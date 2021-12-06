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Новости
Сергей Исенеков

Росстат: оливье и селёдка под шубой за год подорожали на 15% и 25% Статьи редакции

Теперь оливье на четверых обойдется в 416 рублей, селёдка под шубой — в 209 рублей.

44 44 комментария
1441 просмотров

Стоимость ингредиентов для порции салата оливье и селёдки под шубой на четверых человек в конце 2021 года заметно выросла. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата, в ведомстве подтвердили газете верность расчётов.

Для расчёта «Индекса оливье» Росстат использует следующий рецепт: консервированные огурцы (500 грамм), горошек (380 грамм), картофель (500 грамм), морковь (200 грамм), куриные яйца (4 штуки), варёная колбаса (300 грамм), майонез (200 грамм), репчатый лук (100 грамм).

Для оценки подорожания селёдки под шубой ведомство использует такой рецепт: солёная сельдь (350 грамм), картофель (400 грамм), свекла (350 грамм), морковь (200 грамм), куриные яйца (2 штуки.), репчатый лук (100 грамм), майонез (300 грамм).

Больше всего за год выросла цена на картофель — почти на 80%. Свекла и морковь подорожали на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%, а селёдка — на 11%. Меньше всего изменились цены на консервированные овощи, горошек и варёную колбасу — на 9%.

По данным Минсельхоза, продовольственная инфляция в ноябре увеличилась до 10%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что продукты подорожали из-за низкого урожая, роста глобальных цен и удорожания рабочей силы из-за сокращения числа трудовых мигрантов.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал «Известиям», что ещё одна из причин подорожания продуктов — пандемия коронавируса, из-за которой увеличились издержки производителей и изменились маршруты поставок.

#новости #росстат #оливье

44 44 комментария
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Michael Scott

Надо вкладываться в селёдку под шубой. Годовая доходность солидная

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34
Абстрактный дебаркадер

весь год вкладывал в себя селедку под шубой, рост пока 10%

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27
Абстрактный дебаркадер

в килограммах

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7
Ху Эмай

Пока толстый сохнет, худой сдохнет.

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4
Владислав Микк

когда я начну сохнуть?

Ответить
0
Ху Эмай

Когда жрать перестанешь, очевидно же.

Ответить
0
Владислав Микк

так оно же вкусненькое

Ответить
0
Michael Scott

в шорт(ы) влез ?

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3
Абстрактный дебаркадер

в пуховик влез и ладно

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1
некипишуй

только срок годности намного меньше

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Морозить можно. Наморозил оливье, а через год продал.

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Кто-то еще это ест в 2021 году?

Ответить
–1
Gedevan

Такого же мнения придерживался год назад, но недавно у родственников поел Оливье и поймал себя на мысли «бля как вкусно» )

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6
Universe

мазик на хлеб тоже вкусно

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0
Пётр Козлов

Дошик с говядиной тоже вкусно

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2
Zee Zao

А хуле неь
Вкусная еда

Ответить
3
Максим Соколовский

а вы только модную еду едите?

Ответить
2
Chikk

Смузи, пасту. И дефлопе с семечками кациуса.

Ответить
1
Максим Соколовский
Ответить
2
Абстрактный дебаркадер

Чтобы лучше передать суть.

Ответить
2
Chikk

На вид - какое-то говно. На вкус... Не, не стал бы пробовать. :)

Ответить
0
Сталин спас Россию

Без глютена, ГМО, красителей, консервантов и трупных вытяжек

Ответить
1
Сталин спас Россию

Я ем

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1
Имя И Фамилия

Поридж...

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1
некипишуй

Кто-то еще ест в 2021 году в России?

Ответить
0
rustyrazor

Название салата расшифровывается как "шовинизму и упадку - бойкот и анафема". Но в этом году бойкот, видимо, не удался.

Ответить
1
Пётр Козлов

Что?

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0
Владислав Микк

На Оливье не экономят у нас

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1
Sanek Igoshev

Ты пытаешься нас обмануть - на картинке крабовый салат 🧐

Ответить
2
Chikk
Ответить
0
Marco Pagot

Как люди едят селёдку под шубой, это же пиздец.

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0
Chikk

Как люди едят

С удовольствием.

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2
Сталин спас Россию

Я ем

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0
Jonathan Lynn

Внутренняя покупательная способность доллара дропнулась в два раза, сейчас за ней потихоньку все остальные валюты начнут более или менее подтягиваться.

Ответить
–2
Bad Mother Fucker

скоро доллару кирдык-то хоть

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1
Абстрактный дебаркадер

Пойду поем

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0
Люц Шнайдер

Хочу салатика уже наебнуть. Осталось-то всего ничего

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0
Абстрактный дебаркадер

Ощущается?

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0
Andrew Sychev

Да это все пиздежь. Цены растут каждый год, а корона только повод ещё больше увеличить

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0
Абстрактный дебаркадер

Не жаль, такая же хрень как и окрошка.

P.S жду минусов

Ответить
0
Zhanna Sinelnik

Зато бедных меньше теперь! Остальные могут себе позволить, богатеи.

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0
Михаил Кузнецов

Картошка подорожала из-за "роста глобальных цен"? Серьёзно? Это импорт теперь что-ли?

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0
TJaba

Да. Даже Беларусь сейчас импортирует картофель

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0
Михаил Кузнецов

Сейчас бы на Беларусь равняться)

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0
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