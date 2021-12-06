Журналистку «Холода» обязали выплатить 300 тысяч рублей за текст о домогательствах экс-профессора РГПУ к студенткам Статьи редакции
Александр Кобринский выиграл суд о защите чести и достоинства. Помимо компенсации, Софья Вольянова должна опубликовать опровержение в фейсбуке.
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск бывшего преподавателя РГПУ Александра Кобринского, который требовал удалить материал «Блистательный профессор» специального корреспондента «Холода» Софьи Вольяновой и выплатить ему миллион рублей. Об этом сообщила главный редактор издания Таисия Бекбулатова.
В тексте журналистка приводит рассказы студенток, которые вступали с Кобринским интимные отношения. По словам учащихся, он переписывался с ними в соцсетях, звал в гости и кафе. Две девушки также сообщили о принуждении к БДСМ-сессиям.
Бекбулатова отмечает, что сам Кобринский не опровергал отношения со студентками. По её словам, он заявлял об этом на заседании «Яблока», но материал назвал «демонстративным вторжением в частную жизнь». «Всё это никто не опровергает. Не пытается оспорить. Это уже устоявшийся, общеизвестный факт», — пишет главред «Холода».
Софья Вольянова сообщила в твиттере, что собирается оспаривать решение суда. Она также предположила, что Кобринский планирует подать на неё ещё один иск.
Соответчиком по делу также выступало издание «Народные новости», сообщает Центр защиты прав СМИ. Его обязали выплатить бывшему преподавателю 30 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и удалить материал под названием «Кобринский снова оказывает недвусмысленные знаки внимания с сексуальным подтекстом девушкам в Сети». Издание привело переписку студентки с Кобринским, она предоставила её на условиях анонимности.
Сам Кобринский решение суда не комментровал. Перед заключительным заседанием он опубликовал пост со справками из ВШЭ, РГПУ им. Герцена и Петербургского института иудаики, которые заверяют, что жалоб на преподавателя не поступало. «Я не могу понять, что делать, если суд признает анонимные обвинения нормой», — написал Кобринский.
Бывший профессор РГПУ подал в суд в декабре 2020 года. Он назвал материал «Холода» клеветой, а также отверг все обвинения в насилии над женщинами. Рабочая группа «Яблока» во время проверки материала связалась с автором материала и героинями материала. Они не нашли причин назвать публикацию недостоверной, а также заявили о женщине из партии, которая обвинила Кобринского в домогательствах.