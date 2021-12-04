Полиция Самары начала поиск мужчины, выжигающего камеры «умных» домофонов лазерной указкой Статьи редакции
Он испортил уже не менее 30 устройств.
В Самаре с 25 по 26 ноября злоумышленник испортил три десятка панелей домофонов одной и той же фирмы, сообщает РТРК Самара со ссылкой на представителя компании, обслуживающей оборудование.
Как рассказали в фирме, в некоторых домах неизвестный мужчина выжигал камеры домофонов лазерной указкой, в других срезал провода в подъезде. В компании предполагают, что это может быть их конкурент, ведущий «корпоративную войну на домофонном рынке Самары».
«Со своей стороны, мы хотим, чтобы наши абоненты больше не оказались в стрессовой ситуации с неисправными домофонами. Преступник должен быть найден для пресечения повторного массового вандализма», — сказали в фирме. Полиция начала поиски мужчины по опознавательным признакам — пути следования, попавшему в обзор камеру, одежде и чертам лица, которые он не смог скрыть.
В октябре житель Стерлитамака поругался с «умным» домофоном, который не пускал его в дом по распознаванию лица. Мужчина на видео из соцсетей заявил, что это происходит «каждый день». После того, как ему всё же удалось попасть в подъезд, домофон продолжил говорить — после этого герой ролика вернулся и ударил устройство.