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Новости
Sasha Shambilova

В России 90% заболевших штаммом «дельта» заразились им от одного человека Статьи редакции

У них выявили вариант вируса, который завезли в Россию весной 2021 года.

Российские учёные опубликовали исследование, в котором выяснили, что большая часть заразившихся штаммом «дельта» в стране болела вариантом AY.122. Его весной 2021 году в РФ привёз один человек, рассказал один из авторов исследования и профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин.

Если вы заразились ковидом в России этим летом или осенью — почти наверняка вы болели именно этим вариантом, так называемым AY.122.

Георгий Базыкин
профессор Сколковского института науки и технологий

AY.122 получил преимущество, потому что первым попал в благоприятные условия, другие завезённые в страну варианты «не имели конкурентного преимущества». При этом, как отмечает Базыкин, AY.122 не отличается от других разновидностей штамма «дельта».

Этот вариант попал в Россию в апреле, а июне уже 89% заразившихся «дельтой» болели именно им. Весной 2021 года «дельта» стала причиной беспрецедентного роста заболеваемости в Индии. Со временем он вытеснил другие штаммы во многих странах мира.

#новости #covid19

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58 комментариев
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aliftin

Кто это пидорас? Кто не одел массу?

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18
Владислав Микк

надел
этот
маску ред.

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42
FAT FATOVITCH

Закройте окно! Минус 28 на улице.

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6
Chikk

Это где такой ужас ужасный?

Ответить
1
FAT FATOVITCH

В СПБ сейчас под минус 30.

Ответить
3
Владислав Микк

врешь. ощущается как -28. по факту -20

Ответить
1
Chikk

Нифига себе. Ещё, небось, и с залива ветер "ласковый".

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

ну уж блять не под минус 30 не надо. было -20, сейчас -18

Ответить
0
aliftin

Я бы исправил, но не успел.

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

душно, да!
Возможно, человек интересовался кто вообще такой пидорас ,как явление и интересовался за массу?

Ответить
0
Задумчивой Кот

Какой то привитый хуй, который себя теперь неуязвимым считает.

Ответить
0
John Doe

масКу😷

Ответить
–1
Sergiy Sev

—--Спойлер-—-
Этим человеком был Альберт Эйнштейн или Жан Фреском.

Ответить
5
Абстрактный дебаркадер

Жак Фреско, блеть.

Ответить
17
Жак Фреско

Это не я

Ответить
5
Абстрактный дебаркадер

давай загадку

Ответить
0
испанский смех

Жак Фриски

Ответить
0
Владислав Микк

имя собственное не склоняется

Ответить
2
Some Dude

а почему не гитлер?

Ответить
0
Sergiy Sev

Гитлер на Новый Год, пока не распаковываем

Ответить
2
WED CR.ST.

Вирусный генгбенг

Ответить
6
ziggy stardust

*реверс-гэнгбэнг

Ответить
1
Владислав Микк

почти наверняка вы болели именно этим вариантом, так называемым AYФ.122

Ответить
5
Ilya.A—Petya.A's bro

AYE.122 (штамм признан экстремистским и запрещён в России)

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

Срочно наказатб ублюдка

Ответить
4
Майка Ника

Пусть извиняется!

Ответить
4
Кузькин отец

И всех его домашних. Животных тоже

Ответить
0
Chikk

Стрелочника сейчас найдут и станут пытать. :)

Ответить
3
Антигравитационный торт

Наверняка это был погромист

Ответить
2
Кузькин отец

Нет. Его сгноят в застенках

Ответить
0
Chikk

Виновные понесут заслуженное наказание (ц)

Ответить
0
pls help

В каком-то плане мы все заразились от одного китайца в Ухане...

Ответить
2
Антигравитационный торт

этим китайцем был...

Ответить
–1
Абстрактный дебаркадер

Omicron Jinping

Ответить
2
pls help

Сунь Вынь

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Sun Huiv Chai

Ответить
0
Слава Инженеров

казах

Ответить
0
Максим Козаченко

А нельзя без желтушного заголовка? "Участвуют в цепочке с одним переносчиком" != "Заразились от одного человека".

Ответить
2
Maksim Derkach

Найс заголовок, штаммом чего?

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

а то блять не понятно

Ответить
0
Maksim Derkach

Не страдаю ковидом головного мозга, поэтому изначально подумал на грипп.

Ответить
1
Багровый Фантомас

Кто то сейчас вообще думает про грипп?

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

Гриппа больше не существует лол

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

Гриппа больше не существует лол

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Спасибо Комитету за наше счастливое детство

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

ты ещё видимо и живёшь в каком-то вакууме, угу

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Кто этот бес

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

В рамках переписи населения.
Просто тип ходит по квартирам пенсионеров.

👌🏻

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Важная инфа

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

профессор Сколковского института науки и технологий

Ясн

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

заразились им от одного человека

От Навального

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0
Vladislav Pauls

С этого перевозчика денег за лечение всех Стригануть наДобно!

Ответить
0
Иван Маслов

Надеюсь это был не я, а то я как раз в это время из Турции прилетел

Ответить
0
Дмитрий Семёнов

Навальный сидит, значит, он не при чем... Неужели, Рашкин?!

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

АУФ

Ответить
0
Иван Пахомов

Они могут настолько точно понять кто и чем заразился, но уже два года делают ошибочные прогнозы по коронавирусу на месяц вперёд. Это как?

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–1
М Чернов Йо

Предполагаю, что ошибочные прогнозы делают другие люди, других ведомств

Ответить
0
Timur Muratshin

Так это как с прогнозом погоды, по прошлому у тебя есть исторические данные, а по будущему ты можешь лишь гадать в определенной долей вероятности, глядя на исторические данные и текущую ситуацию

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0
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