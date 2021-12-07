«Запрещённые» данные находятся на странице, где рассказывается о проекте.

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Письмо ведомства к Tor опубликовано на GitLab. Внимание на него обратил проект «Роскомсвобода». По словам пользователя, опубликовавшего письмо, уведомление Роскомнадзора ему переслала немецкая хостинговая компания Hetzner.

В письме регулятора сказано, что «запрещённая информация» размещена на странице с рассказом о проекте Tor. Какие именно данные посчитали запрещёнными, регулятор не уточнил. Если информацию не удалит владелец сайта или хостинг, доступ к сайту ограничат, говорится в письме.

В случае непринятия провайдером хостинга или владельцем сайта мер по удалению запрещённой информации в сети «Интернет», будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, а доступ к нему будет ограничен. из письма Роскомнадзора

Эта страница упоминается в реестре Роскомнадзора, заметила «Медиазона». Согласно информации на сайте ведомства, Саратовский районный суд посёлка Дубки принял решение о её блокировке в 2017 году. Местный прокурор попросил заблокировать информацию, с помощью которой пользователи «получают доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включённые в Федеральный список экстремистских материалов». Как следует из решения, с помощью Tor прокурор смог получить доступ к информации, запрещённой решением Ленинского районного суда Саратова.

3 декабря ИТ-специалисты рассказали о возможной блокировке Tor в России. Специалисты сайта мониторинга цензуры в интернете OONI Explorer провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал. Сбои заметили в том числе в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».