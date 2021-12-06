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Новости
Артём Мазанов

Власти китайского города Харбин выплатят по 1570 долларов жителям с положительным тестом на коронавирус Статьи редакции

Так чиновники хотят стимулировать граждан ходить в медучреждение после появления первых симптомов заболевания.

14 14 комментариев
462 просмотров

В Харбине выявляют очень мало новых случаев коронавируса — менее 10 положительных тестов ежедневно с 29 ноября по 5 декабря, но чиновники хотят вознаграждать тех, кто сам сообщит о возможном заболевании. Об этом сообщается в релизе властей.

Выплаты по 10 тысяч юаней не получат жители с Covid-19, которых обнаружили благодаря системе отслеживания контактов больных коронавирусом. Например, 5 декабря власти выявили семь таких случаев.

Власти советуют идти в больницу, если у граждан появились такие симптомы, как лихорадка, кашель, боль в горле, усталость, диарея или потеря вкуса. «Наденьте маску и направляйтесь в ближайшее медучреждение, и сообщите нам, куда вы ездили и с кем контактировали», — сообщили чиновники.

После вспышки коронавируса в Китае в декабре 2019 года распространение Covid-19 в стране снизилось до минимальных показателей. Например, 5 декабря 2021 года власти Китая отчитались о 70 новых случаев заболевания.

Скриншот с сайта Университета Джонса Хопкинса

#новости #covid19 #коронавирус

14 14 комментариев
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Быр Быр 8 дыр

Они будут покупать ковид в пробирочках на алиэкспресс чтобы получить 1.5к

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6
Имя И Фамилия

Какой же классный вброс от редакции пораньше с утра

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2
Bibba La Bibba

Спасибо, что не про северную корею

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0
Абстрактный дебаркадер

ну что российское правительство, возьмете в этом деле пример с китайских друзяшек или это дело азиатов?

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1
Абстрактный дебаркадер

Оп, + миска рис и кошка жена!

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1
Bibba La Bibba

+ японский приставка 5ый, плюс 2 диска игрофильм

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0
Абстрактный дебаркадер

Чем же ответит наш великий и справедливый правитель

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0
Алексей Горячев

Штрафами)

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0
Абстрактный дебаркадер

Хватит наговаривать

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Абстрактный дебаркадер

Введёт налог на ковид

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0
Абстрактный дебаркадер

Введёт войска

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Абстрактный дебаркадер

Он не такой

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0
aliftin

Кажется ты про какого-то другой вождя говоришь.

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Абстрактный дебаркадер

В лёгкой форме 10 дней поваляться дома за 1,5к? Хмммммм

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