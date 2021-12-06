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Новости
Сергей Исенеков

Замглавы Североуральска попросила не называть город «Сральском» и предложила удалять негативные комментарии из пабликов Статьи редакции

Вице-мэр также добавила, что не стоит высказываться нелестно о месте, в котором живёт человек.

Светлана Миронова Фото из паблика администрации Североуральского городского округа

Заместитель главы Североуральска Светлана Миронова предложила всем администраторам городских пабликов и групп в соцсетях удалять грубые комментарии о городе. Эту просьбу она высказала на совещании по вопросам ЖКХ в администрации города, пишет издание «Про Североуральск».

Такие комментарии [есть] типа «Сральск» и так далее. Критику мы принимаем, но не в такой оскорбительной форме! Есть же модераторы [пабликов и групп], вот пусть удаляют такие комментарии.

Светлана Миронова
заместитель главы Североуральска

Миронова также сказала на совещании, что неправильно говорить такие слова о родном городе. Это относится и к критике сферы ЖКХ, которая по её словам, в городе «функционирует хорошо».

При этом она отметила, что в Североуральске есть ряд проблем. Среди них она назвала нехватку механизаторов и мешающие уборке снега машины во дворах.

#новости #соцсети

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80 80 комментариев
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80 комментариев
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Абстрактный дебаркадер

Классно. Я не знал вообще об этом городе и об его «альтернативном» народном названии. Теперь знаю и буду так называть. Как всегда они делают рекламу тому, против чего борются

Ответить
59
Федя Прозоров

Эффект Барбары Стрейзанд

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6
Лев Львицкий

Это как с Димоном было)

Ответить
0
Chikk

Он вам не Димон™!11!

Ответить
1
Саша

Всё как обычно. Администрации города мешают жители.

Ответить
36
Рпош Ашршщ

Замглавы Сральска порвалась, жаль

Ответить
34
Funny Kaplan

Как обычно проще удалять комментарии, чем что-то сделать в городе

Ответить
17
Фамилия и имя

Бля, живешь в городе/стране и критикуешь те говорят - не нравится вали отсюда, хули ты тут живешь тогда?
Уедешь в другой город/страну и критикуешь, а тебе снова - хули ты оттуда критикуешь, вот приезжай сюда тогда и критикуй.
Какого они все такие тупые)))

Ответить
16
Поридж из Порижа
Ответить
12
Ekaterina Sek

Похожа на эту Миронову. Одно лицо😄👍

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

её борьба

Ответить
9
Лев Глебович

Когда нечем заняться, но типа деловая

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

О, круто! Теперь я буду называть этот город не иначе как Сральск.

Ответить
6
Слава Инженеров

надо так "как говорит замглавы - сральск"

Ответить
1
Сталин спас Россию

Напрасно она думает, что не уважающих себя скотов можно сделать людьми административными методами

Ответить
3
Абстрактный дебаркадер

Действительно, из нее же не получилось, даже администрацию личную дали а все равно хуйня какая-то.

Ответить
4
rustyrazor

что не уважающих себя скотов

Вау, не знал, что если ты не занимаешься самообманом и называешь свой город помойкой, то ты автоматически "себя не уважаешь".

Ответить
3
Сталин спас Россию

Самообман тут ни при чём, это вопрос культуры и самоуважения. Можно понимать, что твой город запущен и имеет кучу проблем, и при этом, внезапно, не называть его сральском, говном в дырке от жопы, и прочими высокоинтеллектуальными эпитетами.

Окружающие нередко начинают считать (причём небезосновательно), что человек, который говорит такое о своём городе - чмошник, об которого можно ноги вытирать.

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Народец плохой попался, власть не ценит

Ответить
2
Сталин спас Россию

Это не народец, это небольшая кучка уродцев, которая громче всех воняет

Ответить
–1
Абстрактный дебаркадер

Да вроде полторы сотни лямов немало, так-то.

Ответить
0
Сталин спас Россию

Да-да, все полторы сотни лямов - именно такие, кек

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

А чо не так? Да мы любим поорать, казахов переорем как нехуй делать если чо вякать будете

Ответить
4
Абстрактный дебаркадер

да что такое вообще эти казахи
чуть чуть другие алтайцы

Ответить
0
Сталин спас Россию

Японцы

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

ну нет, такое сравнение не годится

Ответить
0
Сталин спас Россию

Почему??

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

ну какие из казахов японцы.
вы же даже аниме не умеете рисовать

Ответить
0
Сталин спас Россию

ну какие из казахов японцы

Чуть-чуть другие

вы же даже аниме не умеете рисовать

Вот поэтому казахи лучше

Ответить
0
Сталин спас Россию

Орать по-разному можно

Ответить
–1
Абстрактный дебаркадер

Можно, пока на русском орешь

Ответить
0
Слава Инженеров

пиздеть можно только если вас 100 миллиардов

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Ну ферман известный русофоб хули

Ответить
0
Сталин спас Россию

Канеш. Это же я выдаю кучку хуеплётов за весь народ)

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Не знаю чо ты там выдаешь, лишь бы жопу не показывал

Ответить
2
Абстрактный дебаркадер

Ты уже отлизал на квартиру в этом зажопинске

Ответить
0
Сталин спас Россию

Обидно, что либерашья вонь в комментах нах никому не сдалась, чтобы за неё платили?)

Ответить
0
Быр Быр 8 дыр

Твой кумир в эти города 70 лет назад в товарняках гнал весь цвет нации, а теперь вы блядь удивляетесь почему их дети и внуки называют это место сральском ахаха

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

А можно люди сами будут решать?

Ответить
2
Антигравитационный торт

нет

Ответить
3
Victor Axonoff

Название ника прочитал, как Административный порт

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

Пожалуйста?

Ответить
0
Антигравитационный торт

что то принесли?

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Так пишут типичные представители 2% лучших людей населения, зря она с ними публично спорит

Ответить
2
Абстрактный дебаркадер

Всегда удивлялся, ты вроде столько времени рекламируешь глубину, но работы они тебе не предлагают. Ваще стыдно, такая талантливая глотка пропадает (

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

тебе может номер карты скинуть?

Ответить
1
badResistor

Есть же модераторы [пабликов и групп], вот пусть удаляют такие комментарии

Спасибо, Разрешила. Все модераторы Сральска пошли исполнять

Ответить
2
Абстрактный дебаркадер

Я из Сральятти

Ответить
2
Victor Axonoff

Удалиити

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Я в другом городе

Что ты мне сделаешь

Ответить
0
Alex M

Благо, что не из Аss-трахани.

Ответить
0
Ivan

Сральск-12

Ответить
1
Слава Инженеров

Отступать некуда, за нами Сральск

Ответить
1
Антон Лисин

При такой должности такой хернёй занимается

Ответить
1
Zosim Michail

Сральск и Свинск.

Ответить
1
Egor K

Не Сральск, а Мухо-Сральск, будьте грамотнее

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

хочет посраться из-за Сральска? Мда, всратенько

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

Северосральск

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Сральск-Север

Ответить
2
Абстрактный дебаркадер

Сральск-Сральск

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

В Североуральске не был, но купался в их водоёме, на противоположном берегу, тогда гости в Екб, царила жара. Про город ничего плохого сказать не могу

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Я спутал с Среднеуральском, отмена

Ответить
2
Абстрактный дебаркадер

канселим его..

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

но всегда хочется какац

Ответить
0
Эльдар Рязанов

От екб до сральска 450 км

Ответить
0
Qwerty

Сральск))) ахах

Ответить
0
Слава Инженеров

Сренькская область

Ответить
0
Ivan Beloborodov

🙈🙉

Хорошо так жить

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Требую местных модеров удалить это оскорбительное название города из заголовка.

Ответить
0
Рпош Ашршщ

Че еще требуешь?

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Завтрак мне в кровать

Ответить
0
new_comment

Есть же модераторы

Среди них она назвала нехватку механизаторов и мешающие уборке снега машины во дворах.

Очевидно же, что нужно модераторов направить убирать снег.

Ответить
0
Подозрительный Кот

запретить слова.

Ответить
0
Сергей Токарев

Не все города одинаково хороши для таких переименований

Ответить
0
Эльдар Рязанов

Сральск довольно естественное сокращение, плюс хорошо характеризует отдаленность от цивилизации, но город очень чистый! ред.

Ответить
0
Руслан Астратов

Типичная чинуша. Борется с последствиями, а не причиной

Ответить
0
Соколов Андрей

Жители деревни Лядино, рядом с Гатчиной поддерживают

Ответить
0
Жабка

мешающие уборке снега машины во дворах.

Ну это явная недоработка местных властей. Откуда у людей деньги на машины?

Ответить
0
Владимир Земсков

Миронова также сказала на совещании, что неправильно говорить такие слова о родном городе.

То есть если это не твой родной город, то можно.

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0
Danil Oputin
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0
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