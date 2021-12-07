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Новости
Sasha Shambilova

«Ъ»: четыре крупнейшие киносети в РФ отказались от проката «Ёлок-8» из-за ранней онлайн-премьеры Статьи редакции

Они готовы показывать картину, но только если на стримингах она выйдет не раньше, чем через шесть недель после кино.

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3158 просмотров

Объединённая сеть «Синема Парк» и «Формула кино», «Каро», «Киномакс» и «Синема Стар» отказались показывать «Ёлки-8», поскольку онлайн-премьеру фильма на ivi назначали на 30 декабря. При этом в кинотеатрах картина должна выйти 16 декабря. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, из-за короткого промежутка между офлайн- и онлайн-премьерами киносети сочли, что показывать фильм невыгодно. Они согласны взять его в прокат только в том случае, если картина выйдет на ivi не раньше, чем через шесть недель после первого показа в кинотеатре.

В ivi и «Каро» и объединённой сети «Синема Парк» и «Формула кино» отказались комментировать ситуацию. В «Синема Стар» на запрос «Коммерсанта» не ответили. Представители прокатчика фильма Megogo Distribution сообщили, что «работают с теми кинотеатрами, которые готовы взять фильм в репертуар».

Как рассказал источник, в 2020 году киносети заявили, что не планируют брать в прокат «ничего, где нет „окна” между офлайн- и онлайн-премьерами в восемь недель». Он также отметил, что ivi не согласовала короткий промежуток в две недели с кинотеатрами.

Гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов отметил, что отказ от «Ёлок-8» — первый подобный случай на российском кинорынке. По его словам, обычно из-за ранней онлайн-премьеры меняются финансовые условия сотрудничества, но в этой ситуации «пока консенсус не достигнут».

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что если не изменить условия, кинотеатры станут рекламным агентом для платформы. При сокращённом промежутке между премьерами в офлайне и онлайне, обычную долю киносетей в 50% необходимо увеличить, считает Березин.

Условия, которые большинство кинотеатров предложили ivi как инвестору проекта, не удовлетворили платформу, встречных предложений особо не было, и многие крупные сети не взяли «Ёлки».

Олег Березин
глава Ассоциации владельцев кинотеатров

«Ёлки» — франшиза Bazelevs, которая выходит под Новый год. После выхода седьмой части режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов ушёл с постов и начал заниматься «общим художественным руководством». Фильм перешёл продюсерской команде ivi, а старт съёмок осуществили лишь в августе. Режиссёр «Ёлок-8» — Антон Богданов. В 2017 и 2018 годах франшиза собрала 864 и 702 миллиона рублей.

#новости #кино #ivi

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65 комментариев
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Удивленный звук

Смотрел наверно только первую часть. Зачем это вообще кто-то смотрит?

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30
Удивленный звук

представь 30 декабря , идешь с работы , тебе еще стол дома готовить или по магазам за покупками ходить , а ты такой идешь чилить на ёлки, где тебе покажут рекламу всего в россии

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48
Александр Мирошников

Пора уже привыкнуть к мысли, что вокруг много людей которым такое нравится, и вообще гыгы внатури четко

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25
Da Luxe

Пора уже привыкнуть к мысли, что людям вообще может нравиться что-то, что не нравится тебе лично.
Мне похуй на елки, смотрел только половину первой части, не мое совсем. Но этот псевдоинтеллигентский снобизм осуждаю намного больше чем елки, которые вообще не осуждаю.

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19
Кирилл Ивлев

А причем здесь снобизм? Народ просто не догоняет, почему надо платить за рекламу как за билет в кино

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4
Da Luxe

Так и не платите - если никто не купит билет, их перестанут снимать. Но если уже 8 часть в прокат выходит, значит людям нравится, а обильный продакт-плейсмент не смущает.

Ответить
1
Michael Petrov

ппц. огромная часть блевотины от фонда кино проваливается, но её всё равно продолжают финансировать. ваши советы как бы не про наши реалии

Ответить
2
Кирилл Ивлев

таки не платят, но не все. От того народ и бугуртит. Почему люди платят за рекламу.

Ответить
0
Лига порвах

Жаль

Ответить
0
Твинкиллер

не смотрел никакое аниме. зачем это вообще кто-то смотрит?

Ответить
8
Удивленный звук

Ради таких моментов, офк.

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5
Удивленный звук

А с кошкодевушкой есть?

Ответить
0
Удивленный звук

Я только Наруто смотрел.

Ответить
0
Удивленный звук

Я только шаман кинга

Ответить
1
Некая Л.

Релоад шк клёвый кста

Ответить
1
Удивленный звук

А соника??

Ответить
0
Удивленный звук

Играл на сеге

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0
Удивленный звук

Умирал на водном уровне.

Ответить
1
Удивленный звук

Мега Драйв 2

Ответить
0
Guzel Ayupova

Наруто офигенный, посмотри. Особенно миллион серий про битву на мосту, вообще кайф

Ответить
0
ИгорьOK

Нахрен ты это тут выложил без предупреждения! Я резко опидарел!!!!

Ответить
0
Имя Фамилия

Баженов смотрел все части. Сил ему

Ответить
4
Кирилл Ивлев

Такую хуйню как раз его фанаты и смотрят. одно поля ягоды.

Ответить
2
Слава Инженеров

шта? наоборот все только обзоры смотрят

Ответить
1
Guzel Ayupova

да там обзоры сейчас ровно как фильм длятся

Ответить
1
Кирилл Ивлев

продолжительность выросла а предьявы все те же.
фильм говно потому что я так сказал.

Ответить
0
Кирилл Ивлев

А кто тогда рекордные кассы фильмам делает? Некие ноунеймы?
И да, хз что хуже, человек, что смотрит горько, елки или каху за деньги или фанат бэда

Ответить
0
Иван Кондратьев

Падежи для слабаков и фанатов бэдконины?)

Ответить
0
Кирилл Ивлев

Уделал. Молоток

Ответить
0
Ваня

Меня зовут Иван, но не зовут Фросей. Зачем вообще кого-то зовут не Иваном?

Ответить
1
Удивленный звук

Согласен

Ответить
1
Da Luxe

Нравится, и смотрят. Простое и доброе кино, в отличие от многих комментаторов тут, которые разводят культурологическую сегрегацию и агрессивно навязывают свое представление о прекрасном. Приятно же показаться умным и элитным за чужой счет.

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1
Андрей Фурцев

@Владимир Климов
Тут новый фильм с твоим любимым Ургантом выходит. быстрее беги покупать билеты. поддерживай путинский режим деньгами

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1
Михаил Зеленин

Сообщение удалено

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0
Антигравитационный торт

«Ёлки-8»

это как форсаж, что-то из 90-х?

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10
Игорь

Или как посёлок Горки-8 в Московской области

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3
aliftin

Было бы забавно если причина отказа была бы "пошли нахуй, вы в прошлый раз говорили что сняли последнюю часть, а выпустили ещё одну".

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7
ziggy stardust

Просто "пошли нахуй" было бы забавней в качестве отказа.

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3
Мразь

Или "Да вы заебали"

Ответить
0
Удивленный звук
Ответить
6
Некая Л.

Сказать, что отказываешься от проката не потому что фильм говно,а потому что онлайн-кинотеатры. А ловко они это придумали, я сначала даже не поняла.

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2
Кирилл Ивлев

фильм таки кассу делает. И прокатывать его под НГ, когда прокат иных картин ограничен ( как в доковидные времена, когда новогодние каникулы были без голливуда) идея гуд

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3
Удивленный звук

Это как под 9 мая отменять "Смерть Сталина"

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0
Кирилл Ивлев

Там чувства верующих оскорбили, несколько другое.
На новогодние и девятое мая народ пачками бегает в кино, самое прибыльное время.
Прокат чистят во избежание.
Сколько лет по традиции первого числа иду в кино, очень сложно найти сеансы не российского кино. Чаще всего это конец проката зарубежного. В последний раз так вообще на богатыря вроде ходил. А до этого изгой один, джуманджи и прочее, последние дни проката.

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0
Удивленный звук

чувства верующих оскорбили

Верующих в Сталина?

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2
Кирилл Ивлев

Вы не заметили, как у нас в России выросла новая Религия?
Там же оскорбления были в адрес победы. Хотя смотрел фильм и не увидел ничего. Пару раз в голос ржал

Ответить
1
Удивленный звук

У меня традиция первого января гулять по городу, ведь моя мизантропия радуется пустым улицам

Ответить
0
Удивленный звук

Дружинник?

Ответить
1
Удивленный звук

Эм... Интересно, как до такого мнения можно было дойти, но нет.

Ответить
0
Удивленный звук

Ну тип приятное с полезным совмещать

Ответить
0
Удивленный звук

Тогда бы я в менты пошёл бы, но я не такой.

Ответить
0
Кирилл Ивлев

Это если рано встал, свой шик. А если часам к четырём, то в кино потупить. Главное в зале спичку не зажигать 😄перегар такой

Ответить
0
Зянон

Даже если фильм окажется жутким говном, он даст отличную кассу. Потому что это российская комедия, да ещё и на новогоднюю тематику. И там есть Ургант и Светлаков! На это будут ходить семьями. И ходили бы все новогодние каникулы, если бы не этот ранний прокат в интернете.

Ответить
1
Сергей Панфилов

Фильм говно ≠ показывать невыгодно

Ответить
0
Кирилл Ивлев

Сейчас им позвонят и скажут, что так не по пацански делать. И вопрос решится.
А все потому что отказ от проката есть бунд билять!111

Сегодня отказались от елок, завтра от фильма про партизан на майские праздники? А потом? Мстителей показывать во всех залах а не в одном, пока бондарчук свою шляпу прокатывает?

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2
Михаил Зеленин

За 2-х часовой рекламный блок логично кинотеатрам вообще приплачивать.

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2
Jonny Odyssey

кто этот высер смотрит?
Первые серии случайно попадались на фед. каналах. Более 10 минут тошнотворной дешевой актерской игры выносить не мог

Ответить
2
Евгений Иванов

Высер смотрит высер, всё нормально :-)

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0
Удивленный звук

Скорей бы уже все премьеры выходили только онлайн, а кинотеатры закрылись

Ответить
0
Damir ReDevil

Елки-8???? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

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0
Екатерина Поганцова

когда там уже вместо Елок вернут нормальный голубой огонек?

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0
yikiko4351

вроде ж уже была часть "елки последние" а Елки-8 это что??

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0
Удивленный звук

Людына-павук и матрица, конечно, ни при чём

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0
Agaf Onaf

Ну и где фас?

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0
Удивленный звук

Ну и в чём кинотеатры не правы?

Купи права на показ, и не заработай денег в прокате из-за параллельной он-лайн трансляции?

Нахрен такой бизнес, так-то.

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0
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