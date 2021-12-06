Минюст включил 12 песен группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» в список экстремистских материалов Статьи редакции
В список также попали ещё три материала.
Центральный районный суд города Красноярска постановил включить в перечень экстремистских материалов песни «Убей демократа», «Шовинизм», «Православные» и ещё девять песен. Соответствующие записи появились в реестре Минюста.
После обновления в списке экстремистских материалов находятся 19 песен и пять клипов группы, а также один текст песни.
6 декабря в список, помимо треков панк-группы, попали три материала:
- аудиофайл «(А)Jolly(V)Roger(E) — С.Л.О.Н», заканчивающееся словами «…чик и ты уже на небесах»;
- видеозапись «Battlefield 3 — Убей американца»;
- песня Дона Полякова «АУЕ Жизнь Ворам».
Композиции группы попадают в реестр экстремистских материалов не в первый раз. Их треки вносили туда в 2015, 2017 и 2019 годах. В 2017 году жителя Чебоксар приговорили к двум с половиной годам условно за репост записи о том, что три песни группы внесли в реестр, а к посту были прикреплены композиции.
Участники панк-группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» из Твери определяют собственное творчество как «радикальный политический хардкор».