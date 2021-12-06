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Новости
Сергей Исенеков

В московском Доме культуры «ГЭС‑2» перформанс God, Moscow перевели на русский как «Без названия» Статьи редакции

В пресс-службе «ГЭС-2» на вопрос о различиях в переводе названия пока не ответили.

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2355 просмотров
Скриншот TJ

В поясняющей табличке название перформанса исландского художника Рагнара Кьяртанссона God, Moscow перевели как «Без названия». На это обратила внимание участница Pussy Riot Мария Алехина, пишет «Медиазона».

«На вопрос, почему „God“ перевели как „без названия“, мне сказали, что слово „Бог“ писать запретили», — отметила Алёхина в своей истории в инстаграме. В пресс-службе «ГЭС-2» не ответили на вопрос издания о различиях в переводе названия.

Алёхина также выложила фрагмент перформанса, который заключался в том, что художник на протяжении шести часов вместе с оркестром распевает фразу «Печаль победит счастье» и пьёт шампанское. По замыслу автора, такое выступление — обыгрывание идеи повторения и протяжённости во времени.

4 декабря 2021 года на Болотной набережной в Москве открылось новое культурное пространство «ГЭС-2». 1 декабря на его открытие приехали президент Владимир Путин и мэр Сергей Собянин.

#новости

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Слава Инженеров

Мы русские, с нами без названия

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74
Абстрактный дебаркадер

Мы русские, с нами ${GOD_PLACEHOLDER}

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21
Абстрактный дебаркадер

Мы русские, с нами [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]

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32
Абстрактный дебаркадер

Мы Росреестр, с нами Российская Федерация

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16
rhost -

Мы русские, с нами ЛСДУЗ и ЙФЯУ9

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13
Абстрактный дебаркадер

Мы русские, с нами █████

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9
папа Кырр

ВСЕМ ПО ПЛЮСУ В ЭТОМ ТРЕДЕ, тренировали юмор веками для этого поста.

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0
Максим Шпилёв

Мы русские, с нами ЛСДУ3 и ЙФЯУ9

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1
Абстрактный дебаркадер

Подпишу за тебя, не благодари:

СООБЩЕНИЕ ВЫШЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

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1
Владислав Микк

Я без названия, со мной русские

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0
Абстрактный дебаркадер

Мы русский, с нами ***

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0
Абстрактный дебаркадер

без соли.

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0
Абстрактный дебаркадер

Одного из персонажей 1984 отправили в пыточную за то, что он, редактируя стихи Киплинга, не удалил слово "Бог"

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14
Резуан Бетоков

Что происходит с мозгами людей, которые хотя бы 10 минут слушали это унылое невыносимое "произведение" "современного" "искусства".

Тройные "двойные кавычки"!

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3
Твинкиллер

это перформанс нахуй, искусство это не только кисточкой по пизде елозить

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4
dramuniq

я слушал больше часа и дико кайфанул, прикол в том, что каждое повторение воспринимается как отдельная часть чего-то большого (нужно учитывать, что исландец делает разные акценты как голосом, так и в музыкальной составляющей)

это из той же темы зачем люди слушают disintegration loops басински (6-7 часов повторяющихся мелодий длительностью час каждая) и эрика сати, джона кейджа, только ещё более конкретно

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3
aliftin

Ничего не понял, но кто-то где-то порвался.

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5
FOX

еще и извинись на всякий случай (в статье упоминается бог)

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0
Decadence

В геополитике РФ проповедует превентивную ядерную самооборону, а в культуре - превентивное саморванье.

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0
Абстрактный дебаркадер

бог

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1
Твинкиллер

не тимошка видит немножко

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5
Абстрактный дебаркадер

иншалах

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3
Дмитрий Орлов

машалла

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1
Абстрактный дебаркадер

так Маша или Алла?

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0
Твинкиллер

умер

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1
Абстрактный дебаркадер

да здравствует бог

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3
Твинкиллер

сообщение удалено ред.

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0
Твинкиллер

сообщение удалено ред.

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0
Твинкиллер

сообщение удалено ред.

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0
папа Кырр

сообщение удалено

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0
Твинкиллер

сообщение удалено ред.

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0
Абстрактный дебаркадер

сообщение удалено

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0
Chikk

Да как-то и похуй. Но вот эти пальцы в тексте - отвратительно.

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0
Абстрактный дебаркадер

Ну да, писать только Вс-вышний и Б-г можно.

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0
Ivan Boldyrev

Б.Г

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0
God Damn

@That’s what she said Репост

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0
That’s what she said

Done

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0
God Damn

God

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0
Владислав Васильев

С наступающим новым «Без названия»ом!

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0
Максим Манчестер

Мох

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0
папа Кырр

Да блять.

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0
Абстрактный дебаркадер

Лайфхак
Чтобы сектанты-верующие не рвались, писать о религии на английском

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0
FOX

на китайском 上帝

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0
Абстрактный дебаркадер

Гад, Москау

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0
Tactical Notes

А почему не «Морпехи»?

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0
Абстрактный дебаркадер

Без названия нет!!! Шок!!!

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0
Абстрактный дебаркадер

Бог то там причем

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0
Абстрактный дебаркадер

Какой перформанс - такое и название

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0
Твинкиллер

сообщение удалено ред.

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–1
Твинкиллер

сообщение удалено ред.

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–1
Твинкиллер

сообщение удалено ред.

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–1
Михаил Кометов

сообщение удаленo

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1
Твинкиллер

сообщение удалено ред.

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–1
Абстрактный дебаркадер

ебнутые что ли?

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1
Твинкиллер

сообщение удалено ред.

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–1
Абстрактный дебаркадер

Шэйм он ми

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1
Твинкиллер

сообщение удалено ред.

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2
папа Кырр

сообщение удалено

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0
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