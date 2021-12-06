В пресс-службе «ГЭС-2» на вопрос о различиях в переводе названия пока не ответили.

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Скриншот TJ



В поясняющей табличке название перформанса исландского художника Рагнара Кьяртанссона God, Moscow перевели как «Без названия». На это обратила внимание участница Pussy Riot Мария Алехина, пишет «Медиазона».

«На вопрос, почему „God“ перевели как „без названия“, мне сказали, что слово „Бог“ писать запретили», — отметила Алёхина в своей истории в инстаграме. В пресс-службе «ГЭС-2» не ответили на вопрос издания о различиях в переводе названия.

Алёхина также выложила фрагмент перформанса, который заключался в том, что художник на протяжении шести часов вместе с оркестром распевает фразу «Печаль победит счастье» и пьёт шампанское. По замыслу автора, такое выступление — обыгрывание идеи повторения и протяжённости во времени.