Так чиновники хотят стимулировать граждан ходить в медучреждение после появления первых симптомов заболевания.

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В Харбине выявляют очень мало новых случаев коронавируса — менее 10 положительных тестов ежедневно с 29 ноября по 5 декабря, но чиновники хотят вознаграждать тех, кто сам сообщит о возможном заболевании. Об этом сообщается в релизе властей.

Выплаты по 10 тысяч юаней не получат жители с Covid-19, которых обнаружили благодаря системе отслеживания контактов больных коронавирусом. Например, 5 декабря власти выявили семь таких случаев.

Власти советуют идти в больницу, если у граждан появились такие симптомы, как лихорадка, кашель, боль в горле, усталость, диарея или потеря вкуса. «Наденьте маску и направляйтесь в ближайшее медучреждение, и сообщите нам, куда вы ездили и с кем контактировали», — сообщили чиновники.

После вспышки коронавируса в Китае в декабре 2019 года распространение Covid-19 в стране снизилось до минимальных показателей. Например, 5 декабря 2021 года власти Китая отчитались о 70 новых случаев заболевания.