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Новости
Sasha Shambilova

Журналистку «Холода» обязали выплатить 300 тысяч рублей за текст о домогательствах экс-профессора РГПУ к студенткам Статьи редакции

Александр Кобринский выиграл суд о защите чести и достоинства. Помимо компенсации, Софья Вольянова должна опубликовать опровержение в фейсбуке.

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Фото Global Look Press

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск бывшего преподавателя РГПУ Александра Кобринского, который требовал удалить материал «Блистательный профессор» специального корреспондента «Холода» Софьи Вольяновой и выплатить ему миллион рублей. Об этом сообщила главный редактор издания Таисия Бекбулатова.

В тексте журналистка приводит рассказы студенток, которые вступали с Кобринским интимные отношения. По словам учащихся, он переписывался с ними в соцсетях, звал в гости и кафе. Две девушки также сообщили о принуждении к БДСМ-сессиям.

Бекбулатова отмечает, что сам Кобринский не опровергал отношения со студентками. По её словам, он заявлял об этом на заседании «Яблока», но материал назвал «демонстративным вторжением в частную жизнь». «Всё это никто не опровергает. Не пытается оспорить. Это уже устоявшийся, общеизвестный факт», — пишет главред «Холода».

Тогда от чего же бывший депутат получил моральный вред на 300 тысяч рублей (а хотел миллион)? От эпизодов в тексте, где две девушки (не знакомые друг с другом) заявили, что он, помимо прочего, применял к ним насилие — связывал, использовал наручники и снимал их помимо воли.

Вот эти два конкретных фрагмента причинили господину филологу боль и страдания. То есть плохо не то, что он годами использовал студенток для удовлетворения своих потребностей, а то, что они осмелились сказать, что это было без их согласия и стало для них травмой.

Таисия Бекбулатова
главный редактор «Холода»

Софья Вольянова сообщила в твиттере, что собирается оспаривать решение суда. Она также предположила, что Кобринский планирует подать на неё ещё один иск.

софья @tsveteniye
Кобринский сказал мне: «До встречи в Приморском суде». Ну что ж, видимо будет подавать на меня в суд еще раз. А это значит, что я буду ходить в суд ровно столько, сколько нужно, смотреть ему в глаза и возражать ему ровно столько, сколько потребуется.
софья @tsveteniye
Я понимаю, что всех героинь текста новость о победе Кобринского наверняка расстроит. Пожалуйста, не расстраивайтесь, это еще не конец. К счастью, меня поддерживает лучшая редакция «Холода», а в суде нас представляет великолепный Центр защиты прав СМИ. Мы готовы бороться дальше.

Соответчиком по делу также выступало издание «Народные новости», сообщает Центр защиты прав СМИ. Его обязали выплатить бывшему преподавателю 30 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и удалить материал под названием «Кобринский снова оказывает недвусмысленные знаки внимания с сексуальным подтекстом девушкам в Сети». Издание привело переписку студентки с Кобринским, она предоставила её на условиях анонимности.

Если бы суд встал на сторону девушек, защитив их право анонимно рассказывать о болезненном для них сексуальном опыте с преподавателем, это было бы скорее неожиданное и слишком прогрессивное для наших реалий решение. Тема харассмента и сексуального насилия все ещё табуирована в обществе, а права женщин не находят адекватной защиты в правоохранительных органах и судах.

Светлана Кузеванова
юрист Центра защиты прав СМИ

Сам Кобринский решение суда не комментровал. Перед заключительным заседанием он опубликовал пост со справками из ВШЭ, РГПУ им. Герцена и Петербургского института иудаики, которые заверяют, что жалоб на преподавателя не поступало. «Я не могу понять, что делать, если суд признает анонимные обвинения нормой», — написал Кобринский.

Бывший профессор РГПУ подал в суд в декабре 2020 года. Он назвал материал «Холода» клеветой, а также отверг все обвинения в насилии над женщинами. Рабочая группа «Яблока» во время проверки материала связалась с автором материала и героинями материала. Они не нашли причин назвать публикацию недостоверной, а также заявили о женщине из партии, которая обвинила Кобринского в домогательствах.

#новости #право #образование

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19 комментариев
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Абстрактный дебаркадер

Яблочник кста.

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1
Bad Mother Fucker

не просто яблочник, а питерский яблочник

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3
Абстрактный дебаркадер

уууу, возможно не по целым мальчикам

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1
Твинкиллер

значит по мальчикам

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0
Damir ReDevil

Любопытно другое, с точки зрения закона как это выглядит? Анонимное обвинение. То есть даже не с кого взять показания? В других странах анонимное обвинение тоже прокатывает в судах?

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1
Sasha Shambilova

Они не заявляли в суд, его не пытались привлечь к ответственности. СМИ имеют право не раскрывать источник, если суд не оформит специальное требование

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1
Абстрактный дебаркадер

популярная тема на западе обвинить в изнасиловании спустя дцать лет.
девочка просто не выдержала нужный таймаут

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0
Абстрактный дебаркадер

От сессии до сессии живёт профессор весело...

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1
Semen Semenov

Как ему можно давать вообще? Он же додик какой-то, лучше выучить.

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1
Абстрактный дебаркадер

♂️300 тысяч рублей♂️

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1
Михаил Кузнецов

Завтра журналистка станет инагентшей.

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1
Адольф Пиплер

Очередная журналюха попущена за клевету, найс

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–1
Абстрактный дебаркадер

прости если трахнул

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0
Chikk

Тут вопрос, скорее, в другом - трахнул настолько хуёво и без искорки, что тян взбудоражились аж до суда. :)

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1
Абстрактный дебаркадер

еще и не заплатил, а наоборот

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0
Chikk

И в зачётки не поставил "отлично". Сучий потрох, а не профессор.

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0
norm
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0
Абстрактный дебаркадер

назвал «демонстративным вторжением в частную жизнь»

А чё, так можно было?

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0
Абстрактный дебаркадер

@the art of гепард ХОЧЕШЬ КАК В РГПУ???

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0
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