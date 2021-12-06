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Новости
Сергей Исенеков

В Узбекистане отменили фестиваль с участием российских тиктокеров. Его проведение критиковал Минкульт страны Статьи редакции

В ведомстве заявили, что фестиваль с участием Дани Милохина, Егора Шипа и других популярных блогеров «не соответствует национальному менталитету».

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Министерство культуры Узбекистана выпустило заявление, в котором негативно высказалось о проведении в Ташкенте фестиваля TikTok Fest c участием популярных российских тиктокеров. После чего организаторы отменили проведение концерта. Об этом сообщает издание Nuz.uz.

В Минкульте заявили, что фестиваль «вызвал критические комментарии в соцсетях», а также «негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи» и «не соответствует национальному менталитету» узбекского народа.

Как сообщает издание Nuz.uz, после публикации сообщения ведомства на сайтах Iticket.uz и Afisha.uz перестали открываться страницы, на которых продавались билеты на мероприятие. Переход по старым ссылкам также выдавал ошибку о недоступности страницы.

Фестиваль TikTok Fest с участием российских тиктокеров Дани Милохина, Артура Бабича, Егора Шипа, Анет Сай, Вани Дмитриенко и Ани Покров был запланирован в Ташкенте на 25 декабря. Он должен был пройти в крупнейшем по вместимости ледовом дворце в Центральной Азии «Хумо Арене», рассчитанной на 12,5 тысяч зрителей.

Власти Узбекистана не раз выступали с критикой местных тиктокер, а некоторые блогеры получали штрафы или наказывались административными арестами.

В июле 2020 года Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал танцы тиктокеров и их «неподобающие действия» у памятников поэту Алишеру Навои и полководцу Тамерлану.

#новости #узбекистан #tiktok

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22 комментария
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Абстрактный дебаркадер

«негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи» и «не соответствует национальному менталитету» узбекского народа.

Прям такая советская риторика, где западная культура делала всё один в один.

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7
AttentiveMilk

Ну и где теперь ваша Омэрика? Загнивает

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0
Абстрактный дебаркадер

На первом канале в прайм-тайм, а так всё хорошо.

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3
Абстрактный дебаркадер

Да там негров линчуют, не гони

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2
Абстрактный дебаркадер

национальный менталитет Узбекистана...
это типа плов не умеют готовить? ну хуево, там ниче сложного

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3
Абстрактный дебаркадер

еш плов
будь здоров
таков менталитет

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4
Абстрактный дебаркадер

плов это правильная миска риса

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5
Абстрактный дебаркадер

Казан риса и снежный барс жена

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2
Абстрактный дебаркадер

Страна нобелевских лауреатов сопротивляется отуплению как может

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1
Абстрактный дебаркадер

Цирк

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0
Борис Уткин

Цирк отменили

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9
Абстрактный дебаркадер

Не приедет)))))) ред.

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7
Stadtluft Macht-Frei

Вот честно, ни при каких обстоятельствах не поехал бы в Узбекистан или в принципе какой-либо из *-станов. Чаще всего это отсталые регионы с дремучим видением мира. Хз, что там забыли тиктокеры.

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2
Абстрактный дебаркадер

ТикТокеры-миссионеры, несут просвещение в массы!

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0
aliftin
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0
Абстрактный дебаркадер

фестиваль с участием Дани Милохина и Егора Шипа «не соответствует национальному менталитету»

Скрепы блять!

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1
Абстрактный дебаркадер
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2
Абстрактный дебаркадер

Почти квазар

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0
aliftin

Нахуя русские тиктокеры поехали в Узбекистан?

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0
Абстрактный дебаркадер

За бабками

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0
Абстрактный дебаркадер

Всё должно быть скрепно и посконно.

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0
Абстрактный дебаркадер

Зато праздновать курбан байрам в России в их менталитете.

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0
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