«Никого не будет волновать, приедут эти люди или нет», — заявил представитель китайского посольства.

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Власти США решили объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Официальные лица страны не будут присутствовать на Играх, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Учитывая проводимый КНР геноцид [речь идёт об уйгурах] в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не направит дипломатическую или официальную делегацию на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине. Джен Псаки пресс-секретарь правительства США

Это решение не коснётся спортсменов — сборная США всё равно может участвовать в Олимпиаде. В Международном Олимпийском комитете заявили, что уважают решение американских властей: «Присутствие правительственных чиновников и дипломатов — это чисто политическое решение каждого правительства, к которому МОК в своём политическом нейтралитете относится с полным уважением. В то же время это заявление [США] показывает, что Олимпийские игры и участие атлетов вне политики, и мы это приветствуем».

Посольство Китая в США назвало решение «политической манипуляцией» и «претенциозным шагом». Как сказал ТАСС представитель дипмиссии Лю Пэнъюй, отсутствие на Олимпиаде американских представителей «не будет никого волновать».

Никаких приглашений американским политикам не поступало, так что этот «дипломатический бойкот» просто возник из ниоткуда. [...] На самом деле никого не будет волновать, приедут эти люди или нет, это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Лю Пэнъюй представитель китайского посольства в США