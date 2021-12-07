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Новости
Яна Ломакина

США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине из-за нарушения прав человека. Китай ответил, что их и не звали Статьи редакции

«Никого не будет волновать, приедут эти люди или нет», — заявил представитель китайского посольства.

134
7020 просмотров

Власти США решили объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Официальные лица страны не будут присутствовать на Играх, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Учитывая проводимый КНР геноцид [речь идёт об уйгурах] в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не направит дипломатическую или официальную делегацию на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине.

Джен Псаки
пресс-секретарь правительства США

Это решение не коснётся спортсменов — сборная США всё равно может участвовать в Олимпиаде. В Международном Олимпийском комитете заявили, что уважают решение американских властей: «Присутствие правительственных чиновников и дипломатов — это чисто политическое решение каждого правительства, к которому МОК в своём политическом нейтралитете относится с полным уважением. В то же время это заявление [США] показывает, что Олимпийские игры и участие атлетов вне политики, и мы это приветствуем».

Посольство Китая в США назвало решение «политической манипуляцией» и «претенциозным шагом». Как сказал ТАСС представитель дипмиссии Лю Пэнъюй, отсутствие на Олимпиаде американских представителей «не будет никого волновать».

Никаких приглашений американским политикам не поступало, так что этот «дипломатический бойкот» просто возник из ниоткуда. [...] На самом деле никого не будет волновать, приедут эти люди или нет, это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Лю Пэнъюй
представитель китайского посольства в США

Бойкотировать Игры ранее призывали политики из Канады и Норвегии, а также почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Возможность дипломатического бойкота рассматривает Великобритания. Причиной стал геноцид Китаем уйгуров, в котором в январе республику обвинили власти США. По словам политиков и данным правозащитных организаций, представителей тюркского народа, исповедующих ислам, держат в закрытых трудовых лагерях, принудительно стерилизуют и пытают.

#новости #спорт #политика #китай #олимпиада

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134 комментария
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Удивленный звук

Прямо как дети: а я не приду к тебе на день рождения! А я тебя и не звал!

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31
Павел Фролов

Ты вообще когда нибудь видел взрослых людей, а не детей прикидывающихся взрослыми?

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31
New

Да.
ты например

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4
1 комментарий
Andrey Voronin

Людей стерилизуют, пытают, держат в рабстве...

Прям, как в детстве.

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10
Владислав Недзвецкий

Стерилизуют и пытают? Это расследование нью-йоркских газеток без фактов или что-то есть из доказательств?

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–31
Дмитрий Орлов

зачем ты бесплатно пытаешься защищать коммунистический китай, если ты можешь делать это за пачку риса и социальный кредит??

Ответить
52
Владислав Недзвецкий

Готовлю план нападения на Тайвань после олимпиады по русскому сценарию, так что мне не только миска полагается.

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–9
3 комментария
New

смешно)))

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0
Кирилл Ивлев

А кошко-жена?

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0
Удивленный звук

доказывать что варвары являются варварами?

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6
Pa Chu

блджат, это Китай-то варвары? Мить, в своём уме вообще? Хоть какое-то представление имеешь об истории региона? А понимание текущего технологического разрыва между Китаем и родной страной осознаёшь? Я бы даже снисходительно улыбнулся такой оценке со стороны тех же американцев, но ты-то куда вообще? Проснись, Ержан

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–2
32 комментария
Илья Ильин

Много лож бургер газет капиталист!!! Угур в санаторий отдыхай, много рис кушай, факт!

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4
Mikki Rurk

Можешь получить свою миску риса теперь

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3
Удивленный звук

Это решение не коснётся спортсменов — сборная США всё равно может участвовать в Олимпиаде.

Ну собственно вся суть. Чисто политическое решение, спортсменов эта инициатива не касается.

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18
Дмитрий Орлов

так всегда работает

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0
Виктор Огай

Ну как, в 1980 и в 1984 были полноценные бойкоты, вроде. Но по чести, больше такого не припомню.

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3
16 комментариев
Удивленный звук

Когда всегда?
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Olympic_Games_boycotts

List of Olympic Games boycotts
The Olympic Games is a major international multi-sport event. During its history there have been…
en.wikipedia.org
Ответить
2
3 комментария
Дмитрий Орлов

для вас это открытие????

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0
сироп от щекотки

Хз чего тут школьного в ответе Китая. Вполне нормально отбрили.

А вот байкот на пол шишечки, типа делегация не приедет, а спортсмены да, конечно — эт реально детский сад

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13
Icipher

байкот

Ответить
6
сироп от щекотки

Ой. Заслуженно

Ответить
3
The 1 Flash

мужик, купи кота!

Ответить
1
Сергей Панфилов

By кот

Ответить
0
Skomorokh

отбрили

Вот так отбрили.

Ответить
–1
Skomorokh

Ответ Китая как у школьника, к которому на День Рождения не пришли.

Ответить
9
Удивленный звук

Травма детства?

Ответить
–6
Skomorokh

Да, американские дипломаты так и не появились ни на одном из моих дней рождений.

Ответить
15
Pa Chu

Да вообще-то вполне резонный ответ.
Торгуют ебалом - идут на хуй

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3
Skomorokh

Ну вот даже если бы они просто сказали что-то в духе "Мы сожалеем, что дипломатическая делегация США не сможет посетить игры в Пекине. Мы продолжим работать над тем, чтобы эти Олимпийские игры оставили самое лучшее впечатление у участников и зрителей", то это бы все еще выглядело куда больше как ответ "Нам похуй на вас", чем их ответ.
Потому что тот, кому действительно похуй, не кричит всем о том, как ему похуй.

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–2
1 комментарий
mt

Хз, мне не нравится Китай, но если уж американцы хотели сделать заявление - надо было полностью игнорировать олимпийские игры. А так получился фарс какой-то: "Мы не придём!" - "Ну и ладно".

Ответить
2
Игорь Головин

«Никого не будет волновать, приедут эти люди или нет», — заявил представитель китайского посольства.

Ответить
4
Дмитрий Орлов

«Никого не будет волновать, приедут эти люди или нет», — заявил представитель китайского посольства.

Ответить
18
Илья Ильин

Много смех! Ха ХА! Бургер - капиталист пиндос сидеть дома, никуда не звать! Уйгур - отхать в санатории, есть много вкусный рис, смотреть олимпиаду на большой телевизор XIaomi (купить на Aliexpress)

Ответить
5
Damir ReDevil

Удивляет, что сейчас в 21 веке есть реальные концлагеря, где пытают, убивают и стерилизуют людей как каких-то собак и кошек. Просто дичь какая-то

Ответить
1
Рыжий

А чем 21 век отличается от 20?
Так-то и рабы в 21 веке есть, и исчезать рабство не собирается никуда

Ответить
4
Damir ReDevil

Тем что в 20 веке человечество уже все это проходило и по идее должно было извлечь уроки. Ты еще спроси чем 21век от 16го отличается

Ответить
0
2 комментария
Удивленный звук

А существование гулага и пыток тебя не смущает? Главное че там в Китае великий император Xi делает?

Ответить
0
Сталин спас Россию

Ахахахахаха

Ответить
1
New

Сталин ржёт с китайцев.
смотреть без смс и регистрации.

Ответить
4
Zakhar Zakharov

а может с американцев

Ответить
2
1 комментарий
Андрей Охапкин

Американцев спросить забыли

Ответить
1
Andrew Gladkov

Китай тупа красавчики

Ответить
2
bor_vn

Звезда, перелогинься.

Ответить
–1
Удивленный звук

но зато порежем свои фильмы цензурой, лишь бы не оскорбить китайский рыночек

Ответить
3
Федя Прозоров

Бизнес есть бизнес

Ответить
0
Удивленный звук

Эта тема уже весьма активно сворачивается. А ты все носишься в каждом посте с одним и тем же.

Ответить
–1
Удивленный звук

всего лишь второй пост! но рад, что внимательно следишь

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0
Flexx U

В США ничью права не нарушаются)))
Сначала вырезали и разьепашили все коренное население индейцев.
Затем привезли рабов негров чморили их почти два столетия и убивали для развлекухи.
Зато теперь все мля мы культурные стали всех любим всех жалеем....

Ответить
3
Дмитрий Орлов

https://youtu.be/FeCXooh8AXE

Китай ответил, что их и не звали

Ответить
2
Федя Прозоров

Эх, вот бы американские спортсмены отказались бы ехать, так у наших мельдониевых резко возросли шансы

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2
Сергей Я

Главное чтоб Уйгуры приехали

Ответить
2
Иван Пахомов

Происходит геноцид, а они вежливо отказались от спортивного праздника. Всё что нужно знать о человечестве

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2
Удивленный звук

Российский МИД с Китаем своей методичкой поделился что-ли? "Хамство в дипломатии для чайников"

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–1
Удивленный звук

Наоборот

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1
Удивленный звук

Почему ещё никто не вспомнил Гитлера?

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0
Удивленный звук

Берлин-36 помним.
Даже смотрел документальный фильм Лени Рифеншталь «Олимпия».

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1
rustyrazor

Правильное решение.

Ответить
1
Удивленный звук

Кликбейт

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1
Удивленный звук

на следующей олимпиаде в США:
риса пожрите , и побегайте.

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1
Удивленный звук
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1
Удивленный звук

Сообщение удалено ред.

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0
New

зря ты это удалил

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0
Удивленный звук

не зря

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0
6 комментариев
Удивленный звук

Always has been: Moscow '80.
Только тогда и спортсменов коснулось.

Ответить
0
Александр Хмара

Проснись, ты обосрался!
А я и не сплю.

Ответить
0
Сергей Панфилов

Заебали носиться со своей олимпиадой как со священным Граалем

Ответить
0
Остап Бендер

Пиздит узкоглазый, Винни-Пуха очень даже будет волновать отсутствие официальной делегации США на ОИ 2022.

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0
Shenmue

Пиндосы выращивают сосну

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0
Удивленный звук

к которому МОК в своём политическом нейтралитете относится с полным уважением

С неменьшим уважением МОК относится к геноциду уйгуров. "Ну что поделать, бывает!" - заявил президент МОК Томас Бах.

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0
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