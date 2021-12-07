«Это угроза даже для тех из нас, кто никогда не имел проблем с законом»: Юрий Дудь выпустил фильм о пытках в России Статьи редакции
«Так вышло, что в России ты днём можешь заниматься своими делами, вечером – обнаружить себя в отделении полиции привязанным к стулу, а с утра – сознаваться в преступлении, которого не совершал».
На ютуб-канале «вДудь» вышло двухчасовое видео «Почему в России пытают». Юрий Дудь поговорил с основателем и сотрудниками «Комитета против пыток», которые рассказали «как пытают людей – часто ни в чем не виновных».
В выпуске привели конкретные примеры пыток в России:
Дело Алексея Михеева, одна из первых побед в ЕСПЧ по делам о пытках в российской милиции: в сентябре 1998 года его, сотрудника Нижегородского ГАИ, арестовали по подозрению в изнасиловании и убийстве девушки, изначально вину он не признавал. Михеев сознался в убийстве после пыток. «Меня отвели в специальную комнату, присоединили провода к голове, дали разряд. Очень скоро я сознался в убийстве. Но меня продолжали пытать. Требовали, чтобы я показал, где спрятан труп, чтобы взял на себя ещё четыре убийства», — рассказывал он
- Дело Владислава Воробьёва: в 2019 году полицейские в Башкирии выбивали из местного жителя признание в поджоге машин, пытая его в позе лотоса. «Связали ноги буксировочным тросом, руки застегнули в наручники за спиной, так, что я не мог пошевелить кистями, и начали избивать», — рассказывал Воробьёв
Дудь напомнил, что осенью 2021 года Gulagu.net опубликовал видео, на которых заключенных российских тюрем избивают и пытают. «Однако широкого общественного резонанса это не вызвало. Возможно, из-за того, что далеко не все могут с сочувствием относиться к тем, кто находится в местах лишения свободы», — добавил он.
Мне честно кажется, что зумеры в среднем больше осведомлены по поводу таких проблем, чем, например, поколение Х.
Вся жизнь при интернете, доступ к английским ресурсам и мультикультурализм.
Вы переоцениваете молодое поколение. Да, есть активные молодые люди, которые в теме, но большинство знать ничего не знают, и совсем не стремятся чтобы узнать. Недаром на выборах молодёжи приходит минимум. А больше всего приходит бабушек.
Не согласен. От куда думаешь берутся юные плоскоземельщики. Осведомлены то да. Но не всегда о чём то серьёзном. Не знают как чай заварить, зато знают что будет если арбуз скинуть на машину.
Ну тут ты ВООБЩЕ не прав. Интернет уже как лет 15 работает развит максимально удобно для обычного пользователя. И что по итогу? Лодырь и бестолочь не будет в свободное время сидеть за компом и читать историю и новости до ночи. А если кто то это делает, то это не потому что он "осведомленный зумер"
Такие бы выпуски не собирали бы по десятки миллионов просмотров, если бы все были осведомлены.
Я страшную вещь скажу, средний "зумер" не ебет вообще как мир устроен, сейчас например главные жертвы мошенников это бабаки и зумерки.
Знание английского это хорошо, но только если ты его используешь не для того, чтобы мемы понимать, а искать информацию и анализировать ее.
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"Так победим" - фраза как раз 30-40 летних долбоёбов.
ммм... кажется ты себе по коленям стрельнул.
А нет, дальше они идут слушать пропагандисту пивоварыча, который на деньги олигархов и ап продвигает нужную в моменте повесточку.
что?
Отчасти в этом есть плюс, но только в том, что человек заинтересуется темой и найдет всю информацию сам. И плохую, и хорошую. Потому что у Дудя иногда очень все однобоко в его документалках.
Ну не знаю, тот же выпуск про Беслан, одним из спикеров была выбрана какая то шизоактивистка. Такую пургу несла, как будто спецназ чуть ли не из космоса ракетами бомбили школу при штурме.
А про силиконовую долину показано все однобоко, как там все круто, но ни слова за 2 часа(!) выпуска сколько там приехавших за мечтой людей стали бомжами, ну или на крайний случай живут на дороге в трейлере. Конечно, лучше показать как тесла мигает гирляндой и реакт дудя со словами "ОФИГЕТЬ" в стиле свежего мема где мужики с открытыми ртами пальцам тыкают на любую хуйню)
А про силиконовую долину показано все однобоко, как там все круто, но ни слова за 2 часа(!)
Ну почему же, он рассказал, что там газон перед особняком дорого стричь)
Так выпуск про долину и был про тех у кого получилось, а не беспристрастная документалка про силиконовую долину.
Ты не пытаешься «неоднобоко» мыслить, ты просто по всем сабжам в твоих комментариях притягиваешь за уши удобную тебе повесточку в частностях, по сути занимаясь тем же самым, только в своём спектре интересов.
хрюкнул с подливой
срочно публикуйте новость, пока им уведомления от ютуба не пришли! допишем потом!
блять, ну как же это хуево выглядит, а
Если выпустят сразу, суеты в комментах будет существенно меньше
Вчера дворец, сегодня дудь с видео про пытки. Это все очень хорошо, но такими темпами YouTube нам прикроют.
че за дворец?
Видео про дворец путина оказалось самым просматриваемым в этом году. Про это напомнили и у него опять поползли просмотры.
Делайте штото
Только это остаётся.
ок но где интервью с Оксимироном
Охуел?
хуя подрыв на ровном месте
Камон, уже неделя после релиза альбома прошла, никому не нужно это интервью теперь, хайп уже прошел
Под мирона целый штамм короны запустили, куда уже
Будет в следующем году теперь. В этом он уже не попадёт в самые просматриваемые.
да не будет никакого интервью
Возможно, из-за того, что далеко не все могут с сочувствием относиться к тем, кто находится в местах лишения свободы», — добавил он.
надо чтобы сменилось пару поколений, чтобы не осталось тех, кто по сути в тюрьме вырос под названием совок. либералы хотят все и сразу, но не выкупают что на это нужно столетие, а россии, тем временем, всего 30 лет
Россия это и есть совок, ничего не поменялось с 91, даже скорее, оно эволюционирует, но назад.
Не будет никакой нормальной страны с таким названием, никогда
А в вот если название сменить, то сразу всё изменится
не в столетиях проблема, а в том, что нет смены поколений
а совку уже 114
либералы хотят все и сразу
это не так. Все (вменяемые) понимают, что в обозримом будущем ничего не изменится бескровно. Или кто-то из публичных "либералов" озвучивал планы к 2030 свергнуть путина ? Не знаю таких.
Информационный фундамент закладывается, уже хорошо. И если в информационном поле система не сомнёт оппозицию, что вряд ли произойдёт, то дальше уже будут движения.
не нужно столетий ,нужно усилие воли
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Будучи студентом юрфака в2014-15 году был свидетелем пыток в полиции, когда проходил там практику.
Чувак ограбил дом бабушки и всё отрицал. Меня опера попросили выйти из кабинета на 10 минут. Я вышел, услышал за дверью глухие удары и стоны. Когда вернулся в кабинет, чувак подписал все доки, во всем признался. Меня пристегнули к нему наручниками и попросили отвести его к следователю.
Я не говорю, что тот чувак не был виновен(Он был типичный торчек с гнусавым голосом и хуевой тучей административок и парой уголовок за спиной). Но я тогда ахуел от происходящего, ведь я реально думал, что пытки, избиения это какие-то единичные случаи, о которых иногда пишут в тематических пабликах)
Мизулиной ему мало было. Ну ща некстлевел босс под контроль возьмет.
Офигеть у него яйца, ну Юрец
Не яйца, а комфортная реальность: можеь легко за бугор уебать с семьей и попросить убежища. Работа у него считай удалённая и на самого себя.
Эммм а что омикрон зря на него подписывался???
Респект Дудю. Не из трусливых.
отрабатывает повесточку
Дудяра я смотрю решил ответочку на штраф о пропаганде наркоты дать
айди
Дудь молодец. Режим оценит
И как удачно совпало, что наиболее обсуждаемый блогер выпускает фильм о такой громкой теме в тот момент, когда должна состояться долгожданная виртуальная встреча Путина с Байденом. Так сказать, перехватил повесточку.
Кому есть дело до старых пердунов?
Ну то есть черенки швабр можно пихать в жопу в любое время года, а вот дать ответ этому беспределу можно только в нейтрально выбранное время?
Он уже покинул Расею?
Скоро у Навального появится сосед
Юрий сам отнесет свой матрас?
Пизда Дудю, походу.
когда этот иностранный агент покинет страну?
когда этёт иностьянний агинт пёкинет стьяню?
Как это на немецком?
Рано ютуб подвел итоги по топу самых просматриваемых видео.
По краю ходит Юрий
Правозащитники - о пытках в тюрьмах: «Этот ГУЛАГ нужно сравнять с землей!»
Вот так ярко и красиво Дудь решил закончить карьеру видеоблогера/журналиста в России и переехать на пмж за рубеж.