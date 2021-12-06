Некоторые продавцы на Amazon специально «состаривали» книги. Так они хотели продать их подороже и обмануть алгоритмы Статьи редакции
Например, продавцам удалось продать 15-долларовую книгу за 900 долларов, написав, что её издали в 1602 году.
На странный ценник обратил внимание сам автор научного триллера «Гоминид» Джон С. Боланд и подал в конце августа в суд на Amazon за то, что онлайн-магазин не контролировал цены и продажу его книг. Об этом пишет The New York Times.
Боланд рассказал, что продаёт свои книги на площадке с 2009 года. Поэтому он позволял продавцам, которые выставляют книги под его авторством, с согласия издательства Perfect Crime обрабатывать все необходимые данные — печать книг, выставление счетов и доставку. По словам Боланда, до 2021 года он «был доволен» работой онлайн-магазина.
Но несмотря на всё это писатель подал в суд на Amazon. В иске он отметил, что поставщики Sandy Dunes и Rocky Mountain Books предлагали его книги за невероятные деньги, которые доходили отметки до 1000 долларов. Продавцы также отмечали в описании к товару, что якобы книга Боланда была опубликована в 17-ом веке, за 400 лет до настоящей даты выхода издания. По словам писателя, именно этот факт раздражал сильнее всего.
В суде Amazon отверг все обвинения Боланда и заявил, что «стремится понять, что именно произошло». Компания отметила, что увеличение цены также является загадкой для магазина. При этом в Amazon отказались говорить, какой процент всех продаж книг осуществляется через третьих лиц. По информации The New York Times, это больше половины всего рынка продажи книг.
В иске Боланд также указано, что Amazon не прилагает никаких усилий, чтобы различать законных поставщиков и третьих лиц, которые торгуют товарами. По словам консультанта по электронной коммерции магазина Marketplace Pulse Юозаса Казюкенаса, в компании считают, что это задача клиента.
В начале 2021 года Amazon обвинили в сговоре с издательствами США для повышения цен на электронные книги. Цены выросли из-за договорённости издательств не продавать книги на собственных сайтах дороже, чем на Amazon.
В суде Amazon отверг все обвинения Боланда и заявил, что «стремится понять, что именно произошло». Компания отметила, что увеличение цены также является загадкой для магазина.
Дать ответ, что цена расчитывается великим алгоритмом и зависит от спроса на данный момент. Выдать промокод на 200 рублей.
Комментарий удален
Ну вот, а от тухлого СберМегаМаркета почти два месяца пытаюсь правды найти, а тут даже в оплоте демократии срать хотели, не только на юзеров, но на авторов!
Сукаааа сегодня с утра заправил дизеля по 53,6 руб/л на Шеле , чё там книги топливо уже искусственно состаривают, мол смотрите добыто 400 лет до того, как ты на АЗС заехал, поэтому цените и платите