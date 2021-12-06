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vc.ru

Webmoney на полгода приостановил переводы по рублёвым кошелькам Статьи редакции

Владельцы кошельков смогут только оплачивать покупки и штрафы, а также выводить деньги на собственную карту.

  • АО Банк «ККБ», гарант и расчётный банк системы по рублёвым кошелькам (WMP, WMR) получили предписание Центробанка. Ограничения начнут действовать с 23:59 6 декабря.
  • Владельцы WMP, WMR-кошельков смогут только оплачивать покупки, штрафы и налоги, а также выводить деньги на собственные банковские счета через систему быстрых платежей.
  • Представитель Webmoney сообщил РБК, что предписание Центробанка стало для них «неожиданностью», так как у компании нет «каких-либо нарушений, связанных с выводом капитала, платежами на нелегальных площадках». Причиной такого решения со стороны регулятора могли быть «формальные несущественные замечания», сообщили в компании.
  • По собственным данным, у Webmoney больше 70 тысяч пользователей. С начала декабря на платформе провели около 760 тысяч транзакций.
  • В декабре 2020 года Центробанк на полгода запретил Qiwi проводить платежи иностранным торговым компаниям и переводить на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Также регулятор оштрафовал компанию на 11 млн рублей за «нарушения и недостатки, связанные с требованиями к отчётности и ведению документации».

#новости #webmoney

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70 комментариев
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Антигравитационный торт

Webmoney

интересно как дела у ICQ

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43
Nick Rosenberg

Предустанавливается на каждый смартфон в рф, а твои как?

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4
робот-бёрдвотчер

В списке бесплатного доступа с 1 декабря.

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2
Абстрактный дебаркадер

в забвении

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0
Антигравитационный торт

как и вебмани

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3
Абстрактный дебаркадер

ну я на стимбае им расплачивался, когда у них через карты перестало работать

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0
Антигравитационный торт

так может там и поддержка в аське

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1
Абстрактный дебаркадер

в дискорде...

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0
Мох

Зря ты так, после блокировки qiwi гемблинг весь перешел на вебмани.

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0
Саша Кикс

да там не плохо всё сделано щас. покруче чем вацап будет по возможнастям

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0
Сталин спас Россию

Не перестаю восхищаться Вебмани - они умудряются до сих пор иметь каких-то клиентов и держаться на плаву, при таком-то дизайне сайта и приложения.

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17
Абстрактный дебаркадер

Меня больше удивляет как вайлберис с их дизайном и приложением зарабатывает миллиарды

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8
Абстрактный дебаркадер

У них отличный дизайн и хороший функционал. Немного подглючивает и может тормозить, но есть куча фильтров, нормальный поиск, кнопки на своих местах, минимум шагов от добавления в корзину до оплаты.

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–4
Абстрактный дебаркадер

Таня ты?

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5
Абстрактный дебаркадер

С чем ты не согласен? По удобству использования у них не к чему доебаться.

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1
Абстрактный дебаркадер

Ты серьезно сейчас пишешь или рофлишь? У них же приложение кусок говна, сайт ещё более менее

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2
Абстрактный дебаркадер

Что в нём не так? Заказ не проходит? В корзину не добавляется? Поиск не работает? Что там "кусок говна"?

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0
Абстрактный дебаркадер

Скачай Lamoda хотябы и посмотри как там, я приложение вайлберис год назад удалил, из-за постоянных зависонов и высыпаний, просто не смог сделать заказ, может что-то лучше сделали, но его надо с нуля переделывать, оно не выглядит как приложение для телефона, а как хуевая мобильная версия сайта

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0
Corbyan

Это вы ещё в озон не заходили приложение. Вб вполне себе неплохая аппа

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0
artemykairyak

Это вы еще в приложение али не заходили

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0
Абстрактный дебаркадер

Скачай Lamoda хотябы и посмотри как там

Ты словами можешь написать? Буквами, здесь.

я приложение вайлберис год назад удалил, из-за постоянных зависонов и высыпаний

Оно может подвисать на загрузке описаний или картинок, да, но всё работает.

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0
Гриха Жигалов

Поменяйте кнопочный телефон на смартфон, пожалуйста. Затем делитесь мнением как попробовали.

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0
Александр Белов

ЕСТЬ! Интуитивность сайта нулевая!

Ответить
0
ユリー シャネ

Ручка "пиздатая"
цена:
10000р *зачеркнуто*
299р

Ответить
–1
Абстрактный дебаркадер

Это относится к дизайну, приложению, или высеру ноунейма?

Ответить
0
ユリー シャネ

к наплевательству на покупателей
*как-то работает и хуй с ним*.
Не хватает только названий как в али.

Ответить
0
ユリー シャネ

*куча одинаковых товаров с али*
@
разные названия
@
разные фильтры
@
разные разделы
@
цены на один и тот же товар от разных продавцов от 50 до 1500р, и все со скидками ебать в миллиард процентов

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–1
Упоротый Голубь

Ага. А еще у них уже второй год адские проблемы с доступом по IPv6, на которые им просто похуй. Тестировал наверное на пяти провайдерах разных - везде адски долго грузится и все

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0
Chikk

Я тоже люблю пячить IPv6, ибо нехуй. Слишком он востребован у мобильных проксей, которые лишь в парсинг умеют. :)

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1
Упоротый Голубь

Ну вот из-за таких как ты и внедрить не можем

Долбоебов можно легко банить /64 сразу

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0
Chikk

Ты что-то не можешь внедрить, а виноват я? Ну... Ну нихуя себе. :)

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

У них проблемы, или у тебя?

Ответить
0
Упоротый Голубь

Очевидно же, что у них. Пачку провов проверил, тем более что условные гуглы-яндексы-телеги радостно искаропки жуются по в6

Ответить
0
Александр Белов

Работает всё отлично и функционал может охрененный. Но сайт ТАКОЙ МОНСТ И ГОВНО, что там найти что-то какую-то настройку где поменять эмеил или включить выключить двухэтапную аутентификацию, или ещё что-то, хуй разберёшься. Я блять проклинаю их каждый раз когда мне надо что-то в настройках изменить. Лажу как идиот тыркая по разным ссылкам и только чудом натыкаюсь на нужные страницы, потом проходит пол года, и опять всё надо тыкать наугад, потмоу что логики как добраться куда-то тупо блять нет. Интуитивность хуже чем у фейсбука и большинства американских сайтов, которые не очень интуитивные сами по себе.

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0
Абстрактный дебаркадер

Там же в профиле все ссылки. Не был бы он простым и интуитивным - не заказывали бы на нём домохозяйки тонны говна.

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0
Александр Белов

Я вообще впервые слышу что им пользуюся домохозяйки, я помню когда был в универе и в колледже, то вебмани кошелёк был у меня и ещё может пары человек. О каких блять домохозяйказ идёт речь не знаю вообще. Тем более там надо было паспорт отсканить аттестат получить короче капец как геморно.

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Вайлдбериз?

Ответить
0
Александр Белов

Ой, не туда написал, это всё про вебмани. ИЗВИНЯЮСЬ! Перепутал коммент :)

Ответить
0
Александр Белов

Валдберис ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ И ПОНЯТНЫЙ. И ДИЗАЙН СОВРЕМЕННЫЙ ко по мне!

Ответить
0
Александр Белов

А чем вам валдберис не нравится, вроде нормальный дизайн и система довольно понятная и интуитивная, в отличии от всяких амазонов, и эбеев, где я часами разбирался как и что сделать. На валдберисе я зарегился и заказал себе балаклаву на лето минут за 15. Большую часть этих 15 минут я терзался в выборе самой балаклавы.
Приложение не знаю, не использую. Может оно и говно, но сайт для обычного компа ОТЛИЧНЫЙ!

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0
artemykairyak

Зачем ты сравниваешь зарубежные сервисы с нашими, сравнивай наши с нашими

Ответить
0
Александр Белов

Сравнивать надо всё однообразное между собой.
Нельзя сравнивать самолёт и кожаный диван или пылесос.
А сайты они и в африке сайты.

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0
Романелло Кивогенс

Фильтры у них *овно. Вот к примеру нужен мне SSD объёмом 256 гб (плюс минус несколько гигабайт формата) и гарантией не менее трёх лет. Так только на их дурацком сайте мне придётся сделать для этого неимоверное число кликов. Лишь для того, чтобы отсеять диски с ненужным гарантийным сроком мне придётся последовательно выбрать:

- ограниченная гарантия 3 года (1)
- ограниченная гарантия 5 лет (7)
- 3 года (85)
- 3года (84)
- 5 лет (43)
- 5лет (40)
- 10лет (1)
- 36 мес (3)
- 36мес (5)
- 36 (1)
- 36 мес. (1)
- 60 мес. (1)
- 60мес (6)

https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?page=1&search=ssd&xsubject=5320

Невообразимое уро... простите, удобство. Я так понимаю, у них каждый продавец от руки может вбивать в графа гарантийный срок всё что хочет, а система будет затем послушно вбивать в это фильтр.

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0
Александр Белов

Ну блять, НЕ ИДЕАЛ, спорить не буду, но по сравнению с другими на такое тупо можно закрыть глаза, пиздец, тыкнуть пару раз проблема, жесть. У других такое говно может быть, что вообще пользоваться нельзя, а тут просто пару галочек поставить и всё. И то, скорее всего просто в базе говно сделали с одинаковым ID гарантии несколько записей (не знаю как по другому объяснить). Кто знаком с реляционными БД поймёт.
Это как бы не проблема архитектуры сайта и функционала, а просто проблема ввода в базу данных. Её почистить и всё. Но вообще на такое даже и сейчас можно закрыть глаза.
Это как сделать с товар с описанием кривыми символами, но это не проблема сайта, а просто так товар в БД ввели по идиотски, так и тут. ред.

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0
Антигравитационный торт
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0
Chikk

Предложи свой вариант получения долларов из стран "вероятного противника" и перевод их без смс в нал за 2%. Отож.

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Владельцы WMP, WMR-кошельков смогут только оплачивать покупки, штрафы и налоги, а также выводить деньги на собственные банковские счета через систему быстрых платежей.

А что с ними ещё можно делать?

Ответить
6
Александр Белов

Переводить деньги друг другу НЕЛЬЗЯ! Всё остальное можно!

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Оплати другу штраф

Ответить
0
Александр Белов

Да. В некоторой степени это как перевод денег другу )))))))))))

Ответить
0
Ermolay Nikolaev

Спасибо новости, скачал приложуху, а там коробок полный убийственной чуйки так сказать...

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

@Дратути)0) дратути, дальше они сами

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

ставить спасибо за наводку редакторы также нанимались как я нанимался тут быть редактором

Ответить
2
Абстрактный дебаркадер

Может ваши заметки паралельно готовились, хотя, 2 минуты разницы...

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

если что я для шутки сказал, не более

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер
Запись в подсайте Новости — Новости на TJ
Webmoney приостановил операции с пополнением на 6 месяцев из-за приказа ЦБ РФ.
tjournal.ru
Ответить
1
Alexandr Blokhin

Что делают 70000 пользователей с ними?

Ответить
0
Мох

Серыми схемами заняты)

Ответить
1
Al

всмысле?

Ответить
0
Евгений Иванов

Оно уже давно умерло, как и аська.

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Не умерло, но в детали на всякий случай вдаваться не буду.

Ответить
1
Сталин спас Россию

И даже неплохо себя чувствует, судя по всему. Как я щас понял, у вебмани есть уникальная фича - это не платёжная система, а по сути система торговли имущественными правами, что-то вроде токенов. Из-за этого вебмани не попадает под банковское законодательство.

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0
Alex Blake

То, что мертво, умереть не может!

Заявили в представительстве Webmoney

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0
Бригадир железнодорожного пути

за этот год несколько раз получал оттуда деньги

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0
Во Нючка

Неудобно пользоваться вебмани (было), но некоторые предпочитали почему-то этот способ оплаты.

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0
Ivan

Вернули мой 2005)
Честно думал что с 2015 как минимум вебмани вообще не пользуются

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0
iPhone 13 Pro Max

Спасибо, что напомнили мне вывести деньги оттуда, осталось ещё со времён фриланса 🤣

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0
Aleksey Nope

Предупреждающий маневр, михо. Недонесли вебмани кому-то бабок. Вебмани на равне с киви главные в стране по отмыву бабок и ЦБ не может этого не знать.

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0
Саша Кикс

кто то пользуется ещё этой хуйнёй?

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0
Абстрактный дебаркадер

Владельцы кошельков смогут только оплачивать покупки и штрафы

И нологи

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0
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