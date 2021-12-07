Госиздание «Татар-информ» опубликовало рекламу услуг по написанию курсовых и диссертаций. Такая реклама запрещена Статьи редакции
Информационное агентство удалило рекламный материал, но пока не прокомментировало публикацию.
6 декабря информационное агентство Татарстана «Татар-информ» выпустило (доступно в кэше Google) рекламную публикацию с заголовком «Студенты татарстанских вузов могут заказать курсовую онлайн». Авторы оставили ссылку на сайт «Заочник.com» и телефон организации. На это обратил внимание телеграм-канал «Ветер».
Комментируя этот пост, бывший гендиректор филиала «Татар-информ» Леонид Толчинский написал, что реклама в издании — «достойное завершение года науки и технологий государственным медиахолдингом». Он также отметил, что её опубликовали в рубрике «Полезная информация», а в конце сообщения назвал авторов «молодцами».
По данным телеграм-канала «Ветер», скриншот рекламы впервые появился в канале «не в Татмедиа». Он якобы принадлежит одноимённому холдингу, куда входит «Татар-информ».
TJ попросил «Татар-информ» прокомментировать рекламу по написанию курсовых, но не получил оперативного ответа.
С 2018 года реклама услуг по написанию дипломов, курсовых и диссертаций запрещена. Компании, которые ведут такой бизнес, не могут их рекламировать ни на листовках на улице, ни в объявлениях, ни в интернете.
Походу это реально скрепа в России. Купить техталон, права, курсовую, диплом, медкнижку, вакцинный сертификат, отмазаться от проблем с военкоматом, гаишником и пожарным инспектором — мы даже не замечаем, как это пронизывает все области жизни.
Курсачи это говно что во многом являются жопой по оформлению, чем по внутренней начинке
Вместо курача давно уже нужно сделать внятные интересные презентации или статьи, чем этот стандарт продвигать как что то необходимо важное
+Зачем их приписывать в ряд с официальными документами типа паспорта я не понимаю
Половина из перечисленного - архаичная хуета, давно потерявшая всякий практический смысл кроме зароботка бабла какими то ушлыми людьми.
достойное завершение года науки и технологий государственным медиахолдингом
Как же приятно видеть в госсми человека, не лишённого самоиронии!!!
сообщение удалено
ждем рекламу о продаже qr кодов, в казани и рт это актуальнее сейчас, чем сессия xD
Все намного прозаичнее - вебмастер приторговывает ссылками с сайта)