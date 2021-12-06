Подотчётный Роскомнадзору центр предложил обучать ИИ для военных на компьютерных играх Статьи редакции
По мнению специалистов, обучение нейросетей только на игровых сценариях не позволит передать реальную картину боевых действий.
Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует перенять зарубежный опыт применения игрового искусственного интеллекта (ИИ) для нужд вооружённых сил. В том числе для построения реальных боевых стратегий и создания симуляторов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование центра.
В документе сказано, что с помощью систем военных игр, интегрированных с ИИ, можно более эффективно тестировать и оптимизировать военные планы и тактики. По мнению авторов проекта, «интегрированная система может проводить конфронтацию по системе „человек-машина”, что способствует обнаружению возможных проблем и слабых мест».
Помимо этого, исследователи предлагают использовать обученные нейросети в узкоспециализированных военных симуляторах. Например, они наиболее популярны в авиационной среде. Гражданские и военные лётчики отрабатывают элементы пилотирования, используя тренажёры, подключенные к программному обеспечению с виртуальной реальностью. Наиболее популярными считаются авиасимуляторы X-Plane и X (FSX).
В «Ростехе» рассказали «Коммерсанту», что уже используют технологии гибридной реальности при создании учебно-тренировочных средств для формирования ситуационных обучающих задач. Там отметили, что программа помогает моделировать обстановку для подготовки военнослужащих и отрабатывать применение военной техники в виртуальной среде.
Декан факультета информатики, искусственного интеллекта и систем управления МГТУ имени Н. Э. Баумана Андрей Пролетарский говорит, что с точки зрения обучения на сценариях компьютерных игр правильнее было бы «показывать алгоритмам действия реальных игроков, а не другой программы». «Чтобы реализовать этот проект, необходимо видеозапись игры перевести в формат, понятный для нейросети, например текстовый», — сказал он.
Продюсер студии Owlcat Games Максим Фомичёв рассказал, что технологическая возможность использования ИИ для моделирования реального боя есть. По его мнению, у нейросети больше данных, чем у командира на поле боя, выше скорость принятия решений, есть возможность просчитывать миллионы комбинаций на несколько шагов вперёд.