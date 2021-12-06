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Новости
Sasha Shambilova

ЦИАН запретил сдавать квартиры «только славянам». Теперь на сайте нельзя указывать расовые предпочтения Статьи редакции

Отредактировать объявления необходимо до 1 февраля 2022 года.

169
4959 просмотров

ЦИАН запретил выражать в объявлениях «прямую или косвенную дискриминацию» и указывать предпочтения по расе и национальности съёмщика. Об этом сообщается на сайте и в телеграме сервиса недвижимости.

Описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание).

ЦИАН

Правила действуют с 1 декабря. Авторам уже опубликованных объявлений сервис предложил внести изменения до 1 февраля 2022 года, после ЦИАН самостоятельно исправит текст.

Авторы проекта выразили надежду, что такие правила станут «отраслевым стандартом в сфере недвижимости». «Мы выступаем за равные возможности для всех пользователей ЦИАН», — говорится на сайте сервиса.

В ноябре создательница сообщества в фейсбуке Flats for Friends Марфа Некрасова объявила об изменении правил. Каждый пост должен содержать приписку: «Приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви». Если автор объявления не хочет её размещать, он может заплатить 499 рублей.

Согласно исследованию сервиса для поиска и аренды недвижимости The Meters, 17% владельцев недвижимости в Москве и Петербурге готовы сдавать её «только славянам». Также трудности при съёме жаль могут возникнуть, если человек курит, имеет кота или ребёнка.

#новости #циан

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169 комментариев
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Абстрактный дебаркадер

Мы выступаем за равные возможности для всех пользователей ЦИАН

То есть "не славянам" теперь нужно тратить больше усилий, чтобы отфильтровать тех, кто им 100% не сдаст?

Ответить
71
Абстрактный дебаркадер

Они выступают за решение следствий проблем, а не проблем

Ответить
16
Doktor Streyndzhlav

Ну решить проблему они не смогут при всем желании.

Ответить
13
1 комментарий
George Jejeya

я грузин и снимал квартиру у "только славянам"

так что надпись "только славянам" и раньше 100% вероятностью отказа не была

Ответить
9
Ze Katze

Только православным
Только крещёным
Только белым

Ответить
3
Ваша Закладко

вот что бывает когда не было прогона гипотезы cjm-ки лол

Ответить
1
Vld Mkrv

Лучше бы "только девушкам/женщинам" запретили

Ответить
38
Пётр Козлов

Хотят люди сдавать квартиру только девушкам, пусть сдают - это их собственность, могут её сдавать кому хотят

Ответить
10
Андрей Фурцев

Это сексизм вообще-то

Ответить
2
1 комментарий
Roman Khegay

…кроме «неславян»

Ответить
0
1 комментарий
Dmitry Smirnoff

Согласен. В объявлениях о работе надо тоже разрешить указывать предпочитаемый пол.

Ответить
0
1 комментарий
Абстрактный дебаркадер

Никогда не видел. Это где такое?

Ответить
0
No Name

Везде, через одно попадается, если более-менее квартира. Знали бы они, как девки умеют хату засрать.....

Ответить
22
3 комментария
Абстрактный дебаркадер

Циан/авито

Ответить
3
Иван Прохоров

Везде, бро. Это так

Ответить
2
Борис Уткин

Внатуре заебали с этой хуйтой.

Ответить
2
Иван Прохоров

СТРОГО! ИНТЕЛЛИГЕНТНОЙ И ПОРЯДОЧНОЙ

Ответить
1
Dmitry Smirnoff

О ЭТО ПРО МЕНЯ ЕБАТЬ

Ответить
1
Рейтгейт

Обычно когда заходят дискуссии об этичности/неэтичности дискриминации при сдаче жилья по этническому принципу, всегда упускается момент, что человек, сдающий квартиру, своё предвзятое отношение (и то не факт, что это предвзятость) не поменяет, даже если запретить ему об этом писать/указывать где-либо. Такие арендодатели будут просто отсекать несимпатичных им людей на этапе осмотра квартиры/заключения договора.

Ответить
27
Абстрактный дебаркадер

Ну сайт снял с себя риски и всё, только это они и планировали сделать

Ответить
13
Романелло Кивогенс

Ну вот да. Если раньше человек мог не тратить время на бесперспективного арендодателя, то теперь в лучшем случае его отошлют на этапе телефонного разговора, в худшем придётся переться на личную встречу, где ему дадут от ворот поворот уже на месте.

И ведь если задуматься, раз запрещается указывать национальные предпочтения, получается, нельзя дискриминировать также родителей с маленькими детьми, владельцев домашних животных, тех, кто был ранее судим (человек же искупил свою вину, значит, нет основания отказывать ему только на основании прошлых прегрешений). И с одной стороны логика в этом есть, а с другой человек ему свою квартиру всё же доверяет, и потому должен быть уверен в квартиросъёмщике. И если опыт, интуиция и прочее говорят ему не связываться определёнными людьми, то почему он должен это делать?

Ответить
9
Майка Ника

опыт, интуиция и прочее говорят ему не связываться с определёнными людьми

Так пускай он не связывается с _этими_ людьми.
А считать всех _внешне похожих_ такими нелегалами, преступниками и т.д это расизм

Я, например, смуглый (и иногда хожу с щетиной, когда такая запарка на работе что дома только падаю на кровать, ни на бриться, ни на в телевизор повтыкать времени нет, допустим).

И если мне из-за каких-то ослов другие ослы не будут сдавать квартиру, считая что я - сволочь, то меня это сильно огорчило бы.

Ответить
0
1 комментарий
Пётр Козлов

своё предвзятое отношение (и то не факт, что это предвзятость) не поменяет

Тут же проблема в том, что с не славянами есть риск, что ты сдашь квартиру одному человеку, а жить в ней будут 15 человек. И когда выбор идёт между "следовать предвзятости, выглядеть неприятно, но снизить риски уничтожения квартиры" и "сдать квартиру 15 нелегальным жильцам, которые её просто уничтожат", то люди вполне закономерно выбирают первый вариант.

Ответить
5
Horny Owl

Тут же проблема в том, что с не славянами есть риск, что ты сдашь квартиру одному человеку, а жить в ней будут 15 человек.

Можно перестать сдавать в серую. В договоре обычно прописаны паспортные данные тех, кто будет проживать

Ответить
0
9 комментариев
Пётр Козлов

Зато сайт будет выглядеть как за всё хорошее против всего плохого

Ответить
5
Александр Полевой

Да не, сейчас все "не славяне" перейдут на циан, в надежде побыстрее найти там жилье, что естественно приведет в оттоку обьявлений на другие платформы.

Ответить
3
Абстрактный дебаркадер

всегда упускается момент, что человек, сдающий квартиру, своё предвзятое отношение (и то не факт, что это предвзятость) не поменяет

Борьба со стереотипами не приносит плоды мгновенно. Много маленьких шажков и через несколько лет, может десятилетий ситуация может поменяться.

Ответить
3
Ваша Закладко

тольк к этму моменту в миллионниках квартирки-соты будут уже

Ответить
1
George Jejeya

На этапе осмотра квартиры – это нормально. Пришёл человек, а от него перегаром несёт. Не хочется ему сдавать, но это уже отношения двух конкретных людей. А когда тебе заочно отказывают в съёме квартиры просто из-за цвета волос – это немного другое.

Ответить
2
Абстрактный дебаркадер

Сообщение удалено

Ответить
0
FAT FATOVITCH

Что там было есть скрины ???

Ответить
0
1 комментарий
Абстрактный дебаркадер

Сообщение удалено

Ответить
0
Damir ReDevil

На этапе звонка думаю

Ответить
0
Horny Owl

Арендодатели придумают что-нибудь (((другое)))

Ответить
3
Абстрактный дебаркадер

Сдам квартиру гладко выбритым мужчинам не увлекающимся единоборствами.

Ответить
33
Романелло Кивогенс

Твоё лицо, когда везде гладко выбрился, чтобы снять квартиру, а затем узнал про второе требование...

Ответить
35
Абстрактный дебаркадер

@Кирилл Вселенский тебе не сдадут кароч

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

фейсконтроль при сдаче квартиры?

Ответить
1
Horny Owl

Не вижу ничего дискриминационного в праве собственника познакомиться лично с квартиросъёмщиком до подписания договора

Ответить
13
1 комментарий
new_comment

Русский язык без акцента. ред.

Ответить
2
Майка Ника

Рамзану Кадырову что ли не стал бы сдавать?

Ответить
0
Магомед Магомедов

Теперь ещё больше времени тратить на поиски. Ебать спасибо

Ответить
11
Daniel Shnaider

Это лишь усложнит поиски неславянам жилья. Циан мудилы

Ответить
8
Роман Александров

Будем сдавать квартиры на pornhub, там расовые предпочтения ещё можно указывать

Ответить
8
Абстрактный дебаркадер

Последнее место свободы :(

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

ЦИАН запретил выражать в объявлениях «прямую или косвенную дискриминацию» и указывать предпочтения по расе и национальности съёмщика

А на половую дискриминацию похер, красота!

Ответить
7
Абстрактный дебаркадер

Сдам квартиру детям русских родителей, так можно?

Ответить
5
Aleksandr Dolgikh

Очевидно, что нет.

Ответить
1
Добро и позитив

можно подумать это гарант

Ответить
0
Рантье

Абсолютно адекватная мера. 20 населения России – не славяне. Тут живут десятки народов, и "только славянам" – это вообще не ок.

Я так понимаю, что месседж в основном адресован людям из Кавказа или Центральной Азии, а не мордвинам каким-нибудь, но все же.

Ответить
3
Дмитрий Анисимов

И что это меняет? Они все равно не будут сдавать не славянам) Только искать станет сложнее

Ответить
4
Damir ReDevil

Я не славянин, а татарин и у меня ни разу не было отказа в жилье из-за того, что я татарин. Когда ты с русским человеком без акцента и вежливо говоришь на его родном языке, то это снимет любой барьер.

Ответить
–1
11 комментариев
Doktor Streyndzhlav

А вы точно рантье?

Ответить
0
Пётр Козлов

Кто квартиру сдаёт, тот и выставляет условия к съёмщику, даже если они кому-то кажутся не справедливыми. Так что циан слегка охуел. Можно ещё накинуть, что циан не учёл интересы всех остальных групп людей и не запретил указывать про платёжеспособность(бедные оскорбятся), сексуальные предпочтения(оскорбятся все) и религиозные(оскорбится СК) и тому подобное

Ответить
3
Абстрактный дебаркадер

пост должен содержать приписку

Что блять

Ответить
4
Chikk

Плоти 499. :)

Ответить
2
Абстрактный дебаркадер

Я дочитал фразу, там вроде не циан охренел

Ответить
0
1 комментарий
Evgeny Kovalyov

В смысле Славянам нельзя? А почему тогда Толянам, Васянам и Кирюхам можно?

Ответить
4
Пётр Козлов

По-хорошему нужно было ввести фильтры "только украинцам" "только девушкам" и тд, чтобы арендодатели могли указывать свои предпочтения, а арендаторы, которые не подходят под них, могли бы тупо скрыть для себя объявления

Ответить
2
Роман Александров

Только ТЖшникам

Ответить
2
Пётр Козлов

Я бы указал, что ТЖшникам не сдаю

Ответить
3
3 комментария
FAT FATOVITCH

Тупо пофиг - я свою на Ленинском буду сдавать только славянам в любом случаям. И не алкашам. А то иш - петушары из циана лучше меня знают кому я СВОЮ собственность сдавать могу.

Ответить
1
FAT FATOVITCH

@Майка Ника

Ответить
0
6 комментариев
FAT FATOVITCH

Ну запретят в объявлении указывать и что ??? Буду просто отказывать остальным или с агентом договорюсь за пару тыщь.

Ответить
0
Борис Уткин

На Ленинском в каком городе? Не в мск часом?

Ответить
0
1 комментарий
Александр Горелик

они же на IPO хотели выйти, а в последний момент перенесли на год. Вот, наверное, и зачищают, то что могло не понравиться странам первого мира, где ипо проводят. А на пользователей-то им плевать, чувствую

Ответить
2
Игорь

Вышли же в ноябре

Ответить
1
1 комментарий
Валенок

Жду когда на сайтах знакомств запретят указывать любые предпочтения.
Потому что это фактически дискриминация.

Ответить
2
Doktor Streyndzhlav

Типичное объявление будет - ебу любых

Ответить
1
Александр Полевой

И фотографии ещё запретят, чтобы "лукизма" не было

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

Добавляет только лишние проблемы снимающим.
Холостому парню тоже снять хату замороченно, ибо арендодатели часто хотят семью или девочку, а выясняется это уже после того, как ты покатался и поглядел, что почём. Лучше бы сразу писали.

Ответить
2
Ваша Закладко

двоим тяночкам тож непросто

Ответить
0
3 комментария
Lolu4 .

Нахуй циан и Марфу, левак хуже бандита которого защищает.

Ответить
–1
FAT FATOVITCH

Леваки всегда топят за мигрантов, особенно богатые NIMBY, которые в gated communities живут. Сами то они с этими "товарищами" жить не будут.

Ответить
1
2 комментария
Amanageldi Myrzabekov

Шутка про матрас будет?

Ответить
1
Верен Дар

Хм, ждём введения новых правил на тиндере. Нельзя отказывать узбекам.

Ответить
0
Асем

Но узбекам реально нельзя отказывать. Смотри, какой красавец: у него есть борода — и ты скажешь ему «Шалом алейхем!».

Ответить
0
Романелло Кивогенс

В ноябре создательница сообщества в фейсбуке Flats for Friends Марфа Некрасова объявила об изменении правил. Каждый пост должен содержать приписку: «Приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви».

Фига себе. Представляете, если подобное правило будет распространяться и на сайты знакомств?

Ответить
0
Роман Александров

Гей на передержке все ближе

Ответить
1
Ivar Ragnarsson

Какие блин «расовые» предпочтения. Славяне как и неславяне не являются расами

Ответить
1
Максим Федоров

О, словодрочество

Расы или иные группы рассматриваются как принципиально отличные друг от друга «биологические виды». Утверждается, что эти группы являются иерархически соподчинёнными между собой[3], имеется связь между унаследованными физическими чертами и чертами характера, интеллектом, моралью, культурой[1], и расовые различия оказывают решающее влияние на историю и культуру

Ответить
0
2 комментария
Быр Быр 8 дыр

Моя квартира, кому хочу тому и сдаю. Если предпочитают белых значит с другими есть проблемы. Нахуй мне проблемы в виде заселился один, а потом по факту там 30 чел живут?

Ответить
1
Борис Уткин

Ты не понял мальчик, твиттерские борцы с расизмом лучше тебя знают кому ты должен сдать хату.
Щас бедкид дососёт и придет в комменты пояснять за нациков.

Ответить
0
3 комментария
Daniel Shnaider

Blue-eyed only)

Ответить
1
Магомед Магомедов

Теперь ещё больше времени тратить на поиски. Ебать спасибо

Ответить
1
Рыжий

Найдут другой способ указывать. Или просто часть людей с циана уйдет

Ответить
1
Романелло Кивогенс

В ноябре создательница сообщества в фейсбуке Flats for Friends Марфа Некрасова объявила об изменении правил. Каждый пост должен содержать приписку: «Приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви».

Фига себе. Представляете, если подобное правило будет распространяться и на сайты знакомств?

Ответить
1
Олег Тимофеев

Значит многие уйдут из ЦИАН, к примеру в АВИТО.

Ответить
1
Plan 🇧&🇨

ха-ха, у меня с женой как-то у риэлтора отчество было Нельсонович, так что хозяин квартиры на нас троих нерусских смотрел немного охуевшим взглядом

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

англофоб?

Ответить
0
Chikk

Совсем поехали кукухой.

Ответить
0
Dick Boner

То есть дискриминировать курящих, собачников и студентов можно, а Рахматулло и Мастурбеков нет?

Ответить
0
Дмитрий Орлов

70 процентов россиян совершенно полные ксенофобы, шовинисты, расисты и гомофобы. Можете сколько угодно защищать священное право русских разделять ценности, присущие гражданам менее образованных и менее развитых стран (например, Африки), но этот никак не поможет России стать нормальной и процветающей страной

Ответить
–1
4 комментария
Untiy

предпочтений в любви

неожиданно

Ответить
0
3 комментария
Serge

Хех, а когда додумаются подобные слова-фильтры запретить на сайтах знакомств?)

Ответить
0
2 комментария
Stanley H. Tweedle

Вот бы ещё нациков банили на платформе за отказы на расовой почве. Красота бы была.

Ответить
–2
5 комментариев
Aleksandr Dolgikh

Душат свободу слова!

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Теперь будут сдавать не только славянам.

Ответить
0
Daniel Shnaider

. ред.

Ответить
0
1 комментарий
Daniel Shnaider

. ред.

Ответить
0
Ещё 20 комментариев
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