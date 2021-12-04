На строительство выделили около миллиона рупий.

Член Законодательного собрания индийского штата Уттар-Прадеш Cучи Чаудхари в честь открытия новой дороги в Биджноре разбила кокос об асфальт, из-за чего дорожное покрытие треснуло. Чиновница обвинила подрядчика в мошенничестве, полиция начала расследование, сообщает Indiatimes News.

Чаудхари показали первые 700 метров новой дороги в качестве образца. В честь открытия участка и для дальнейшего успешного строительства чиновница, согласно традиции, разбила об асфальт кокос. После этого по покрытию прошли трещины. Муж женщины, Моусам Чаудхари, начал ударять по покрытию лопатой — тогда поверхность начала крошиться на мелкие куски.

Фото Indiatimes News/PTI

Чаудхари обвинила ответственных за строительство в использовании некачественных материалов и мошенничестве. На дорогу власти выделили почти миллион рупий — 13,3 тысячи долларов, или миллион рублей. Полиция во главе с местным офицером Умешем Кумара начала расследование.