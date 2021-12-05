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Новости
Яна Ломакина

Глава американской компании Better.com уволил 900 сотрудников одним видеозвонком Статьи редакции

«Если вы сейчас смотрите это, значит вы в той невезучей группе, которую увольняют», — сказал работникам директор.

Основатель стартапа по оформлению ипотеки Better.com Вишал Гарг перед выходом на IPO нанял семь тысяч новых сотрудников и уволил 9% от десяти тысяч своих старых работников. Он сделал это за один односторонний видеозвонок, пишут Business Insider и TechCrunch.

Я пришёл к вам с плохой новостью. Рынок изменился, как вы знаете, и мы должны двигаться за ним вперёд, чтобы выжить, процветать и исполнять нашу миссию. [...] Я делаю это второй раз в своей карьере и не хочу повторять. В последний раз, я плакал, но на этот раз надеюсь быть сильнее. [...] Если вы сейчас смотрите это, значит вы в той невезучей группе, которую увольняют.

Вишал Гарг

В конце речи Гарг поблагодарил уволенных сотрудников, пожелал им удачи и отключил трансляцию.

#новости #сша

5195 просмотров
92 92 комментария
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92 комментария
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Аркадий Гайдаржи

Бигдата нашептала

Ответить
41
Marco Pagot

Это имя его родственника?

Ответить
10
Илья Щибрик

Гупта Бигдата, всё верно.

Ответить
1
Ra

Бигдата Мандасварма

Ответить
1
Аркадий Гайдаржи

Гарг женат на Бигдате

Ответить
1
Вася Пражкин

«Если вы сейчас смотрите это, значит вы в той невезучей группе, которую увольняют»

Хз, я посмотрел и меня не уволили. Опять наеб.ли?

Ответить
27
Параллельный жар

Меня тоже нет, но я и не работал

Ответить
12
inanition

переиграл и уничтожил

Ответить
1
Максим Шпилёв
Ответить
–4
Дмитрий Орлов

не рвись

Ответить
14
Максим Шпилёв

С собой разговариваешь

Ответить
5
Параллельный жар

@Кто это

Ответить
1
Нейроорлов

Дмитрий Орлов еще известен как Аркадий Соколов

Ответить
1
Параллельный жар

Че происходит ваще, че за бунт ботов

Ответить
2
Нейроорлов

Меня забанили!

Ответить
3
Параллельный жар

этому боту присобачили функционал по никам, а "кто это" пока лежит мертвым

Ответить
1
rustyrazor

Благодаря капитализму сотрудники (уже бывшие) живут в самой развитой и богатой стране в истории человечества. Так что да - это счастье и заебись.

Ответить
1
Alexandr Strijov

Слышал у них там БЛМ отсутствие медицины и образование стоит как почка, это плюсы?

Ответить
0
rustyrazor

Государство тратит на медицину в пару раз больше денег, чем на оборонку.
Образование хоть и дорогое, но умные люди получают его практически бесплатно за счет фондов. В Гарварде, который является одним из самых дорогих университетов мира, 20% студентов учатся бесплатно.

Ответить
0
Максим Шпилёв

Что толку от "самой развитой и богатой страны", если у тя ни работы, ни денег..

Ответить
0
rustyrazor

Если человек не долбоеб, то у него в Штатах есть и работа, и деньги.

Ответить
0
Параллельный жар
Ответить
1
Параллельный жар

Если сейчас смотрите это, значит вы в той невезучей группе, которая будет #deleted

Ответить
14
Федя Прозоров

Слабо с глазу на глаз такое сказать?

Ответить
5
Параллельный жар

900 раз

Ответить
14
Федя Прозоров

Да.

Ответить
2
Параллельный жар

Тут внизу так и пишут: раньше всех их очно собирали в зале или кабинете и объявляли увольнение, но сейчас ковид, поэтому решили так

Ответить
2
Антигравитационный торт

Сообщение удалено

Ответить
0
Твинкиллер
Ответить
7
Параллельный жар

Это вам блядь не Россия, где чтобы кого то уволить надо пачку бумажек написать и потом еще сотрудник через суд восстановится кек

Ответить
0
Параллельный жар

Даже президента невозможно уволить. Несколько раз уже восстанавливался

Ответить
17
Антигравитационный торт

Президента СТО?

Ответить
2
Параллельный жар

Дачного кооператива

Ответить
2
lovemyonahole

Это плохо? Защита работников перед работодателем это одно из немногих преимуществ России я бы сказал. Ты как предприниматель не согласишься, но что поделать.

Ответить
6
Параллельный жар

По-моему, лучше, когда обычная зарплата - 300 тысяч рублей в месяц и можно уволить в любой момент, чем когда 30 тысяч и уволить нельзя, потому что все деньги уходят на содержание армии чиновников, которые охраняют труд

Ответить
2
lovemyonahole

Есть, конечно, только эти две крайности. По-другому - никак.

Ответить
1
Параллельный жар

Сравниваю США и Россию

Ответить
0
Параллельный жар

Защита сотрудника это хорошо.
Но в условиях рф ты человека который на рабо у даже не ходит не сможешь уволить без кипы бумаг.

Ответить
0
lovemyonahole

Ну, всё верно. Не пришёл - зафкисируй. Зафиксировал 2 раза - увольняй. И даже при этом куча нарушений.
Обычная ситуция для нас это жена шефа на фековыой должности не любит какого-то сотрудника и выписывает ему такие вот нарушения чтобы уволить. Классика. ред.

Ответить
2
rustyrazor

Защита сотрудника это хорошо.

Не знал, что ты комуняка ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
–1
lovemyonahole

Ни в коем случае, я за частную собственность, личный капитал и всё такое. При это я считаю, что регулятор в виде государства который защищает обычных граждан от бизнеса и мелкий бизнес от крупного - необходим.

Ответить
1
rustyrazor

Да я шучу же)
Хотя, в целом, я не согласен с твоим тейком.

Ответить
–1
lovemyonahole

Да пожалуйста. Люди думают, что рыночек порешает до того как их вышибут ногой под зад или до момент как здоровье даст слабину.

Ответить
2
rustyrazor

Так пусть становятся теми сотрудниками, которых капиталист боится потерять. Рыночек дает стимул к развитию.

Ответить
–1
Параллельный жар

Защита сотрудника хорошо.
Защита раьотодателя хорошо

Ответить
0
rustyrazor

Защита работодателя от сотрудника - хорошо ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
0
solawind

у этой медали две стороны, она делает бизнес менее эфективным и вцелом склоняет людей сидеть на жопе и нихуя не делать.
Плюс у американцев норм хорошо зарабатыать год затем уволится и несколько месяцев отдохнуть, в рахе такое не катит, тут надо постоянно штаны просиживать а перерывы в работе воспринимаются с непониманием
Коллеги из штатов и эта разница в отношении весьма заметна (хоть у нас и ит, динамичный рынок, на какимх нибудь штанопросижывательных должностях разница в отношении будет еще больше) ред.

Ответить
1
Сергей Степанов

Так и у нас "норм" хорошо зарабатывать, а потом отдохнуть. Не норм что ли? Ваще нормуль! Вот только позволить себе это могут далеко не все. В США дохуища людей, которые не могут свести концы с концами и по уши в долгах.

Не веришь, считаешь что там рай земной, а те кто не богат - просто ленивые скоты? Тогда добро пожаловать... Нет, не на RT, а на reddit. Начать можно с r/antiwork и r/lostgeneration.

Ответить
0
solawind

если читать подреддиты на которых обитают неудачники, будет казатся что там одни неудачники, не так ли. У меня полно коллег в штатах и полно знакомых сваливших, все живут кучеряво и даже пресловутые медстраховки все имеют

Ответить
0
Параллельный жар

Просто в рф сильно слоюнее зараьотать чтоб длинный отпуск устроить

Ответить
0
Дмитрий Орлов

ты прав

Ответить
0
Параллельный жар

но ничего, сделаем так, чтобы сам уволился

Ответить
0
Параллельный жар

Наша компания называется Better, поэтому останутся те, кто Лучше

Ответить
5
Миша

Ого, американская версия Xsolla

Ответить
5
Параллельный жар

надеюсь они ему напихают за подобное

Ответить
2
Антигравитационный торт

На западе же такие увольнения

Ответить
1
Параллельный жар

"запад" не синоним США.

Ответить
3
Параллельный жар

Ну да, США и на востоке вощет…

Ответить
0
Параллельный жар

До США гораздо ближе дойти через Берингов пролив на востоке

Ответить
1
Антигравитационный торт

Но там наша Аляска

Ответить
0
Параллельный жар

За какое?

Ответить
1
Параллельный жар

скотский поступок, его реализация.

Ответить
0
Параллельный жар

Увольнять людей это скотский поступок?

Ответить
0
Параллельный жар

реализация увольнения бывает разной

Ответить
0
Параллельный жар

При массовых сокращениях ни с кем не проводят личных бесед. Просто вывешивают список

Ответить
1
lovemyonahole

Сокращения перед которыми нанимают ещё новых? Так себе сокращения.

Ответить
1
Параллельный жар

Скинуть балласт в виде неэффективных сотрудников либо сократить лишние должности ниаск не протиаоречит набору новых сотрудников.
Я на прошлой неделе троих уволил, но пр этом готов нанять 30.

Ответить
2
lovemyonahole

Ну вот для таких хитрожопых и есть законы. Хочешь уволить и счатаешь балластом - будь добр докажи. Устраиваешь сокращения - обоснуй и выплати 3 оклада и так далее.

Ответить
1
Параллельный жар

Мне государство к счастью дает три месяца испытательного срока в течении которых могу уволить потому что не подошел. (Читай неэффективен)

Ответить
0
lovemyonahole

Тут вопросов нет.

Ответить
0
Параллельный жар

будь добр докажи

Проводишь аттестацию, сотрудник ее не проходит, увольняешь.
Опять же кипа бумаг потому что аттестацию нельзя провести для одного. Надо для всех

Ответить
0
Антигравитационный торт

Так это же не сокращение, он набрал ещё 7000 в коллцентр

Ответить
0
Geni Alen

Хорошо, как нескотски поступить?

Ответить
0
egorcarving

вы в той невезучей группе, которую увольняют

сколько месяцев после увольнения они будут получать зп?

Ответить
1
Silvermooncat

В США примерно 0

Ответить
5
Тимур Мансонуров

можно было бы и посмотреть полностью видео, там сказано что ~3 месяца

Ответить
2
egorcarving

я про это же

Ответить
0
Semyon Bochkaryov

Кстати, недавно узнал, что такие вот массовые увольнения для США - классическое дело. Просто до пандемии оно проходило очно.

Вас собирают в одном помещении и сообщают, что вы больше не нужны, вот ваш компенсационный пакет, если таковой полагается, забирайте свои вещи. Нет, в офис вам больше нельзя. Да, попрощаться с коллегами тоже. Ах да, наши взаимоотношения это коммерческая тайна, вы же читали наш договор, правда?

Ответить
1
Антигравитационный торт

Зачем 16000 чтобы выдавать ипотеку?

Ответить
1
Параллельный жар

снимающий заплакал чтоль в конце?

Ответить
1
Denis Tokarev

В комментах к видео кто-то писал, что после этого он якобы подряд себе зп с 300к до миллиона и назначил себе бонус — если это правда, то всё понятно

Ответить
1
Параллельный жар

Красава

Ответить
0
Параллельный жар

АААААМ

Ответить
0
Виктор Огай

Джордж Клуни (Райан Бигнэм) вышел из чата…

Ответить
0
Лев Шутов

Плакал он идрила индуская

Ответить
0
Коровка говорит мууу

А если закрыть глаза и не смотреть, то не уволят?

Ответить
0
Антигравитационный торт

Мы вам перезвоним

Ответить
0
Max Diviani

Глава американской компании Better.com позвонил Ридли Скотту

Ответить
0
Параллельный жар

Ну нас в 2ГИС примерно так же сокращали, когда финансирование урезали

Ответить
0
Параллельный жар

Одним махом семерых побивахом

Ответить
0
Alexander Personazhe

Ну раз он, кроме увольнения этих 900 одновременно нанял 7000 новых сотрудников, то это явно не сокращение штата. Значит, эти 900 уволенных и правда были не особо полезны. Может, это были рекламные менеджеры или ещё какая бесполезная штука.

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–3
inanition

Твое имхо, конечно, очень важно, но вот что пишут в закрепленном комменте под роликом. Машинный перевод плюс-минус, суть понятна.

"Вскоре после этого состоялось общее собрание, на котором Вишал Гарг очень четко обозначил будущее работы в Better:

«Это будет беспощадно. Это будет кровопролитие. Мы будем очень внимательно следить за вами, и те, кто не работает, будут уволены из компании ».

Уволенные не недорабатывали. Фактически, многие из них были лучшими сотрудиками. Так что производительность значения не имеет. Высшее руководство хочет зарабатывать больше денег? Увольте еще 10% персонала. Это обязательно произойдет снова, когда ставки вырастут, а объем приложений замедлится. Пора искать новую компанию, в которой можно работать".

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0
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