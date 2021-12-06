Например, продавцам удалось продать 15-долларовую книгу за 900 долларов, написав, что её издали в 1602 году.

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Обложка книги Джона С. Боланда «Гоминид» Фото Amazon



На странный ценник обратил внимание сам автор научного триллера «Гоминид» Джон С. Боланд и подал в конце августа в суд на Amazon за то, что онлайн-магазин не контролировал цены и продажу его книг. Об этом пишет The New York Times.

Боланд рассказал, что продаёт свои книги на площадке с 2009 года. Поэтому он позволял продавцам, которые выставляют книги под его авторством, с согласия издательства Perfect Crime обрабатывать все необходимые данные — печать книг, выставление счетов и доставку. По словам Боланда, до 2021 года он «был доволен» работой онлайн-магазина.

Но несмотря на всё это писатель подал в суд на Amazon. В иске он отметил, что поставщики Sandy Dunes и Rocky Mountain Books предлагали его книги за невероятные деньги, которые доходили отметки до 1000 долларов. Продавцы также отмечали в описании к товару, что якобы книга Боланда была опубликована в 17-ом веке, за 400 лет до настоящей даты выхода издания. По словам писателя, именно этот факт раздражал сильнее всего.

В суде Amazon отверг все обвинения Боланда и заявил, что «стремится понять, что именно произошло». Компания отметила, что увеличение цены также является загадкой для магазина. При этом в Amazon отказались говорить, какой процент всех продаж книг осуществляется через третьих лиц. По информации The New York Times, это больше половины всего рынка продажи книг.

В иске Боланд также указано, что Amazon не прилагает никаких усилий, чтобы различать законных поставщиков и третьих лиц, которые торгуют товарами. По словам консультанта по электронной коммерции магазина Marketplace Pulse Юозаса Казюкенаса, в компании считают, что это задача клиента.

На самом деле Amazon не хочет быть ритейлером. Компания не хочет заниматься курированием товаров или предлагать какую-то помощь в выборе. Amazon знает, что я покупаю, как часто я покупаю и что я ищу. Но спустя десятилетия после запуска он не может даже с точностью сказать, чего я хочу. Вместо этого он предлагает мне лишь 1000 товаров, которые я должен выбрать.

Юозас Казюкенас

консультант по электронной коммерции магазина Marketplace Pulse

