Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":929,"title":"\u0421\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u0443\u0432\u044c \u0432 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0451\u0442\u0435 \u2014 \u043d\u0435\u0432\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=929&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/etiquette&placeBit=1&hash=6818dd73918ce8dfab2730a95e83c333752416680265c7689649866bdb962e2f","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

«Это угроза даже для тех из нас, кто никогда не имел проблем с законом»: Юрий Дудь выпустил фильм о пытках в России Статьи редакции

«Так вышло, что в России ты днём можешь заниматься своими делами, вечером – обнаружить себя в отделении полиции привязанным к стулу, а с утра – сознаваться в преступлении, которого не совершал».

203
7290 просмотров

На ютуб-канале «вДудь» вышло двухчасовое видео «Почему в России пытают». Юрий Дудь поговорил с основателем и сотрудниками «Комитета против пыток», которые рассказали «как пытают людей – часто ни в чем не виновных».

Как именно и почему пытают? Как жить после того, как ты подвергся пыткам? Что за люди уже много лет этому противостоят? И главное: есть ли хоть какой-то шанс, что в ближайшее время такого беспредела в России станет меньше?

из описания ролика «Почему в России пытают»

В выпуске привели конкретные примеры пыток в России:

  • Дело Алексея Михеева, одна из первых побед в ЕСПЧ по делам о пытках в российской милиции: в сентябре 1998 года его, сотрудника Нижегородского ГАИ, арестовали по подозрению в изнасиловании и убийстве девушки, изначально вину он не признавал. Михеев сознался в убийстве после пыток. «Меня отвели в специальную комнату, присоединили провода к голове, дали разряд. Очень скоро я сознался в убийстве. Но меня продолжали пытать. Требовали, чтобы я показал, где спрятан труп, чтобы взял на себя ещё четыре убийства», — рассказывал он

  • Дело Владислава Воробьёва: в 2019 году полицейские в Башкирии выбивали из местного жителя признание в поджоге машин, пытая его в позе лотоса. «Связали ноги буксировочным тросом, руки застегнули в наручники за спиной, так, что я не мог пошевелить кистями, и начали избивать», — рассказывал Воробьёв

Дудь напомнил, что осенью 2021 года Gulagu.net опубликовал видео, на которых заключенных российских тюрем избивают и пытают. «Однако широкого общественного резонанса это не вызвало. Возможно, из-за того, что далеко не все могут с сочувствием относиться к тем, кто находится в местах лишения свободы», — добавил он.

#новости #дудь #пыткивколонии

203
160
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
203 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Удивленный звук

Дудь — героический чувак. Набирает аудиторию зумеров на интервьюшках с рэперами и другими кумирами поколения — и на эту аудиторию время от времени выпускает очень серьёзные вещи, которые реально заслуживают внимания.

Ответить
156
Развернуть ветку
Никита Бабич

Мне честно кажется, что зумеры в среднем больше осведомлены по поводу таких проблем, чем, например, поколение Х.
Вся жизнь при интернете, доступ к английским ресурсам и мультикультурализм.

Ответить
43
Развернуть ветку
Gre Li

Вы переоцениваете молодое поколение. Да, есть активные молодые люди, которые в теме, но большинство знать ничего не знают, и совсем не стремятся чтобы узнать. Недаром на выборах молодёжи приходит минимум. А больше всего приходит бабушек.

Ответить
4
Развернуть ветку
ХАНТЕР73

Не согласен. От куда думаешь берутся юные плоскоземельщики. Осведомлены то да. Но не всегда о чём то серьёзном. Не знают как чай заварить, зато знают что будет если арбуз скинуть на машину.

Ответить
2
5 комментариев
Развернуть ветку
Григорий

Ну тут ты ВООБЩЕ не прав. Интернет уже как лет 15 работает развит максимально удобно для обычного пользователя. И что по итогу? Лодырь и бестолочь не будет в свободное время сидеть за компом и читать историю и новости до ночи. А если кто то это делает, то это не потому что он "осведомленный зумер"
Такие бы выпуски не собирали бы по десятки миллионов просмотров, если бы все были осведомлены.

Ответить
0
Развернуть ветку
ГТО и Теология

Я страшную вещь скажу, средний "зумер" не ебет вообще как мир устроен, сейчас например главные жертвы мошенников это бабаки и зумерки.

Знание английского это хорошо, но только если ты его используешь не для того, чтобы мемы понимать, а искать информацию и анализировать ее.

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Удивленный звук

Это уже больше, чем делает наш failed state.

Ответить
19
1 комментарий
Развернуть ветку
T:ema

"Так победим" - фраза как раз 30-40 летних долбоёбов.
ммм... кажется ты себе по коленям стрельнул.

Ответить
8
Развернуть ветку
Lolu4 .

А нет, дальше они идут слушать пропагандисту пивоварыча, который на деньги олигархов и ап продвигает нужную в моменте повесточку.

Ответить
–1
34 комментария
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

что?

Ответить
0
Развернуть ветку
Удивленный звук

Ну зато взрослое поколение из года в год идут голосовать за "стабильность"

Ответить
0
2 комментария
Развернуть ветку
Удивленный звук

нехуя не понимаю
 Это мы тут поняли.

Ответить
0
Развернуть ветку
Григорий

Отчасти в этом есть плюс, но только в том, что человек заинтересуется темой и найдет всю информацию сам. И плохую, и хорошую. Потому что у Дудя иногда очень все однобоко в его документалках.
Ну не знаю, тот же выпуск про Беслан, одним из спикеров была выбрана какая то шизоактивистка. Такую пургу несла, как будто спецназ чуть ли не из космоса ракетами бомбили школу при штурме.
А про силиконовую долину показано все однобоко, как там все круто, но ни слова за 2 часа(!) выпуска сколько там приехавших за мечтой людей стали бомжами, ну или на крайний случай живут на дороге в трейлере. Конечно, лучше показать как тесла мигает гирляндой и реакт дудя со словами "ОФИГЕТЬ" в стиле свежего мема где мужики с открытыми ртами пальцам тыкают на любую хуйню)

Ответить
5
Развернуть ветку
Horny Owl

А про силиконовую долину показано все однобоко, как там все круто, но ни слова за 2 часа(!)
 Ну почему же, он рассказал, что там газон перед особняком дорого стричь)

Ответить
0
Развернуть ветку
Michael Scott

Так выпуск про долину и был про тех у кого получилось, а не беспристрастная документалка про силиконовую долину.

Ты не пытаешься «неоднобоко» мыслить, ты просто по всем сабжам в твоих комментариях притягиваешь за уши удобную тебе повесточку в частностях, по сути занимаясь тем же самым, только в своём спектре интересов.

Ответить
0
Развернуть ветку
WED CR.ST.
Ответить
55
Развернуть ветку
Удивленный звук
Ответить
53
Развернуть ветку
испанский смех

хрюкнул с подливой

Ответить
2
Развернуть ветку
Some Dude

срочно публикуйте новость, пока им уведомления от ютуба не пришли! допишем потом!

блять, ну как же это хуево выглядит, а

Ответить
2
Развернуть ветку
WED CR.ST.

Если выпустят сразу, суеты в комментах будет существенно меньше

Ответить
0
Развернуть ветку
aliftin

Вчера дворец, сегодня дудь с видео про пытки. Это все очень хорошо, но такими темпами YouTube нам прикроют.

Ответить
25
Развернуть ветку
испанский смех

че за дворец?

Ответить
1
Развернуть ветку
aliftin

Видео про дворец путина оказалось самым просматриваемым в этом году. Про это напомнили и у него опять поползли просмотры.

Ответить
9
3 комментария
Развернуть ветку
Удивленный звук

https://www.currenttime.tv/a/rassledovanie-o-dvortce-putina/31596183.html

Расследование ФБК о "дворце Путина" стало самым…
Расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального "Дворец Путина. История самой…
www.currenttime.tv
Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

Делайте штото

Ответить
0
Развернуть ветку
aliftin

Только это остаётся.

Ответить
0
4 комментария
Развернуть ветку
Vladyslav Vdovychenko

ок но где интервью с Оксимироном

Ответить
16
Развернуть ветку
Удивленный звук

Да пошел он нахуй этот бездарь

Ответить
16
Развернуть ветку
пепси

Охуел?

Ответить
8
2 комментария
Развернуть ветку
некипишуй

хуя подрыв на ровном месте

Ответить
4
Развернуть ветку
iPhone 13 Pro Max

Камон, уже неделя после релиза альбома прошла, никому не нужно это интервью теперь, хайп уже прошел

Ответить
5
Развернуть ветку
Восемь-Десять-Шесть Процентов

Под мирона целый штамм короны запустили, куда уже

Ответить
6
Развернуть ветку
aliftin

Будет в следующем году теперь. В этом он уже не попадёт в самые просматриваемые.

Ответить
1
Развернуть ветку
пепси

да не будет никакого интервью

Ответить
1
Развернуть ветку
Удивленный звук

Возможно, из-за того, что далеко не все могут с сочувствием относиться к тем, кто находится в местах лишения свободы», — добавил он.
надо чтобы сменилось пару поколений, чтобы не осталось тех, кто по сути в тюрьме вырос под названием совок. либералы хотят все и сразу, но не выкупают что на это нужно столетие, а россии, тем временем, всего 30 лет

Ответить
4
Развернуть ветку
Max Okhrimenko

Россия это и есть совок, ничего не поменялось с 91, даже скорее, оно эволюционирует, но назад.
Не будет никакой нормальной страны с таким названием, никогда

Ответить
10
22 комментария
Развернуть ветку
Horny Owl

А в вот если название сменить, то сразу всё изменится

Ответить
3
23 комментария
Развернуть ветку
Some Dude

не в столетиях проблема, а в том, что нет смены поколений

Ответить
2
Развернуть ветку
испанский смех

а совку уже 114

Ответить
1
Развернуть ветку
Michael Scott

либералы хотят все и сразу
это не так. Все (вменяемые) понимают, что в обозримом будущем ничего не изменится бескровно. Или кто-то из публичных "либералов" озвучивал планы к 2030 свергнуть путина ? Не знаю таких.

Информационный фундамент закладывается, уже хорошо. И если в информационном поле система не сомнёт оппозицию, что вряд ли произойдёт, то дальше уже будут движения.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Ахрем

не нужно столетий ,нужно усилие воли

Ответить
0
Развернуть ветку
Удивленный звук

тех, кто по сути в тюрьме вырос под названием совок
 воображаемые либералы
 Хмм, подожди, ты хочешь сказать, что сидящих на самом деле не считают за людей, те кто сами вырос в тюрьме?

Ответить
0
3 комментария
Развернуть ветку
Удивленный звук

а россии, тем временем, всего 30 лет
Ты хотел сказать, новой тюрячке под предводительством путина 30 лет?

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Удивленный звук

Будучи студентом юрфака в2014-15 году был свидетелем пыток в полиции, когда проходил там практику.

Чувак ограбил дом бабушки и всё отрицал. Меня опера попросили выйти из кабинета на 10 минут. Я вышел, услышал за дверью глухие удары и стоны. Когда вернулся в кабинет, чувак подписал все доки, во всем признался. Меня пристегнули к нему наручниками и попросили отвести его к следователю.

Я не говорю, что тот чувак не был виновен(Он был типичный торчек с гнусавым голосом и хуевой тучей административок и парой уголовок за спиной). Но я тогда ахуел от происходящего, ведь я реально думал, что пытки, избиения это какие-то единичные случаи, о которых иногда пишут в тематических пабликах)

Ответить
8
Развернуть ветку
Vladic Samovar

Мизулиной ему мало было. Ну ща некстлевел босс под контроль возьмет.

Ответить
6
Развернуть ветку
Кирилл Вселенский

Офигеть у него яйца, ну Юрец

Ответить
5
Развернуть ветку
пепси

Не яйца, а комфортная реальность: можеь легко за бугор уебать с семьей и попросить убежища. Работа у него считай удалённая и на самого себя.

Ответить
–3
19 комментариев
Развернуть ветку
Кирилл Вселенский

Эммм а что омикрон зря на него подписывался???

Ответить
5
Развернуть ветку
Los Dios

Респект Дудю. Не из трусливых.

Ответить
4
Развернуть ветку
испанский смех

отрабатывает повесточку

Ответить
–2
Развернуть ветку
Удивленный звук

Этот огент госдепа сбежит из России в ближайшее время. Скриньте.

Ответить
1
Развернуть ветку
Удивленный звук

Это называется эвакуация.

Ответить
11
Развернуть ветку
Сергей Ахрем

Дудяра я смотрю решил ответочку на штраф о пропаганде наркоты дать

Ответить
4
Развернуть ветку
Удивленный звук

пока Юрец 🥲 мне будет тебя на хватать 😔

Ответить
4
Развернуть ветку
Удивленный звук

ждем дело об экстремизме на дудя за то что у него в гостях был фейс

Ответить
3
Развернуть ветку
испанский смех

айди

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivar Ragnarsson

Дудь молодец. Режим оценит

Ответить
3
Развернуть ветку
JulSt

И как удачно совпало, что наиболее обсуждаемый блогер выпускает фильм о такой громкой теме в тот момент, когда должна состояться долгожданная виртуальная встреча Путина с Байденом. Так сказать, перехватил повесточку.

Ответить
–11
Развернуть ветку
Добро и позитив

Кому есть дело до старых пердунов?

Ответить
8
2 комментария
Развернуть ветку
russianvoodoo

Ну то есть черенки швабр можно пихать в жопу в любое время года, а вот дать ответ этому беспределу можно только в нейтрально выбранное время?

Ответить
3
1 комментарий
Развернуть ветку
Sergiy Sev

Он уже покинул Расею?

Ответить
2
Развернуть ветку
Имя Фамилия

Скоро у Навального появится сосед

Ответить
–1
Развернуть ветку
испанский смех

Юрий сам отнесет свой матрас?

Ответить
0
Развернуть ветку
Удивленный звук

Так вышло, что на тж ты днём можешь постить мемасики, вечером – обнаружить себя в сторожке привязанным к стулу, а с утра – сознаваться в нарушении правил, которого не совершал

Ответить
1
Развернуть ветку
Удивленный звук

Надеюсь, он уже взял билет на самолет?

Ответить
1
Развернуть ветку
norm

Пизда Дудю, походу.

Ответить
1
Развернуть ветку
испанский смех
Ответить
0
Развернуть ветку
Удивленный звук

забавный баг нашёл, куб обновляется каждый раз, как новое сообщение в треде добавляется

Ответить
1
4 комментария
Развернуть ветку
Иван Грозный

когда этот иностранный агент покинет страну?

Ответить
–2
Развернуть ветку
Кхалиси Бот

когда этёт иностьянний агинт пёкинет стьяню?

Ответить
1
Развернуть ветку
VladimirV

Как это на немецком?

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitriy Volkov

@Кхалиси Бот

Ответить
0
Развернуть ветку
Удивленный звук

Пиздец ютубчику

Ответить
0
Развернуть ветку
Словесный Интервент

Рано ютуб подвел итоги по топу самых просматриваемых видео.

Ответить
0
Развернуть ветку
johny64 XZ

По краю ходит Юрий

Ответить
0
Развернуть ветку
Наблюдатель

Правозащитники - о пытках в тюрьмах: «Этот ГУЛАГ нужно сравнять с землей!»

Правозащитники - о пытках в тюрьмах: «Этот ГУЛАГ…
Совершенно очевидно, что несмотря на широкий резонанс, вызванный информацией о пытках заключенных…
newizv.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
John

Вот так ярко и красиво Дудь решил закончить карьеру видеоблогера/журналиста в России и переехать на пмж за рубеж.

Ответить
0
Развернуть ветку
Удивленный звук

Да как бы очевидно же, ради денег и звёздочек это делается.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 203 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null