Теперь оливье на четверых обойдется в 416 рублей, селёдка под шубой — в 209 рублей.

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Стоимость ингредиентов для порции салата оливье и селёдки под шубой на четверых человек в конце 2021 года заметно выросла. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата, в ведомстве подтвердили газете верность расчётов.

Для расчёта «Индекса оливье» Росстат использует следующий рецепт: консервированные огурцы (500 грамм), горошек (380 грамм), картофель (500 грамм), морковь (200 грамм), куриные яйца (4 штуки), варёная колбаса (300 грамм), майонез (200 грамм), репчатый лук (100 грамм).

Для оценки подорожания селёдки под шубой ведомство использует такой рецепт: солёная сельдь (350 грамм), картофель (400 грамм), свекла (350 грамм), морковь (200 грамм), куриные яйца (2 штуки.), репчатый лук (100 грамм), майонез (300 грамм).

Больше всего за год выросла цена на картофель — почти на 80%. Свекла и морковь подорожали на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%, а селёдка — на 11%. Меньше всего изменились цены на консервированные овощи, горошек и варёную колбасу — на 9%.

По данным Минсельхоза, продовольственная инфляция в ноябре увеличилась до 10%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что продукты подорожали из-за низкого урожая, роста глобальных цен и удорожания рабочей силы из-за сокращения числа трудовых мигрантов.