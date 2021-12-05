Власти начали разбирательство.

Схема движения сухогруза Изображение PortalMorski

Российский корабль «Руслана» направлялся в порт, но вдруг поплыл в сторону пляжа польского курорта Собешево, сделал крутой поворот на 180 градусов и в километре от мели бросил якорь. Экипаж не отвечал на запросы с суши, и к сухогрузу направили спасательное судно, сообщает RMF24.

Когда польские пограничники попали на борт, выяснилось, что капитан и двое моряков пьяны. Концентрация алкоголя в крови капитана составила 1 промилле, у двух членов экипажа — 1,5 промилле. Об инциденте сообщили прокуратуре и полиции, Морское ведомство Польши начало производство по делу.

По данным PortalMorski, сухогруз длиной 100 метров и весом восемь тысяч тонн принадлежит «Трансфлоту» из Петербурга.