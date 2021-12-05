Авторы письма усмотрели в деятельности исполнителей попытки реабилитации нацизма и пропаганду негативного отношения к силовикам.

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному управлению ведомства в рамках доследственной проверки изучить доводы из обращения инициативной «группы патриотов» и проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Оксимирон (Мирон Федоров). Об этом сообщается на сайте СК.

Как пишут в ведомстве, обращение опубликовали «в одном из средств массовой информации» — в каком именно, не уточняется. Авторы письма усмотрели в творчестве исполнителей «попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности» и отметили, что рэперы «пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов».

Где именно было опубликовано обращение «группы патриотов», в СК не уточнили. Редактор TJ обнаружила в публичном доступе лишь одно письмо про музыкантов — оно было опубликовано 3 декабря на сайте электронной газеты Форум.мск в статье под названием «Группа патриотов просит Бастрыкина пресечь преступную деятельность Noize mc и Oxxxymiron». Автор статьи утверждает, что это письмо ему «принесли».

«Группа патриотов России», обращаясь к Бастрыкину как к «чрезвычайно внимательному и прозорливому защитнику Отечества», благодарит главу СК за то, что тот «обратил внимание на Моргенштерна», в результате чего «проповедник наркотического тумана сбежал из России и будем надеяться закончил своё преступное творчество».

Далее авторы обращения пишут про Noize MC и Оксимирона, утверждая, что «преступная деятельность указанных лиц сегодня перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО». Строчки из песен рэперов они сочли романтизирующими экстремистские организации, реабилитирующими нацизм, «создающими положительный образ иностранного агента» и пропагандирующими негативное отношение к силовикам.

По правде сказать, лица руководителей наших силовых структур действительно не всегда удачные, а когда они начинают говорить, то иногда кажутся агрессивными дебилами, порождающими депрессию и суицидальные настроения. Хорошо ещё, что по телевизору перестали показывать депутата Ирину Яровую. Тут нужно, что-то делать, потому что враги используют эту слабость. Нуланд раздавала печеньки. Нужно чтобы Вы, Колокольцев, Патрушев, Бастрыкин, Золотов тоже что-нибудь раздавали на улицах, кроме угроз и запретов. Например, апельсины. из обращения «Группы патриотов России»

«Группа патриотов» также утверждает, что Оксимирон «сексуально оскорбил деятеля оппозиции Екатерину Шульман» и заявил, что его новый альбом приравнивается к госперевороту — последнее авторы письма посчитали «открытым призывом к свержению законной власти и изменой Родине».

23 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Моргенштерн публично не отреагировал на это высказывание. 24 ноября СМИ стали писать, что рэпер покинул Россию.