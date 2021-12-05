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Новости
Яна Ломакина

Глава СК поручил проверить творчество рэперов Noize MC и Оксимирона после обращения «группы патриотов» Статьи редакции

Авторы письма усмотрели в деятельности исполнителей попытки реабилитации нацизма и пропаганду негативного отношения к силовикам.

144 144 комментария
3895 просмотров

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному управлению ведомства в рамках доследственной проверки изучить доводы из обращения инициативной «группы патриотов» и проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Оксимирон (Мирон Федоров). Об этом сообщается на сайте СК.

Как пишут в ведомстве, обращение опубликовали «в одном из средств массовой информации» — в каком именно, не уточняется. Авторы письма усмотрели в творчестве исполнителей «попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности» и отметили, что рэперы «пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов».

Где именно было опубликовано обращение «группы патриотов», в СК не уточнили. Редактор TJ обнаружила в публичном доступе лишь одно письмо про музыкантов — оно было опубликовано 3 декабря на сайте электронной газеты Форум.мск в статье под названием «Группа патриотов просит Бастрыкина пресечь преступную деятельность Noize mc и Oxxxymiron». Автор статьи утверждает, что это письмо ему «принесли».

«Группа патриотов России», обращаясь к Бастрыкину как к «чрезвычайно внимательному и прозорливому защитнику Отечества», благодарит главу СК за то, что тот «обратил внимание на Моргенштерна», в результате чего «проповедник наркотического тумана сбежал из России и будем надеяться закончил своё преступное творчество».

Далее авторы обращения пишут про Noize MC и Оксимирона, утверждая, что «преступная деятельность указанных лиц сегодня перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО». Строчки из песен рэперов они сочли романтизирующими экстремистские организации, реабилитирующими нацизм, «создающими положительный образ иностранного агента» и пропагандирующими негативное отношение к силовикам.

По правде сказать, лица руководителей наших силовых структур действительно не всегда удачные, а когда они начинают говорить, то иногда кажутся агрессивными дебилами, порождающими депрессию и суицидальные настроения. Хорошо ещё, что по телевизору перестали показывать депутата Ирину Яровую. Тут нужно, что-то делать, потому что враги используют эту слабость. Нуланд раздавала печеньки. Нужно чтобы Вы, Колокольцев, Патрушев, Бастрыкин, Золотов тоже что-нибудь раздавали на улицах, кроме угроз и запретов. Например, апельсины.

из обращения «Группы патриотов России»

«Группа патриотов» также утверждает, что Оксимирон «сексуально оскорбил деятеля оппозиции Екатерину Шульман» и заявил, что его новый альбом приравнивается к госперевороту — последнее авторы письма посчитали «открытым призывом к свержению законной власти и изменой Родине».

23 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Моргенштерн публично не отреагировал на это высказывание. 24 ноября СМИ стали писать, что рэпер покинул Россию.

Государство против Моргенштерна: от дел за…
Рэпер прежде отшучивался от обвинений в «развращении молодёжи», а теперь жертвует деньги на…
tjournal.ru

В октябре 2018 года Следственный комитет проверял на призывы к суициду песню «Чайлдфри» рэпера Noize mc и певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой). Заявление на музыкантов подал московский адвокат Сергей Афанасьев.

#новости #оксимирон #noizemc

144 144 комментария
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144 комментария
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Параллельный жар

пропаганду негативного отношения к силовикам

Ахахаха блядь

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68
Славой Жижек

Вот только никто не сделал для этого больше, чем сами силовики

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32
Романелло Кивогенс
Ответить
4
FOX

Это отдельная социальная группа давно!

Ответить
3
Параллельный жар

феодальная прослойка, если брать их отличный от среднего правовой статус

Ответить
7
некипишуй

за "IQ - ОМОН" прилетело похоже

Ответить
2
пепси

да там не только это было в строну провластных

Ответить
0
1 комментарий
Параллельный жар

Люби

Ответить
0
Параллельный жар

Ешь

Ответить
0
6 комментариев
CTAC 221

Молись

Ответить
0
некипишуй

а "реабилитация нацизма" евреем это норм?

Ответить
0
Андрей Фурцев

По этой статье нужно осудить самих силовиков. Тк именно из-за их действий к ним негативное отношение

Ответить
0
Параллельный жар

Быть стукачом = патриот.
Понял записал

Ответить
23
Параллельный жар

Посмотри историю. Всегда так было

Ответить
9
Параллельный жар

Браузера?

Ответить
1
3 комментария
Plan 🇧&🇨

Каждый, кто глуп или подл, наверное, предан престолу;
Каждый, кто честен, умен, предан, наверно, суду.

Михаил Ларионович Михайлов
1862 год.

Ответить
3
1 комментарий
Параллельный жар

Даже если пиздить чужаков — патриотично
На колени ставить толпой — не дипломатично

Ответить
1
Параллельный жар

Это Блок?

Ответить
0
2 комментария
Adir Hartmann

Сила Русского духа, друг-друга бить в ухо

Ответить
0
Магомед Шереметьев

Патриот- тот кто мыслит и действует в интересах государства.
Националист- тот кто в интересах народа. Так что все логично

Ответить
1
Романелло Кивогенс

Позиции РУССКИХ РЭППЕРОВ на данный момент:

Витя СД - ещё не сидит.
Галат - ещё не сидит.
Хованский - уже сидит.
Павел Техник - уже отсидел.
СЛАВА КПСС - хранит молчание.
ОКСИМИРОН - заучивает фразу о том, что он имеет право хранить молчание.

Ответить
17
Параллельный жар

Нормас

Ответить
0
Романелло Кивогенс

Последнюю фразу малость не дожал. Учитывая нынешние реалии, стоило бы написать:

ОКСИМИРОН - повторяет фразу о том, что он имеет право хранить молчание в ответ на предложение публично покаяться и произнести на камеру, что он УБОЖЕСТВО, ЗАКОМПЛЕКСОВАННЫЙ НЕДОНОСОК - БУКВОЕД.

Ответить
1
пепси

Галату пизда в СИЗО

Ответить
0
Алексей Астафьев
Ответить
13
некипишуй

«группа патриотов»

Ответить
13
Славой Жижек

*путриотов

Ответить
2
Федя Прозоров

**пуприотов

Ответить
1
Олег Веснин

откуда она откуда?

Ответить
1
Параллельный жар

дубаи ждут

Ответить
8
Лев Глебович

Звездочку ждет решётка

Ответить
8
Параллельный жар

Пипец работка у ребят, переслушивать весь русский реп

Ответить
6
пепси

Не весь, а самых дерзких

Ответить
0
Параллельный жар

Кровосток и Хаски ранее уже проверяли, в итоге вроде без последствий, может и тут постращают да забьют

Ответить
0
Параллельный жар

Ну Нойз вполне норм.
Уж насколько я далёк от репа, а мне зашло.
Конкретно он за «Всё как у людей» попался, походу.

Ответить
0
Георгий Голонский

Интересно, сколько статей получил бы Летов, если бы был жив

Ответить
0
Marat Khamadeev

Камон, там одного Бамбука с На районе на обе статьи достаточно. Боюсь, Иван в этот раз несколькими сутками не отделается

Ответить
0
Кирилл Вселенский

ВСМЫСЛЕ БЛЯТЬ

Ответить
3
Кирилл Вселенский

У МЕНЯ БИЛЕТ НА КОНЦЕРТ ТОКА ПОПРОБУЙТЕ ОТМЕНИТЬ

Ответить
10
Параллельный жар

Можешь загнать кому то пока новость не разлетелась

Ответить
1
3 комментария
пепси

Отсылочка из трека "Африканские бусы" задела Спермыкина

Ответить
1
Anatoly Timchenko

по итогу СК отменяет Оксимирона...

Ответить
0
1 комментарий
Параллельный жар

Нового альбома не будет

Ответить
0
Кирилл Вселенский

До него еще 6 лет, а вот концерт должен быть

Ответить
0
3 комментария
Параллельный жар

От любви до ненависти один альбом

А. И. Бастрыкин

Ответить
4
Параллельный жар

От свободы до срока одна проверка

Ответить
4
x mst

Напоминаю, что у Монеточки есть строчка «смерть легавым от ножа»…

Ответить
4
Параллельный жар

Инициативный патриот, ты?

Ответить
1
AK

https://youtu.be/3b0k7TBlUYk

Ответить
1
Андрей Фокин

Стремная херня.
Вон Люменовское "Государство". Или Louna с их "1984".
Ну или даже ENA с "Весна с большом городе", которые просто подтягиваются за пропаганду.
Сейчас закончат с рэперами, примутся за них. И кто останется?

Ответить
2
Славой Жижек

Песни про любовь, комсомол и весну…

Ответить
4
Андрей Фокин

Базару ноль, я Меладзе тоже под пивас могу послушать, делая сто шагов назад...
...но...кхм.

Ответить
4
5 комментариев
Параллельный жар

расторгуев

Ответить
1
Андрей Фокин

Помилуй, мне всего тридцать

Ответить
2
Кот Эхолот

Останутся только олдскульные исполнители. Киркоров, Лайма Вайкуле, короче весь голубой огонек

Ответить
0
8 комментариев
пепси

Россияне. Надо же показать НАТО, что тут вообще-то другие серьёзные лбди могут и войну развязать, удобряя землю поддаными!

Ответить
0
7 комментариев
Параллельный жар

Ну они на фоне Оксимирона и Нойза мягко говоря никто, объективно. Так что может им повезет и внимания на них не обратят.

Ответить
0
3 комментария
Славой Жижек

Говна пусть поедят

Ответить
3
Параллельный жар

Одно другому не мешает

Ответить
2
гчк

когда новый альбом бастрыкина???

Ответить
2
Алексей Иванов

Вот и ещё за одними пришли из списка. А он огромный. "инициативные группы" граждан только набирают обороты

Ответить
0
пепси

Ну хули. Терпеть меньше нужно. Ща ещё войну с соседями развяжут и ай-да чернозём удобрять холопами!

Ответить
3
5 комментариев
Мох

Оксимирон только продал на 200 миллионов рублей билеты на концерты, а тут проверка(

Ответить
1
Федя Прозоров

преступная деятельность указанных лиц сегодня перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО

Рэп - это секретное оружие нато. Скриньте!

Ответить
1
Параллельный жар

Gangsta прерогатива гос*******а

Ответить
1
Пкшаашер

Просто "Патриоты России" сами хотят читать рэп и поэтому выдавливают конкурентов.

Ответить
1
Сергей Владимирович

Однажды мы оглянемся по сторонам, а вокруг одни "патриоты" остались. И всё в говне, конечно. Страшновато немного.

Ответить
1
Параллельный жар

Нет обиднее ругательства, чем слово "патриот".

Ответить
0
Zee Zao

лучше дочь шлюха, чем сын патриот

Ответить
0
Василий Ефимов

Теряем лучших

Ответить
0
Параллельный жар

KEEP CALM AND CHECK THE RAPPERS

Ответить
0
гчк

а посадите уже всех плз одним махом.

Ответить
0
Параллельный жар

Мохом

Ответить
0
1 комментарий
Параллельный жар

Дедов уже хип-хоп альбомчики пугают

Ответить
0
Параллельный жар

Хау Ду ю Ду феллоу Кидс, вай нот эбаут Путин и победа?

Ответить
0
Александра Утёнкова

Не пора ли проверить общество патриотов?

Ответить
0
пепси

Проверь сама

Ответить
0
1 комментарий
Люц Шнайдер

Если данную «инициативную группу патриотов», простите меня, назвать говноедами, то можно получить за это срок?

Ответить
0
Параллельный жар

Так нойз ещё в давние времена по нацикам ездил, а последние лет 5 от него вообще тишина, не считая его хипхоперы и пары синглов.? Когда он успел ?

Ответить
0
пепси

Просто не выпустил ни одной баллады, посвященной Путину или Дню Победы. Это очень непатриотично!

Ответить
0
Alex Baystruykin

Из свежего у него кажется только выход второго сезона ПМ, где на заставке играет его "Дядя". За одну такую композицию сейчас вполне могут закатать.

Ответить
0
1 комментарий
7 Da

а видео с изнасилованиями и пытками заключённых не пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, получается?

Ответить
0
Александр Багно

преступная деятельность опаснее разширения НАТО

сексуально оскорбил Екптерину Шульман

Ахахахахаха

Ответить
0
Параллельный жар

Да вроде троллинг какой-то нехитро завуалированный.

Ответить
0
Мразь

Ну хоть будет нормальное оправдание, почему по 6 лет альбомы не выпускает

Ответить
0
Параллельный жар

Интересно, как теперь в новоязе будут называться доносы

Ответить
0
Paranoidal Dyslexia

Следующий этап будет борьба с "прозападным" уровнем жизни

Ответить
0
pls help

ахаха, как же у них полыхает

Ответить
0
испанский смех

ACAB

Ответить
0
пепси

Ассоциациия
Совместного
Атлетического
Воспитания

Ответить
0
Photuum

Русский рэп должен умереть

Ответить
–6
Параллельный жар

Ждем от Oxxy: Люблб Россию, но лучше есть кальмары из атлантического океана.

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–6
Кирилл Вселенский

Не дождешься

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0
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