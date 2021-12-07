По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали четыре человека. Среди них — несовершеннолетний ребёнок.

{"id":488744} 11 260 просмотров Слушать

В Москве неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на Юго-Востоке Москве. Погибли два человека, четыре человека ранены. Об этом сообщает РБК и «Интерфакс».

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в твиттере, что открывший стрельбу в МФЦ мужчина задержан. В МВД также подтвердили эту информацию. По данным источника РБК, РИА «Новости» и «Интерфакса», это 45-летний москвич Сергей Глазов. По словам источника ТАСС, задержанный — бывший военнослужащий.

Сергей Собянин @MosSobyanin В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым.

Один из пострадавших в результате стрельбы — несовершеннолетний ребёнок, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. Mash и «Москва 24» сообщили, что 10-летняя девочка скончалась от полученных ранений. При этом в СК опровергли эту информацию. По данным телеграм-канала SHOT, девочка находится в отделении челюстно-лицевой хирургии, ее жизни ничего не угрожает.

По словам источника «Интерфакса», мужчина зашёл в МФЦ «Рязанский» и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять. Как отмечают телеграм-канал «112» и телеканал «РЕН-ТВ», стрелка обезвредил сотрудник Федеральной миграционной службы.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), заявил «РИА Новости» представитель Следственного комитета.

Как рассказала «Интерфаксу» представитель столичного управления СК Юлия Иванова, задержанного доставят в отдел полиции для допроса. Мужчине будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Собеседник агентства также добавил, что он находится в неадекватном состоянии и «ведёт себя агрессивно, оказывает активное сопротивление».