Он также планировал «резонансные акции» и изготавливал взрывчатку.

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Подростка 2005 года рождения задержали в Ярославской области. Он учится в одном из средних специальных учебных заведений, его обвиняют в незаконном хранении оружия и изготовлении взрывчатых веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Как утверждает спецслужба, подросток — участник закрытых телеграм-чатов, «объединяющих радикально настроенных граждан». В них он призывал к насилию над правоохранителями, а также планировал взрывы для «дестабилизации» ситуации.

Взрывчатые вещества он изготавливал из общедоступных компонентов. Как уточнили в СК по Ярославской области, он незаконно хранил триперекись ацетона.

Посредством сети Интернет он призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе.

ФСБ

Во время обыска у подростка изъяли «самодельное бризантное взрывное вещество, компоненты для его синтеза, незаконно хранящиеся обрез охотничьего ружья и боеприпасы, а также средства связи и коммуникации». На опубликованном видео ФСБ показала упаковку бенгальских огней и раритетный пистолет.