Посетитель московского МФЦ устроил стрельбу из-за просьбы надеть маску. Двое человек погибли Статьи редакции
По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали четыре человека. Среди них — несовершеннолетний ребёнок.
В Москве неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на Юго-Востоке Москве. Погибли два человека, четыре человека ранены. Об этом сообщает РБК и «Интерфакс».
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в твиттере, что открывший стрельбу в МФЦ мужчина задержан. В МВД также подтвердили эту информацию. По данным источника РБК, РИА «Новости» и «Интерфакса», это 45-летний москвич Сергей Глазов. По словам источника ТАСС, задержанный — бывший военнослужащий.
Один из пострадавших в результате стрельбы — несовершеннолетний ребёнок, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. Mash и «Москва 24» сообщили, что 10-летняя девочка скончалась от полученных ранений. При этом в СК опровергли эту информацию. По данным телеграм-канала SHOT, девочка находится в отделении челюстно-лицевой хирургии, ее жизни ничего не угрожает.
По словам источника «Интерфакса», мужчина зашёл в МФЦ «Рязанский» и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять. Как отмечают телеграм-канал «112» и телеканал «РЕН-ТВ», стрелка обезвредил сотрудник Федеральной миграционной службы.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), заявил «РИА Новости» представитель Следственного комитета.
Как рассказала «Интерфаксу» представитель столичного управления СК Юлия Иванова, задержанного доставят в отдел полиции для допроса. Мужчине будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Собеседник агентства также добавил, что он находится в неадекватном состоянии и «ведёт себя агрессивно, оказывает активное сопротивление».
Маски убивают
он же был без маски
так он и не умер
а куда делась наркоманка граймс?
Москвичи убивают
Скорее пензенцы убивают.
Но это не удивляет. По регионам этих последователей чипирования в разы больше, чем в Москве. В Москве законы работают и маски давно никого не нервируют, поскольку штраф вполне реален. А в регионам на маски всем давным давно пофиг. Уже даже в магазинах на кассах не требуют, зачастую. При этом процент вакцинации мизерный, судя по тому, какие толпы стоят перед макдаками, потому что нет кодов.
Люди в масках.
я недавно принес кадастровый техплан дома не на CD-R (как они требовали, в 2021 году!), а на флешке. Пиздец. Они созвали консиллиум из 3 сотрудниц и начальницы, которые мне доказывали, что файлы, лежащие на флешке и файлы, записанные на CD-R - это не одно и то же, что на диске там есть специальная структура, которую понимает их программа, а на флешке "какой-то архив".
Еще им нельзя втыкать чужие флешки из-за вирусов, "а на дисках вирусов не бывает". И я просто каждый сука шаг им объяснял как им загрузить файл с моей флешки в их программу сука
Чисто технически ты сам нарушил требования государственного учреждения, о коих знал, а потом удивился что все не прошло гладко.
я целый квест проходил из-за долбаного снимка челюсти в платной СМ Клинике, да еще и за 3000руб мне могли предложить только запись на диск. Пришлось написать в службу качества и после 3й попытки смогли скинуть мне на облако.
Сейчас я процессе утверждения проекта своего дома в Эстонии, прикинь все эти вопросы решаю из Германии, без личного присутствия на госпортале услуг. Мне ни куда не надо ходить вообще, ни до, ни после. И ни каких сумасшедших тёток с 40ка летним недоебом.
А если б ты им его отправил на е-мейл, им бы пришлось организовать совещание глав МФЦ с приглашением экспертов в области интернет безопасности, чтобы принять решение, стоит ли открывать твой файл
Инструкции в МФЦ написаны кровью
Менструальной
которые делают все исключительно по инструкциям
И правильно делают. Лучше подстроиться самому под их инструкции и они сделают тебе нормально, чем надеяться что из самодеятельности бабы Гали выйдет что-то хорошее. Все это не просто так сделано: это и минимизация ошибок, и повышение скорости работы с типовыми задачами. А всякие умники вроде тебя зачем-то наперекор все делают.
помню мне за неуплату вырубили свет, как я в жку пришел - закрыто ибо ковид, прекрасно было
хотя я после этого сразу оплатил
Не понимаю, почему у всех очко горит от того, когда их просят надеть маску. Наверное, это те же ёбанные люди, которые огрызаются, когда в общественном у них контроллер проверяет оплату проезда, да ещё и так, будто к ним как к правой сиське Екатерины II обратились.
Ясно. Психопаты, сэр.
Я вакцинировался, хули вы доёбываетесь?
Могу быть переносчиком? Во-первых, почему мне должно быть не похуй, во-вторых, хули тогда вас, товарищ вахтёр, не смущает, что буквально все остальные натянули маску до носа? Куда ковид исчезает в жральнях, когда люди отходят от кассы и начинают есть?
Горит, потому что это вахтёрство, поствленное на службу очевидным полумерам.
Вот кстати один из тех, о кем я высказался выше. Ты у нас, наверное, левое яйца Петра I-го?
Речь то не о жральне. И ты вполне можешь не потакать идиотизму и носить маску поверх носа. Слишком важное цабэ?)
Видел Путина в маске?
Мне пахую на Путина.
если двое погибших, то это явно не травмат...
Чувак ходил по городу с нелегальным стволом?
Нет, он в игры компьютерные играл
Почему обязательно с нелегальным?
да что вы говорите
а эпидемия безумия после сидения по квартирам непрогнозируемая была ,да?
"Если человек идиот, это надолго" (с) Советская классика
Виктимблейминг и имя как у убийцы в одном комменте. Я бы рекомендовал за эти человеком приглядывать
Стрелявший интересно самой мирной религии или нет?
Православный?
Все религии мирные, но в каждой есть процент экстримистов
Сейчас запретят картинки оружия в интернете чтобы не искушать потанцевальных террористов
Иначе таких сумасшедших было бы больше, согласен
Я так понимаю, на бесплатный стаканчик кофе он может не рассчитывать
бесплатный стаканчик
Куда ему еще оружия? У него и так пистолет был.
Так он и так - неизвестный. :)
Большие калибры уважаю с юности -
Эффективная хрень, да и просто красиво.
В коронавирус стрелял
Только с калибром чутка переборщил.
Неделю назад в ленте встал ко мне в очереди на кассу такой же человек без маски, прижался так, что нюхал мою перхоть. На моё замечание, что бы он либо отошёл немного, либо маску надел, его так раскукарачило, словно я 10 лет назад у него занял денег и только сейчас попался на глаза. До драки не дошло, но оставалось до неё совсем чуть чуть.
Откуда в таких людях столько агрессии и что было бы, если они эту энергию применяли бы в положительном ключе - две тайны 2021ого
Я думаю это осознание того, что тебя имеют, но с тем, кто это делает, тебе связываться боязно. Поэтому заплатит кто-то более доступный.
Низкий поклон и большое человеческое спасибо за слово "раскукарачило". Это пока лучшее, что со мной случилось с начала недели.
Народ просто ебаное стадо. Работаю врачом, и пациенты настолько охуели что позволяют себе не надевать маску в больнице и требовать от меня приёма. Не надеваешь маску? Пошел нахуй, ищи другого врача кто тебя будет осматривать, двоих медсестер заразили пациенты и так блять работать некому. А от слов "я в ней задыхаюсь" хочется просто переебать. Один такой посмел это пиздануть при том что рядом с ним бабушка с астмой сидит и правильно надетой маской. Просто пиздец, как же заебало это всё
кстати, поясни.
Уже в новостях написали что ствол был нелегальный. В России легального КС нет.
Как твое дрочение на запреты поможет? Ну попробуй в логику.
слыш, давай ты будешь в своей Гермашке топить за запреты?
Тут явно был нелегальный ствол(в России нет КС).
Так что ждём с нетерпением запретов на оружие.
пиздуй нахуй, запреты ему, блять, нужны
Оружейку давно уже душат. Тот же видос от 715 Team или законопроект по которому тебе могут запретить владеть оружие, даже если не оплатил штраф за превышение скорости
Сам Глазов задержан и рассказывает следователям про пандемию и мировой заговор
понятно
Ночь над Москвой летают химтрейлы
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Чинуши завтра новый закон выпустят, запрещающий что-нибудь, придумайте что сами
Ща введут QR коды и станет по тише.
А что такое МФЦ? Моча фекалии цензура?
Это печально.
там еще 10-летняя девочка умерла в больнице
Самое что обидное, внимание будут акцентировать только на том что он антимасочник, а то что он был военным - вообще тут не причём по мнению Озера...
Довольны?
-
Я не понял, почему не пишут как его обезвредил сотрудник мфц, мир должен знать своих героев!
Люди не уважают друг друга, обычно подойдёт какой-нибудь тип и будет учить тебя жизни, когда хочешь его обойти начинает надувать грудь и разговаривать на ты порой приминяя маты. А когда после работы к этому здоровику подходишь, он начинает сраться.
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зацените, как комунальщики сразу снег с тротуара убирать начали, а до этого даже не чесались
@поросёнок Саша ну это уже слишком брат
ооо, ПОЧАЛОСЯ
Шо по Колумбайну, посоны?
Этой маской была балаклава
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жуть творится, хотя МФЦ зло ещё, то но люди страдают обычные.
первый пошел... это еще цветочки.