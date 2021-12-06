Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":914,"title":"\u0427\u0435\u0440\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0438\u0437 \u0432\u044b\u0445\u043b\u043e\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432: \u043c\u0438\u0444 \u0438\u043b\u0438 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c?","url":"\/redirect?component=advertising&id=914&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/316632-odezhda-kotoraya-rastet-vmeste-s-rebenkom-biotoplivo-i-bizhuteriya-iz-chaynogo-griba&placeBit=1&hash=62db6b54b15cbe92137293705e0643e364ffe2bd07858e2704539943e99c2eb8","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

Минюст включил 12 песен группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» в список экстремистских материалов Статьи редакции

В список также попали ещё три материала.

39
1986 просмотров

Центральный районный суд города Красноярска постановил включить в перечень экстремистских материалов песни «Убей демократа», «Шовинизм», «Православные» и ещё девять песен. Соответствующие записи появились в реестре Минюста.

После обновления в списке экстремистских материалов находятся 19 песен и пять клипов группы, а также один текст песни.

6 декабря в список, помимо треков панк-группы, попали три материала:

  • аудиофайл «(А)Jolly(V)Roger(E) — С.Л.О.Н», заканчивающееся словами «…чик и ты уже на небесах»;
  • видеозапись «Battlefield 3 — Убей американца»;
  • песня Дона Полякова «АУЕ Жизнь Ворам».

Композиции группы попадают в реестр экстремистских материалов не в первый раз. Их треки вносили туда в 2015, 2017 и 2019 годах. В 2017 году жителя Чебоксар приговорили к двум с половиной годам условно за репост записи о том, что три песни группы внесли в реестр, а к посту были прикреплены композиции.

Участники панк-группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» из Твери определяют собственное творчество как «радикальный политический хардкор».

#новости #экстремизм

39
17
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
39 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Алексей Горячев

И делают что не позволено Богом!!!!1

Ответить
19
Анна Гаврась

* И делают что не позволено «Без названия»!!!!1

Ответить
1
WED CR.ST.

Зато у нас в Твери самые дешёвые иконы

Ответить
10
Alex Blake

А должны быть самые красивые

Ответить
11
WED CR.ST.

Чтоб всю ванну обклеить

Ответить
4
WED CR.ST.

И туалет

Ответить
4
Василий Чалков

пам пам пам пампам парарам

Ответить
4
Абстрактный дебаркадер

Иконы не для красоты

Ответить
0
Aleksandr Bajev

Слушай Мишу Круга, он из Твери
Если есть на водку деньги - бери!

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

Мне подфартило — я живу там, где иконы дешевле всего - на набережной Афанасия Никитина
Я уже всю ванну обклеила!
И туалет
У меня совместный санузел

Ответить
0
Ху Эмай
Ответить
10
испанский смех

господь

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

господь

Ответить
1
испанский смех

господь господь

Ответить
0
Ilya.A—Petya.A's bro

Как там на него, ещё не завели дело?

Ответить
0
гчк

реестр годноты

Ответить
8
Sergiy Sev

Всегда знал, что «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» добьется успеха! <3

Ответить
5
aliftin

Что доебались, топ контент же был.

Ответить
3
Абстрактный дебаркадер

Наш президент лучше, чем Гитлер, потому что он добрый ©

Ответить
0
aliftin

Про самый красивые иконы не нашёл.

Ответить
0
Chikk

(А)Jolly(V)Roger(E)-С.Л.О.Н

За такие названия вообще расстреливать надо. Хрен запомнишь же.

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Лучше было бы так

Ответить
7
гчк

мой любимый трек у этого исполнителя

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

согласен

Ответить
7
Chikk

Другое дело. И интрига есть. +100500 к PR.

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

И можно сразу запретить половину аудио ВК
все довольны

Ответить
0
Chikk

Надо быть весьма одарённым, чтоб слушать такое в ВК.

Ответить
1
Твинкиллер

«Убей демократа»

Ответить
0
испанский смех

смерть на рейве

Ответить
0
Mr Hidden

О кажется сейчас кому то накрутили счётчик поисковых запросов

Ответить
2
Абстрактный дебаркадер

А проект Babooshka их не смущает?

Ответить
1
Юрий Умеренков

Православным бог не указ!

Ответить
1
pls help

У нас разрешён только православный рок

Ответить
0
Ганс Крот

Путо капуто!

Ответить
0
Максим Шпилёв

жителя Чебоксар приговорили к двум с половиной годам условно за репост записи о том, что три песни группы внесли в реестр, а к посту были прикреплены композиции.

Репостера наказали, а что с автором поста??

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Кабинет получше выделили

Ответить
0
Алексей Приловский

Чисто новость ради заголовка

Ответить
0
Beer Fan

Обращаюсь к президенту! Заводи машину смерти!

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Очень зря!

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 39 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null