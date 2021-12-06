Webmoney на полгода приостановил переводы по рублёвым кошелькам Статьи редакции
Владельцы кошельков смогут только оплачивать покупки и штрафы, а также выводить деньги на собственную карту.
- АО Банк «ККБ», гарант и расчётный банк системы по рублёвым кошелькам (WMP, WMR) получили предписание Центробанка. Ограничения начнут действовать с 23:59 6 декабря.
- Владельцы WMP, WMR-кошельков смогут только оплачивать покупки, штрафы и налоги, а также выводить деньги на собственные банковские счета через систему быстрых платежей.
- Представитель Webmoney сообщил РБК, что предписание Центробанка стало для них «неожиданностью», так как у компании нет «каких-либо нарушений, связанных с выводом капитала, платежами на нелегальных площадках». Причиной такого решения со стороны регулятора могли быть «формальные несущественные замечания», сообщили в компании.
- По собственным данным, у Webmoney больше 70 тысяч пользователей. С начала декабря на платформе провели около 760 тысяч транзакций.
- В декабре 2020 года Центробанк на полгода запретил Qiwi проводить платежи иностранным торговым компаниям и переводить на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Также регулятор оштрафовал компанию на 11 млн рублей за «нарушения и недостатки, связанные с требованиями к отчётности и ведению документации».
Работает всё отлично и функционал может охрененный. Но сайт ТАКОЙ МОНСТ И ГОВНО, что там найти что-то какую-то настройку где поменять эмеил или включить выключить двухэтапную аутентификацию, или ещё что-то, хуй разберёшься. Я блять проклинаю их каждый раз когда мне надо что-то в настройках изменить. Лажу как идиот тыркая по разным ссылкам и только чудом натыкаюсь на нужные страницы, потом проходит пол года, и опять всё надо тыкать наугад, потмоу что логики как добраться куда-то тупо блять нет. Интуитивность хуже чем у фейсбука и большинства американских сайтов, которые не очень интуитивные сами по себе.
А чем вам валдберис не нравится, вроде нормальный дизайн и система довольно понятная и интуитивная, в отличии от всяких амазонов, и эбеев, где я часами разбирался как и что сделать. На валдберисе я зарегился и заказал себе балаклаву на лето минут за 15. Большую часть этих 15 минут я терзался в выборе самой балаклавы.
Приложение не знаю, не использую. Может оно и говно, но сайт для обычного компа ОТЛИЧНЫЙ!
Фильтры у них *овно. Вот к примеру нужен мне SSD объёмом 256 гб (плюс минус несколько гигабайт формата) и гарантией не менее трёх лет. Так только на их дурацком сайте мне придётся сделать для этого неимоверное число кликов. Лишь для того, чтобы отсеять диски с ненужным гарантийным сроком мне придётся последовательно выбрать:
- ограниченная гарантия 3 года (1)
- ограниченная гарантия 5 лет (7)
- 3 года (85)
- 3года (84)
- 5 лет (43)
- 5лет (40)
- 10лет (1)
- 36 мес (3)
- 36мес (5)
- 36 (1)
- 36 мес. (1)
- 60 мес. (1)
- 60мес (6)
https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?page=1&search=ssd&xsubject=5320
Невообразимое уро... простите, удобство. Я так понимаю, у них каждый продавец от руки может вбивать в графа гарантийный срок всё что хочет, а система будет затем послушно вбивать в это фильтр.
Ну блять, НЕ ИДЕАЛ, спорить не буду, но по сравнению с другими на такое тупо можно закрыть глаза, пиздец, тыкнуть пару раз проблема, жесть. У других такое говно может быть, что вообще пользоваться нельзя, а тут просто пару галочек поставить и всё. И то, скорее всего просто в базе говно сделали с одинаковым ID гарантии несколько записей (не знаю как по другому объяснить). Кто знаком с реляционными БД поймёт.
Это как бы не проблема архитектуры сайта и функционала, а просто проблема ввода в базу данных. Её почистить и всё. Но вообще на такое даже и сейчас можно закрыть глаза.
Это как сделать с товар с описанием кривыми символами, но это не проблема сайта, а просто так товар в БД ввели по идиотски, так и тут. ред.
@Дратути)0) дратути, дальше они сами