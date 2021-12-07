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Новости
Яна Ломакина

США объявили бойкот Олимпиаде в Пекине из-за нарушения прав человека. Китай ответил, что их и не звали Статьи редакции

«Никого не будет волновать, приедут эти люди или нет», — заявил представитель китайского посольства.

58
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Власти США решили объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Официальные лица страны не будут присутствовать на Играх, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Учитывая проводимый КНР геноцид [речь идёт об уйгурах] в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не направит дипломатическую или официальную делегацию на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине.

Джен Псаки
пресс-секретарь правительства США

Это решение не коснётся спортсменов — сборная США всё равно может участвовать в Олимпиаде. В Международном Олимпийском комитете заявили, что уважают решение американских властей: «Присутствие правительственных чиновников и дипломатов — это чисто политическое решение каждого правительства, к которому МОК в своём политическом нейтралитете относится с полным уважением. В то же время это заявление [США] показывает, что Олимпийские игры и участие атлетов вне политики, и мы это приветствуем».

Посольство Китая в США назвало решение «политической манипуляцией» и «претенциозным шагом». Как сказал ТАСС представитель дипмиссии Лю Пэнъюй, отсутствие на Олимпиаде американских представителей «не будет никого волновать».

Никаких приглашений американским политикам не поступало, так что этот «дипломатический бойкот» просто возник из ниоткуда. [...] На самом деле никого не будет волновать, приедут эти люди или нет, это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Лю Пэнъюй
представитель китайского посольства в США

Бойкотировать Игры ранее призывали политики из Канады и Норвегии, а также почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Возможность дипломатического бойкота рассматривает Великобритания. Причиной стал геноцид Китаем уйгуров, в котором в январе республику обвинили власти США. По словам политиков и данным правозащитных организаций, представителей тюркского народа, исповедующих ислам, держат в закрытых трудовых лагерях, принудительно стерилизуют и пытают.

#новости #спорт #политика #китай #олимпиада

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Удивленный звук

Это решение не коснётся спортсменов — сборная США всё равно может участвовать в Олимпиаде.

Ну собственно вся суть. Чисто политическое решение, спортсменов эта инициатива не касается.

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9
Дмитрий Орлов

так всегда работает

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0
Виктор Огай

Ну как, в 1980 и в 1984 были полноценные бойкоты, вроде. Но по чести, больше такого не припомню.

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1
Удивленный звук

Да, америкосы проигнорировали Москву-80 (включая спортсменов).
В 1984 году Советский Союз отказался принимать участие в Олимпийских играх, проходивших в Лос-Анджелесе. Вместо этого, объединившись с другими странами социалистического лагеря, провели собственные соревнования, получившие название Дружба-84.

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0
Удивленный звук

в которых конечно же победил СССР?

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1
Виктор Огай

Победила Дружба же. Ну что вы в самом деле.

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1
Удивленный звук

нет такой команды.
ой как удобно

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0
Виктор Огай

А ты посмотри медальные зачеты игр 76 и игр 88. СССР был впереди так то.

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0
Удивленный звук

Так же как америкосы победили в Лос-Анжелесе - при отсутствии основного противника.

Ответить
0
Удивленный звук

в таких случаях надо говорить "не проиграли"

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1
Виктор Огай

Прочитал статью на Вики. В разной степени в течение всего времени было много бойкотов и до, и после 80-84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82

Олимпийское движение и политический протест
Олимпийское движение и политический протест — диалектически связанные между собой явления. Акты…
ru.wikipedia.org
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1
Дмитрий Орлов

для вас это открытие????

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0
Удивленный звук

Когда всегда?
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Olympic_Games_boycotts

List of Olympic Games boycotts
The Olympic Games is a major international multi-sport event. During its history there have been…
en.wikipedia.org
Ответить
0
Удивленный звук

Ну обосраться список. ТАК ВСЕГДА РАБОТАЕТ

Ответить
0
Удивленный звук

Прямо как дети: а я не приду к тебе на день рождения! А я тебя и не звал!

Ответить
6
Павел Фролов

Ты вообще когда нибудь видел взрослых людей, а не детей прикидывающихся взрослыми?

Ответить
8
New

Да.
ты например

Ответить
2
Павел Фролов

Обманули дурака, на четыре кулака!

Ответить
5
Andrey Voronin

Людей стерилизуют, пытают, держат в рабстве...

Прям, как в детстве.

Ответить
2
Владислав Недзвецкий

Стерилизуют и пытают? Это расследование нью-йоркских газеток без фактов или что-то есть из доказательств?

Ответить
–11
Дмитрий Орлов

зачем ты бесплатно пытаешься защищать коммунистический китай, если ты можешь делать это за пачку риса и социальный кредит??

Ответить
11
Владислав Недзвецкий

Готовлю план нападения на Тайвань после олимпиады по русскому сценарию, так что мне не только миска полагается.

Ответить
0
Удивленный звук

но и пачка пиздюлей

Ответить
0
Удивленный звук

После Олимпиады по русскому иди лучше сразу домой

Ответить
0
New

смешно)))

Ответить
0
Кирилл Ивлев

А кошко-жена?

Ответить
0
Удивленный звук

доказывать что варвары являются варварами?

Ответить
1
Mikki Rurk

Можешь получить свою миску риса теперь

Ответить
1
Илья Ильин

Много лож бургер газет капиталист!!! Угур в санаторий отдыхай, много рис кушай, факт!

Ответить
0
Сталин спас Россию

Ахахахахаха

Ответить
3
New

Сталин ржёт с китайцев.
смотреть без смс и регистрации.

Ответить
1
Zakhar Zakharov

а может с американцев

Ответить
1
Андрей Охапкин

Американцев спросить забыли

Ответить
1
Skomorokh

Ответ Китая как у школьника, к которому на День Рождения не пришли.

Ответить
1
Удивленный звук

Травма детства?

Ответить
0
Skomorokh

Да, американские дипломаты так и не появились ни на одном из моих дней рождений.

Ответить
1
Pa Chu

Да вообще-то вполне резонный ответ.
Торгуют ебалом - идут на хуй

Ответить
0
Игорь Головин

«Никого не будет волновать, приедут эти люди или нет», — заявил представитель китайского посольства.

Ответить
0
Дмитрий Орлов

«Никого не будет волновать, приедут эти люди или нет», — заявил представитель китайского посольства.

Ответить
4
Удивленный звук

Почему ещё никто не вспомнил Гитлера?

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0
Удивленный звук

Берлин-36 помним.
Даже смотрел документальный фильм Лени Рифеншталь «Олимпия».

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1
Удивленный звук

Кликбейт

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1
Удивленный звук

Российский МИД с Китаем своей методичкой поделился что-ли? "Хамство в дипломатии для чайников"

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1
Федя Прозоров

Эх, вот бы американские спортсмены отказались бы ехать, так у наших мельдониевых резко возросли шансы

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1
Дмитрий Орлов

https://youtu.be/FeCXooh8AXE

Китай ответил, что их и не звали

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0
Удивленный звук

Сообщение удалено ред.

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0
New

зря ты это удалил

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0
Удивленный звук

не зря

Ответить
0
New

что там было?

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0
Удивленный звук

не очень умная мысль

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0
New

по тебе видно)))

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1
Удивленный звук

признаю ошибки и исправляюсь

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1
New

настоящий мужчина

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1
Удивленный звук

не какой то там трансформер

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1
rustyrazor

Правильное решение.

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0
Удивленный звук

на следующей олимпиаде в США:
риса пожрите , и побегайте.

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0
Удивленный звук

Always has been: Moscow '80.
Только тогда и спортсменов коснулось.

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0
Andrew Gladkov

Китай тупа красавчики

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0
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