«Комитет» объявил о планах продать сервис коротких видео Coub Статьи редакции
«Будем рады, если найдутся люди, которые попытаются вдохнуть в него новую жизнь».
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Компания, владеющая vc.ru, DTF (dtf.ru) и TJ (tjournal.ru), планирует в ближайшее время найти нового владельца для Coub, сообщил в своём фейсбуке сооснователь «Комитета» Влад Цыплухин.
Cервис с короткими зацикленными видеороликами работает с 2012 года, а под контроль «Комитета» он перешёл в начале 2020 года — после того, как у Coub закончились средства на развитие.
Актуальная статистика:
- Аудитория Coub к декабрю 2021 года составляет в среднем 3 миллиона человек в месяц;
- С помощью встраивания роликов на другие сайты Coub собирает ещё 5,5 млн уникальных пользователей в месяц;
- Общее количество просмотров в сутки достигает 25 млн, в месяц — 760 млн;
- Ежемесячно пользователи загружают на него 65 тысяч роликов.
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