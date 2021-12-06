ЦИАН запретил сдавать квартиры «только славянам». Теперь на сайте нельзя указывать расовые предпочтения Статьи редакции
Отредактировать объявления необходимо до 1 февраля 2022 года.
ЦИАН запретил выражать в объявлениях «прямую или косвенную дискриминацию» и указывать предпочтения по расе и национальности съёмщика. Об этом сообщается на сайте и в телеграме сервиса недвижимости.
Правила действуют с 1 декабря. Авторам уже опубликованных объявлений сервис предложил внести изменения до 1 февраля 2022 года, после ЦИАН самостоятельно исправит текст.
Авторы проекта выразили надежду, что такие правила станут «отраслевым стандартом в сфере недвижимости». «Мы выступаем за равные возможности для всех пользователей ЦИАН», — говорится на сайте сервиса.
В ноябре создательница сообщества в фейсбуке Flats for Friends Марфа Некрасова объявила об изменении правил. Каждый пост должен содержать приписку: «Приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви». Если автор объявления не хочет её размещать, он может заплатить 499 рублей.
Согласно исследованию сервиса для поиска и аренды недвижимости The Meters, 17% владельцев недвижимости в Москве и Петербурге готовы сдавать её «только славянам». Также трудности при съёме жаль могут возникнуть, если человек курит, имеет кота или ребёнка.
Обычно когда заходят дискуссии об этичности/неэтичности дискриминации при сдаче жилья по этническому принципу, всегда упускается момент, что человек, сдающий квартиру, своё предвзятое отношение (и то не факт, что это предвзятость) не поменяет, даже если запретить ему об этом писать/указывать где-либо. Такие арендодатели будут просто отсекать несимпатичных им людей на этапе осмотра квартиры/заключения договора.
Ну вот да. Если раньше человек мог не тратить время на бесперспективного арендодателя, то теперь в лучшем случае его отошлют на этапе телефонного разговора, в худшем придётся переться на личную встречу, где ему дадут от ворот поворот уже на месте.
И ведь если задуматься, раз запрещается указывать национальные предпочтения, получается, нельзя дискриминировать также родителей с маленькими детьми, владельцев домашних животных, тех, кто был ранее судим (человек же искупил свою вину, значит, нет основания отказывать ему только на основании прошлых прегрешений). И с одной стороны логика в этом есть, а с другой человек ему свою квартиру всё же доверяет, и потому должен быть уверен в квартиросъёмщике. И если опыт, интуиция и прочее говорят ему не связываться определёнными людьми, то почему он должен это делать?
опыт, интуиция и прочее говорят ему не связываться с определёнными людьми
Так пускай он не связывается с _этими_ людьми.
А считать всех _внешне похожих_ такими нелегалами, преступниками и т.д это расизм
Я, например, смуглый (и иногда хожу с щетиной, когда такая запарка на работе что дома только падаю на кровать, ни на бриться, ни на в телевизор повтыкать времени нет, допустим).
И если мне из-за каких-то ослов другие ослы не будут сдавать квартиру, считая что я - сволочь, то меня это сильно огорчило бы.
своё предвзятое отношение (и то не факт, что это предвзятость) не поменяет
Тут же проблема в том, что с не славянами есть риск, что ты сдашь квартиру одному человеку, а жить в ней будут 15 человек. И когда выбор идёт между "следовать предвзятости, выглядеть неприятно, но снизить риски уничтожения квартиры" и "сдать квартиру 15 нелегальным жильцам, которые её просто уничтожат", то люди вполне закономерно выбирают первый вариант.
Кто квартиру сдаёт, тот и выставляет условия к съёмщику, даже если они кому-то кажутся не справедливыми. Так что циан слегка охуел. Можно ещё накинуть, что циан не учёл интересы всех остальных групп людей и не запретил указывать про платёжеспособность(бедные оскорбятся), сексуальные предпочтения(оскорбятся все) и религиозные(оскорбится СК) и тому подобное
В ноябре создательница сообщества в фейсбуке Flats for Friends Марфа Некрасова объявила об изменении правил. Каждый пост должен содержать приписку: «Приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви».
Фига себе. Представляете, если подобное правило будет распространяться и на сайты знакомств?
О, словодрочество
Расы или иные группы рассматриваются как принципиально отличные друг от друга «биологические виды». Утверждается, что эти группы являются иерархически соподчинёнными между собой[3], имеется связь между унаследованными физическими чертами и чертами характера, интеллектом, моралью, культурой[1], и расовые различия оказывают решающее влияние на историю и культуру
В ноябре создательница сообщества в фейсбуке Flats for Friends Марфа Некрасова объявила об изменении правил. Каждый пост должен содержать приписку: «Приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви».
Фига себе. Представляете, если подобное правило будет распространяться и на сайты знакомств?
70 процентов россиян совершенно полные ксенофобы, шовинисты, расисты и гомофобы. Можете сколько угодно защищать священное право русских разделять ценности, присущие гражданам менее образованных и менее развитых стран (например, Африки), но этот никак не поможет России стать нормальной и процветающей страной