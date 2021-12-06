«СберПрайм» ввёл лимит на бесплатную доставку продуктов из «СберМаркета». Её называли выгодой для подписчиков Статьи редакции
Сервис сделал платным то, что обещал сохранить бесплатным: на сайте было указано, что подписка для пользователей «всегда бесплатная».
С 8 декабря подписчики «СберПрайм» могут оформить только три бесплатные доставки из «Ашана», Metro, «Вкусвилла», «Ленты» и других магазинов через «СберМаркет». Об этом сообщается на сайте сервиса.
За последующие доставки пользователям придётся платить. На сайте написано, что заказ от 1500 рублей доставят от 60 минут за 177 рублей. Также есть доплата за тяжёлые товары.
Пользователи «СберПрайма» негативно отреагировали на эту новость. Некоторые из них рассказали, что оформляли подписку только ради бесплатной доставки продуктов.
Пользователи также пожаловались, что им не сообщили об изменении условий.
В ответ на претензии представитель «СберПрайма» сообщил, что «исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия предоставления подписки». Он также напомнил, что бесплатная доставка без ограничений есть в пакете «СберПрайм+». Он стоит на 200 рублей дороже в месяц.
Сбер представил «СберПрайм» в сентябре 2020 года. Её можно оформить за 199 рублей в месяц.
@Миша Копейкин сказал, что за неё много классов положено!