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Новости
Яна Ломакина

Полиция Самары начала поиск мужчины, выжигающего камеры «умных» домофонов лазерным лучом Статьи редакции

Он испортил уже не менее 30 устройств.

60 60 комментариев
7017 просмотров
Запись с камеры видеонаблюдения 

В Самаре с 25 по 26 ноября злоумышленник испортил три десятка панелей домофонов одной и той же фирмы, сообщает РТРК Самара со ссылкой на представителя компании, обслуживающей оборудование.

Как рассказали в фирме, в некоторых домах неизвестный мужчина выжигал камеры домофонов лазерной указкой, в других срезал провода в подъезде. В компании предполагают, что это может быть их конкурент, ведущий «корпоративную войну на домофонном рынке Самары».

«Со своей стороны, мы хотим, чтобы наши абоненты больше не оказались в стрессовой ситуации с неисправными домофонами. Преступник должен быть найден для пресечения повторного массового вандализма», — сказали в фирме. Полиция начала поиски мужчины по опознавательным признакам — пути следования, попавшему в обзор камеру, одежде и чертам лица, которые он не смог скрыть.

В октябре житель Стерлитамака поругался с «умным» домофоном, который не пускал его в дом по распознаванию лица. Мужчина на видео из соцсетей заявил, что это происходит «каждый день». После того, как ему всё же удалось попасть в подъезд, домофон продолжил говорить — после этого герой ролика вернулся и ударил устройство.

#новости #регионы

60 60 комментариев
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60 комментариев
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Крошечный холод

Бессмысленная хуита, которую впаривает жильцам за деньги, тоже самое что и железная дверь, как срали у меня в подъезде так и срут, а камер все больше

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39
Дмитрий Шубкин

Так срут жильцы.

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45
Крошечный холод

А я о чем, разруха не в дверях, а головах

Ответить
32
Крошечный холод

https://youtu.be/EhSuu_VDEc0

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16
Крошечный холод
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5
Это не шутки

Вспомнился клип ред.

Ответить
1
Petr

Нет. Это обамка

Ответить
0
Дизайнер Павленко

Неправда. Я уже привык входить во двор по сканеру. Очень удобно

Ответить
0
Крошечный холод

входить во двор по сканеру

Пиздец блять

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0
Славой Жижек

Не знал, что на домофонном рынке Самары кипят страсти на уровне мафии

Ответить
20
Крошечный холод

А вот, прикинь?
Ещё у операторов интернета дичь: не знаю как сейчас, а в стародавние времена кабеля резали на чердаках и тд.

Ответить
10
Крошечный холод

Потемнение
Ты в повозке

Ответить
11
Крошечный холод

Эй ты! Не спишь?
Купи Скайрим

Ответить
7
Крошечный холод

Ну бля, если выяснится, чей это человек (если он не сам по себе), то компания-наниматель при должном полоскании этого в сми просто может закрываться, так как она своими действиями отняла у простых людей их деньги, вложенные в домофон

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7
stikerman

Это не так работает, даст на лапу и будет дальше промышлять, а этот пойдет как мясо, хуле.

Ответить
12
Крошечный холод

Борьба против большого брата

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9
Крошечный холод
Ответить
0
Николай Цветнов

Самарский Ватч Догс

Ответить
4
Крошечный холод

В компании предполагают, что это может быть их конкурент

Прямо как конкуренты — провайдеры в нулевых, витую пару вырезали

Ответить
3
Крошечный холод

Аче в смысле нулевых , они и щас изредка этой хуйней страдают

Ответить
3
Крошечный холод

Давно не встречал

Ответить
0
умный человек

Конкурентов?

Ответить
1
DarkFire

Витую пару

Ответить
1
Shenmue

Купил квартиру в доме, нет желания платить за бессмысленный домофон (как ссали в лифте так и ссут) тебе не дают ключи от домофона и ты не можешь попасть в свою купленную квартиру!
Челики купили дверь в подъезд и отжимают деньги за обслуживание домофона, это законный рекет!

Ответить
3
Алексей Наумов

Я не плачу за домофон и не имею его в доме. Если надо кого-то впустить, то я спускаюсь и открываю дверь. Это куда меньшее неудобство, чем когда тебе в хату звонят всякие "ошиблись номером", "откройте дверь это кабельщики, слесаря, строители", "я к тете Даше из 32-й" и тому подобные доебалы.

Ответить
1
Shenmue

А когда он уже есть в доме?

Ответить
0
Alexander Personazhe

Даже если в доме есть домофон, спускаться и открывать дверь всё равно разрешается.

Ответить
0
Shenmue

То есть если я не плачу за домофон, то мои гости не могут просто зайти ко мне, мне нужно ехать к ним, каждый раз с 22 этажа?
Саша, на входе в подъезд врезали платную дверь, это равносильно, как если бы в канализационную трубу врезали платную заслонку и выносить дерьмо в ведре всё равно разрешается!

Ответить
0
Alexander Personazhe

Ну вообще-то регламент принятия таких решений должен быть прописан в уставе ОСББ (ну или как там это ещё может называться).

То есть все жители дома являются коллективными собственниками, и если большинство владельцев квартир проголосует за установку домофона - то да, несогласным придётся принять это (ну или обратиться в полицию, но это заведомо дохлый номер). И рассказы на тему "МАЯ КВАРТИРА" тут не работают - квартира действительно твоя, и внутри неё ты волен делать что захочется (в рамках закона, конечно).
Но подъезд и придомовая территория находятся в коллективной собственности, и если большинство жильцов примет решение установить домофон - то да, домофон будет установлен, и да, ты будешь ехать к своим гостям каждый раз с 22 этажа, пока не установишь и себе трубку домофона (ну или не сменишь квартиру). Управляющая компания наделена полномочиями принимать такие решения и устанавливать такие двери хоть на входе в подъезд, хоть на выходе на крышу, хоть ещё где. ред.

Ответить
2
Shenmue

Посмотрите о чём я писал выше, законный рекет!

Рекет - "крышевание", собирая «дань», преступная организация обычно гарантирует защиту от вымогательств со стороны других преступных групп или преступников-одиночек, мы тут дверь установили, гарантируем безопасность, но это стоит денег, а можно отказаться, можно, но мы не рекомендуем, отказ болезненная процедура

Ответить
0
Асем

Как часто спускаетесь?

Ответить
0
Ilya.A—Petya.A's bro

В принципе, камера-то продолжает работать

Ответить
3
умный человек

выжигает копирайты ЯЁ

Ответить
1
Ху Эмай

Грязные технологии Самары

Ответить
1
Крошечный холод

Я написал не туда просто(

Ответить
1
Ху Эмай

прощаю!

Ответить
1
Крошечный холод
Ответить
1
Крошечный холод

Сообщение удалено

Ответить
1
Евгений Стучалкин - Внедрение Qlik Sense

конкурент, ведущий «корпоративную войну на домофонном рынке Самары»

Ответить
0
Ranae Est

m'nkind, m'kay?

Ответить
3
🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Почувствовал себя терминатором при просмотре

Ответить
1
умный человек

сварщиком

Ответить
0
🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

ТЕРМИНАТОРОМ говорю

Ответить
0
Александр Белов

Если это лазерная указка, то я Джейсм Бонд.
Тут не хреновый такой лазер, обычной лазерной указкой камеру не испортишь.

Ответить
1
Руслан Астратов

"Полиция Самары начала поиск мужчины, выжигающего камеры «умных» домофонов лазерным лучом"

...чтобы выжечь ему жопу паяльником..

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Самары или самарканда или суздали?

Ответить
0
Крошечный холод

Не шаришь Самару с Саратовом путают

Ответить
1
Крошечный холод

Самарры

Ответить
1
Федя Прозоров

Актуальные новости только на тж

Ответить
0
Дмитрий Семёнов

Видел фильм, который так начинался.

Ответить
0
Крошечный холод

@Владимир Климов нихуя ты лютый.

Ответить
0
Крошечный холод

это говно нахуй не нужно, даже скорая пройти не может

Ответить
0
Tony M

Домофоны компании Интерсвязь, они работают по по Самаре, Челябинску..
Подключают бесплатно, и стоит это все 1 рубль в месяц платим

Ответить
0
Крошечный холод

Без звёздочек?

Ответить
0
Крошечный холод

Меценаты

Ответить
0
Miracle Movies

Вот мужику заняться нечем конечно

Ответить
0
Крошечный холод

аваксер?

Ответить
0
Pavel Malyshev

Кыберпанк!

Ответить
0
папа Кырр

СУКА МАНЬЯК ЁБАНЫЙ НЕ ПОДПУСКАЙТЕ

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0
папа Кырр

ААААААААЫЭЫЭЫЫЭЭЭЭЭ Слыш браток помоги.

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0
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