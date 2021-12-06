Отредактировать объявления необходимо до 1 февраля 2022 года.

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ЦИАН запретил выражать в объявлениях «прямую или косвенную дискриминацию» и указывать предпочтения по расе и национальности съёмщика. Об этом сообщается на сайте и в телеграме сервиса недвижимости.

Описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание). ЦИАН

Правила действуют с 1 декабря. Авторам уже опубликованных объявлений сервис предложил внести изменения до 1 февраля 2022 года, после ЦИАН самостоятельно исправит текст.

Авторы проекта выразили надежду, что такие правила станут «отраслевым стандартом в сфере недвижимости». «Мы выступаем за равные возможности для всех пользователей ЦИАН», — говорится на сайте сервиса.

В ноябре создательница сообщества в фейсбуке Flats for Friends Марфа Некрасова объявила об изменении правил. Каждый пост должен содержать приписку: «Приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви». Если автор объявления не хочет её размещать, он может заплатить 499 рублей.