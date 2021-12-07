Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":919,"title":"\u041f\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430\u043c \u0441\u043e\u0440\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438, \u0431\u0443\u043c\u0430\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043d\u0447\u0438\u043a\u0438 \u2014 \u0432\u043e\u0432\u0441\u0435 \u043d\u0435 \u0431\u0443\u043c\u0430\u0436\u043d\u044b\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=919&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/321539-instrukciya-kak-biznesu-vykidyvat-musor-po-umu&placeBit=1&hash=55dde85b85d8ed809ee55d77cc6b3f56fae5dc6ade5a1caa04a7da62ad7d9dbf","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
vc.ru

«Комитет» объявил о планах продать сервис коротких видео Coub Статьи редакции

«Будем рады, если найдутся люди, которые попытаются вдохнуть в него новую жизнь».

53
1327 просмотров

Компания, владеющая vc.ru, DTF (dtf.ru) и TJ (tjournal.ru), планирует в ближайшее время найти нового владельца для Coub, сообщил в своём фейсбуке сооснователь «Комитета» Влад Цыплухин.

Cервис с короткими зацикленными видеороликами работает с 2012 года, а под контроль «Комитета» он перешёл в начале 2020 года — после того, как у Coub закончились средства на развитие.

Два года назад мы решили взять его к себе, потому что у ребят закончились средства, привлечь деньги им не удалось, основатели занялись другими проектами. Без нашего участия проект ожидало закрытие, решение надо было принимать быстро, а мы его всегда искренне любили.

По нашей задумке, Coub должен был стать четвертым и самым необычным проектом на нашей платформе. Необычным, потому что мы начнём работать с видео и распространим формат на все наши площадки. Но под привлечение инвестиций в прошлом году мы согласовали стратегию развития, в которую Coub в ближайшие три года никак не вписывается. Нам нужен фокус на собственном огромном продуктовом плане.

За два года удалось более чем в два раза оптимизировать его расходы, сейчас техсодержание проекта сейчас обходится около 1,5 млн рублей (серверы, хранилище, CDN). MAU на сайте — 3 млн, в эмбедах на сторонних сайтах — 5,5 млн. 65 000 загрузок видео в месяц, у проекта есть активное ядро. 25 млн просмотров видео в сутки и 760 млн — в месяц. Проект написан на Ruby.

Мы тестировали для наших партнеров аккуратную оверлей-рекламу в плеере, она показывает хорошие результаты. Тот, кто умеет заниматься автоматизированной рекламой или имеет доступ к медийным бюджетам, сможет вывести проект на окупаемость.

Будем рады, если найдутся люди, которые попытаются вдохнуть в него новую жизнь. Хочется, чтобы его история продолжалась. Писать можно на coub@cmtt.ru.

Влад Цыплухин
сооснователь «Комитета»

Актуальная статистика:

  • Аудитория Coub к декабрю 2021 года составляет в среднем 3 миллиона человек в месяц;
  • С помощью встраивания роликов на другие сайты Coub собирает ещё 5,5 млн уникальных пользователей в месяц;
  • Общее количество просмотров в сутки достигает 25 млн, в месяц — 760 млн;
  • Ежемесячно пользователи загружают на него 65 тысяч роликов.

#новости #coub #комитет

53
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
53 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Удивленный звук

Подсайт продают?

Ответить
11
aliftin

С подсайтом поступят как обычно - переименуют во что-то связанное с Украиной.

Ответить
10
Удивленный звук

аниме уже есть

Ответить
2
aliftin

Нет ещё на tj раздела про украинское аниме. ред.

Ответить
0
Удивленный звук

Чёт я проиграл с подачи. Будто о себе в третьем лице кто-то говорит.

Ответить
7
Удивленный звук

"Чёт я проиграл с подачи. Будто о себе в третьем лице кто-то говорит." - прокомментировал планы "Комитета" видный пользователь TJ мЕдь. Пользователь TJ vc.ru на запрос редакции не ответил.

Ответить
9
Сергей Звезда

Стандартная новостная подача

Ответить
0
Удивленный звук

написал в комментариях главный редактор TJ (tjournal.ru) Сергей Заезда

Ответить
6
Сергей Звезда

«Ничего себе какой ты душный», — добавил он

Ответить
17
Удивленный звук

Вот опять

Ответить
3
Антигравитационный торт

https://vk.com/video17102613_171434492

Ответить
0
Удивленный звук

Проиграл - прими достойно и уходи

Ответить
1
Удивленный звук

Мне только штаны отстирать и всё.

Ответить
1
Лига порвах

VC пишет на TJ про Coub
Всё под контролем

Ответить
1
Удивленный звук
Ответить
0
Удивленный звук

Недолго музыка играла

Ответить
4
TJaba

Долго, она ж зациклена

Ответить
15
Удивленный звук
Ответить
2
Кирилл Ивлев

Мне кубики нравятся. Жаль, что подзагибается

Ответить
6
Удивленный звук
Ответить
4
Антигравитационный торт

имей уважение, хоть бы coub принес

Ответить
1
Удивленный звук

а знаешь ли ты, что coub.ru ведёт на авиасейлз?
получается ребята к себе не особо-то уважения имеют

Ответить
0
Антигравитационный торт

какие ребята? там никого нет

Ответить
0
Удивленный звук

попробуйте на авито выставить

Ответить
2
Dima

тогда его заберут мошенники, а комитет останется без коуба и денег :/

Ответить
0
Удивленный звук

не знаю, успешно продал видюху за реальный налик без наебалова на прошлой неделе)

Ответить
0
aliftin

Новость говно конечно. Tj походу следующий.

Ответить
–1
Твинкиллер

Без нашего участия проект ожидало закрытие, решение надо было принимать быстро, а мы его всегда искренне не любили.

Ответить
3
Лига порвах

К тж применимо на 100%

Ответить
1
new_comment

Давно пора TJ и VC объединить.

Ответить
0
aliftin

Ты нормальный?

Ответить
1
Твинкиллер

ферману будет с кем развлечься

Ответить
0
Твинкиллер

@NEON ARi брат как ты это допустил??

Ответить
1
Ёжик-под-левой-сисей

А в 21 году коуб уже научился без лагов, отставания музыки, а иногда и просто воспроизводиться? Или Проект написан на Ruby всё ещё?

Ответить
1
Neko Natum

Всё ещё руби. Пытались перенести на очобу, но по ходу выяснилось что вышло ещё хуже.

Ответить
0
Руслан Шекуров

Какая цена? И ещё мне для кешбека - какой MCC код ?

Ответить
1
Удивленный звук

Так и скажите, что не смогли исправить баг, который я 9 недель назад вам в поддержке написал..

Ответить
1
Удивленный звук

https://coub.com/view/1so6e9

Ответить
1
Удивленный звук

https://coub.com/view/1g9mt9

Ответить
1
Neketa Fo

да и хуй с ним!

Ответить
0
Удивленный звук

ну это ты зря

Ответить
1
Удивленный звук

https://coub.com/view/2t9pxv

Ответить
0
Удивленный звук

…За два года удалось более чем в два раза оптимизировать его расходы, сейчас техсодержание проекта сейчас обходится около 1,5 млн рублей (серверы, хранилище, CDN). MAU на сайте — 3 млн, в эмбедах на сторонних сайтах — 5,5 млн.

Что здесь не так, не так?

Ответить
0
Вова Кот

А чё ж? Переписывали его на очобу, а теперь

Ответить
0
Удивленный звук

@ивахнов твой выход

Ответить
0
Vld Mkrv

@Олег Ивахнов вчера в переходе встретил

Ответить
0
Удивленный звук

Это я

Ответить
0
Удивленный звук

Чо пацаны скинемс на коуб?

Ответить
0
Удивленный звук

даю 10 тысяч рублей

Ответить
0
Удивленный звук

Приму в дар, так и быть.

Ответить
0
Plan 🇧&🇨

лучше продать DTF, это они тянут Комитет на дно

Ответить
0
Михаил Кометов

Дно не может тянуть на дно, это парадокс

Ответить
0
Удивленный звук

это изза моей просьбы открывать коубы в приложение? настолько лень работать

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 53 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null