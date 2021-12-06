Сервис сделал платным то, что обещал сохранить бесплатным: на сайте было указано, что подписка для пользователей «всегда бесплатная».

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С 8 декабря подписчики «СберПрайм» могут оформить только три бесплатные доставки из «Ашана», Metro, «Вкусвилла», «Ленты» и других магазинов через «СберМаркет». Об этом сообщается на сайте сервиса.

За последующие доставки пользователям придётся платить. На сайте написано, что заказ от 1500 рублей доставят от 60 минут за 177 рублей. Также есть доплата за тяжёлые товары.

Пользователи «СберПрайма» негативно отреагировали на эту новость. Некоторые из них рассказали, что оформляли подписку только ради бесплатной доставки продуктов.

VADIM0305 @VADIM03051

Откуда ограничение про 3 доставки в месяц? @sberbank , получается вы убрали из подписки СберПрайм единственное, зачем она была нужна?🤦🏻Откуда ограничение про 3 доставки в месяц?

VADIM0305 @VADIM03051 @sberbank Единственный нормальный сервис в этой подписке был СберМаркет с бесплатной доставкой. А теперь ее по факту убрали, докинули всякого говна типа скидок на сберовскую страховку, а ценник не поменялся. Придется отменить подписку

Пользователи также пожаловались, что им не сообщили об изменении условий.

В ответ на претензии представитель «СберПрайма» сообщил, что «исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия предоставления подписки». Он также напомнил, что бесплатная доставка без ограничений есть в пакете «СберПрайм+». Он стоит на 200 рублей дороже в месяц.