ФСБ сообщила о задержании 16-летнего «сторонника анархизма». Он призывал к насилию над правоохранителями в телеграм-чате Статьи редакции
Он также планировал «резонансные акции» и изготавливал взрывчатку.
Подростка 2005 года рождения задержали в Ярославской области. Он учится в одном из средних специальных учебных заведений, его обвиняют в незаконном хранении оружия и изготовлении взрывчатых веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Как утверждает спецслужба, подросток — участник закрытых телеграм-чатов, «объединяющих радикально настроенных граждан». В них он призывал к насилию над правоохранителями, а также планировал взрывы для «дестабилизации» ситуации.
Взрывчатые вещества он изготавливал из общедоступных компонентов. Как уточнили в СК по Ярославской области, он незаконно хранил триперекись ацетона.
Во время обыска у подростка изъяли «самодельное бризантное взрывное вещество, компоненты для его синтеза, незаконно хранящиеся обрез охотничьего ружья и боеприпасы, а также средства связи и коммуникации». На опубликованном видео ФСБ показала упаковку бенгальских огней и раритетный пистолет.
По данным телеграм-канала «112», на допросе подросток согласился сотрудничать со следствием и признал, что научился изготавливать взрывчатку по видеоурокам на ютубе. На скрине с перепиской он пишет, что «читал много Бакунина и мемуары Махно», сам «волк-одиночка». Подросток также сообщает о готовности к «поджогам, агитации, наставлению людей на путь анархический».
То есть в мире существуют телеграмм каналы в которых ты можешь записаться в анархисты и тебе ответит бот? Ебануться до чего дошёл прогресс.
По моему Бот фсбшный)
Он ещё так смешно ответил типа «сорян пока что набора нет мы вам перезвоним»
И перезвонили в дверь
Никуда не уходите, оставайтесь на месте
Да я это к тому насколько это все просто. Люди настолько уверены в своей анонимности в интернете, что уже теряют грань того что можно говорить, а что нет.
Пиздец я старый. Уже людей 2005 года рождения с взрывчаткой принимают
Тоже есть ощущение, что ты скучно живешь?)
Бывает, но не уверен, что есть желание повторить его опыт)
Читал. И не только. Почитать можно, но в менее впечатлительном возрасте)
С распечаткой заготовленных неудачных шуток.
Да, за несмешные мемы сажать норм
по тонкому льду ходишь
Так и знал что админ пш крыса.
Я думаю, что тут таких немало.
Олда загребли
"Набор активистов приостановлен, свяжемся позже..."
И не обманули же, связались!
и пдфки бакунина в чате нашли
очередного случайного подростка загубят во имя хуй пойми чего
Что ты скажешь, когда случайный подросток устроит очередной расстрел в школе или подрыв потому что начитался выдержек из библиотеки анархизма?
почему мы верим фсб? непонятно
Вот нахуя фэбосам по твоему мнению это нужно придумывать в отношении 16 летнего подростка? Есть версии?
Вот мне тоже интересно нахуя, но опыт в придумывании террористов из майнкрафта и несуществующих экстремистских организаций у них очень большой. Говорят, таким образом они себе планы на террористов закрывают и по службе продвигаются.
Этого тоже "подставили"? Реальный террорист, реальный взрыв, тоже анархист.
пропихнуть какой нибудь закончик для запрета чего нибудь
Запрета чего? Незаконного хранения оружия и изготовления взрывчатых веществ?
это мы узнаем позже.
Например будут требовать от ютуба блочить видосы по химии. А вообще видос какой-то постановочный, второй типок такой начинает убегать и через 3 секунды стоит ждёт когда его повалят :)
Тебя когда будут фэбосы задерживать и ты будешь знать, что не просто так, а за дело, то убегать в чистом поле тоже не станешь. Не убежишь и смысла нет, а покалечить или огонь открыть – могут. Так что реакция нормальная. Сначала испугался, потом понял, что не убежит
а откуда у 16 летнего тачка в которой он хранит взрывчатые вещества?)
Тот который убегает, ещё и развернул подростка в сторону силовых структур. Потом только стал "убегать"
И что? О чём это говорит?
У меня нет ответов. Я ответил на твой анализ поведения человека в данной ситуации
Я против терроризма. Это факт. Дискуссий с тОБОЙ вести не намерен.
Не ведите, спасибо, что держите в курсе
Ну, у меня тоже в 16 лет тачка была, купили у деда волгу 31029 В целом за пределами мкада - вполне обычное явление
дел
Разумно)
У меня нет ответов. Я ответил на твой анализ поведения человека в данной ситуации
Он стоит потому что был подставным челом.
Подаёт сигнал тип, все ок я свой.
Вообще такое видео обычно не публикуют, ибо палево.
Ну да, если человек подставной, то ему нужно оперативникам какие-то знаки подавать, а то они не знают, кого принимать надо из двоих в чистом поле
Это силовики, там полторы извилины на всю группу. Лучше перестраховаться, чем потом какой - нибудь перелом лечить.
Не понял вопроса. Уточни. Ты о том, что органам не верят? Так это в России культура так сложилась. Небеспочвенно, конечно
Сказать что подростков нужно воспитывать и нормально к ним относиться норм вариант?
Это в целом должно быть аксиомой, но никак не спасает от потенциальной радикализации в террориста, которая может произойти по ряду причин и без помощи родителей. И вот чё делать если в нормальной семье парень начитался политоты и решил делать по своему ? Не трогать до совершения "взрыва/поджога/убийства" (когда убьют тогда и приедем) ?
«Я волк одиночка»
Да никаких у него проблем. Это его автомобиль, а он «продавец» того, что изъяли. Поэтому он просто отбегает от машины, а основной целью является подросток, его двое крутят, а того дежурный один задерживает.
Волк-одиночка.
Охуительные истории конечно.
так и запишем
выглядит как постановка, особенно от Рио
он незаконно хранил триперекись ацетона
Пероксид ацетона является пищевой добавкой, которой присвоено обозначение E929. Он улучшает качество мучных изделий.
Может он пироги хотел приготовить...
"научился изготавливать взрывчатку по видеоурокам на ютубе"
Полезный сервис, однако
После отключенных дизлайков я бы не стал искать такие туториалы на ютубе - цена хуёвого туториала слишком высока
На Навального он случайно не подписан? Ну так, для полноты могли бы и добавить такое.
самодельное бризантное взрывное вещество
пероксид ацетона - инициирующее, а не бризантное
Лучше бы ФСБ занялась сторонниками крипторхизма.
Стасян 120го уровня.