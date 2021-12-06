Вице-мэр также добавила, что не стоит высказываться нелестно о месте, в котором живёт человек.

Светлана Миронова

Фото из паблика администрации Североуральского городского округа

Заместитель главы Североуральска Светлана Миронова предложила всем администраторам городских пабликов и групп в соцсетях удалять грубые комментарии о городе. Эту просьбу она высказала на совещании по вопросам ЖКХ в администрации города, пишет издание «Про Североуральск».

Такие комментарии [есть] типа «Сральск» и так далее. Критику мы принимаем, но не в такой оскорбительной форме! Есть же модераторы [пабликов и групп], вот пусть удаляют такие комментарии.

Светлана Миронова

заместитель главы Североуральска



Миронова также сказала на совещании, что неправильно говорить такие слова о родном городе. Это относится и к критике сферы ЖКХ, которая по её словам, в городе «функционирует хорошо».

При этом она отметила, что в Североуральске есть ряд проблем. Среди них она назвала нехватку механизаторов и мешающие уборке снега машины во дворах.