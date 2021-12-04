Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":920,"title":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u0430\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0438\u0437 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u00bb \u0432 Google","url":"\/redirect?component=advertising&id=920&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/321806-kak-ne-zamorachivatsya-s-reklamnoy-kampaniey-i-bystro-nastroit-ee-v-google-obyasnyaem-v-5-50-i-500-slovah&placeBit=1&hash=a4cc075f73c41136fd9c9b8835557576fcd53f2c5d7a3dc508893ba05402731e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Полиция Самары начала поиск мужчины, выжигающего камеры «умных» домофонов лазерной указкой Статьи редакции

Он испортил уже не менее 30 устройств.

40 40 комментариев
4113 просмотров
Запись с камеры видеонаблюдения 

В Самаре с 25 по 26 ноября злоумышленник испортил три десятка панелей домофонов одной и той же фирмы, сообщает РТРК Самара со ссылкой на представителя компании, обслуживающей оборудование.

Как рассказали в фирме, в некоторых домах неизвестный мужчина выжигал камеры домофонов лазерной указкой, в других срезал провода в подъезде. В компании предполагают, что это может быть их конкурент, ведущий «корпоративную войну на домофонном рынке Самары».

«Со своей стороны, мы хотим, чтобы наши абоненты больше не оказались в стрессовой ситуации с неисправными домофонами. Преступник должен быть найден для пресечения повторного массового вандализма», — сказали в фирме. Полиция начала поиски мужчины по опознавательным признакам — пути следования, попавшему в обзор камеру, одежде и чертам лица, которые он не смог скрыть.

В октябре житель Стерлитамака поругался с «умным» домофоном, который не пускал его в дом по распознаванию лица. Мужчина на видео из соцсетей заявил, что это происходит «каждый день». После того, как ему всё же удалось попасть в подъезд, домофон продолжил говорить — после этого герой ролика вернулся и ударил устройство.

#новости #регионы

40 40 комментариев
29
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
40 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Крошечный холод

Бессмысленная хуита, которую впаривает жильцам за деньги, тоже самое что и железная дверь, как срали у меня в подъезде так и срут, а камер все больше

Ответить
23
Дмитрий Шубкин

Так срут жильцы.

Ответить
26
Крошечный холод

А я о чем, разруха не в дверях, а головах

Ответить
21
Крошечный холод

https://youtu.be/EhSuu_VDEc0

Ответить
12
Крошечный холод
Ответить
4
Это не шутки

Вспомнился клип ред.

Ответить
1
Славой Жижек

Не знал, что на домофонном рынке Самары кипят страсти на уровне мафии

Ответить
10
Крошечный холод

А вот, прикинь?
Ещё у операторов интернета дичь: не знаю как сейчас, а в стародавние времена кабеля резали на чердаках и тд.

Ответить
7
Крошечный холод

Ну бля, если выяснится, чей это человек (если он не сам по себе), то компания-наниматель при должном полоскании этого в сми просто может закрываться, так как она своими действиями отняла у простых людей их деньги, вложенные в домофон

Ответить
7
stikerman

Это не так работает, даст на лапу и будет дальше промышлять, а этот пойдет как мясо, хуле.

Ответить
8
Крошечный холод

Потемнение
Ты в повозке

Ответить
7
Крошечный холод

Эй ты! Не спишь?
Купи Скайрим

Ответить
4
Крошечный холод

Борьба против большого брата

Ответить
8
Крошечный холод

В компании предполагают, что это может быть их конкурент

Прямо как конкуренты — провайдеры в нулевых, витую пару вырезали

Ответить
3
Крошечный холод

Аче в смысле нулевых , они и щас изредка этой хуйней страдают

Ответить
1
Крошечный холод

Давно не встречал

Ответить
0
умный человек

Конкурентов?

Ответить
0
DarkFire

Витую пару

Ответить
0
Николай Цветнов

Самарский Ватч Догс

Ответить
3
Ilya.A—Petya.A's bro

В принципе, камера-то продолжает работать

Ответить
3
умный человек

выжигает копирайты ЯЁ

Ответить
0
Shenmue

Купил квартиру в доме, нет желания платить за бессмысленный домофон (как ссали в лифте так и ссут) тебе не дают ключи от домофона и ты не можешь попасть в свою купленную квартиру!
Челики купили дверь в подъезд и отжимают деньги за обслуживание домофона, это законный рекет!

Ответить
3
Алексей Наумов

Я не плачу за домофон и не имею его в доме. Если надо кого-то впустить, то я спускаюсь и открываю дверь. Это куда меньшее неудобство, чем когда тебе в хату звонят всякие "ошиблись номером", "откройте дверь это кабельщики, слесаря, строители", "я к тете Даше из 32-й" и тому подобные доебалы.

Ответить
0
Shenmue

А когда он уже есть в доме?

Ответить
0
Ху Эмай

Грязные технологии Самары

Ответить
1
Крошечный холод

Я написал не туда просто(

Ответить
1
Ху Эмай

прощаю!

Ответить
1
Крошечный холод
Ответить
1
Крошечный холод

Сообщение удалено

Ответить
1
🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Почувствовал себя терминатором при просмотре

Ответить
0
умный человек

сварщиком

Ответить
0
Федя Прозоров

Актуальные новости только на тж

Ответить
0
Дмитрий Семёнов

Видел фильм, который так начинался.

Ответить
0
Евгений Стучалкин - Внедрение Qlik Sense

конкурент, ведущий «корпоративную войну на домофонном рынке Самары»

Ответить
0
Ranae Est

m'nkind, m'kay?

Ответить
0
Крошечный холод

@Владимир Климов нихуя ты лютый.

Ответить
0
Крошечный холод

это говно нахуй не нужно, даже скорая пройти не может

Ответить
0
Tony M

Домофоны компании Интерсвязь, они работают по по Самаре, Челябинску..
Подключают бесплатно, и стоит это все 1 рубль в месяц платим

Ответить
0
Крошечный холод

Без звёздочек?

Ответить
0
Miracle Movies

Вот мужику заняться нечем конечно

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 40 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null