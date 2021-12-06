В московском Доме культуры «ГЭС‑2» перформанс God, Moscow перевели на русский как «Без названия» Статьи редакции
В пресс-службе «ГЭС-2» на вопрос о различиях в переводе названия пока не ответили.
В поясняющей табличке название перформанса исландского художника Рагнара Кьяртанссона God, Moscow перевели как «Без названия». На это обратила внимание участница Pussy Riot Мария Алехина, пишет «Медиазона».
«На вопрос, почему „God“ перевели как „без названия“, мне сказали, что слово „Бог“ писать запретили», — отметила Алёхина в своей истории в инстаграме. В пресс-службе «ГЭС-2» не ответили на вопрос издания о различиях в переводе названия.
Алёхина также выложила фрагмент перформанса, который заключался в том, что художник на протяжении шести часов вместе с оркестром распевает фразу «Печаль победит счастье» и пьёт шампанское. По замыслу автора, такое выступление — обыгрывание идеи повторения и протяжённости во времени.
4 декабря 2021 года на Болотной набережной в Москве открылось новое культурное пространство «ГЭС-2». 1 декабря на его открытие приехали президент Владимир Путин и мэр Сергей Собянин.
я слушал больше часа и дико кайфанул, прикол в том, что каждое повторение воспринимается как отдельная часть чего-то большого (нужно учитывать, что исландец делает разные акценты как голосом, так и в музыкальной составляющей)
это из той же темы зачем люди слушают disintegration loops басински (6-7 часов повторяющихся мелодий длительностью час каждая) и эрика сати, джона кейджа, только ещё более конкретно
@That’s what she said Репост