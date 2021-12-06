В ведомстве заявили, что фестиваль с участием Дани Милохина, Егора Шипа и других популярных блогеров «не соответствует национальному менталитету».

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Министерство культуры Узбекистана выпустило заявление, в котором негативно высказалось о проведении в Ташкенте фестиваля TikTok Fest c участием популярных российских тиктокеров. После чего организаторы отменили проведение концерта. Об этом сообщает издание Nuz.uz.

В Минкульте заявили, что фестиваль «вызвал критические комментарии в соцсетях», а также «негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи» и «не соответствует национальному менталитету» узбекского народа.

Как сообщает издание Nuz.uz, после публикации сообщения ведомства на сайтах Iticket.uz и Afisha.uz перестали открываться страницы, на которых продавались билеты на мероприятие. Переход по старым ссылкам также выдавал ошибку о недоступности страницы.

Фестиваль TikTok Fest с участием российских тиктокеров Дани Милохина, Артура Бабича, Егора Шипа, Анет Сай, Вани Дмитриенко и Ани Покров был запланирован в Ташкенте на 25 декабря. Он должен был пройти в крупнейшем по вместимости ледовом дворце в Центральной Азии «Хумо Арене», рассчитанной на 12,5 тысяч зрителей.

Власти Узбекистана не раз выступали с критикой местных тиктокер, а некоторые блогеры получали штрафы или наказывались административными арестами.