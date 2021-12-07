Впервые за 10 лет победила не Ангела Меркель. Впрочем, её теперь вообще нет в списке.

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Скотт — третья самая богатая женщина в мире. Она возглавила список из-за «своей решительности жертвовать деньги революционным способом». Писательница пообещала не просто раздать своё состояние за жизнь, но сделать это быстро и с несложными условиями для организаций, которые получат средства. Как сообщает Forbes, именно благотворительная деятельность «поставила её выше конкурентов».

В 2020 году Скотт раздала в виде подарков 5,8 миллиарда долларов, в 2021 к этому добавились ещё 2,74 миллиарда. Капитал писательницы сформировался за счёт её доли в 4% в Amazon и составил почти 60 миллиардов долларов после роста акций.

Второе место заняла вице-президент США Камала Харрис, поменявшись с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард. На одну строчку ей помогло подняться вступление в должность. За ними следуют гендиректор General Motors Мэри Барра и бывшая супруга основателя Microsoft Билла Гейтса и предпринимательница Мелинда Гейтс.

Все эти женщины представляют собой главную идею, лежащую в основе составления списка: недостаточно иметь деньги или власть. Человек должен что-то делать со своим состоянием, правом голоса и общественной платформой. Мэгги МакГрат младший редактор Forbes

Четвёртый год подряд в список Forbes попадает председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. В этот раз она заняла 60 место, спустившись на три позиции.

В течение 10 лет, с 2011 и по 2020 год, первое место рейтинга занимала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. В этот раз журнал вообще не включил её в список из-за того, что она покинула пост.

Ангела Меркель провела на посту канцлера 16 лет. В 2005 году она стала первой женщиной на этой должности и самой молодой главой государства. Осенью 2021 года Меркель объявила, что не будет принимать участие в выборах.

Германия проводила её с должности под звуки песен панк-певицы Нины Хаген «Ты забыл цветную плёнку» и Хильдегарда Кнефа «Для меня должен идти дождь из красных роз». В последнем пожелании как канцлера Меркель призвала людей «смотреть на мир глазами других».

Рейтинг 100 вдохновляющих и влиятельных женщин также опубликовало издание «Би-би-си». Половину списка составили женщины из Афганистана, часть из которых внесли в него без фотографий и настоящих имён ради безопасности. Такое решение редакция приняла «для соблюдения максимальной объективности».

Также в рейтинг «Би-би-си» включили россиянку Юму — героиню рекламы «ВкусВилла» с ЛГБТ-парой. Она психолог, которая начала заниматься активизмом после принятия закона о «гей-пропаганде» и давления на проект «Дети-404». Женщина оказывала психологическую помощь геям, которых преследовали в Чечне. После удаления рекламы компанией и скандала семья Юмы уехала из России в Испанию.