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Новости
Sasha Shambilova

Путин разрешил бортпроводникам применять спецсредства к дебоширам в самолётах Статьи редакции

Перечень таких спецсредств утвердит правительство. Авторы документа говорили о пластиковых наручниках.

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Бортпроводники с разрешения командира воздушного судна смогут «применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения» в отношении тех, кто создаёт «угрозу безопасности полёта», представляет угрозу жизни или здоровью других пассажиров или отказывается подчиняться распоряжениям. Соотвествующий документ подписал Владимир Путин.

Какие именно «спецсредства» разрешили применять — неясно. Их список должно утвердить правительство РФ. Один из авторов законопроекта, член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов сообщал, что в перечень попадут пластиковые наручники, а об электрошокерах пока не говорят.

Законопроект внесли в Госдуму в 2018 году. В пояснительной записки авторы документы сообщали, что бортпроводникам необходимы дополнительные полномочия, чтобы эффективно реагировать на угрозы. Это связано с регулярными случаями нападения и физического воздействия на пассажиров и членов экипажа.

Идею применения пластиковых наручников озвучивал в 2016 году и занимавший тогда пост главы «Аэрофлота» Виталий Савельев. Он попросил у Владимира Путина дать бортпроводникам возможность использовать средства сдерживания. Президент согласился, что это необходимо.

Разрешите нам, как и всем авиакомпаниям Европы, иметь на борту средства сдерживания, это пластиковые наручники и ремни, потому что мы связываем нарушителей пледами.

Виталий Савельев

В 2017 году в Воздушный кодекс РФ внесли поправки, позволяющие авиакомпаниями не продавать билеты пассажирам из «чёрного списка». Попасть в него можно за неподчинение требованиям командира самолёта, за хулиганство на борту и действия, угрожающие безопасности пассажиров.

#новости #право

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Alex Blake

Разрешите нам, как и всем авиакомпаниям Европы, иметь на борту средства сдерживания, это пластиковые наручники и ремни, потому что мы связываем нарушителей пледами.

Когда связали пледом

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24
Дмитрий Орлов

новичком травить будут?????///

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14
Абстрактный дебаркадер

Это просто чай в победе

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7
Ze Katze

Чтоб не рыпался

Ответить
3
Александр Борродач

Не так. Ты будешь самолетным дебоширом, если траванешься новичком перед вылетом.

Ответить
3
Абстрактный дебаркадер
Ответить
6
Alex Blake

Мочить в сортире

Ответить
0
Andrew Muralov

Эффективно дёшево и на борт можно с собой брать

Ответить
4
Сознательный франт

Без твоих советов разберутся как делать.

Ответить
1
Стас Фарбер

Врачам скорой помощи ещё бы разрешили, было бы здорово буйных успокаивать

Ответить
3
Al

Я вообще не понимаю в чем тут проблема дать им полномочия и средства для самообороны. Буквально рискуют жизнью.

Ответить
3
Chikk

Опять не первые, Корея впереди. :)

Ответить
0
Al

Сотрудники пепсиколы тренируются обороняться от кока колы?

Ответить
9
Chikk

Пепсикола в Корее - это Korean Air. :)

Ответить
1
Al

А шо, очень похоже на песиколу.

Ответить
1
Chikk

Как-то вот так. Но не спорю, похоже.

Ответить
2
Dimakey Lekko

Это ты просто не бумер

Ответить
1
Абстрактный дебаркадер

Это чё армия пепси колы судя по шеврону?

Ответить
0
Тбилисский сверчок

Надеюсь газовый балончик

Ответить
0
artemykairyak

Чтоб вообще всех в салоне немного взбодрить

Ответить
5
ユリー シャネ

Ага, оставшиеся быстро усмирят как дебоширов, так и бортпроводников.

Ответить
1
Miracle Movies

Авторы документа говорили о пластиковых наручниках.

Ответить
0
Al

Так пластиковые есть реально норм. Те же простые хомуты ты хуй разорвешь.

Ответить
1
Ху Эмай

Я как-то купил в Оби, крошились при затягивании.

Ответить
0
Al

Ну хуйня значит.

Ответить
0
Ху Эмай

Ага. Не ожидал такого, обычно они крепкие псдц.

Ответить
0
Miracle Movies

да я понимаю что там будут из плотного пластика какие-то, я конечно посмотрел бы как стюардесы будут заламывать здорового дебошира и эти наручники применять к нему

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0
Богдан Пухальский

Только если это не дупутат едра

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0
Абстрактный дебаркадер

Какие именно «спецсредства» разрешили применять — неясно

Швабры

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0
Neten


Девочки, ну если просите то конечно. Только услугу за услугу.

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0
groostlan

не проще ли помимо бортпроводников на каждый рейс по росгвардейцу поставить? будут заодно шмонать пассажиров, оппозиция никуда не улетит и не сбежит со страны. а неугодным подкинуть чёнить и хуяк- контрабанда наркоты

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0
groostlan

а ещё можно туалет под КПЗ переделать

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0
Eugene Arbatsky

Надо ВОДОМЁТЫ

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0
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