Польские пограничники задержали свернувший с курса российский сухогруз. Экипаж был пьян Статьи редакции
Власти начали разбирательство.
Российский корабль «Руслана» направлялся в порт, но вдруг поплыл в сторону пляжа польского курорта Собешево, сделал крутой поворот на 180 градусов и в километре от мели бросил якорь. Экипаж не отвечал на запросы с суши, и к сухогрузу направили спасательное судно, сообщает RMF24.
Когда польские пограничники попали на борт, выяснилось, что капитан и двое моряков пьяны. Концентрация алкоголя в крови капитана составила 1 промилле, у двух членов экипажа — 1,5 промилле. Об инциденте сообщили прокуратуре и полиции, Морское ведомство Польши начало производство по делу.
По данным PortalMorski, сухогруз длиной 100 метров и весом восемь тысяч тонн принадлежит «Трансфлоту» из Петербурга.
Попали, да не попали.
Типа ну вот через судс них будут взыскивать, но не более 50% белой зп. И влетев на миллион баксов,например, будут до смерти отстёгивать по 15 тысяч рублей в счёт уплаты долга.
Наверняка все это застраховано и тп.
Но это если по закону. Знаю через одно рукопожатие пару таких долбоебов, которые попортив чужое имущество - получили вот такие вердикты от судов ред.
Зацени количества говна здесь: https://vk.com/wall-51126667_462298
И какая едунодушная стерильность здесь: https://vk.com/wall-51126667_462588
На счёт вывода. Я к тому, что украинцев физически в Польше больше, чем русских и статистика происшествий связанная с украинцами по естественным причинам выше, чем с русскими. Но при этом, если случается инцидент такой, как сейчас, то украинцы моментально триггерятся в комментах: ааааа русские алкаши, нахуй вы сюда едете вас здесь не ждут, валите в рашку и т.д.
Понимаю твоё непонимание =) Как часто пьяные капитаны направляют своё судно на польский пляж? Ситуация необычная мягко говоря. Издевательские комментарии возникли только из-за того факта, что капитан может себе позволить напиться настолько, что стал не осознавать, где он находится. Должность "капитан" что-то да значит
Теперь нужно сделать это:
Оставаться здесь, пропуская три своих очередных хода, но каждый раз когда до Вас доходит очередь, бросать кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас выпадает одинаковое число очков, Вы можете выйти из тюрьмы и пройти такое число полей, которое выпадает на кубиках.