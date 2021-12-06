Замглавы Североуральска попросила не называть город «Сральском» и предложила удалять негативные комментарии из пабликов Статьи редакции
Вице-мэр также добавила, что не стоит высказываться нелестно о месте, в котором живёт человек.
Заместитель главы Североуральска Светлана Миронова предложила всем администраторам городских пабликов и групп в соцсетях удалять грубые комментарии о городе. Эту просьбу она высказала на совещании по вопросам ЖКХ в администрации города, пишет издание «Про Североуральск».
Миронова также сказала на совещании, что неправильно говорить такие слова о родном городе. Это относится и к критике сферы ЖКХ, которая по её словам, в городе «функционирует хорошо».
При этом она отметила, что в Североуральске есть ряд проблем. Среди них она назвала нехватку механизаторов и мешающие уборке снега машины во дворах.
Самообман тут ни при чём, это вопрос культуры и самоуважения. Можно понимать, что твой город запущен и имеет кучу проблем, и при этом, внезапно, не называть его сральском, говном в дырке от жопы, и прочими высокоинтеллектуальными эпитетами.
Окружающие нередко начинают считать (причём небезосновательно), что человек, который говорит такое о своём городе - чмошник, об которого можно ноги вытирать.