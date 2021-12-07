Сбой в работе приложений и злоупотребления компании сочли нарушением прав потребителей.

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Управление по защите прав потребителей Сан-Паулу оштрафовало бразильское подразделение компании Meta на 11,3 миллиона бразильских реалов (1,9 миллиона долларов, или 147 миллионов рублей) из-за сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Глобальное нарушение работы посчитали «некачественным предоставлением услуг», сообщили в организации.

По данным управления, сбой 4 октября, из-за которого приложения не работали около шести часов, затронул более 91 тысячи пользователей Facebook, более 90 тысяч пользователей Instagram и свыше 156 тысяч пользователей WhatsApp в Бразилии.

Имело место очевидное некачественное предоставление услуг. Несмотря на то что плата за услугу (пользование мессенджерами и социальными сетями) не взимается, компания зарабатывает на пользователях, а значит, имеет отношения с потребителями. Фернанду Капес глава Управления по защите прав потребителей Сан-Паулу

Кроме того, ведомство обнаружило злоупотребления в пользовательских соглашениях. Управление признало нарушающим закон о защите прав потребителей право Meta в одностороннем порядке менять имя пользователя, изменять функционал услуг или прекращать к ним доступ, блокировать или удалять контент. Отказ компании от ответственности за возможные проблемы в результате предоставления услуг сочли незаконным.

В Meta ответили, что не согласны с решением управления. Будет ли компания обжаловать штраф, неизвестно.

4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл глобальный сбой. Доступ к сервисам оборвался по всему миру примерно на шесть часов — это крупнейший сбой в истории компании. Официальной причиной неполадок назвали неверную конфигурацию маршрутизаторов.