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Новости
Сергей Исенеков

В Сан-Франциско с 2022 года отменят налог на каннабис, чтобы медицинские центры смогли конкурировать с наркоторговцами Статьи редакции

Постановление будет действовать с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Фото Business Insider

Городские надзорные органы Сан-Франциско единогласно одобрили постановление, которое приостанавливает городской налог на бизнес для розничных торговцев каннабисом. Об этом пишет San Francisco Examiner.

Член Наблюдательного совета города Рафаэль Мандельман заявил изданию, что поставление поможет легальным розничным торговцам марихуаны, которые пытаются конкурировать с незаконной продажей, и уменьшит случаи краж. Налог, предназначенный продавцам и введённый в 2018 году, составлял от 1% до 5% на валовые доходы предприятий, которые продают каннабис.

Предприятия, которые занимаются продажей марихуаны, создают рабочие места для жителей Сан-Франциско и предоставляют безопасный и регулируемый продукт своим клиентам. К сожалению, нелегальный рынок процветает и подрывает цены. Это плохо влияет на экономику города, поскольку подпольные предприятия не платят налогов, тем самым подвергая работников опасным условиям, а потребителей — опасным продуктам.

Рафаэль Мандельман
член Наблюдательного совета Сан-Франциско

Мандельман также сказал, что отмена налога позволит компенсировать убытки, которые розничные торговцы каннабисом понесли от краж в 2020 году. «Сан-Франциско должен сделать больше, чтобы защитить эти предприятия, их сотрудников и клиентов, прежде чем ввести новый налог», — сказал политик.

#новости #сша

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Абстрактный дебаркадер

у санфранцисян отвалятся писюны если они просто не будут курить травку или че?
че за навязывание курения как будто это прям тру майнд экспириенс

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–14
Лысина Арика

А не похуй ли? Всяко лучше, чем сесть за ничего/

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11
Абстрактный дебаркадер

не похуй когда вот такой хиппарь начинает в компании предлагать дунуть и не понимает что нет значит нет

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–11
Лысина Арика

Скажи это нашим застольщикам со стопкой/

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14
Абстрактный дебаркадер

не бухаю в компаниях дабы не попадать во всякие истории

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0
Лысина Арика

Так это как-то отменяет мной сказанное?
Можешь абсолютно также не курить, если не хочешь/

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3
Абстрактный дебаркадер

ты не понял
дилеры не могу остановиться , их отгоняет только явный намек что щас будут проблемы.
они же очень часто крутые только перед своими телками, а как приходит полицай так сразу шелковый становится и рассказывают дущешипательные истории

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–4
Лысина Арика

Ещё раз говорю. Скажи это нашим застольщикам, которые зовут и требуют, чтобы ты выпил. И тебя будут заёбывать, пока ты ровно также не начнёшь отвечать.
Научись нормально отказывать/ ред.

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3
Абстрактный дебаркадер

не отрицаю, тоже тяжело доходит.

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–1
Абстрактный дебаркадер

Значит компания должна быть адекватная. С теми, кто после бухла хочет приключений, просто не бухай

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2
Абстрактный дебаркадер

у меня довольно открытый круг общения, но зачастую туда попадают всякие вот маргиналы

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–1
Абстрактный дебаркадер

У меня круг общения из старых проверенных временем друзей. Никто из них не будет настаивать, если ты выпить не хочешь.

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1
Абстрактный дебаркадер

Его можно за такое побить.

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0
Абстрактный дебаркадер

проще сдать

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0
Абстрактный дебаркадер

Везунчик

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0
Denis Smirnov

Смени компанию, вообще не представляю ситуацию, когда на «нет, спасибо» кто-то бы начал настаивать.

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0
Jonathan Lynn

Калифорния это не США, как и Техас.

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1
Photuum

То есть легализация не убила наркоторговлю? Какой тогда смысл в ней?

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0
TJaba

Я думаю что диллеры просто снизили цены на свой стафф, теперь официалы вслед за диллерами так же пытаются снизить цены. Крч рыночек порешал

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1
Абстрактный дебаркадер

Это как про продажу в ЕС сигарет из Прибалтики и Польши. Они стоят там примерно 2,5-3€, а в странах Западной Европы уже 7-8€.
Подпольные сигареты дешевле

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0
Photuum

Это им ещё повезло, что Казахстан далеко

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0
Максим Манчестер

То есть фэйковый гуччи покупают больше не фейкового и зачем тогда этот гуччи

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0
Roman Khegay

Мягкое теплее жидкого

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0
Alexandr Strijov

Так тут фейковую траву покупают больше, зачем фейковая трава?

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0
Абстрактный дебаркадер

Эх, везёт людям!😔

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0
Абстрактный дебаркадер

Тем, что могут пошабить?

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0
Jonny Odyssey

надо уезжать на ПМЖ в Сан-Франциско)

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0
Абстрактный дебаркадер

го вместе. ток я пойду устраиваться в отдел по борьбе с нарко)

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0
Абстрактный дебаркадер

В Германии правящая коалиция планирует легалайз.

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0
Абстрактный дебаркадер

и чем будет полиция заниматься?

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0
Абстрактный дебаркадер

Совсем загнили

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0
Абстрактный дебаркадер

Что дальше, десятину платить коноплеводам?

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0
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