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Новости
Яна Ломакина

В Бразилии оштрафовали Meta на 1,9 миллиона долларов из-за глобального сбоя в работе приложений Статьи редакции

Сбой в работе приложений и злоупотребления компании сочли нарушением прав потребителей.

29
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Управление по защите прав потребителей Сан-Паулу оштрафовало бразильское подразделение компании Meta на 11,3 миллиона бразильских реалов (1,9 миллиона долларов, или 147 миллионов рублей) из-за сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Глобальное нарушение работы посчитали «некачественным предоставлением услуг», сообщили в организации.

По данным управления, сбой 4 октября, из-за которого приложения не работали около шести часов, затронул более 91 тысячи пользователей Facebook, более 90 тысяч пользователей Instagram и свыше 156 тысяч пользователей WhatsApp в Бразилии.

Имело место очевидное некачественное предоставление услуг. Несмотря на то что плата за услугу (пользование мессенджерами и социальными сетями) не взимается, компания зарабатывает на пользователях, а значит, имеет отношения с потребителями.

Фернанду Капес
глава Управления по защите прав потребителей Сан-Паулу

Кроме того, ведомство обнаружило злоупотребления в пользовательских соглашениях. Управление признало нарушающим закон о защите прав потребителей право Meta в одностороннем порядке менять имя пользователя, изменять функционал услуг или прекращать к ним доступ, блокировать или удалять контент. Отказ компании от ответственности за возможные проблемы в результате предоставления услуг сочли незаконным.

В Meta ответили, что не согласны с решением управления. Будет ли компания обжаловать штраф, неизвестно.

4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл глобальный сбой. Доступ к сервисам оборвался по всему миру примерно на шесть часов — это крупнейший сбой в истории компании. Официальной причиной неполадок назвали неверную конфигурацию маршрутизаторов.

Интернет
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Азиатский дата-центр Facebook Фото Nikkei Asia

#новости #бразилия #meta #facebook #соцсети #сбои

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29 комментариев
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Andrew Muralov

Надо такие ж штрафы ввести в РФ для Гидры, когда она сбоит.

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6
Bibba La Bibba

А смысл? Государство будет платить штраф самому себе?

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2
Удивленный звук

В МетаБразилии метаоштрафовали Meta на 1,9 метамиллиона метадолларов из-за метаглобального метасбоя в метаработе метаприложений

Ответить
5
Максим Грандов

Метаробат-Метаробат

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3
Имя И Фамилия

Нищее правительство Бразилии высасывает из пальца штрафы, а я жду в комментах приплетальщиков прямиком с уроков

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–7
Имя И Фамилия

Один есть

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–3
Удивленный звук

Второй есть

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7
Имя И Фамилия

Я приплетаю рашку к новости о тупом нищем правительстве Бразилии? К чему тут это?

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–1
Удивленный звук

расслабь булки, я рофлю

Ответить
2
Имя И Фамилия

спасибо

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0
New

пожалуйста

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0
Имя И Фамилия

ты что влез

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–1
New

это ты что сюда влез?

Ответить
0
Имя И Фамилия

свободен

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–1
Имя И Фамилия

Второй есть

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–1
Lofoten Forsake

Вот у тебя кукуха едет.

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3
Имя И Фамилия

Тоже хотел рашку приплести, боец? Не получилось, до оскорблений от расстройства опустился? ред.

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–1
Андрей Охапкин

Красавчик, стоишь на защите нашей страны 💪🇷🇺

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1
Имя И Фамилия

РА СИ Я
СИ
Я

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0
Shenmue

Если бы правительство было нищенским Мета бы не паслась в этом регионе

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0
Имя И Фамилия

Это интернет-компания, ты как себе это представляешь, что ты несёшь?

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0
Fenrir784

Перенимают лучшие российские практики

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0
Егор Владимирович

Страны брикс по одной методичке лупят.

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0
Удивленный звук

страны брикс не терпилы

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0
I-van Zhi

«некачественное предоставление услуг. Несмотря на то что плата за услугу (пользование мессенджерами и социальными сетями) не взимается»
Ахуена!

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0
Mikki Rurk

Новый тренд в пополнении бюджетов

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0
Сраный Ковбой

Что дальше, начнут щемить волонтеров?

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0
taraskiy lotots

Готовлю коллективный иск комитету

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0
ildar shagidullin

Правильно делают. Штрафовать гигантов и не боятся. Apple и Samsung продают новый смартфоны без зарядок, но не в Бразилии, где их тут же оштрафовали за такую "борьбу за экологию".

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