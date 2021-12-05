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Новости
Яна Ломакина

Польские пограничники задержали свернувший с курса российский сухогруз. Экипаж был пьян Статьи редакции

Власти начали разбирательство.

Схема движения сухогруза Изображение PortalMorski

Российский корабль «Руслана» направлялся в порт, но вдруг поплыл в сторону пляжа польского курорта Собешево, сделал крутой поворот на 180 градусов и в километре от мели бросил якорь. Экипаж не отвечал на запросы с суши, и к сухогрузу направили спасательное судно, сообщает RMF24.

Когда польские пограничники попали на борт, выяснилось, что капитан и двое моряков пьяны. Концентрация алкоголя в крови капитана составила 1 промилле, у двух членов экипажа — 1,5 промилле. Об инциденте сообщили прокуратуре и полиции, Морское ведомство Польши начало производство по делу.

По данным PortalMorski, сухогруз длиной 100 метров и весом восемь тысяч тонн принадлежит «Трансфлоту» из Петербурга.

#новости #польша #происшествия

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Alexandr Loginov
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48
Парвиз Мадаминов

Чуваки попали на очень хорошие бабки.

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7
Парвиз Мадаминов

Они будут платить компании за простой судна и штрафы от континентов которые заказали судно для доставки товаров. Короче это охереные бабки. Дебила одним словом.

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16
Слава Инженеров

а ты будешь платить только за свое жалкое существование, так что непонятно еще, кому из вас должно быть грустнее

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–23
Парвиз Мадаминов

Что тебя так задело?

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6
bor_vn

Ваще нам стыдно за него! Нет чтобы набрал кредитов и наделал детей. Сидит и платит только за себя. Неудачник!

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0
Слава Инженеров

Вот и я о том же

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0
Параллельный жар

Попали, да не попали.
Типа ну вот через судс них будут взыскивать, но не более 50% белой зп. И влетев на миллион баксов,например, будут до смерти отстёгивать по 15 тысяч рублей в счёт уплаты долга.
Наверняка все это застраховано и тп.

Но это если по закону. Знаю через одно рукопожатие пару таких долбоебов, которые попортив чужое имущество - получили вот такие вердикты от судов ред.

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1
Аркадий Гайдаржи

Страховая просто так свои деньги не отдаёт если есть виноватый

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0
Парвиз Мадаминов

Прикинь заплатить миллионы баксов за кучку алкоголиков. 😂
Это не страховой случай, страховая компания не будет платить за тупость сотрудников судна

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0
Парвиз Мадаминов

Контрагентов*

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0
Антон Лисин

Что ещё от русских можно ожидать

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0
Люц Шнайдер

У меня есть столько новостей про пьяных жителей соседней страны в Польше, но меня обвинят в приплетании.

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11
Darth Felus

но меня обвинят в приплетании.

Ой изи, раньше ездил в Польшу и чувствовал себя за границей, сейчас я езжу в Польшу и чувствую что недалеко от Винницы уехал. В Кракове родной украинский слышу чаще, чем польский.

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1
Люц Шнайдер

В Кракове хорошо. Но я чаще в Гданьске бываю. Ну до пандемии бывал. И там наоборот чаще слышно русскую речь, но это всё в основном украинцы.

Ответить
0
Roman Sapon

Но капитанов кораблей среди них нет, только несознательные "матросы", не в счёт

Ответить
0
Люц Шнайдер

Зацени количества говна здесь: https://vk.com/wall-51126667_462298

И какая едунодушная стерильность здесь: https://vk.com/wall-51126667_462588

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2
Roman Sapon

И какой вывод должен я сделать из сравнения? Ты видимо не знаешь, что недавно польская полиция убила украинца незахуй при похожих обстоятельствах

Ответить
0
Люц Шнайдер

На счёт вывода. Я к тому, что украинцев физически в Польше больше, чем русских и статистика происшествий связанная с украинцами по естественным причинам выше, чем с русскими. Но при этом, если случается инцидент такой, как сейчас, то украинцы моментально триггерятся в комментах: ааааа русские алкаши, нахуй вы сюда едете вас здесь не ждут, валите в рашку и т.д.

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2
Roman Sapon

Понимаю твоё непонимание =) Как часто пьяные капитаны направляют своё судно на польский пляж? Ситуация необычная мягко говоря. Издевательские комментарии возникли только из-за того факта, что капитан может себе позволить напиться настолько, что стал не осознавать, где он находится. Должность "капитан" что-то да значит

Ответить
0
Рафаэл Маргарян

а белорусские капитаны еще реже попадают в такие ситуации на пляжах Польши лол

Ответить
0
Roman Sapon

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/2/7305848/

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0
Люц Шнайдер

Знаю.

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0
некипишуй

давай приплетай, я поддержу

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Это я

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4
Параллельный жар

головка от часов заря

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18
Кирилл Вселенский

Я польский пограничник
Вы арестованы
Ваши руки в наручниках
Ждите дальнейших указаний

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6
Параллельный жар

слушаюсь
жду продолжения

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2
Кирилл Вселенский

Оставайтесь таким же охуенным, не пейте больше, шлеп по попке, всего хорошего

Ответить
7
Параллельный жар

позже ещё можешь шлёпнуть

Ответить
3
Кирилл Вселенский

И не только шлепнуть, рейс завершите и приезжайте

Ответить
2
Параллельный жар

потом хер меня выгонишь

Ответить
3
Кирилл Вселенский

К нам в польшу

Ответить
0
Параллельный жар

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Model_in_stringent_hogtie.jpg

File:Model in stringent hogtie.jpg - Wikimedia…
File:Model in stringent hogtie.jpg - Wikimedia Commons
commons.wikimedia.org
Ответить
0
Параллельный жар

Теперь нужно сделать это:
Оставаться здесь, пропуская три своих очередных хода, но каждый раз когда до Вас доходит очередь, бросать кубики, и если на обоих кубиках в один из таких ходов у Вас выпадает одинаковое число очков, Вы можете выйти из тюрьмы и пройти такое число полей, которое выпадает на кубиках.

Ответить
0
Люц Шнайдер

У них, кстати, название такое потешное — страж :)

Ответить
0
Параллельный жар

Мне кажется, если наших одних оставить на мкс, они тоже забухают.

Ответить
5
Chikk

Классика же, два пальца левее Алголя.

Ответить
4
Параллельный жар

Алголя

Алкоголя

Ответить
2
Параллельный жар

Будет что внукам рассказать

Ответить
3
Ху Эмай

Внукам польских пограничников?

Ответить
3
Параллельный жар

Всем подряд, после первой

Ответить
1
Параллельный жар
Ответить
3
Rusty Nail
Ответить
3
Ростислав

Не успели доплыть, как начался выходной

Ответить
3
Photuum

Экипаж был пьян потому, что так и надо на сухогрузе.

Ответить
1
Параллельный жар

но это же СУХОгруз

Ответить
0
Photuum

груз сухой, команда бухая

Ответить
4
Michael Konovalov

Почему-то я не удивлен.

Ответить
2
Sail
Ответить
1
Саша

Красавчики. На рыболовецких судах раньше в таких случаях фиксировали штурвал чтоб судно по кругу ходило и включали траловые огни.

Ответить
0
Параллельный жар

А кто в эфир выходил при запросе, если все в говно были?

Ответить
0
Саша

Это про судёнышки рыболовецких колхозов на Дальнем Востоке конца 70-х. Я таких вопросов не задавал. Мне морячок травил байки - я ржал.

Ответить
1
Michael Konovalov

Они и выходили со словами: здарова братаны, давай к нам, у нас тут ещё пол ящика осталось.

Ответить
0
Ху Эмай

Pay peanuts get monkeys

Ответить
0
Фархад Азимов

перебрали с вином, или что они там употребляют чтобы исключить морскую болезнь

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0
Люц Шнайдер

Грок

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0
ฺ ฺ

прославили роиссю на весь мир как смогли

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0
Дмитрий Семёнов

Я пью до дна
За тех, кто в море,
За тех, кого любит волна,
За тех, кому повезет.

Ответить
0
Параллельный жар

Понимаю

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0
Роман Афанасьев

На самом деле это польские спасатели были пьяны. Посмотрите они даже разговаривают как будто у них 5 промилле в крови… Пш..Вш..Спш.. курва

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–1
fkp 48

все это конечно ПРОВОКАЦИЯ запада, ведь скорее всего экипаж накидался импортным бухлом

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–2
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