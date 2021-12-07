«Гнида, прививайся от ковида»: оперштаб Московской области опубликовал рекламу с агрессивным призывом пройти вакцинацию Статьи редакции
«Мы не одобряем грубость, но прививка от ковида сегодня — вынужденная необходимость».
Авторы официального телеграм-канала оперштаба Московской области по борьбе с Covid-19 репостнули картинку из «Моблача», где жителей в грубой форме призывают привиться. На карикатуре в стиле советского агитационного плаката изображён Владимир Маяковский.
Авторы «Моблача» подчеркнули, что не приветствуют грубость, но прививка — «вынужденная необходимость». При репосте в канал оперштаба по борьбе с Covid-19 те, кто его ведёт, комментариев не добавили.
«Коронавирус. Мособлштаб» создали в 2020 году для информирования граждан о ситуации с Covid-19 в Подмосковье. Каждый день там публикуют статистику по заболевшим в регионе, а также призывают вакцинироваться. На канал подписаны 60 тысяч человек.
В конце октября в «Коронавирус. Мособлштаб» появился ролик с кричащим котом, а в субтитрах использовали нецензурной лексику, призывая граждан сделать прививку: «Ну что смотришь? П****й [Иди] на прививку! Пожалуйста». Позже его удалила и опубликовали цензурную версию.
Вакцинируйся, дружище
Пока не получил в еблище
Ватцинируйся, дружище
Ато шваброй пробьём днище
Шприцем раз или шваброй в таз?
Хоть ты пидор и говно
Прививайся всё равно!
пронесло, на плече есть метка, спасибо ссср
т.н. метка снгшника
Игнорировав вакцину
Сдохнешь прямо как скотина
Если ты не привит от ковида-
значит ты буржуйская гнида !
Сдаём в печать и распространяем
По факту все сказал
Жара пойдёт когда всё про Резинотрест перепишут на вирусную тему. Вот это будет огонь, сразу сработает. :)
я не одобряю грубость, но оперштаб московской области состоит из пидорасов
без негатива)
И к православным
Без негатива*
и к казачеству
ребят, я вам еще панчей принес
заскорузлая крыса, прививайся от короновируса
ошибка контрацепции, прививайся от китайской инфекции
ободок от унитаза, прививайся от уханьской заразы
оперштаб привил всех гнид
чтобы кончился ковид
а народу похую
то простуда лёгкая
поросёнок гнида
Не будь козлом и пидорасом
Делай прививку, запивай квасом!
Каждый хуев рифмоплет
От вакцины и помрет
не снимая маску
Великого поэта? Этот пидорас так же пропагандонил в такие же смутные времена
Надо было заменить на оксимирона
Маяковский за свою жизнь прилично так полит заказухи наваял для советов. Сейчас бы также строчил по гос. заказу как Акртемка)
Чтоб ковид не ДОН ворвался в дом,
ДОН Прививайся, блять, гондон
эрон дон
Авторы «Моблача» подчеркнули, что не приветствуют грубость, но прививка — «вынужденная необходимость»
Сук, сколько же лет еще это продлится, яебуалибабу как у меня бомбит
Сегодня ты без антител,
А завтра в НАТО захотел!
не моё
Такое впечатление, что весь состав управленцев у власти сидят в каком-то вакууме, во всем мире успешно всех прививают, люди очереди стоят, власти их стран делают какие-то правильные (с точки зрения психологии) заявления и призывы... бляха, возьми да сделай так же, не сочиняй велосипед (всё равно тупые), шаблон перед тобой. Неееет, у наших какой-то вечно другой путь "через Киев в Ленинград", а то и чаще всего через Альфа Центавру в Ленинград и всё равно не доходят в итоге.
И так во всех сферах. Бред какой-то...
Штука в том, что весь этот состав управленцев сам не верит в ковид, маски носят хуй попало как, через глаз и скорее сделают себе медотводы, чем прививку, а если и привьются, то только по разнарядке свыше - 70% процентов низшего состава, а остальные вздохнут спокойно и хуй забьют
Это да.. сцуки блин. Зла не хватает на этих оглоедов.
Это шедевр
Охуеть, я минуту втыкал, думая что новость с панорамы
Лучшие комментарии в треде.
подожди блять а как так получается @Ромашечка
а всё, это тж как обычно работает не совсем так как мне хочется, я сам виноват
Они офигели??????????????
Всмысле россияне не прививаться
Сам ты гнида
смахивает на угрозу
А как измерить эту вашу "вынужденную необходимость"? Это на 10% людей или на 100% распространяется? На год или на пятьдесят лет?
Срач что ли пытаешься развести ?
Они отлично справляются с тем, чтобы люди не вакцинировались.
"оперштаб Московской области"
Идите на хуй
Ммм... росиянцы ниразу нерабы)
facts
Идиоты, чтобы люди вакцинировались надо у них вызвать чувство патриотизма, может попробовать на каждую ампулу Спутника V, повязывать георгиевскую ленточку? С водкой же работает.
Мы не одобряем грубость,
НО
Каким уесосом надо быть чтобы читать телеграм каналы, да нще и такие?
Прошлый их высер
Делай прививку, не будь так труслива,
Гнида ебаная (без негатива)
Вакци-наци во всей красе, что на плакатике, что в коментах. Буэээээ...