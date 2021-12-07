«Ъ»: четыре крупнейшие киносети в РФ отказались от проката «Ёлок-8» из-за ранней онлайн-премьеры Статьи редакции
Они готовы показывать картину, но только если на стримингах она выйдет не раньше, чем через шесть недель после кино.
Объединённая сеть «Синема Парк» и «Формула кино», «Каро», «Киномакс» и «Синема Стар» отказались показывать «Ёлки-8», поскольку онлайн-премьеру фильма на ivi назначали на 30 декабря. При этом в кинотеатрах картина должна выйти 16 декабря. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, из-за короткого промежутка между офлайн- и онлайн-премьерами киносети сочли, что показывать фильм невыгодно. Они согласны взять его в прокат только в том случае, если картина выйдет на ivi не раньше, чем через шесть недель после первого показа в кинотеатре.
В ivi и «Каро» и объединённой сети «Синема Парк» и «Формула кино» отказались комментировать ситуацию. В «Синема Стар» на запрос «Коммерсанта» не ответили. Представители прокатчика фильма Megogo Distribution сообщили, что «работают с теми кинотеатрами, которые готовы взять фильм в репертуар».
Как рассказал источник, в 2020 году киносети заявили, что не планируют брать в прокат «ничего, где нет „окна” между офлайн- и онлайн-премьерами в восемь недель». Он также отметил, что ivi не согласовала короткий промежуток в две недели с кинотеатрами.
Гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов отметил, что отказ от «Ёлок-8» — первый подобный случай на российском кинорынке. По его словам, обычно из-за ранней онлайн-премьеры меняются финансовые условия сотрудничества, но в этой ситуации «пока консенсус не достигнут».
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что если не изменить условия, кинотеатры станут рекламным агентом для платформы. При сокращённом промежутке между премьерами в офлайне и онлайне, обычную долю киносетей в 50% необходимо увеличить, считает Березин.
«Ёлки» — франшиза Bazelevs, которая выходит под Новый год. После выхода седьмой части режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов ушёл с постов и начал заниматься «общим художественным руководством». Фильм перешёл продюсерской команде ivi, а старт съёмок осуществили лишь в августе. Режиссёр «Ёлок-8» — Антон Богданов. В 2017 и 2018 годах франшиза собрала 864 и 702 миллиона рублей.
@Владимир Климов
Тут новый фильм с твоим любимым Ургантом выходит. быстрее беги покупать билеты. поддерживай путинский режим деньгами
Там чувства верующих оскорбили, несколько другое.
На новогодние и девятое мая народ пачками бегает в кино, самое прибыльное время.
Прокат чистят во избежание.
Сколько лет по традиции первого числа иду в кино, очень сложно найти сеансы не российского кино. Чаще всего это конец проката зарубежного. В последний раз так вообще на богатыря вроде ходил. А до этого изгой один, джуманджи и прочее, последние дни проката.
Сейчас им позвонят и скажут, что так не по пацански делать. И вопрос решится.
А все потому что отказ от проката есть бунд билять!111
Сегодня отказались от елок, завтра от фильма про партизан на майские праздники? А потом? Мстителей показывать во всех залах а не в одном, пока бондарчук свою шляпу прокатывает?