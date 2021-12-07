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Новости
Sasha Shambilova

Рейтинг влиятельных женщин по версии Forbes возглавила писательница Маккензи Скотт. Она бывшая жена Джеффа Безоса Статьи редакции

Впервые за 10 лет победила не Ангела Меркель. Впрочем, её теперь вообще нет в списке.

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Скотт — третья самая богатая женщина в мире. Она возглавила список из-за «своей решительности жертвовать деньги революционным способом». Писательница пообещала не просто раздать своё состояние за жизнь, но сделать это быстро и с несложными условиями для организаций, которые получат средства. Как сообщает Forbes, именно благотворительная деятельность «поставила её выше конкурентов».

В 2020 году Скотт раздала в виде подарков 5,8 миллиарда долларов, в 2021 к этому добавились ещё 2,74 миллиарда. Капитал писательницы сформировался за счёт её доли в 4% в Amazon и составил почти 60 миллиардов долларов после роста акций.

Второе место заняла вице-президент США Камала Харрис, поменявшись с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард. На одну строчку ей помогло подняться вступление в должность. За ними следуют гендиректор General Motors Мэри Барра и бывшая супруга основателя Microsoft Билла Гейтса и предпринимательница Мелинда Гейтс.

Все эти женщины представляют собой главную идею, лежащую в основе составления списка: недостаточно иметь деньги или власть. Человек должен что-то делать со своим состоянием, правом голоса и общественной платформой.

Мэгги МакГрат
младший редактор Forbes

Четвёртый год подряд в список Forbes попадает председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. В этот раз она заняла 60 место, спустившись на три позиции.

В течение 10 лет, с 2011 и по 2020 год, первое место рейтинга занимала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. В этот раз журнал вообще не включил её в список из-за того, что она покинула пост.

Ангела Меркель провела на посту канцлера 16 лет. В 2005 году она стала первой женщиной на этой должности и самой молодой главой государства. Осенью 2021 года Меркель объявила, что не будет принимать участие в выборах.

Германия проводила её с должности под звуки песен панк-певицы Нины Хаген «Ты забыл цветную плёнку» и Хильдегарда Кнефа «Для меня должен идти дождь из красных роз». В последнем пожелании как канцлера Меркель призвала людей «смотреть на мир глазами других».

Рейтинг 100 вдохновляющих и влиятельных женщин также опубликовало издание «Би-би-си». Половину списка составили женщины из Афганистана, часть из которых внесли в него без фотографий и настоящих имён ради безопасности. Такое решение редакция приняла «для соблюдения максимальной объективности».

Также в рейтинг «Би-би-си» включили россиянку Юму — героиню рекламы «ВкусВилла» с ЛГБТ-парой. Она психолог, которая начала заниматься активизмом после принятия закона о «гей-пропаганде» и давления на проект «Дети-404». Женщина оказывала психологическую помощь геям, которых преследовали в Чечне. После удаления рекламы компанией и скандала семья Юмы уехала из России в Испанию.

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«Почему наша любовь хуже, чем чья-то ещё?»: семья из рекламы «ВкусВилла» рассказала о жизни после травли Статьи редакции

После угроз членам семьи они решили уехать из России.

#новости #медиа #меркель #феминизм

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Argumenta Ambigua

Ну ну, вышла из тени, конечно, все его бабки - её заслуга

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Кирилл Вселенский

Вообще то за каждом великим мужчиной стоит жинка, не знал?

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2
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Кирилл Вселенский

Ну 5% геев не в счет

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1
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Argumenta Ambigua

мммммм, нет, как правило они все портят, да как и любая слабость

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0
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Кирилл Вселенский

За великими не слабость, а опора! Или пила

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1
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Argumenta Ambigua

Пройдемся по истории? Тут конечно очень субъективный вопрос кого считать великим, однако

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0
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Кирилл Вселенский

Петр 1 например, тут места для дискуссий просто нет

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Argumenta Ambigua

Ты понимаешь, что тред будет бесконечным?

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Andrew Sychev

Ты офигел? Она писательница! (Правда я, как вероятно и остальные люди на планете кроме неё), не знаю что она написала

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2
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Удивленный звук

Не насосала, а написала

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Кирилл Вселенский

Ой как же так вышло)))))

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5
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Удивленный звук

Сексист

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2
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Кирилл Вселенский

Коммунист, отними у нее богатство и на каком месте она окажется в этом рейтинге как думаешь????

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Andrew Sychev

Все ещё будет писательницей и филантропкой

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Удивленный звук

На интим сити нижнего Новгорода

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1
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Кирилл Вселенский

Как там обстановка?

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Удивленный звук

Спросим гепарда

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Кирилл Вселенский

Она москвичка

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Удивленный звук

Пиздит

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Кирилл Вселенский

@the art of гепард Ой или запорожка

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Кирилл Вселенский

Без богатства филантропкой не будет

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испанский смех

неудобно

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Кирилл Вселенский

Мы все это хаваем, ведь у нас нет выбора

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Дмитрий Орлов

терпилы

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Кирилл Вселенский

Русские

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Кирилл Вселенский

Пиздец не понимаю националистов

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1
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Удивленный звук

Руские. Пиши правильно, блять.

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1
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Кирилл Вселенский

Руsкие

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Bad Mother Fucker

узкие

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Кирилл Вселенский

Попробовал бы ты такое в мечете

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0
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Удивленный звук

В мачете

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1
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Bad Mother Fucker

В Мачу-Пикчу

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1
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Удивленный звук

А вот это уже опаssно

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Кирилл Вселенский

Опасно это xxl

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Удивленный звук

Опять репер какой-нибудь?

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Кирилл Вселенский

Репер только один

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0
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Удивленный звук

Слава КПСС!

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Кирилл Вселенский

Бесиш

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Удивленный звук

КПСС СЛАВА!

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Кирилл Вселенский

Рот закрой

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Удивленный звук

Слава КПСС!!!

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–1
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Кирилл Вселенский

Бляяяя

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Коровка говорит мууу

А как вошло

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Павел Мусатов

Она милфа или нет?

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Bad Mother Fucker

а сам-то как думаешь

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Удивленный звук

Маккензи Скотт, задонать деняк по-братски. Хоть миллиончик долларов. Заранее спасибо.

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N/a

Можно было
писательница
 и
бывшая жена джеффа безоса
 поменять местами в заголовке

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Удивленный звук

вице-президент США Камала Харрис
 Стоит упомянуть её главное достижение (после пола и расы конечно же): самый непопулярный вице-президент в современной истории. Всех обошла!

https://www.businessinsider.com/kamala-harris-approval-rating-historic-low-compared-to-other-vp-2021-11

Kamala Harris's approval rating falls to 28%, a…
Biden hit another all-time low in the same USA Today/Suffolk poll at 38% approval. The closest…
www.businessinsider.com
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Удивленный звук

Есть смысл сравнивать после срока, а тут ещё даже четверти не прошло.

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Удивленный звук

Это не по среднему, а в моменте.

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Удивленный звук

Очень влиятельно делала минет самому влиятельному человеку

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Guzel Ayupova

Вот я недавно читала список 10 богатейших женщин мира и знаете что? ВСЕ абсолютно либо получили бизнес от мертвого мужа, либо унаследовали от крутого папы. Отчасти это, думаю, связано с тем, что многие компании были основаны под 200 лет назад мужчинами и только недавно бразды стали передавать женщинам.

The Top Richest Women In The World In 2021
Forbes’ 2021 list of the World’s Billionaires features 328 women, up more than 36% from the…
www.forbes.com
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Bad Mother Fucker

или с бесполезностью женщин в области создания прибыльного бизнеса

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Andrew Sychev

Я начал свой бизнес имея пять баксов в кармане, а потом умер мой дядя и я получил наследство

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Удивленный звук

Половину

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испанский смех

совпадение?

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Михаил Романов

Выходит, что как только она раздаст все свои деньги ее выкинут из списка, как меркель

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Удивленный звук

Рейтинг влиятельных женщин
 Первое место за благотворительность
 Это разве так работает?

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