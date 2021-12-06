Перечень таких спецсредств утвердит правительство. Авторы документа говорили о пластиковых наручниках.

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Бортпроводники с разрешения командира воздушного судна смогут «применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения» в отношении тех, кто создаёт «угрозу безопасности полёта», представляет угрозу жизни или здоровью других пассажиров или отказывается подчиняться распоряжениям. Соотвествующий документ подписал Владимир Путин.

Какие именно «спецсредства» разрешили применять — неясно. Их список должно утвердить правительство РФ. Один из авторов законопроекта, член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов сообщал, что в перечень попадут пластиковые наручники, а об электрошокерах пока не говорят.

Законопроект внесли в Госдуму в 2018 году. В пояснительной записки авторы документы сообщали, что бортпроводникам необходимы дополнительные полномочия, чтобы эффективно реагировать на угрозы. Это связано с регулярными случаями нападения и физического воздействия на пассажиров и членов экипажа.

Идею применения пластиковых наручников озвучивал в 2016 году и занимавший тогда пост главы «Аэрофлота» Виталий Савельев. Он попросил у Владимира Путина дать бортпроводникам возможность использовать средства сдерживания. Президент согласился, что это необходимо.

Разрешите нам, как и всем авиакомпаниям Европы, иметь на борту средства сдерживания, это пластиковые наручники и ремни, потому что мы связываем нарушителей пледами. Виталий Савельев