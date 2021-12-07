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Новости
Сергей Исенеков

Посетитель московского МФЦ устроил стрельбу из-за просьбы надеть маску. Двое человек погибли Статьи редакции

По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали четыре человека. Среди них — несовершеннолетний ребёнок.

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В Москве неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на Юго-Востоке Москве. Погибли два человека, четыре человека ранены. Об этом сообщает РБК и «Интерфакс».

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в твиттере, что открывший стрельбу в МФЦ мужчина задержан. В МВД также подтвердили эту информацию. По данным источника РБК, РИА «Новости» и «Интерфакса», это 45-летний москвич Сергей Глазов. По словам источника ТАСС, задержанный — бывший военнослужащий.

Сергей Собянин @MosSobyanin
В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым.

Один из пострадавших в результате стрельбы — несовершеннолетний ребёнок, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. Mash и «Москва 24» сообщили, что 10-летняя девочка скончалась от полученных ранений. При этом в СК опровергли эту информацию. По данным телеграм-канала SHOT, девочка находится в отделении челюстно-лицевой хирургии, ее жизни ничего не угрожает.

По словам источника «Интерфакса», мужчина зашёл в МФЦ «Рязанский» и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять. Как отмечают телеграм-канал «112» и телеканал «РЕН-ТВ», стрелка обезвредил сотрудник Федеральной миграционной службы.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), заявил «РИА Новости» представитель Следственного комитета.

Как рассказала «Интерфаксу» представитель столичного управления СК Юлия Иванова, задержанного доставят в отдел полиции для допроса. Мужчине будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Собеседник агентства также добавил, что он находится в неадекватном состоянии и «ведёт себя агрессивно, оказывает активное сопротивление».

#новости

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247 комментариев
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Vladimir Medvedev

Маски убивают

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Слава Инженеров

он же был без маски

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6
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Vladimir Medvedev

так он и не умер

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118
9 комментариев
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Поправка конституции
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2
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Подозрительный Кот

а куда делась наркоманка граймс?

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3
1 комментарий
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Удивленный звук
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2
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пепси

Москвичи убивают

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Василий Алибабаевич

Скорее пензенцы убивают.

Но это не удивляет. По регионам этих последователей чипирования в разы больше, чем в Москве. В Москве законы работают и маски давно никого не нервируют, поскольку штраф вполне реален. А в регионам на маски всем давным давно пофиг. Уже даже в магазинах на кассах не требуют, зачастую. При этом процент вакцинации мизерный, судя по тому, какие толпы стоят перед макдаками, потому что нет кодов.

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1
2 комментария
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Алексей Куликов

Люди в масках.

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0
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Удивленный звук

Нисколько не оправдываю убийство, но нервы в МФЦ сдают КАЖДЫЙ СУКА РАЗ - это рассадник женщин с синдромом вахтера, которые делают все исключительно по инструкциям и малейший шаг в сторону - взрыв мозга

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32
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Удивленный звук

я недавно принес кадастровый техплан дома не на CD-R (как они требовали, в 2021 году!), а на флешке. Пиздец. Они созвали консиллиум из 3 сотрудниц и начальницы, которые мне доказывали, что файлы, лежащие на флешке и файлы, записанные на CD-R - это не одно и то же, что на диске там есть специальная структура, которую понимает их программа, а на флешке "какой-то архив".
Еще им нельзя втыкать чужие флешки из-за вирусов, "а на дисках вирусов не бывает". И я просто каждый сука шаг им объяснял как им загрузить файл с моей флешки в их программу сука

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52
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Удивленный звук

Принес им кейлогер, а нам что-то про кадастровые планы пиздит....

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111
3 комментария
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Удивленный звук

Охуели что ли? А ты им свою галочку показывал?

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11
2 комментария
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Alexander Jfk

Чисто технически ты сам нарушил требования государственного учреждения, о коих знал, а потом удивился что все не прошло гладко.

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9
8 комментариев
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FOX

я целый квест проходил из-за долбаного снимка челюсти в платной СМ Клинике, да еще и за 3000руб мне могли предложить только запись на диск. Пришлось написать в службу качества и после 3й попытки смогли скинуть мне на облако.

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3
18 комментариев
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Удивленный звук

Разве CD-R ещё продают массово? А CD привод тоже покупать надо выходит?

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1
8 комментариев
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Джон Кроули

Сейчас я процессе утверждения проекта своего дома в Эстонии, прикинь все эти вопросы решаю из Германии, без личного присутствия на госпортале услуг. Мне ни куда не надо ходить вообще, ни до, ни после. И ни каких сумасшедших тёток с 40ка летним недоебом.

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1
2 комментария
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Eugene Arbatsky

А если б ты им его отправил на е-мейл, им бы пришлось организовать совещание глав МФЦ с приглашением экспертов в области интернет безопасности, чтобы принять решение, стоит ли открывать твой файл

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0
1 комментарий
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Harry Hatchet

Инструкции в МФЦ написаны кровью

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25
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Удивленный звук

Челы блять вам заняться нечем? Нахуя вы кровью инструкции пишите? Идите работать

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9
1 комментарий
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пепси

Менструальной

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7
1 комментарий
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Удивленный звук

дело в тебе, а не в мфц

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2
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Удивленный звук

да, мы не созданы друг для друга

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3
7 комментариев
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Rudolf Cunningham

которые делают все исключительно по инструкциям
И правильно делают. Лучше подстроиться самому под их инструкции и они сделают тебе нормально, чем надеяться что из самодеятельности бабы Гали выйдет что-то хорошее. Все это не просто так сделано: это и минимизация ошибок, и повышение скорости работы с типовыми задачами. А всякие умники вроде тебя зачем-то наперекор все делают.

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3
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Бригадир железнодорожного пути

помню мне за неуплату вырубили свет, как я в жку пришел - закрыто ибо ковид, прекрасно было

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1
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Бригадир железнодорожного пути

хотя я после этого сразу оплатил

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2
5 комментариев
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Удивленный звук

Смолу не слил тогда, да?

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1
2 комментария
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пепси

Не понимаю, почему у всех очко горит от того, когда их просят надеть маску. Наверное, это те же ёбанные люди, которые огрызаются, когда в общественном у них контроллер проверяет оплату проезда, да ещё и так, будто к ним как к правой сиське Екатерины II обратились.

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16
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Удивленный звук

да всё просто. та же тема с куар кодами
не нравится что им указывают на их подчиненное состояние явным образом.
когда хорохоришься перед жинкой що ты весь такой альфа, а тут шкет охранник тебе указывает что делать. да он же не по масти с такими яшкаться

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12
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пепси

Ясно. Психопаты, сэр.

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7
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Ботовод

Я вакцинировался, хули вы доёбываетесь?
Могу быть переносчиком? Во-первых, почему мне должно быть не похуй, во-вторых, хули тогда вас, товарищ вахтёр, не смущает, что буквально все остальные натянули маску до носа? Куда ковид исчезает в жральнях, когда люди отходят от кассы и начинают есть?

Горит, потому что это вахтёрство, поствленное на службу очевидным полумерам.

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–4
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пепси

Вот кстати один из тех, о кем я высказался выше. Ты у нас, наверное, левое яйца Петра I-го?

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1
5 комментариев
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пепси

Речь то не о жральне. И ты вполне можешь не потакать идиотизму и носить маску поверх носа. Слишком важное цабэ?)

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0
1 комментарий
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Максим Шпилёв

Видел Путина в маске?

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0
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пепси

Мне пахую на Путина.

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0
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Удивленный звук

Видел путина прививающимся?

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0
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Madegghead

если двое погибших, то это явно не травмат...
Чувак ходил по городу с нелегальным стволом?

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4
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Удивленный звук

я не ходил по городу с нелегальным стволом.
у меня даже ствола нет

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48
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Пётр Козлов

Нет, он в игры компьютерные играл

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7
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Алексей Куликов

Почему обязательно с нелегальным?

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0
13 комментариев
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Удивленный звук

Чувак ходил по городу с нелегальным стволом?
 Нет конечно же, у нас это запрещено!

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2
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Сергей Ахрем

да что вы говорите
а эпидемия безумия после сидения по квартирам непрогнозируемая была ,да?

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–8
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Удивленный звук

по кввртирам сидели примерно неделю-полторы, да и то в основном законопослушные, в апреле прошлого года. о чем ты?

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28
2 комментария
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пепси

"Если человек идиот, это надолго" (с) Советская классика

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1
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Pa Chu

Виктимблейминг и имя как у убийцы в одном комменте. Я бы рекомендовал за эти человеком приглядывать

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–1
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Artem Glazov

Стрелявший интересно самой мирной религии или нет?

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2
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Rodion Kutsaev

Православный?

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10
2 комментария
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Удивленный звук

Стрелявшего зовут Сергей Глазов. Так что к тебе есть вопросы

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10
11 комментариев
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Удивленный звук

антиваксер

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1
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Удивленный звук

нет, это Сергей какой-то 45 лет

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1
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Argumenta Ambigua

Все религии мирные, но в каждой есть процент экстримистов

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0
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Удивленный звук

Как хорошо, что в отличии от америки в россии запрещено носить оружие

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10
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ユリー シャネ

Сейчас запретят картинки оружия в интернете чтобы не искушать потанцевальных террористов

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1
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Qqshka

Иначе таких сумасшедших было бы больше, согласен

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–1
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сироп от щекотки

Я так понимаю, на бесплатный стаканчик кофе он может не рассчитывать

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10
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Удивленный звук

Водички из кулера

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1
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ユリー シャネ

бесплатный стаканчик
 Куда ему еще оружия? У него и так пистолет был.

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–1
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Удивленный звук

А будь он в маске, может и не нашли бы

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7
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Chikk

Так он и так - неизвестный. :)

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–1
2 комментария
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Удивленный звук

фото с места события

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6
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Шило

Большие калибры уважаю с юности -
Эффективная хрень, да и просто красиво.

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2
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Удивленный звук

жопа не болит от больших калибров?

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10
4 комментария
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Слава Инженеров

В коронавирус стрелял

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5
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Michael Konovalov

Только с калибром чутка переборщил.

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0
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DarkFire

Неделю назад в ленте встал ко мне в очереди на кассу такой же человек без маски, прижался так, что нюхал мою перхоть. На моё замечание, что бы он либо отошёл немного, либо маску надел, его так раскукарачило, словно я 10 лет назад у него занял денег и только сейчас попался на глаза. До драки не дошло, но оставалось до неё совсем чуть чуть.

Откуда в таких людях столько агрессии и что было бы, если они эту энергию применяли бы в положительном ключе - две тайны 2021ого

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3
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Дмитрий Григорьев

Я думаю это осознание того, что тебя имеют, но с тем, кто это делает, тебе связываться боязно. Поэтому заплатит кто-то более доступный.

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6
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Pa Chu

Низкий поклон и большое человеческое спасибо за слово "раскукарачило". Это пока лучшее, что со мной случилось с начала недели.

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1
1 комментарий
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Абрам Жулькин

Народ просто ебаное стадо. Работаю врачом, и пациенты настолько охуели что позволяют себе не надевать маску в больнице и требовать от меня приёма. Не надеваешь маску? Пошел нахуй, ищи другого врача кто тебя будет осматривать, двоих медсестер заразили пациенты и так блять работать некому. А от слов "я в ней задыхаюсь" хочется просто переебать. Один такой посмел это пиздануть при том что рядом с ним бабушка с астмой сидит и правильно надетой маской. Просто пиздец, как же заебало это всё

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4
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Удивленный звук

Ну вот, сейчас начнется движуха по ограничению оборота оружия. Потому как стрелять начали уже в органах власти местной. Так что ждём с нетерпением запретов на оружие.

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–1
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Madegghead

кстати, поясни.
Уже в новостях написали что ствол был нелегальный. В России легального КС нет.
Как твое дрочение на запреты поможет? Ну попробуй в логику.

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7
8 комментариев
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Madegghead

слыш, давай ты будешь в своей Гермашке топить за запреты?
Тут явно был нелегальный ствол(в России нет КС).

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3
9 комментариев
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ユリー シャネ

Так что ждём с нетерпением запретов на оружие.
 пиздуй нахуй, запреты ему, блять, нужны

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2
1 комментарий
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Рпош Ашршщ

Оружейку давно уже душат. Тот же видос от 715 Team или законопроект по которому тебе могут запретить владеть оружие, даже если не оплатил штраф за превышение скорости

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1
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Удивленный звук

МФЦ никакая нихера не власть

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0
2 комментария
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Депутат миллионов

Сам Глазов задержан и рассказывает следователям про пандемию и мировой заговор

понятно

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2
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Horny Owl

Ночь над Москвой летают химтрейлы

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3
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NavaGava
112
При себе у Сергея Глазова была сумка с проводами. Сейчас ее обследуют эксперты.

Задержанный рассказывает следователям про пандемию и мировой заговор.
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2
5 комментариев
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Ivar Ragnarsson

Чинуши завтра новый закон выпустят, запрещающий что-нибудь, придумайте что сами

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–1
5 комментариев
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Имя Фамилия

Ща введут QR коды и станет по тише.

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2
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пепси

А что такое МФЦ? Моча фекалии цензура?

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–1
4 комментария
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Ботовод

Это печально.

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1
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Наташа Буринская

там еще 10-летняя девочка умерла в больнице

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1
1 комментарий
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Контрабандист Апельсиновый

Самое что обидное, внимание будут акцентировать только на том что он антимасочник, а то что он был военным - вообще тут не причём по мнению Озера...

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1
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Удивленный звук

@Либертарианство

Довольны?

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1 комментарий
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Denis Shevchenko

-

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Фамилия и имя

Я не понял, почему не пишут как его обезвредил сотрудник мфц, мир должен знать своих героев!

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Alexander Shuvalov

Люди не уважают друг друга, обычно подойдёт какой-нибудь тип и будет учить тебя жизни, когда хочешь его обойти начинает надувать грудь и разговаривать на ты порой приминяя маты. А когда после работы к этому здоровику подходишь, он начинает сраться.

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0
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Ra

зацените, как комунальщики сразу снег с тротуара убирать начали, а до этого даже не чесались

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Бригадир железнодорожного пути

@поросёнок Саша ну это уже слишком брат

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Сергей Беляков

ооо, ПОЧАЛОСЯ

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othige9iz relay.firefox.com

Шо по Колумбайну, посоны?

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–1
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pls help

Этой маской была балаклава

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Ботовод

Сообщение удалено

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Алексей Куликов

Удалено.

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DarkSud2017 DarkSud2017

жуть творится, хотя МФЦ зло ещё, то но люди страдают обычные.

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Удивленный звук

Какой нервный

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Удивленный звук

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Jonny Odyssey

первый пошел... это еще цветочки.

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–1
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