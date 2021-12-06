У них выявили вариант вируса, который завезли в Россию весной 2021 года.

Российские учёные опубликовали исследование, в котором выяснили, что большая часть заразившихся штаммом «дельта» в стране болела вариантом AY.122. Его весной 2021 году в РФ привёз один человек, рассказал один из авторов исследования и профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин.

Если вы заразились ковидом в России этим летом или осенью — почти наверняка вы болели именно этим вариантом, так называемым AY.122. Георгий Базыкин профессор Сколковского института науки и технологий

AY.122 получил преимущество, потому что первым попал в благоприятные условия, другие завезённые в страну варианты «не имели конкурентного преимущества». При этом, как отмечает Базыкин, AY.122 не отличается от других разновидностей штамма «дельта».

Этот вариант попал в Россию в апреле, а июне уже 89% заразившихся «дельтой» болели именно им. Весной 2021 года «дельта» стала причиной беспрецедентного роста заболеваемости в Индии. Со временем он вытеснил другие штаммы во многих странах мира.