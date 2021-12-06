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Новости
Сергей Исенеков

Некоторые продавцы на Amazon специально «состаривали» книги. Так они хотели продать их подороже и обмануть алгоритмы Статьи редакции

Например, продавцам удалось продать 15-долларовую книгу за 900 долларов, написав, что её издали в 1602 году.

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Обложка книги Джона С. Боланда «Гоминид» Фото Amazon

На странный ценник обратил внимание сам автор научного триллера «Гоминид» Джон С. Боланд и подал в конце августа в суд на Amazon за то, что онлайн-магазин не контролировал цены и продажу его книг. Об этом пишет The New York Times.

Боланд рассказал, что продаёт свои книги на площадке с 2009 года. Поэтому он позволял продавцам, которые выставляют книги под его авторством, с согласия издательства Perfect Crime обрабатывать все необходимые данные — печать книг, выставление счетов и доставку. По словам Боланда, до 2021 года он «был доволен» работой онлайн-магазина.

Но несмотря на всё это писатель подал в суд на Amazon. В иске он отметил, что поставщики Sandy Dunes и Rocky Mountain Books предлагали его книги за невероятные деньги, которые доходили отметки до 1000 долларов. Продавцы также отмечали в описании к товару, что якобы книга Боланда была опубликована в 17-ом веке, за 400 лет до настоящей даты выхода издания. По словам писателя, именно этот факт раздражал сильнее всего.

В суде Amazon отверг все обвинения Боланда и заявил, что «стремится понять, что именно произошло». Компания отметила, что увеличение цены также является загадкой для магазина. При этом в Amazon отказались говорить, какой процент всех продаж книг осуществляется через третьих лиц. По информации The New York Times, это больше половины всего рынка продажи книг.

В иске Боланд также указано, что Amazon не прилагает никаких усилий, чтобы различать законных поставщиков и третьих лиц, которые торгуют товарами. По словам консультанта по электронной коммерции магазина Marketplace Pulse Юозаса Казюкенаса, в компании считают, что это задача клиента.

На самом деле Amazon не хочет быть ритейлером. Компания не хочет заниматься курированием товаров или предлагать какую-то помощь в выборе. Amazon знает, что я покупаю, как часто я покупаю и что я ищу. Но спустя десятилетия после запуска он не может даже с точностью сказать, чего я хочу. Вместо этого он предлагает мне лишь 1000 товаров, которые я должен выбрать.

Юозас Казюкенас
консультант по электронной коммерции магазина Marketplace Pulse

В начале 2021 года Amazon обвинили в сговоре с издательствами США для повышения цен на электронные книги. Цены выросли из-за договорённости издательств не продавать книги на собственных сайтах дороже, чем на Amazon.

#новости #сша #amazon

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Mikhail Sukhanov

В суде Amazon отверг все обвинения Боланда и заявил, что «стремится понять, что именно произошло». Компания отметила, что увеличение цены также является загадкой для магазина.

Дать ответ, что цена расчитывается великим алгоритмом и зависит от спроса на данный момент. Выдать промокод на 200 рублей.

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27
Абстрактный дебаркадер

промокод на скидку 10% до 5000 руб

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4
FOX

при покупке от 5000

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2
Абстрактный дебаркадер

От 50000) чтобы уж наверняка!

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0
rayslava

Вызвать алгоритм в суд и допросить!

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4
испанский смех

и приговорить к ста ударам плетью

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0
испанский смех
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0
Абстрактный дебаркадер

Этот коммент был написан в 1852 году.

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5
aliftin
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5

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Комментарий удален

Сергей Исенеков

увидел, спасибо!
подумою

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2
Дмитрий Орлов

пожалуйста серега

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0
Дмитрий Орлов

обращайся

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0

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Комментарий удален

испанский смех

очень интересно блеать

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2
Shenmue

Ну вот, а от тухлого СберМегаМаркета почти два месяца пытаюсь правды найти, а тут даже в оплоте демократии срать хотели, не только на юзеров, но на авторов!

Сукаааа сегодня с утра заправил дизеля по 53,6 руб/л на Шеле , чё там книги топливо уже искусственно состаривают, мол смотрите добыто 400 лет до того, как ты на АЗС заехал, поэтому цените и платите

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1
Парвиз Мадаминов

Технически бензину миллионы лет. Так что все правильно

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1
Andrew Sychev

Амазон превратился в алиэкспресс и вообще пожирает сам себя

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1
Абстрактный дебаркадер

«стремится понять, что именно произошло»

Ми сами ахуели, слющай!

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1
Абстрактный дебаркадер

На самом деле Amazon не хочет быть ритейлером

Ох уж этот рыночек, заставляет ритейлить даже тех, кто не хочет

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1
Pavel Tolkachov

Вопрос, а какие дегенераты это покупали?

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0
Мох

Какие дегенераты вообще покупают почти в 2022 книги в бумажном виде?

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1
Skomorokh

Какие дегенераты вообще покупают, когда можно сжигать и грабить деревни во имя Одина?

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4
Абстрактный дебаркадер

Это были англоговорящие дегенраты

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2
Andy

кабанчики

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0
Павел Каташев

А мог бы сказать, что это перформанс консьюмеризму и человеческой глупости и стать иконой стиля

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0
Данис Закирьянов

Этот коммент был написан в 1602 году

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