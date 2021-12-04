Полиция Самары начала поиск мужчины, выжигающего камеры «умных» домофонов лазерным лучом Статьи редакции
Он испортил уже не менее 30 устройств.
В Самаре с 25 по 26 ноября злоумышленник испортил три десятка панелей домофонов одной и той же фирмы, сообщает РТРК Самара со ссылкой на представителя компании, обслуживающей оборудование.
Как рассказали в фирме, в некоторых домах неизвестный мужчина выжигал камеры домофонов лазерной указкой, в других срезал провода в подъезде. В компании предполагают, что это может быть их конкурент, ведущий «корпоративную войну на домофонном рынке Самары».
«Со своей стороны, мы хотим, чтобы наши абоненты больше не оказались в стрессовой ситуации с неисправными домофонами. Преступник должен быть найден для пресечения повторного массового вандализма», — сказали в фирме. Полиция начала поиски мужчины по опознавательным признакам — пути следования, попавшему в обзор камеру, одежде и чертам лица, которые он не смог скрыть.
В октябре житель Стерлитамака поругался с «умным» домофоном, который не пускал его в дом по распознаванию лица. Мужчина на видео из соцсетей заявил, что это происходит «каждый день». После того, как ему всё же удалось попасть в подъезд, домофон продолжил говорить — после этого герой ролика вернулся и ударил устройство.
То есть если я не плачу за домофон, то мои гости не могут просто зайти ко мне, мне нужно ехать к ним, каждый раз с 22 этажа?
Саша, на входе в подъезд врезали платную дверь, это равносильно, как если бы в канализационную трубу врезали платную заслонку и выносить дерьмо в ведре всё равно разрешается!
Ну вообще-то регламент принятия таких решений должен быть прописан в уставе ОСББ (ну или как там это ещё может называться).
То есть все жители дома являются коллективными собственниками, и если большинство владельцев квартир проголосует за установку домофона - то да, несогласным придётся принять это (ну или обратиться в полицию, но это заведомо дохлый номер). И рассказы на тему "МАЯ КВАРТИРА" тут не работают - квартира действительно твоя, и внутри неё ты волен делать что захочется (в рамках закона, конечно).
Но подъезд и придомовая территория находятся в коллективной собственности, и если большинство жильцов примет решение установить домофон - то да, домофон будет установлен, и да, ты будешь ехать к своим гостям каждый раз с 22 этажа, пока не установишь и себе трубку домофона (ну или не сменишь квартиру). Управляющая компания наделена полномочиями принимать такие решения и устанавливать такие двери хоть на входе в подъезд, хоть на выходе на крышу, хоть ещё где. ред.
Посмотрите о чём я писал выше, законный рекет!
Рекет - "крышевание", собирая «дань», преступная организация обычно гарантирует защиту от вымогательств со стороны других преступных групп или преступников-одиночек, мы тут дверь установили, гарантируем безопасность, но это стоит денег, а можно отказаться, можно, но мы не рекомендуем, отказ болезненная процедура