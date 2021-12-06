Тогда от чего же бывший депутат получил моральный вред на 300 тысяч рублей (а хотел миллион)? От эпизодов в тексте, где две девушки (не знакомые друг с другом) заявили, что он, помимо прочего, применял к ним насилие — связывал, использовал наручники и снимал их помимо воли.

Вот эти два конкретных фрагмента причинили господину филологу боль и страдания. То есть плохо не то, что он годами использовал студенток для удовлетворения своих потребностей, а то, что они осмелились сказать, что это было без их согласия и стало для них травмой.