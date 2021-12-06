ЦБ предложил ввести фиксированную сумму возврата денег после краж с банковских счетов Статьи редакции
За квартал банки вернули жертвам около 8% от украденных денег.
- ЦБ предупредил банки о будущих изменениях в законе о национальной платежной системе, сообщает РБК. Изменения нужны из-за малой доли возвратов жертвам мошенников, объяснял на форуме AntiFraud Russia директор департамента информбезопасности регулятора Вадим Уваров.
- В третьем квартале 2021 года мошенники похитили 3,2 млрд рублей, при этом банки вернули клиентам 7,7%, около 250 млн рублей.
- По проекту, пострадавший должен сообщить банку о мошенничестве не позднее следующего после факта дня. Фиксированную сумму возврата определит ЦБ, методику расчёта не называет.
- Возврат будет обязательным. Банки с низким уровнем защиты должны будут вернуть всю похищенную сумму — например, когда не могут найти транзакции без согласия клиента, даже при получении информации о них от ЦБ. Пока по закону банки должны возвращать деньги, только если они украдены не по вине клиента.
- ЦБ также предложил дать жертвам мошенников два дня на отмену операции. Проверять переводы на признаки мошенничества, должен и банк-получатель. Регулятор считает, что при возбуждении уголовных дел банк должен блокировать на пять дней счета получателя, если в пользу него были переводы без согласия отправителя.
- Законопроект прошёл первый этап обсуждений, готовится новая редакция, рассказал изданию представитель Банка России.
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