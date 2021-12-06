Постановление будет действовать с 1 января по 31 декабря 2022 года.

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Городские надзорные органы Сан-Франциско единогласно одобрили постановление, которое приостанавливает городской налог на бизнес для розничных торговцев каннабисом. Об этом пишет San Francisco Examiner.

Член Наблюдательного совета города Рафаэль Мандельман заявил изданию, что поставление поможет легальным розничным торговцам марихуаны, которые пытаются конкурировать с незаконной продажей, и уменьшит случаи краж. Налог, предназначенный продавцам и введённый в 2018 году, составлял от 1% до 5% на валовые доходы предприятий, которые продают каннабис.

Предприятия, которые занимаются продажей марихуаны, создают рабочие места для жителей Сан-Франциско и предоставляют безопасный и регулируемый продукт своим клиентам. К сожалению, нелегальный рынок процветает и подрывает цены. Это плохо влияет на экономику города, поскольку подпольные предприятия не платят налогов, тем самым подвергая работников опасным условиям, а потребителей — опасным продуктам.

Рафаэль Мандельман

член Наблюдательного совета Сан-Франциско



Мандельман также сказал, что отмена налога позволит компенсировать убытки, которые розничные торговцы каннабисом понесли от краж в 2020 году. «Сан-Франциско должен сделать больше, чтобы защитить эти предприятия, их сотрудников и клиентов, прежде чем ввести новый налог», — сказал политик.