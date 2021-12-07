США объявили бойкот Олимпиаде в Пекине из-за нарушения прав человека. Китай ответил, что их и не звали Статьи редакции
«Никого не будет волновать, приедут эти люди или нет», — заявил представитель китайского посольства.
Власти США решили объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Официальные лица страны не будут присутствовать на Играх, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Это решение не коснётся спортсменов — сборная США всё равно может участвовать в Олимпиаде. В Международном Олимпийском комитете заявили, что уважают решение американских властей: «Присутствие правительственных чиновников и дипломатов — это чисто политическое решение каждого правительства, к которому МОК в своём политическом нейтралитете относится с полным уважением. В то же время это заявление [США] показывает, что Олимпийские игры и участие атлетов вне политики, и мы это приветствуем».
Посольство Китая в США назвало решение «политической манипуляцией» и «претенциозным шагом». Как сказал ТАСС представитель дипмиссии Лю Пэнъюй, отсутствие на Олимпиаде американских представителей «не будет никого волновать».
Бойкотировать Игры ранее призывали политики из Канады и Норвегии, а также почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Возможность дипломатического бойкота рассматривает Великобритания. Причиной стал геноцид Китаем уйгуров, в котором в январе республику обвинили власти США. По словам политиков и данным правозащитных организаций, представителей тюркского народа, исповедующих ислам, держат в закрытых трудовых лагерях, принудительно стерилизуют и пытают.
Да, америкосы проигнорировали Москву-80 (включая спортсменов).
В 1984 году Советский Союз отказался принимать участие в Олимпийских играх, проходивших в Лос-Анджелесе. Вместо этого, объединившись с другими странами социалистического лагеря, провели собственные соревнования, получившие название Дружба-84.
Прочитал статью на Вики. В разной степени в течение всего времени было много бойкотов и до, и после 80-84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82