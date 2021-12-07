Дело Алексея Михеева, одна из первых побед в ЕСПЧ по делам о пытках в российской милиции: в сентябре 1998 года его, сотрудника Нижегородского ГАИ, арестовали по подозрению в изнасиловании и убийстве девушки, изначально вину он не признавал. Михеев сознался в убийстве после пыток. «Меня отвели в специальную комнату, присоединили провода к голове, дали разряд. Очень скоро я сознался в убийстве. Но меня продолжали пытать. Требовали, чтобы я показал, где спрятан труп, чтобы взял на себя ещё четыре убийства», — рассказывал он