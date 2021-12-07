Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию» — в случае отказа сеть заблокируют Статьи редакции
«Запрещённые» данные находятся на странице, где рассказывается о проекте.
Письмо ведомства к Tor опубликовано на GitLab. Внимание на него обратил проект «Роскомсвобода». По словам пользователя, опубликовавшего письмо, уведомление Роскомнадзора ему переслала немецкая хостинговая компания Hetzner.
В письме регулятора сказано, что «запрещённая информация» размещена на странице с рассказом о проекте Tor. Какие именно данные посчитали запрещёнными, регулятор не уточнил. Если информацию не удалит владелец сайта или хостинг, доступ к сайту ограничат, говорится в письме.
Эта страница упоминается в реестре Роскомнадзора, заметила «Медиазона». Согласно информации на сайте ведомства, Саратовский районный суд посёлка Дубки принял решение о её блокировке в 2017 году. Местный прокурор попросил заблокировать информацию, с помощью которой пользователи «получают доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включённые в Федеральный список экстремистских материалов». Как следует из решения, с помощью Tor прокурор смог получить доступ к информации, запрещённой решением Ленинского районного суда Саратова.
3 декабря ИТ-специалисты рассказали о возможной блокировке Tor в России. Специалисты сайта мониторинга цензуры в интернете OONI Explorer провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал. Сбои заметили в том числе в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».
Роскомнадзор потребовал от интернета удалить «запрещённую информацию».
СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ ЭТОТ TCP UDP ГАДОСТИ ПРО ПУТИНА ПИШЕТ СКОЛЬКО МОЖНА ОШТРАФУЙТЕ МОДЕЛЬ ОСИ!
Щас все семь штрафов выпишут.
Фотоны света блокировать срочно. Нечего по оптоволокну передавать экстремизм.
Заблокировали же вроде недавно RT DE? Или что там за кипиш был
Всякую хуйню про прививки и пришлашали спикерами мракобесов всех мастей.
https://meduza.io/feature/2021/11/09/v-rossii-rt-agressivno-propagandiruet-vaktsinatsiyu-veduschie-kanala-nazyvayut-ee-protivnikov-imbetsilami-zato-na-zapade-kanal-stal-ruporom-otritsateley-kovida
Что вакцина збс
🛰
Только блочил сам Ютуб, и то только за то что идиоты из РТ пытались обходить ранее наложенные ограничения перезаливом на другой канал.
с какого хуя вообще иностранные проекты должны выполнять судебные решения каких то дубков?
С какого хуйя условная кола должна соответствовать нормам ранка, где она продаётся?
Аргумента, почему продукт, не соответствующий законодательству, не должен блокироваться на этой территории, я, наверное, не услышу.
У тебя писька на 1.5 сантиметра вырастет, если услышишь этот аргумент?
Хуя себе, что он с трех сантиметровым болтом делать будет
Наращивать ее, слушая все больше аргументов.
Ну сантиметров с 6 уже мозг голодать будет, кровь то уйдет на член.
Травля на тэ жэ
Ну это если только ему волосатую, мужскую жопу показать. А так не встанет в других случаях.
В либеральных тусовка не приято как-то укреплять свои утверждения - только язвить, хуесосить путина и требовать чего-то.
Ясно.
Лучше всех в либеральных тусовках разбираются те, кто к ним не имеет якобы никакого отношения. Всегда забавлял сей факт.
Ну а ты, раз аргументы бедняге не поступают, так и будешь с мелким отростком ходить, лох.
Тор никогда не заявлял о том, что выходит на российский рынок. То, что браузер переведен на разные языки - ни о чем не говорит.
Сайт сети супермаркетов Rimi тоже имеет русскую версию, но сами магазины находятся только в Прибалтике и в другие страны не доставляют. Им тоже предлагаешь предъявлять претензии?
https://www.rimi.ee/epood/ru/produkty/molochnye-produkty-jajca-syr/syr/kuskovye-syry/c/SH-11-3-19
Им тоже предлагаешь предъявлять претензии?
Так так... Запрещённый сыр. В публичном доступе. Срочно в реестр!
Тор никогда не заявлял о том, что выходит на российский рынок.
Он доступен в россии. Для интернета площадок - это всё равно, что зайти на рынок. Они по другому и не могут.
Региональная версия сайта - это какая-то фантастическая хуйня?
Мань, я говорю о версии сайта, не о домене.
У Тора нет русскоязычного лендинга .
Чья эта проблема?
ты одобряешь действия ркн в любом проявлении?
Нет, мне не нужны блокировки. Но и с визгов типа "почему сайт должен подчинятся судам в подзаулпинске?" я тоже не понимаю.
Интернет - это уже не та хуйня, которая действовала вне юрисдикций. Это теперь продукт, который как и прочий должен соответствовать местным законам (какими бы они не были), что бы быть реализован на территории.
Рано или поздно это должно было случится. Китай был пионерам, сейчас у нас. Другие, включая *свободные* европейские страны подтягиваются так же успешно со своими блокировками. Это не могло продолжаться вечно.
И рнк не требует у тора удалить тор - оно требует не отображать контент в стране, где этот рнк работает.
Пускай блочат.
Ну они и заблочат. Будешь рад этому?
На русском языке только в России говорят?
Ты не спрашивай это у него, а сразу аргументы и факты, что не только. Чтобы он тебя либердой, хуесосящей Путина не назвал.
Больше похоже на предлог для блокировки, раз уж заметили, что она началась
Отечеству?
Не похуй, но пляшем.
Саратовский районный суд посёлка Дубки принял решение о её блокировке в 2017 году.
В посёлке Дубки совсем нехуй заняться, да?
Роскомнадзор потребовал от Tor удалить Tor
Телеграм уже заблокировали, Твиттер замедлили, все протоколы поверх привычных - запретили. Во сне. :)
Но твиттер и правда нифига не грузится
Зависит от провайдера. Замедлили его так-себе. Тем более, как ни крути, а свой VPN запилить нам никто и никогда не запретит. :)
свой VPN запилить нам никто и никогда не запретит.
платить два раза за интернет
:)
Ну да, в деньгах это не идеальный вариант, тут спорить глупо. С другой стороны, я вот плачу по 17 евро (за 3 месяца) за нидерландскую VPS-ку. Дорого? Наверное, хотя пачка сигарет уже 219 рублей.
Для впн и 2х долларовой впски хватит на том же зомро
Я купил аккаунт норда на 2 года рублей за 200.
Повод ли это ставить мне смайлы?
Подсказка - раньше у меня не было никакой мозгоебли в впнами.
Повод ли это ставить мне смайлы?
Откуда мне знать? Я знаю одно: личный VPN ещё никогда и никому не мешал. Завёл - пусть будет. А если вна этот сервер можно ещё и гс-ов залить, так вообще прекрасно.
Плохая юрисдикция. И, скорее всего, виртуализация не KVM.
У меня их нет.
Заблокировать Тор или Полное прекращение работы Телеграм в России?
Что за х... Tor это же браузер?
Это сеть и протокол адресов, Tor браузер это просто браузер для подключения к этой сети.
скоро все браузеры закроют, Роснано разработаю отечественный, назовут духовные скрепы. В него включат соц.сети имени РПЦ и новостной сайт кремлевские ведомости
Что лучше - удаление информации или полное прекращение работы Hydra в России?
То есть все эти годы он их никак не смущал, а сейчас вдруг решили.