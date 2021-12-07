«Мы не одобряем грубость, но прививка от ковида сегодня — вынужденная необходимость».

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Авторы официального телеграм-канала оперштаба Московской области по борьбе с Covid-19 репостнули картинку из «Моблача», где жителей в грубой форме призывают привиться. На карикатуре в стиле советского агитационного плаката изображён Владимир Маяковский.

Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида! с плаката, опубликованного в телеграм-канале оперштаба Подмосковья

Авторы «Моблача» подчеркнули, что не приветствуют грубость, но прививка — «вынужденная необходимость». При репосте в канал оперштаба по борьбе с Covid-19 те, кто его ведёт, комментариев не добавили.

«Коронавирус. Мособлштаб» создали в 2020 году для информирования граждан о ситуации с Covid-19 в Подмосковье. Каждый день там публикуют статистику по заболевшим в регионе, а также призывают вакцинироваться. На канал подписаны 60 тысяч человек.