ломакина

В Индии покрытие новой дороги треснуло, когда чиновница разбила об асфальт кокос. Полиция начала расследование Статьи редакции

На строительство выделили около миллиона рупий.

Член Законодательного собрания индийского штата Уттар-Прадеш Cучи Чаудхари в честь открытия новой дороги в Биджноре разбила кокос об асфальт, из-за чего дорожное покрытие треснуло. Чиновница обвинила подрядчика в мошенничестве, полиция начала расследование, сообщает Indiatimes News.

Чаудхари показали первые 700 метров новой дороги в качестве образца. В честь открытия участка и для дальнейшего успешного строительства чиновница, согласно традиции, разбила об асфальт кокос. После этого по покрытию прошли трещины. Муж женщины, Моусам Чаудхари, начал ударять по покрытию лопатой — тогда поверхность начала крошиться на мелкие куски.

Фото Indiatimes News/PTI

Чаудхари обвинила ответственных за строительство в использовании некачественных материалов и мошенничестве. На дорогу власти выделили почти миллион рупий — 13,3 тысячи долларов, или миллион рублей. Полиция во главе с местным офицером Умешем Кумара начала расследование.

#новости #индия #дороги

2362 просмотров
42 42 комментария
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42 комментария
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Крошечный холод

Какие всё таки индусы забавные ребята

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11
Крошечный холод

ты про кокос или полицию?

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0
Крошечный холод

Про индусов

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9
Крошечный холод

А после расследования они все начали танцевать

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4
Крошечный холод

Про дорогу за миллион рублей.

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0
Крошечный холод

Рублей, рупий или долларов? Загадка от Жака Фреска

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0
Коровка говорит мууу

Они половину софта написали зато.

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2
Коровка говорит мууу

А теперь ещё и IT-гигантами руководят.

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1
Коровка говорит мууу

хари кришна хари рама

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0
Роман Александров

Как и русские

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0
Крошечный холод

для управления дорогой. А чиновница быстро стала баунти хантером

Ответить
0
Крошечный холод

На дорогу власти выделили почти миллион долларов — 13,3 тысячи долларов.

Ещё совсем немного и вот прям почти миллион.

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9
Крошечный холод

Вот прям чуть-чуть не хватает.

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1
Яна Ломакина

Ну я поправила(

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3
Крошечный холод

ЗРЯ

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1
Максим Грандов

Сук, никогда так не смеялся, как сейчас с твоего комментария

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1
Крошечный холод

Кстати, рупия - это примерно рубль, очень удобно, и в доллары можно не переводить

Братский народ!

Ответить
7
Крошечный холод

Ну как бы хинди руси пхай-пхай, да.

Ответить
1
Крошечный холод

- Эй, родственник, рупь гони! Мне Афоня рубль должен!

Ответить
0
Крошечный холод

Ом мани падмэ хум

Ответить
1
Emil Angel

Из этой новости мы можем узнать что стоимость рубля упала до уровня индийской рупии 1к1...

Ответить
2
Shenmue
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1
Yan Fedoseev

В Индии две беды: кокос и дороги

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1
Ochered Syka

Это сюжет нового индийского боевика?

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1
Крошечный холод

Да, вот завязка
Полиция во главе с местным офицером Умешем Кумара начала расследование

Ответить
0
Максим Грандов

@Яна Ломакина почему не пуш??

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0
Яна Ломакина

Потратили последний пуш на альбом Оксимирона. На новые пока не выдали карточки ☹️

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1
Крошечный холод

Этим кокосом был Альберт Эйнштейн.

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0
Крошечный холод

Юлия Якубеня уронила отварную сосиску, из-за чего кафельное покрытие треснуло

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0
Dmitry Ryleev

Жду кокосовую дорогу
Видимо они гораздо крепче чем асфальтная крошка
Да и плюс ЭКО продукт

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0
папа Кырр
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0
Крошечный холод

разбила об асфальт кокос

* рассыпала

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0
Крошечный холод

Cучи Чаудхари

* Мария Захарова

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0
Фархад Азимов

капец, че за асфальт такой некачественный

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0
Крошечный холод

Тестируют на священных коровах

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0
Фархад Азимов

ими же трамбуют?

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0
Крошечный холод

Или добавляют в асфальт отходы их жизнедеятельности, поэтому он получается такой говенный.

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0
Крошечный холод

поэтому он получается такой священный

исправил

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0
Крошечный холод

A total of Rs 1,16,00,000 was spent on the construction of the road, according to sources

В Индии не умеют в разделение разрядов

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0
Крошечный холод

Дума после того, как увидели это видео:
Запретить продажу кокосов в день укладки асфальта!

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0
Василий Дробовский

Может покрытие было слишком eco-friendly ?

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0
Michael Konovalov

Это новая мера качества дорог. Как дорога? - да, на пол кокоса.

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0
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