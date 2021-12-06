По мнению специалистов, обучение нейросетей только на игровых сценариях не позволит передать реальную картину боевых действий.

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Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует перенять зарубежный опыт применения игрового искусственного интеллекта (ИИ) для нужд вооружённых сил. В том числе для построения реальных боевых стратегий и создания симуляторов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование центра.

В документе сказано, что с помощью систем военных игр, интегрированных с ИИ, можно более эффективно тестировать и оптимизировать военные планы и тактики. По мнению авторов проекта, «интегрированная система может проводить конфронтацию по системе „человек-машина”, что способствует обнаружению возможных проблем и слабых мест».

Помимо этого, исследователи предлагают использовать обученные нейросети в узкоспециализированных военных симуляторах. Например, они наиболее популярны в авиационной среде. Гражданские и военные лётчики отрабатывают элементы пилотирования, используя тренажёры, подключенные к программному обеспечению с виртуальной реальностью. Наиболее популярными считаются авиасимуляторы X-Plane и X (FSX).

В «Ростехе» рассказали «Коммерсанту», что уже используют технологии гибридной реальности при создании учебно-тренировочных средств для формирования ситуационных обучающих задач. Там отметили, что программа помогает моделировать обстановку для подготовки военнослужащих и отрабатывать применение военной техники в виртуальной среде.

Декан факультета информатики, искусственного интеллекта и систем управления МГТУ имени Н. Э. Баумана Андрей Пролетарский говорит, что с точки зрения обучения на сценариях компьютерных игр правильнее было бы «показывать алгоритмам действия реальных игроков, а не другой программы». «Чтобы реализовать этот проект, необходимо видеозапись игры перевести в формат, понятный для нейросети, например текстовый», — сказал он.

Продюсер студии Owlcat Games Максим Фомичёв рассказал, что технологическая возможность использования ИИ для моделирования реального боя есть. По его мнению, у нейросети больше данных, чем у командира на поле боя, выше скорость принятия решений, есть возможность просчитывать миллионы комбинаций на несколько шагов вперёд.