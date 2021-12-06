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Новости
Артём Мазанов

«СберПрайм» ввёл лимит на бесплатную доставку продуктов из «СберМаркета». Её называли выгодой для подписчиков Статьи редакции

Сервис сделал платным то, что обещал сохранить бесплатным: на сайте было указано, что подписка для пользователей «всегда бесплатная».

26
1610 просмотров

С 8 декабря подписчики «СберПрайм» могут оформить только три бесплатные доставки из «Ашана», Metro, «Вкусвилла», «Ленты» и других магазинов через «СберМаркет». Об этом сообщается на сайте сервиса.

За последующие доставки пользователям придётся платить. На сайте написано, что заказ от 1500 рублей доставят от 60 минут за 177 рублей. Также есть доплата за тяжёлые товары.

Пользователи «СберПрайма» негативно отреагировали на эту новость. Некоторые из них рассказали, что оформляли подписку только ради бесплатной доставки продуктов.

VADIM0305 @VADIM03051
@sberbank, получается вы убрали из подписки СберПрайм единственное, зачем она была нужна?🤦🏻
Откуда ограничение про 3 доставки в месяц?
VADIM0305 @VADIM03051
@sberbank Единственный нормальный сервис в этой подписке был СберМаркет с бесплатной доставкой. А теперь ее по факту убрали, докинули всякого говна типа скидок на сберовскую страховку, а ценник не поменялся. Придется отменить подписку

Пользователи также пожаловались, что им не сообщили об изменении условий.

В ответ на претензии представитель «СберПрайма» сообщил, что «исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия предоставления подписки». Он также напомнил, что бесплатная доставка без ограничений есть в пакете «СберПрайм+». Он стоит на 200 рублей дороже в месяц.

Сбер представил «СберПрайм» в сентябре 2020 года. Её можно оформить за 199 рублей в месяц.

#новости #сбер #подписки

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26 комментариев
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Chikk

Вот никогда такого не было от Сбербанки и вот опять...

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14
Абстрактный дебаркадер

всё до чего прикасается сбер, превращается в дерьмо
особенно обидно за 2гис

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9
Spid3r

А что 2ГИС? Я им редко пользуюсь, но, вроде, обновляется стабильно.

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0
Абстрактный дебаркадер

ну по такому критерию то в принципе всё ок.

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0
Spid3r

А по каким критериям испортили? Мне просто интересно, т.к. из-за редкого пользования не вижу особых изменений.

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0
Абстрактный дебаркадер

ну потому что есть в целом ореол влияния сбера - берут под свое крыло, садят на руководство эффективных менеджеров без понимания продукта, и потом внезапно аудитория перетекает к конкурентам , потому что под сбером начинает стагнировать

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0
ред.

Тем временем сам ТЖ

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6
Абстрактный дебаркадер

АХАХАХАХ

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0
Абстрактный дебаркадер

Сервис сделал платным то, что обещал сохранить бесплатным

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4
Абстрактный дебаркадер

@Миша Копейкин сказал, что за неё много классов положено!

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3
Абстрактный дебаркадер

за щеку...

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1
Абстрактный дебаркадер

Ммм, моё любимое.

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1
Абстрактный дебаркадер

#наебали

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1
Абстрактный дебаркадер

Вот тебе картинка, которая всегда набирает много классов, когда речь идёт о наебательстве

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4
Абстрактный дебаркадер

Ты такой заботливый!

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0
Абстрактный дебаркадер

Трехразовое питание от Сбербанка

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0
Соколов Андрей

Угостить голубцами с говном

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0
Руслан Астратов

Менеджеры Сбера, которые придумывают такие вещи, я ваш рот ебал

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0
Inevitable

Они ещё доставку раздавали до конца года за заказы, но потом так же отменили в крысу, но спам по кд они рассылать умеют. Перекатился в магнит доставку, пока ещё бесплатно возят

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0
испанский смех

Кд?

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0
Соколов Андрей

Сбер традиционно ссыт на лицо.

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0
Абстрактный дебаркадер

Недавно пообещали, как работнику экосистемы Сбера, бесплатную подписку СберПрайм+ если перевести на их Сберкарту зарплату. Но я не знаю что может быть хуже Сбера как банка, так что оно того не стоит.

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0
Абстрактный дебаркадер

Хз, как по мне норм, потом просто переводишь на основную карту и живёшь с подпиской

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0
Кирилл Половинкин

Легче самому дойти, чем ждать доставку с сомнительными по качеству продуктами

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0
робот-бёрдвотчер

Недолгий коммунизм получился.

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0
испанский смех

Дуров стайл

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0
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