После обновления в списке экстремистских материалов находятся 19 песен и пять клипов группы, а также один текст песни.

Композиции группы попадают в реестр экстремистских материалов не в первый раз. Их треки вносили туда в 2015, 2017 и 2019 годах. В 2017 году жителя Чебоксар приговорили к двум с половиной годам условно за репост записи о том, что три песни группы внесли в реестр, а к посту были прикреплены композиции.