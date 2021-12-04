Он испортил уже не менее 30 устройств.

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Запись с камеры видеонаблюдения

В Самаре с 25 по 26 ноября злоумышленник испортил три десятка панелей домофонов одной и той же фирмы, сообщает РТРК Самара со ссылкой на представителя компании, обслуживающей оборудование.

Как рассказали в фирме, в некоторых домах неизвестный мужчина выжигал камеры домофонов лазерной указкой, в других срезал провода в подъезде. В компании предполагают, что это может быть их конкурент, ведущий «корпоративную войну на домофонном рынке Самары».

«Со своей стороны, мы хотим, чтобы наши абоненты больше не оказались в стрессовой ситуации с неисправными домофонами. Преступник должен быть найден для пресечения повторного массового вандализма», — сказали в фирме. Полиция начала поиски мужчины по опознавательным признакам — пути следования, попавшему в обзор камеру, одежде и чертам лица, которые он не смог скрыть.