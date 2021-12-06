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Новости
Сергей Исенеков

Подотчётный Роскомнадзору центр предложил обучать ИИ для военных на компьютерных играх Статьи редакции

По мнению специалистов, обучение нейросетей только на игровых сценариях не позволит передать реальную картину боевых действий.

9 9 комментариев
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Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует перенять зарубежный опыт применения игрового искусственного интеллекта (ИИ) для нужд вооружённых сил. В том числе для построения реальных боевых стратегий и создания симуляторов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование центра.

В документе сказано, что с помощью систем военных игр, интегрированных с ИИ, можно более эффективно тестировать и оптимизировать военные планы и тактики. По мнению авторов проекта, «интегрированная система может проводить конфронтацию по системе „человек-машина”, что способствует обнаружению возможных проблем и слабых мест».

Помимо этого, исследователи предлагают использовать обученные нейросети в узкоспециализированных военных симуляторах. Например, они наиболее популярны в авиационной среде. Гражданские и военные лётчики отрабатывают элементы пилотирования, используя тренажёры, подключенные к программному обеспечению с виртуальной реальностью. Наиболее популярными считаются авиасимуляторы X-Plane и X (FSX).

В «Ростехе» рассказали «Коммерсанту», что уже используют технологии гибридной реальности при создании учебно-тренировочных средств для формирования ситуационных обучающих задач. Там отметили, что программа помогает моделировать обстановку для подготовки военнослужащих и отрабатывать применение военной техники в виртуальной среде.

Декан факультета информатики, искусственного интеллекта и систем управления МГТУ имени Н. Э. Баумана Андрей Пролетарский говорит, что с точки зрения обучения на сценариях компьютерных игр правильнее было бы «показывать алгоритмам действия реальных игроков, а не другой программы». «Чтобы реализовать этот проект, необходимо видеозапись игры перевести в формат, понятный для нейросети, например текстовый», — сказал он.

Продюсер студии Owlcat Games Максим Фомичёв рассказал, что технологическая возможность использования ИИ для моделирования реального боя есть. По его мнению, у нейросети больше данных, чем у командира на поле боя, выше скорость принятия решений, есть возможность просчитывать миллионы комбинаций на несколько шагов вперёд.

Обучение нейросети на видеоиграх не лучшее решение, даже если брать за основу реальные сценарии боевых действий. Например, разработчик написал сценарий о Курской битве, но стандартный движок игры на среднем компьютере может просчитать действия только 50 танков, а в реальности их было в разы больше. Даже если воссоздать местность и расстановку сил, от реального сражения игра будет далека, как зубочистка от столетнего дуба

Максим Фомичёв
продюсер студии Owlcat Games

#новости #игры

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Абстрактный дебаркадер

Как скоро военные начнут фликать и использовать распрыжку?

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6
Абстрактный дебаркадер

Надо было на дтф такой коммент писать

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1
Marat Khamadeev

Да норм, вот мой плюс

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0
Ze Katze

Ждём когда терминаторы после убийства будут приседать над убитым врагом

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4
Абстрактный дебаркадер
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1
aliftin

Так игры же зло и все беды от них. Вдруг военный ии после такого обучентя решит идти в школы стрелять? Или мамку генерала выебать.

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1
Абстрактный дебаркадер

Продюсер студии Owlcat Games Максим Фомичёв рассказал, что технологическая возможность использования ИИ для моделирования реального боя есть.

охуеть теперь. редактор карт в Arma оказывается существует.

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1
Жабка

А также реальные бои проводить только на специальном полигоне Dust2

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1
Абстрактный дебаркадер

да оно вроде и раньше было, тренажеры на всяких БМП еще с советских времен были

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