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Новости
Sasha Shambilova

ФСБ сообщила о задержании 16-летнего «сторонника анархизма». Он призывал к насилию над правоохранителями в телеграм-чате Статьи редакции

Он также планировал «резонансные акции» и изготавливал взрывчатку.

75
4374 просмотров

Подростка 2005 года рождения задержали в Ярославской области. Он учится в одном из средних специальных учебных заведений, его обвиняют в незаконном хранении оружия и изготовлении взрывчатых веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Как утверждает спецслужба, подросток — участник закрытых телеграм-чатов, «объединяющих радикально настроенных граждан». В них он призывал к насилию над правоохранителями, а также планировал взрывы для «дестабилизации» ситуации.

Взрывчатые вещества он изготавливал из общедоступных компонентов. Как уточнили в СК по Ярославской области, он незаконно хранил триперекись ацетона.

Посредством сети Интернет он призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе.

ФСБ

Во время обыска у подростка изъяли «самодельное бризантное взрывное вещество, компоненты для его синтеза, незаконно хранящиеся обрез охотничьего ружья и боеприпасы, а также средства связи и коммуникации». На опубликованном видео ФСБ показала упаковку бенгальских огней и раритетный пистолет.

По данным телеграм-канала «112», на допросе подросток согласился сотрудничать со следствием и признал, что научился изготавливать взрывчатку по видеоурокам на ютубе. На скрине с перепиской он пишет, что «читал много Бакунина и мемуары Махно», сам «волк-одиночка». Подросток также сообщает о готовности к «поджогам, агитации, наставлению людей на путь анархический».

#новости #задержания

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75 комментариев
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aliftin

То есть в мире существуют телеграмм каналы в которых ты можешь записаться в анархисты и тебе ответит бот? Ебануться до чего дошёл прогресс.

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37
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Alexandr Strijov

По моему Бот фсбшный)

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52
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Alexandr Strijov

Он ещё так смешно ответил типа «сорян пока что набора нет мы вам перезвоним»

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17
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Удивленный звук

не бросайте трубку и оставайтесь на линии

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1
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Argumenta Ambigua

И перезвонили в дверь

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8
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Жак Фреско

Никуда не уходите, оставайтесь на месте

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1
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Удивленный звук

молодой нигилист пытается записаться в анархистскую организацию

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9
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Удивленный звук

помнишь новость про смартфоны прошитые црушниками которые продавались как неебаца защищенные? с каналами в телеге такая же тема

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7
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aliftin

Да я это к тому насколько это все просто. Люди настолько уверены в своей анонимности в интернете, что уже теряют грань того что можно говорить, а что нет.

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4
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Удивленный звук

Я имел ввиду не анархист а онанист, извините

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0
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Horny Owl

Пиздец я старый. Уже людей 2005 года рождения с взрывчаткой принимают

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31
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Лев Глебович

Тоже есть ощущение, что ты скучно живешь?)

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3
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Horny Owl

Бывает, но не уверен, что есть желание повторить его опыт)

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0
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Удивленный звук

Бакунина дать почитатт?)

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0
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Horny Owl

Читал. И не только. Почитать можно, но в менее впечатлительном возрасте)

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0
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Удивленный звук

Просто у тебя ипотека и Солярис в кредит, и тебе нет дела до вот этого всего.

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1
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Удивленный звук

ФСБ сообщила о задержании 16-летнего тжшника

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12
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Pipez 999

С распечаткой заготовленных неудачных шуток.

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9
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Рыжий

Да, за несмешные мемы сажать норм

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3
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Bad Mother Fucker

по тонкому льду ходишь

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0
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Удивленный звук

Которые он должен подписать

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2
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aliftin

Так и знал что админ пш крыса.

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0
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Люц Шнайдер

Я думаю, что тут таких немало.

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1
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Павел Мухунов

Олда загребли

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1
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Себастиан Перейра

"Набор активистов приостановлен, свяжемся позже..."
И не обманули же, связались!

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12
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Ваша Закладко

и пдфки бакунина в чате нашли

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0
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Дмитрий Орлов

очередного случайного подростка загубят во имя хуй пойми чего

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4
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Horny Owl

Что ты скажешь, когда случайный подросток устроит очередной расстрел в школе или подрыв потому что начитался выдержек из библиотеки анархизма?

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–3
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Дмитрий Орлов

почему мы верим фсб? непонятно

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5
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Horny Owl

Вот нахуя фэбосам по твоему мнению это нужно придумывать в отношении 16 летнего подростка? Есть версии?

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–1
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Дмитрий Орлов

Вот мне тоже интересно нахуя, но опыт в придумывании террористов из майнкрафта и несуществующих экстремистских организаций у них очень большой. Говорят, таким образом они себе планы на террористов закрывают и по службе продвигаются.

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21
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Ботовод

Этого тоже "подставили"? Реальный террорист, реальный взрыв, тоже анархист.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Взрыв_в_УФСБ_Архангельска

Взрыв в УФСБ Архангельска
Взрыв в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области — террористический акт…
ru.wikipedia.org
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–2
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Sergey Sergeev

пропихнуть какой нибудь закончик для запрета чего нибудь

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3
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Horny Owl

Запрета чего? Незаконного хранения оружия и изготовления взрывчатых веществ?

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0
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Sergey Sergeev

это мы узнаем позже.
Например будут требовать от ютуба блочить видосы по химии. А вообще видос какой-то постановочный, второй типок такой начинает убегать и через 3 секунды стоит ждёт когда его повалят :)

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5
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Horny Owl

Тебя когда будут фэбосы задерживать и ты будешь знать, что не просто так, а за дело, то убегать в чистом поле тоже не станешь. Не убежишь и смысла нет, а покалечить или огонь открыть – могут. Так что реакция нормальная. Сначала испугался, потом понял, что не убежит

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–2
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Sergey Sergeev

а откуда у 16 летнего тачка в которой он хранит взрывчатые вещества?)

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2
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Василий Васин

Тот который убегает, ещё и развернул подростка в сторону силовых структур. Потом только стал "убегать"

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1
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Horny Owl

И что? О чём это говорит?

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–1
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Василий Васин

У меня нет ответов. Я ответил на твой анализ поведения человека в данной ситуации

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0
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Василий Васин

Я против терроризма. Это факт. Дискуссий с тОБОЙ вести не намерен.

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0
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Horny Owl

Не ведите, спасибо, что держите в курсе

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–1
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TJaba

Ну, у меня тоже в 16 лет тачка была, купили у деда волгу 31029 В целом за пределами мкада - вполне обычное явление

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0
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TJaba

дел

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0
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Horny Owl

Разумно)

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0
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Horny Owl

У меня нет ответов. Я ответил на твой анализ поведения человека в данной ситуации

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infinity one

Он стоит потому что был подставным челом.
Подаёт сигнал тип, все ок я свой.
Вообще такое видео обычно не публикуют, ибо палево.

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1
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Horny Owl

Ну да, если человек подставной, то ему нужно оперативникам какие-то знаки подавать, а то они не знают, кого принимать надо из двоих в чистом поле

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–1
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Задумчивой Кот

Это силовики, там полторы извилины на всю группу. Лучше перестраховаться, чем потом какой - нибудь перелом лечить.

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0
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Удивленный звук

Не знаю, нахуя по твоему мнению это уже первая мысль, которая у людей возникает?

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0
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Horny Owl

Не понял вопроса. Уточни. Ты о том, что органам не верят? Так это в России культура так сложилась. Небеспочвенно, конечно

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–1
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Щячло Попячтса

Сказать что подростков нужно воспитывать и нормально к ним относиться норм вариант?

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2
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Llaren Hlaalo

Это в целом должно быть аксиомой, но никак не спасает от потенциальной радикализации в террориста, которая может произойти по ряду причин и без помощи родителей. И вот чё делать если в нормальной семье парень начитался политоты и решил делать по своему ? Не трогать до совершения "взрыва/поджога/убийства" (когда убьют тогда и приедем) ?

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0
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Удивленный звук

Предлагаю запретить подростков

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1
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Photuum

«Я волк одиночка»

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5
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KeeF3ar
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0
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Удивленный звук

У чувака справа явно какие-то проблемы с пингом

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4
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Алексей Бессонов

Да никаких у него проблем. Это его автомобиль, а он «продавец» того, что изъяли. Поэтому он просто отбегает от машины, а основной целью является подросток, его двое крутят, а того дежурный один задерживает.

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2
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Удивленный звук

улыбнула реклама в телеге

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3
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Удивленный звук

средства связи и коммуникации <...> упаковку бенгальских огней и раритетный пистолет
Хорошо, что дискошар не нашли, какой висел в офисе одной "экстремистской организации"

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3
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Удивленный звук

Сук, долбоёб в телеграм чатики через бота набивается, это же надо было догадаться

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2
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Удивленный звук

волк
слабее льва и тигра?

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2
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Удивленный звук

Теперь в суде выступает(

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0
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Llaren Hlaalo

Волк-одиночка.
 Охуительные истории конечно.

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1
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Удивленный звук

не комментируем

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1
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ред.

так и запишем

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Миржан Досымбаев

выглядит как постановка, особенно от Рио

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Chikk

он незаконно хранил триперекись ацетона
 Пероксид ацетона является пищевой добавкой, которой присвоено обозначение E929. Он улучшает качество мучных изделий.
 Может он пироги хотел приготовить...

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Руслан Астратов

"научился изготавливать взрывчатку по видеоурокам на ютубе"

Полезный сервис, однако

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Пётр Козлов

После отключенных дизлайков я бы не стал искать такие туториалы на ютубе - цена хуёвого туториала слишком высока

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Qqshka

На Навального он случайно не подписан? Ну так, для полноты могли бы и добавить такое.

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TJaba

самодельное бризантное взрывное вещество
 пероксид ацетона - инициирующее, а не бризантное

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Ivan Boldyrev

Лучше бы ФСБ занялась сторонниками крипторхизма.

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Удивленный звук

Единственная взрывчатка, которую он смог привести в действие - это его бомбящий пукан.

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Очень Cерьёзный Валера

Стасян 120го уровня.

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