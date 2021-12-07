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Новости
Яна Ломакина

Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию» — в случае отказа сеть заблокируют Статьи редакции

«Запрещённые» данные находятся на странице, где рассказывается о проекте.

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Письмо ведомства к Tor опубликовано на GitLab. Внимание на него обратил проект «Роскомсвобода». По словам пользователя, опубликовавшего письмо, уведомление Роскомнадзора ему переслала немецкая хостинговая компания Hetzner.

В письме регулятора сказано, что «запрещённая информация» размещена на странице с рассказом о проекте Tor. Какие именно данные посчитали запрещёнными, регулятор не уточнил. Если информацию не удалит владелец сайта или хостинг, доступ к сайту ограничат, говорится в письме.

В случае непринятия провайдером хостинга или владельцем сайта мер по удалению запрещённой информации в сети «Интернет», будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, а доступ к нему будет ограничен.

из письма Роскомнадзора

Эта страница упоминается в реестре Роскомнадзора, заметила «Медиазона». Согласно информации на сайте ведомства, Саратовский районный суд посёлка Дубки принял решение о её блокировке в 2017 году. Местный прокурор попросил заблокировать информацию, с помощью которой пользователи «получают доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включённые в Федеральный список экстремистских материалов». Как следует из решения, с помощью Tor прокурор смог получить доступ к информации, запрещённой решением Ленинского районного суда Саратова.

3 декабря ИТ-специалисты рассказали о возможной блокировке Tor в России. Специалисты сайта мониторинга цензуры в интернете OONI Explorer провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал. Сбои заметили в том числе в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».

Разборы
Екатерина Кузнецова
В России жалуются на блокировку Tor. Его можно заблокировать полностью? И что тогда делать? Отвечают специалисты Статьи редакции

Блокировки коснулись правительственного сайта, сайта Xbox и могут навредить работе колл-центров, но официально провайдеры и Роскомнадзор молчат.

Плакаты «Заблокировано» на петербургском офисе Роскомнадзора

#новости #tor #роскомнадзор #роскомсвобода #блокировки

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79 комментариев
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norm

Роскомнадзор потребовал от интернета удалить «запрещённую информацию».

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63
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Удивленный звук

Давай, блядь, подходи по одному

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37
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Джон Кроули
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0
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Удивленный звук

заблокируют тор, начнётся мефедроновая революция

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31
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Удивленный звук

весь Питер забунтует

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20
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Denis Shiryaev

СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ ЭТОТ TCP UDP ГАДОСТИ ПРО ПУТИНА ПИШЕТ СКОЛЬКО МОЖНА ОШТРАФУЙТЕ МОДЕЛЬ ОСИ!

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30
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ziggy stardust

Щас все семь штрафов выпишут.

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0
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Данислав Жуков

Фотоны света блокировать срочно. Нечего по оптоволокну передавать экстремизм.

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Удивленный звук

с какого хуя вообще иностранные проекты должны выполнять судебные решения каких то дубков? это же не их юрисдикция. идите вконтакте мониторьте

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10
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Удивленный звук

почему немецкий аналог ркн не может прийти и так же попросить заблокировать RT за пиздеж ?

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2
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Horny Owl

Заблокировали же вроде недавно RT DE? Или что там за кипиш был

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2
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Удивленный звук

канал на ютубе удалён за страйки

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0
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Удивленный звук

За пиздёжь про вакцинацию.

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0
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Удивленный звук

а что они говорили?

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0
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Удивленный звук

Всякую хуйню про прививки и пришлашали спикерами мракобесов всех мастей.
https://meduza.io/feature/2021/11/09/v-rossii-rt-agressivno-propagandiruet-vaktsinatsiyu-veduschie-kanala-nazyvayut-ee-protivnikov-imbetsilami-zato-na-zapade-kanal-stal-ruporom-otritsateley-kovida

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1
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Alien Alien

Что вакцина збс

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Удивленный звук

какая?

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Alien Alien

🛰

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Удивленный звук

вот бы больше банили)

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1
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Удивленный звук

не, тут то вроде как уже на основную страницу проекта пришли и указывают че им на org домене удалять

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0
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nonsense

Только блочил сам Ютуб, и то только за то что идиоты из РТ пытались обходить ранее наложенные ограничения перезаливом на другой канал.

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Сознательный франт

с какого хуя вообще иностранные проекты должны выполнять судебные решения каких то дубков?
 С какого хуйя условная кола должна соответствовать нормам ранка, где она продаётся?

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–6
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Сознательный франт

Аргумента, почему продукт, не соответствующий законодательству, не должен блокироваться на этой территории, я, наверное, не услышу.

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–1
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Luchano Spaguetti

У тебя писька на 1.5 сантиметра вырастет, если услышишь этот аргумент?

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0
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ユリー シャネ

Хуя себе, что он с трех сантиметровым болтом делать будет

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3
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Luchano Spaguetti

Наращивать ее, слушая все больше аргументов.

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0
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ユリー シャネ

Ну сантиметров с 6 уже мозг голодать будет, кровь то уйдет на член.

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0
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ユリー シャネ

Травля на тэ жэ

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Удивленный звук

Переживет

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Luchano Spaguetti

Ну это если только ему волосатую, мужскую жопу показать. А так не встанет в других случаях.

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Сознательный франт
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Сознательный франт

В либеральных тусовка не приято как-то укреплять свои утверждения - только язвить, хуесосить путина и требовать чего-то.
Ясно.

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Luchano Spaguetti

Лучше всех в либеральных тусовках разбираются те, кто к ним не имеет якобы никакого отношения. Всегда забавлял сей факт.

Ну а ты, раз аргументы бедняге не поступают, так и будешь с мелким отростком ходить, лох.

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1
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Эдуард Суровый

Тор никогда не заявлял о том, что выходит на российский рынок. То, что браузер переведен на разные языки - ни о чем не говорит.
Сайт сети супермаркетов Rimi тоже имеет русскую версию, но сами магазины находятся только в Прибалтике и в другие страны не доставляют. Им тоже предлагаешь предъявлять претензии?

https://www.rimi.ee/epood/ru/produkty/molochnye-produkty-jajca-syr/syr/kuskovye-syry/c/SH-11-3-19

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0
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Chikk

Им тоже предлагаешь предъявлять претензии?
 Так так... Запрещённый сыр. В публичном доступе. Срочно в реестр!

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Сознательный франт

Тор никогда не заявлял о том, что выходит на российский рынок.
 Он доступен в россии. Для интернета площадок - это всё равно, что зайти на рынок. Они по другому и не могут.

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0
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Удивленный звук

Только тут ркн пришел а другую страну и говорит хули вы не по нашим законам торгуете

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0
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Сознательный франт

Региональная версия сайта - это какая-то фантастическая хуйня?

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Удивленный звук

Не знал что основной доменный адрес на .org теперь принадлежит российской юрисдикции. Ещё чего не завернуть?

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Сознательный франт

Мань, я говорю о версии сайта, не о домене.

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–1
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Удивленный звук

Дурань, речь о версии сайта нет. У Тора нет русскоязычного лендинга .

Ну и потом. То есть ты одобряешь действия ркн в любом проявлении?

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Сознательный франт

У Тора нет русскоязычного лендинга .
 Чья эта проблема?
ты одобряешь действия ркн в любом проявлении?
 Нет, мне не нужны блокировки. Но и с визгов типа "почему сайт должен подчинятся судам в подзаулпинске?" я тоже не понимаю.
Интернет - это уже не та хуйня, которая действовала вне юрисдикций. Это теперь продукт, который как и прочий должен соответствовать местным законам (какими бы они не были), что бы быть реализован на территории.
Рано или поздно это должно было случится. Китай был пионерам, сейчас у нас. Другие, включая *свободные* европейские страны подтягиваются так же успешно со своими блокировками. Это не могло продолжаться вечно.

И рнк не требует у тора удалить тор - оно требует не отображать контент в стране, где этот рнк работает.

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0
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Удивленный звук

С хуя ли она обязана быть? Переведи сам если надо

Ещё раз - им надо , а не Тору. Пускай блочат. Они же за этим пришли? Или хотят увидеть как перед ними ползают на коленях умоляя о снисхождении?

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Сознательный франт

Пускай блочат.
 Ну они и заблочат. Будешь рад этому?

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Эдуард Суровый

На русском языке только в России говорят?

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Luchano Spaguetti

Ты не спрашивай это у него, а сразу аргументы и факты, что не только. Чтобы он тебя либердой, хуесосящей Путина не назвал.

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Asuka Langley

Больше похоже на предлог для блокировки, раз уж заметили, что она началась

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7
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Удивленный звук

А что Телеграм?

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0
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Удивленный звук

работает

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0
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Удивленный звук

я бы сказал , служит

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8
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Kirill Semin

Отечеству?

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0
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Удивленный звук

А Рутрекер?

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0
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Удивленный звук

функционирует

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0
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Удивленный звук

То есть: похуй, пляшем?

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0
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Ilya Sharkov

Не похуй, но пляшем.

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1
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Артур Мохов

Саратовский районный суд посёлка Дубки принял решение о её блокировке в 2017 году.
В посёлке Дубки совсем нехуй заняться, да?

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7
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vlad novikov

Роскомнадзор потребовал от Tor удалить Tor

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3
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Удивленный звук

От Tor удалить молот

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0
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Chikk

Телеграм уже заблокировали, Твиттер замедлили, все протоколы поверх привычных - запретили. Во сне. :)

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2
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Рыжий

Но твиттер и правда нифига не грузится

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3
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Chikk

Зависит от провайдера. Замедлили его так-себе. Тем более, как ни крути, а свой VPN запилить нам никто и никогда не запретит. :)

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Сознательный франт

свой VPN запилить нам никто и никогда не запретит.
 платить два раза за интернет
 :)

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Chikk

Ну да, в деньгах это не идеальный вариант, тут спорить глупо. С другой стороны, я вот плачу по 17 евро (за 3 месяца) за нидерландскую VPS-ку. Дорого? Наверное, хотя пачка сигарет уже 219 рублей.

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1
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Александр Воронин

Для впн и 2х долларовой впски хватит на том же зомро

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1
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Сознательный франт

Я купил аккаунт норда на 2 года рублей за 200.
Повод ли это ставить мне смайлы?

Подсказка - раньше у меня не было никакой мозгоебли в впнами.

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Chikk

Повод ли это ставить мне смайлы?
 Откуда мне знать? Я знаю одно: личный VPN ещё никогда и никому не мешал. Завёл - пусть будет. А если вна этот сервер можно ещё и гс-ов залить, так вообще прекрасно.

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1
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Удивленный звук

Да, на Арубе ВПС в Германии по 3 евро

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Chikk

Плохая юрисдикция. И, скорее всего, виртуализация не KVM.

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Удивленный звук

Гиг спокойно прокачивает, остальное уже фетиши.

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Удивленный звук

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Сознательный франт

У меня их нет.

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Pavel Vakhrushev

Заблокировать Тор или Полное прекращение работы Телеграм в России?

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Удивленный звук

Так вот кто управляет Интернетом, поселок Дубки!
А вы рептилоиды ,рептилоиды…

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Удивленный звук

потребовал от Tor
 Ржомба

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Олег Тимофеев

Что за х... Tor это же браузер?

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Nanohit

Это сеть и протокол адресов, Tor браузер это просто браузер для подключения к этой сети.

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Jonny Odyssey

скоро все браузеры закроют, Роснано разработаю отечественный, назовут духовные скрепы. В него включат соц.сети имени РПЦ и новостной сайт кремлевские ведомости

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Eugene Arbatsky

Что лучше - удаление информации или полное прекращение работы Hydra в России?

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Добро и позитив

То есть все эти годы он их никак не смущал, а сейчас вдруг решили.

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