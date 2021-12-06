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vc.ru

ЦБ предложил ввести фиксированную сумму возврата денег после краж с банковских счетов Статьи редакции

За квартал банки вернули жертвам около 8% от украденных денег.

  • ЦБ предупредил банки о будущих изменениях в законе о национальной платежной системе, сообщает РБК. Изменения нужны из-за малой доли возвратов жертвам мошенников, объяснял на форуме AntiFraud Russia директор департамента информбезопасности регулятора Вадим Уваров.
  • В третьем квартале 2021 года мошенники похитили 3,2 млрд рублей, при этом банки вернули клиентам 7,7%, около 250 млн рублей.
  • По проекту, пострадавший должен сообщить банку о мошенничестве не позднее следующего после факта дня. Фиксированную сумму возврата определит ЦБ, методику расчёта не называет.
  • Возврат будет обязательным. Банки с низким уровнем защиты должны будут вернуть всю похищенную сумму — например, когда не могут найти транзакции без согласия клиента, даже при получении информации о них от ЦБ. Пока по закону банки должны возвращать деньги, только если они украдены не по вине клиента.
  • ЦБ также предложил дать жертвам мошенников два дня на отмену операции. Проверять переводы на признаки мошенничества, должен и банк-получатель. Регулятор считает, что при возбуждении уголовных дел банк должен блокировать на пять дней счета получателя, если в пользу него были переводы без согласия отправителя.
  • Законопроект прошёл первый этап обсуждений, готовится новая редакция, рассказал изданию представитель Банка России.

#новости #мошенничество #банки

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ИгорьOK

- Добрый день, вы только что переводили пятьсот рублей?
- Да. Мама попросила добавить на продукты.
- Тогда подойдите с паспортом и мамой в наше отделение, иначе мы заблокируем счета и вам и маме. У вас час!

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14
Chikk

Жизнь. Один зелёный банк очень любит делать такое "для вашей безопасности", особенно и если карта впервые выезжает из страны. Очень "удобно". :)

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6
умный человек

В какой стране произошло?

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0
Chikk

В разных случалось. Впрочем, у меня нет данных о Нигерии - не был там ни разу, не пришлось общаться с соотечественниками там.

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0
Абстрактный дебаркадер

Ты про южную нигерию?

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0
Абстрактный дебаркадер

Пиздец конечно.
Мошенники всегда будут, надо просветительскую деятельность вести, а не рушить практически самый инновационный финтех.

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

Сука проиграл по закону по как давно не проигрывал

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0
Абстрактный дебаркадер

Кэшбэк подъехал

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8
ИгорьOK

С подпиской Pro можно вернуть на два процента больше!

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4
Закомплексованная Душа

Бесполезная инициатива, так как большинство мошеннических операций производятся с помощью самих пользователей

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3
Никита Мязин

Вот как раз на них и предлагают возврат средств ввести. Но как обычно не указывают, за чей счёт банкет.

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2
Konstantin Ivanov

Ага, человек 5 дней ходит, раскладывает 5'000'000 по банкоматам на "безопасные счета", а когда остаётся последние 100 тысяч, вдруг, включает голову. Вот их ему и вернут

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3
Абстрактный дебаркадер

Банки с низким уровнем защиты должны будут вернуть всю похищенную сумму — например, когда не могут найти транзакции без согласия клиента, даже при получении информации о них от ЦБ

Перевожу тебе с птичьего: цб говорит, вы там совсем охуели наши письма игнорить

Ответить
0
Папуша

Ну тысячи две может вернут

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2
Сергей Сергеич

Если украли тысячу, то неплохо получается.

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7
Nike RossXP

зачем спасать лохов?
Отмена операций может породить другую череду мошенничества.

В общем, всё как всегда.

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1
aliftin

Логика огонь.

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1
Закомплексованная Душа

А что не так? Будет много фрода

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1
Nike RossXP

батарея ;)

Ответить
0
Кирилл Молчанов

Зачем лечить больных? Всё равно это породит необходимость лечить следующее заболевание.

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–1
Павел Фролов

Может давайте придумаем такую штуку, что бы можно было контролировать все счета, сим карты и переводы, что бы ни один преступник не могу обналичить или увести эти день... Ах да, точно, такая штука уже существует, может будем ловить мошенников?

Ответить
2
aliftin

Как ты собираешься их ловить если они уже и так в тюрьме сидят?

Ответить
1
Павел Фролов

В чем проблема то?

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2
Jonathan Lynn

Это всё хорошо, но возврат будет за счёт других - менее тупых/неудачливыхклиентов.

Ответить
2
Абстрактный дебаркадер

И палки в колеса банки по велению ЦБ будут ставить как раз всем на примере знаменитого ФЗ 115, а не бабкам, которые раз в год в Сбер со сберкнижкой перевести мошенникам деньги приходят.

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0
Llaren Hlaalo

В третьем квартале 2021 года мошенники похитили 3,2 млрд рублей, при этом банки вернули клиентам 7,7%, около 250 млн рублей. В третьем квартале 2021 года мошенники похитили 3,2 млрд рублей, при этом банки вернули клиентам 7,7%, около 250 млн рублей.

Поправь.

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1
Chikk

Можно пойти дальше и обязать ЖЭК возвращать украденное из квартиры, ГАИ оплачивать ремонт автомобиля и так далее. :)

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0
Абстрактный дебаркадер

я за

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1
aliftin

Ту немного другое. Это такая страховка от банка. По твоей логике ГАИ вернёт тебе пару тысяч рублей и машину искать не будет.

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0
Chikk

У меня не логика, а утопия. Но уже один адепт есть. Так-то вот. :)

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0
Alice

Тжшников — возмещать мозговые клетки потерянные при чтении высеров

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0
Дима Анонимный

будут пушить свои сраные продукты по страхованию, там и так в зависимости от взноса есть максимальная сумма компенсации

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0
Абстрактный дебаркадер

ЦБ также предложил дать мошенникам два дня на отмену операции

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0
Абстрактный дебаркадер

лучше бы дал ПИЗДЫ

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0
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