Они готовы показывать картину, но только если на стримингах она выйдет не раньше, чем через шесть недель после кино.

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Объединённая сеть «Синема Парк» и «Формула кино», «Каро», «Киномакс» и «Синема Стар» отказались показывать «Ёлки-8», поскольку онлайн-премьеру фильма на ivi назначали на 30 декабря. При этом в кинотеатрах картина должна выйти 16 декабря. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, из-за короткого промежутка между офлайн- и онлайн-премьерами киносети сочли, что показывать фильм невыгодно. Они согласны взять его в прокат только в том случае, если картина выйдет на ivi не раньше, чем через шесть недель после первого показа в кинотеатре.

В ivi и «Каро» и объединённой сети «Синема Парк» и «Формула кино» отказались комментировать ситуацию. В «Синема Стар» на запрос «Коммерсанта» не ответили. Представители прокатчика фильма Megogo Distribution сообщили, что «работают с теми кинотеатрами, которые готовы взять фильм в репертуар».

Как рассказал источник, в 2020 году киносети заявили, что не планируют брать в прокат «ничего, где нет „окна” между офлайн- и онлайн-премьерами в восемь недель». Он также отметил, что ivi не согласовала короткий промежуток в две недели с кинотеатрами.

Гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов отметил, что отказ от «Ёлок-8» — первый подобный случай на российском кинорынке. По его словам, обычно из-за ранней онлайн-премьеры меняются финансовые условия сотрудничества, но в этой ситуации «пока консенсус не достигнут».

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что если не изменить условия, кинотеатры станут рекламным агентом для платформы. При сокращённом промежутке между премьерами в офлайне и онлайне, обычную долю киносетей в 50% необходимо увеличить, считает Березин.

Условия, которые большинство кинотеатров предложили ivi как инвестору проекта, не удовлетворили платформу, встречных предложений особо не было, и многие крупные сети не взяли «Ёлки». Олег Березин глава Ассоциации владельцев кинотеатров