Рейтинг влиятельных женщин по версии Forbes возглавила писательница Маккензи Скотт. Она бывшая жена Джеффа Безоса Статьи редакции
Впервые за 10 лет победила не Ангела Меркель. Впрочем, её теперь вообще нет в списке.
Скотт — третья самая богатая женщина в мире. Она возглавила список из-за «своей решительности жертвовать деньги революционным способом». Писательница пообещала не просто раздать своё состояние за жизнь, но сделать это быстро и с несложными условиями для организаций, которые получат средства. Как сообщает Forbes, именно благотворительная деятельность «поставила её выше конкурентов».
В 2020 году Скотт раздала в виде подарков 5,8 миллиарда долларов, в 2021 к этому добавились ещё 2,74 миллиарда. Капитал писательницы сформировался за счёт её доли в 4% в Amazon и составил почти 60 миллиардов долларов после роста акций.
Второе место заняла вице-президент США Камала Харрис, поменявшись с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард. На одну строчку ей помогло подняться вступление в должность. За ними следуют гендиректор General Motors Мэри Барра и бывшая супруга основателя Microsoft Билла Гейтса и предпринимательница Мелинда Гейтс.
Четвёртый год подряд в список Forbes попадает председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. В этот раз она заняла 60 место, спустившись на три позиции.
В течение 10 лет, с 2011 и по 2020 год, первое место рейтинга занимала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. В этот раз журнал вообще не включил её в список из-за того, что она покинула пост.
Ангела Меркель провела на посту канцлера 16 лет. В 2005 году она стала первой женщиной на этой должности и самой молодой главой государства. Осенью 2021 года Меркель объявила, что не будет принимать участие в выборах.
Германия проводила её с должности под звуки песен панк-певицы Нины Хаген «Ты забыл цветную плёнку» и Хильдегарда Кнефа «Для меня должен идти дождь из красных роз». В последнем пожелании как канцлера Меркель призвала людей «смотреть на мир глазами других».
Рейтинг 100 вдохновляющих и влиятельных женщин также опубликовало издание «Би-би-си». Половину списка составили женщины из Афганистана, часть из которых внесли в него без фотографий и настоящих имён ради безопасности. Такое решение редакция приняла «для соблюдения максимальной объективности».
Также в рейтинг «Би-би-си» включили россиянку Юму — героиню рекламы «ВкусВилла» с ЛГБТ-парой. Она психолог, которая начала заниматься активизмом после принятия закона о «гей-пропаганде» и давления на проект «Дети-404». Женщина оказывала психологическую помощь геям, которых преследовали в Чечне. После удаления рекламы компанией и скандала семья Юмы уехала из России в Испанию.
Ну ну, вышла из тени, конечно, все его бабки - её заслуга
Вообще то за каждом великим мужчиной стоит жинка, не знал?
Ну 5% геев не в счет
мммммм, нет, как правило они все портят, да как и любая слабость
За великими не слабость, а опора! Или пила
Пройдемся по истории? Тут конечно очень субъективный вопрос кого считать великим, однако
Петр 1 например, тут места для дискуссий просто нет
Ты понимаешь, что тред будет бесконечным?
Ты офигел? Она писательница! (Правда я, как вероятно и остальные люди на планете кроме неё), не знаю что она написала
Ой как же так вышло)))))
Коммунист, отними у нее богатство и на каком месте она окажется в этом рейтинге как думаешь????
Все ещё будет писательницей и филантропкой
Как там обстановка?
Она москвичка
@the art of гепард Ой или запорожка
Без богатства филантропкой не будет
неудобно
Мы все это хаваем, ведь у нас нет выбора
терпилы
Русские
Пиздец не понимаю националистов
Руsкие
узкие
Попробовал бы ты такое в мечете
В Мачу-Пикчу
Опасно это xxl
Репер только один
Бесиш
Рот закрой
Бляяяя
А как вошло
Она милфа или нет?
а сам-то как думаешь
Можно было
писательница
и
бывшая жена джеффа безоса
поменять местами в заголовке
вице-президент США Камала Харрис
Стоит упомянуть её главное достижение (после пола и расы конечно же): самый непопулярный вице-президент в современной истории. Всех обошла!
https://www.businessinsider.com/kamala-harris-approval-rating-historic-low-compared-to-other-vp-2021-11
Вот я недавно читала список 10 богатейших женщин мира и знаете что? ВСЕ абсолютно либо получили бизнес от мертвого мужа, либо унаследовали от крутого папы. Отчасти это, думаю, связано с тем, что многие компании были основаны под 200 лет назад мужчинами и только недавно бразды стали передавать женщинам.
или с бесполезностью женщин в области создания прибыльного бизнеса
Я начал свой бизнес имея пять баксов в кармане, а потом умер мой дядя и я получил наследство
совпадение?
Выходит, что как только она раздаст все свои деньги ее выкинут из списка, как меркель