США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине из-за нарушения прав человека. Китай ответил, что их и не звали Статьи редакции
«Никого не будет волновать, приедут эти люди или нет», — заявил представитель китайского посольства.
Власти США решили объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Официальные лица страны не будут присутствовать на Играх, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Это решение не коснётся спортсменов — сборная США всё равно может участвовать в Олимпиаде. В Международном Олимпийском комитете заявили, что уважают решение американских властей: «Присутствие правительственных чиновников и дипломатов — это чисто политическое решение каждого правительства, к которому МОК в своём политическом нейтралитете относится с полным уважением. В то же время это заявление [США] показывает, что Олимпийские игры и участие атлетов вне политики, и мы это приветствуем».
Посольство Китая в США назвало решение «политической манипуляцией» и «претенциозным шагом». Как сказал ТАСС представитель дипмиссии Лю Пэнъюй, отсутствие на Олимпиаде американских представителей «не будет никого волновать».
Бойкотировать Игры ранее призывали политики из Канады и Норвегии, а также почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Возможность дипломатического бойкота рассматривает Великобритания. Причиной стал геноцид Китаем уйгуров, в котором в январе республику обвинили власти США. По словам политиков и данным правозащитных организаций, представителей тюркского народа, исповедующих ислам, держат в закрытых трудовых лагерях, принудительно стерилизуют и пытают.
блджат, это Китай-то варвары? Мить, в своём уме вообще? Хоть какое-то представление имеешь об истории региона? А понимание текущего технологического разрыва между Китаем и родной страной осознаёшь? Я бы даже снисходительно улыбнулся такой оценке со стороны тех же американцев, но ты-то куда вообще? Проснись, Ержан
Ну вот даже если бы они просто сказали что-то в духе "Мы сожалеем, что дипломатическая делегация США не сможет посетить игры в Пекине. Мы продолжим работать над тем, чтобы эти Олимпийские игры оставили самое лучшее впечатление у участников и зрителей", то это бы все еще выглядело куда больше как ответ "Нам похуй на вас", чем их ответ.
Потому что тот, кому действительно похуй, не кричит всем о том, как ему похуй.