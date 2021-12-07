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Новости
Sasha Shambilova

«Гнида, прививайся от ковида»: оперштаб Московской области опубликовал рекламу с агрессивным призывом пройти вакцинацию Статьи редакции

«Мы не одобряем грубость, но прививка от ковида сегодня — вынужденная необходимость».

118
4926 просмотров

Авторы официального телеграм-канала оперштаба Московской области по борьбе с Covid-19 репостнули картинку из «Моблача», где жителей в грубой форме призывают привиться. На карикатуре в стиле советского агитационного плаката изображён Владимир Маяковский.

Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!

с плаката, опубликованного в телеграм-канале оперштаба Подмосковья

Авторы «Моблача» подчеркнули, что не приветствуют грубость, но прививка — «вынужденная необходимость». При репосте в канал оперштаба по борьбе с Covid-19 те, кто его ведёт, комментариев не добавили.

«Коронавирус. Мособлштаб» создали в 2020 году для информирования граждан о ситуации с Covid-19 в Подмосковье. Каждый день там публикуют статистику по заболевшим в регионе, а также призывают вакцинироваться. На канал подписаны 60 тысяч человек.

В конце октября в «Коронавирус. Мособлштаб» появился ролик с кричащим котом, а в субтитрах использовали нецензурной лексику, призывая граждан сделать прививку: «Ну что смотришь? П****й [Иди] на прививку! Пожалуйста». Позже его удалила и опубликовали цензурную версию.

#новости #covid19 #вакцинация

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118 комментариев
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Удивленный звук

если не вакцинировался ты хотя бы раз
то хуесос и пидорас!

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111
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pls help

Вакцинируйся, дружище
Пока не получил в еблище

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63
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Andree Kit

Ватцинируйся, дружище
Ато шваброй пробьём днище

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21
2 комментария
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Удивленный звук

что б от ковида
в свои тридцать пять
других не губить
и себя не сломать

резво товарищ пиздуй
прививаться
не надо на грубость
пиздюк
нарываться

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39
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Удивленный звук

гнида вонючая
пидор и мразь!
прививку не сделал?
пиздуй в медсанчасть!

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40
3 комментария
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Konstantin Koremin

Шприцем раз или шваброй в таз?

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29
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Очень Cерьёзный Валера

Хоть ты пидор и говно
Прививайся всё равно!

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18
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Удивленный звук

Раз боишься ты КуАра
маленький трусливый хуй
Прививаться все же надо
Так что, пидор, не балуй!

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10
1 комментарий
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Удивленный звук

Не вакцинировались дважды
Жопу вазелином мажьте!

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13
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Слава Инженеров

пронесло, на плече есть метка, спасибо ссср

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6
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Anatoly Timchenko

т.н. метка снгшника

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10
3 комментария
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Michael Scott

Игнорировав вакцину
Сдохнешь прямо как скотина

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7
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Olegio Dr

Если ты не привит от ковида-
значит ты буржуйская гнида !

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6
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Удивленный звук

Поставь вакцину проверенную,
И еби бабу беременную!

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6
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Люц Шнайдер

Сдаём в печать и распространяем

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4
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Удивленный звук

хотелось бы процитировать Сашу Коня

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3
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Qqshka

По факту все сказал

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1
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Удивленный звук

Вот это прям хорошо.

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0
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Удивленный звук

Так то точно сработает, угу

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33
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Vyacheslav Khristolyubov
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21
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Chikk

Жара пойдёт когда всё про Резинотрест перепишут на вирусную тему. Вот это будет огонь, сразу сработает. :)

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3
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Удивленный звук

Универсальный шаблон на любую тему, ага

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2
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Удивленный звук

Напомню, что главой этого всего штаба является ссаный вояка мясников, который полгода от начала ковида трындел, что это удел слабаков китайцев, а русскому богатырю очередная простуда не страшна.

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37
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Bad Mother Fucker

я не одобряю грубость, но оперштаб московской области состоит из пидорасов

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22
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Олег Веснин

без негатива)

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6
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Удивленный звук

Не те
гниды,
что против
ковиды
влевую
и вправую
дают спутник
колоть,
Спаси их господь!
А те гниды -
вакцины срущие,
мнение
имущие,
колоть
не дающие -
вот гниды
сущие,
В рот их пороть!

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22
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Удивленный звук

А вы точно врач из оперштаба?

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3
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Владислав Васильев
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17
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Удивленный звук

Внизу должно быть мелким шрифтом «не относится к ветеранам» Иначе попали ребята

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11
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Игорь

И к православным

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3
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Удивленный звук

и к чеченцам

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1
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Bibba La Bibba

Без негатива*

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1
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Олег Веснин

и к казачеству

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0
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Александр Горелик

ребят, я вам еще панчей принес

заскорузлая крыса, прививайся от короновируса

ошибка контрацепции, прививайся от китайской инфекции

ободок от унитаза, прививайся от уханьской заразы

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9
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Удивленный звук

Если пожрать хочешь ты урод
Сделай укол и покажи куар код!

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6
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Удивленный звук

Дебилы блять

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10
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Сергей Ахрем

оперштаб привил всех гнид
чтобы кончился ковид
а народу похую
то простуда лёгкая

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8
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Твинкиллер

поросёнок гнида

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7
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Удивленный звук

поросёнок Дыня

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2
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Удивленный звук

Багажник - Дыня

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1
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Удивленный звук

без негатива

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6
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Удивленный звук

Перезапуск кампании о вакцинации говорили они...

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6
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Удивленный звук

mission complete

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0
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Маргарита Прико

Не будь козлом и пидорасом
Делай прививку, запивай квасом!

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6
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Daniel Shnaider

Каждый хуев рифмоплет
От вакцины и помрет

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6
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aliftin
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5
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Олег Веснин

не снимая маску

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2
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Удивленный звук

Видел бы Маяковский это позорище ебаное

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1
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Удивленный звук

Толпа каких то необразованных быдло неучей, приплели к своей гнилой агитации великого поэта, ебаный пиздец. Когда дно уже наступит?

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1
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Илья Синица

Великого поэта? Этот пидорас так же пропагандонил в такие же смутные времена

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8
4 комментария
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Миша Рашкин

Надо было заменить на оксимирона

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2 комментария
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Задумчивой Кот

Маяковский за свою жизнь прилично так полит заказухи наваял для советов. Сейчас бы также строчил по гос. заказу как Акртемка)

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2
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Удивленный звук

Чтоб ковид не ворвался в дом,
Прививайся, блять, гондон

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3
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Дон Бот

Чтоб ковид не ДОН ворвался в дом,
ДОН Прививайся, блять, гондон

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5
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Олег Веснин

эрон дон

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0
6 комментариев
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pls help

@Дон Бот

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2
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Рыжий

Авторы «Моблача» подчеркнули, что не приветствуют грубость, но прививка — «вынужденная необходимость»
 Сук, сколько же лет еще это продлится, яебуалибабу как у меня бомбит

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4
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John Rickman
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3
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Dmitry Pasyutin

Сегодня ты без антител,
А завтра в НАТО захотел!

не моё

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3
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Flow Glow

Такое впечатление, что весь состав управленцев у власти сидят в каком-то вакууме, во всем мире успешно всех прививают, люди очереди стоят, власти их стран делают какие-то правильные (с точки зрения психологии) заявления и призывы... бляха, возьми да сделай так же, не сочиняй велосипед (всё равно тупые), шаблон перед тобой. Неееет, у наших какой-то вечно другой путь "через Киев в Ленинград", а то и чаще всего через Альфа Центавру в Ленинград и всё равно не доходят в итоге.
И так во всех сферах. Бред какой-то...

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2
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Удивленный звук

Штука в том, что весь этот состав управленцев сам не верит в ковид, маски носят хуй попало как, через глаз и скорее сделают себе медотводы, чем прививку, а если и привьются, то только по разнарядке свыше - 70% процентов низшего состава, а остальные вздохнут спокойно и хуй забьют

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2
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Flow Glow

Это да.. сцуки блин. Зла не хватает на этих оглоедов.

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0
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Удивленный звук

Сообщение удалено

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1
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Удивленный звук

ССЫКУХА АХАХА

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1
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Удивленный звук

Сообщение удалено

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0
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Удивленный звук

Согласен

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–2
1 комментарий
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Миша Рашкин

Это шедевр

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2
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Bibba La Bibba

Охуеть, я минуту втыкал, думая что новость с панорамы

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2
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Дмитрий Шубкин

Лучшие комментарии в треде.

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2
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Удивленный звук

теперь вы знаете где я работаю

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1
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Твинкиллер

подожди блять а как так получается @Ромашечка

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Твинкиллер

а всё, это тж как обычно работает не совсем так как мне хочется, я сам виноват

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Кирилл Вселенский

Они офигели??????????????

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Кирилл Вселенский

Всмысле россияне не прививаться

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3
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Удивленный звук

Блэээд, даже совковые агитплакаты выглядят лучше

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1
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Marhal_New _Arleana

Сам ты гнида

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Jonny Odyssey

смахивает на угрозу

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Иван Пахомов

А как измерить эту вашу "вынужденную необходимость"? Это на 10% людей или на 100% распространяется? На год или на пятьдесят лет?

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1
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Удивленный звук

Ну и в чем они не правы?

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1
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Alex

Срач что ли пытаешься развести ?

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0
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Удивленный звук

Конечно нет

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0
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Semen Semenov

Они отлично справляются с тем, чтобы люди не вакцинировались.

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1
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Руслан Астратов

"оперштаб Московской области"

Идите на хуй

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1
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Александр Авдеев

Ммм... росиянцы ниразу нерабы)

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–1
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Удивленный звук

лол, вот это приплел

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1
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пепси

facts

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0
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Удивленный звук

я пыне на это пожалуюсь!

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Джон Кроули

Идиоты, чтобы люди вакцинировались надо у них вызвать чувство патриотизма, может попробовать на каждую ампулу Спутника V, повязывать георгиевскую ленточку? С водкой же работает.

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0
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Удивленный звук

Бля, надо сделать коктейль-стопку в цветах георгиевской ленты

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Удивленный звук

этот баян еще летом в паблик постила, то что они до него добрались только сейчас это конечно не дело

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0
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Удивленный звук

От создателя 2% говна

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ред.

Мы не одобряем грубость,
 НО

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испанский смех

Каким уесосом надо быть чтобы читать телеграм каналы, да нще и такие?

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Максим Шпилёв

Прошлый их высер

https://tjournal.ru/flood/481939

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Просто Тимуррр

Делай прививку, не будь так труслива,
Гнида ебаная (без негатива)

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Мила Потапова

Вакци-наци во всей красе, что на плакатике, что в коментах. Буэээээ...

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