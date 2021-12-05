Глава американской компании Better.com уволил 900 сотрудников одним видеозвонком Статьи редакции
«Если вы сейчас смотрите это, значит вы в той невезучей группе, которую увольняют», — сказал работникам директор.
Основатель стартапа по оформлению ипотеки Better.com Вишал Гарг перед выходом на IPO нанял семь тысяч новых сотрудников и уволил 9% от десяти тысяч своих старых работников. Он сделал это за один односторонний видеозвонок, пишут Business Insider и TechCrunch.
В конце речи Гарг поблагодарил уволенных сотрудников, пожелал им удачи и отключил трансляцию.
у этой медали две стороны, она делает бизнес менее эфективным и вцелом склоняет людей сидеть на жопе и нихуя не делать.
Плюс у американцев норм хорошо зарабатыать год затем уволится и несколько месяцев отдохнуть, в рахе такое не катит, тут надо постоянно штаны просиживать а перерывы в работе воспринимаются с непониманием
Коллеги из штатов и эта разница в отношении весьма заметна (хоть у нас и ит, динамичный рынок, на какимх нибудь штанопросижывательных должностях разница в отношении будет еще больше) ред.
Так и у нас "норм" хорошо зарабатывать, а потом отдохнуть. Не норм что ли? Ваще нормуль! Вот только позволить себе это могут далеко не все. В США дохуища людей, которые не могут свести концы с концами и по уши в долгах.
Не веришь, считаешь что там рай земной, а те кто не богат - просто ленивые скоты? Тогда добро пожаловать... Нет, не на RT, а на reddit. Начать можно с r/antiwork и r/lostgeneration.
Кстати, недавно узнал, что такие вот массовые увольнения для США - классическое дело. Просто до пандемии оно проходило очно.
Вас собирают в одном помещении и сообщают, что вы больше не нужны, вот ваш компенсационный пакет, если таковой полагается, забирайте свои вещи. Нет, в офис вам больше нельзя. Да, попрощаться с коллегами тоже. Ах да, наши взаимоотношения это коммерческая тайна, вы же читали наш договор, правда?
Твое имхо, конечно, очень важно, но вот что пишут в закрепленном комменте под роликом. Машинный перевод плюс-минус, суть понятна.
"Вскоре после этого состоялось общее собрание, на котором Вишал Гарг очень четко обозначил будущее работы в Better:
«Это будет беспощадно. Это будет кровопролитие. Мы будем очень внимательно следить за вами, и те, кто не работает, будут уволены из компании ».
Уволенные не недорабатывали. Фактически, многие из них были лучшими сотрудиками. Так что производительность значения не имеет. Высшее руководство хочет зарабатывать больше денег? Увольте еще 10% персонала. Это обязательно произойдет снова, когда ставки вырастут, а объем приложений замедлится. Пора искать новую компанию, в которой можно работать".