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Новости
Сергей Исенеков

Студентам ВШЭ прислали письмо о запрете практики в СМИ-«иноагентах». Вуз объяснил это «ошибкой менеджера» Статьи редакции

Отмечается, что это не приказ, а лишь рекомендация от учебного офиса о том, как проходить практику.

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Обновлено 20:53: В пресс-службе ВШЭ рассказали TJ, что информация в документе о запрете прохождении практики в организациях-«иноагентах» неверна. Вуз объяснил это ошибкой менеджера по практике, который отправил письмо «по своей инициативе».

Высшая школа экономики выпустила для студентов алгоритм прохождения учебной практики. Согласно документу, учебное заведение не сможет оформить её в организациях, которые являются ИП и «иностранными агентами». На это обратила внимание студентка ВШЭ и бывший редактор DOXA Татьяна Колобакина. TJ также ознакомился с документом.

просто таня @easterly_13
ВШЭ запретила проходить практику в ИП и — бинго! — "иноагентах". интересно, а где должны проходить практику те журналисты, кто не хочет проводить месяц в газете.ру и ТАССе?

Решение учебного заведения также озадачило многих пользователей соцсетей. Многие отметили, что это «неправильный ход» и студентам «будет не где проходить практику».

медиадворник @hochu_humus
ниу вшэ, спасибо за все. легенда.
Ilya Klishin @Vorewig
А помните был такой ВШЭ сияющий оплот либерализма https://twitter.com/easterly_13/status/1468256532018171906
Олег Степанов. Команда @o_stepanow
Какое позорище. ВШЭ превратилась в днище, которое готовит комсомольцев и конформистов https://twitter.com/easterly_13/status/1468256532018171906
НУИ ВШЭ @HUI_VShE
ВШЭ запретила проходить практику в ИП и «иноагентах». По новому регламенту, студенты смогут что-то где-то проходить только в рамках крестного хода https://twitter.com/easterly_13/status/1468256532018171906

Редактор TJ заметил, что через некоторое время из документа пропала часть про «иноагентов», а осталась лишь только про ИП.

Скриншот TJ

ВШЭ также сотрудничала с компанией «Трансперенси Интернешнл — Россия» и предлагала проходить студентам проходить учебную практику после того, как организацию признали «иноагентом».

Обновлено 20:53: Пресс-служба ВШЭ рассказала TJ, что информация о запрете прохождения студентами практики в СМИ-«иноагентах» неверна. В вузе рассказали, что «такого запрета у них нет».

Информация о запрете студентам прохождения практики в организациях ИП и СМИ-«иноагентах» неверна, такого запрета у нас нет, такие решения не принимались ни на уровне ректората, ни на уровне факультета. Вместе с тем, студенты действительно получили письмо, содержащее ошибочные, неверные сведения. Ошибка менеджера по практике, отправлявшего письмо по своей инициативе и без согласования со своим руководством, связана с неверным пониманием законодательства.

пресс-служба ВШЭ

#новости

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norm

интересно, а где должны проходить практику те журналисты, кто не хочет проводить месяц в газете.ру и ТАССе?
 Добро пожаловать на теже, с вас месяц подборок мемов

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28
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Борис Уткин

Отправить к Ивахнову в его огромный блядь цех

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10
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Борис Уткин

@Олег Ивахнов стажёры нужны?

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0
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Удивленный звук

Да

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3
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Борис Уткин

Вот, половину московского тиндера к тебе вышлем, жизни их там научишь

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8
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Decadence

А вторую - к Дитковскому, заодно гордый пункт об иностранной стажировке в Европе.

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0
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Удивленный звук

Мы не сможем оформить практику в организациях: ИП Ивахнов Олег Сергеевич

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0
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Борис Уткин

Не думаю что его СТО как ИП оформлено

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0
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Удивленный звук

Других вариантов в реестре я не нашел

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0
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Борис Уткин
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0
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Удивленный звук

Там 28 видов деятельности, в том числе Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

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Удивленный звук

Ооо на другого ивахнова

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Удивленный звук

На Сергея Петровича?

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Удивленный звук

На него. Там два ооо по 45.20. Они сейчас в процессе слияния

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Удивленный звук

Хорошие прибыльные предприятия! Можно брать студентов ВШЭ

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Удивленный звук

Там еще прказатели за прошлыегода.
В 21 подскочили нормально

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Удивленный звук

Хватит флексить

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Удивленный звук

Ты сам начал

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Удивленный звук

Не могу сдержаться и не порасследовать

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Удивленный звук

Расследование гуглением. Лол

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Удивленный звук

Сам виноват, что все на поверхности. Можно же и непубличное акционерное общество сделать. Прокладку из НКО. Офшор (дороговато)

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Удивленный звук

Зачем?

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Удивленный звук

Чтобы расследовать было интереснее

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Удивленный звук

Опятб

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0
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Борис Уткин

ВШЭ ж вродь помойка ебучая, не? Иногда тиндер листаю, там каждая вторая не одаренная умом шмарень обязательно из ВШЭ, что уже какбэ намекает

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8
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Удивленный звук

Не, это просто алгоритмы матчинга в тиндере хорошо работают

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13
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Борис Уткин

Бакалавр ВШЭ немного рванул

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9
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Ilya Sidyakin

Ирония в том, что он прям фактологически прав

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3
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Семен Семеныч

Наоборот же

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0
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rustyrazor

Как никак лучший эконом вуз в поствовке. Просто те овцы учатся не на экономике))

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1
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Удивленный звук

Престижно жи

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0
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Daniil Minashkin

Челы из рэу порвались

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некипишуй

ты сделал вывод о учебном заведении по бабам из тиндера?

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Алексей Егоров

Ну там в целом всякие богатые чсвшеые пидрилы учатся.

Учат хорошо, но контингент там сомнительный.

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Рейтгейт

От факультета зависит, экономический и матан там, без таких элементов

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Ваша Закладко

падажжи, сын кириенко оттуда, орешкин, клименко
может эта тянка из докса про какую-то другую вшэ сожалеет

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Дмитрий Орлов

я однажды обращался в тж с просьбой о стажировке, но не получил оперативного ответа

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Удивленный звук

А мог бы получить оперативное вмешательство. Так что ещё легко отделался

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Борис Уткин

А неоперативный получил?

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Славой Жижек

в газете.ру
эти же вроде как относительно оппозиционны, или уже нет?

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Удивленный звук

Давно нет

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Славой Жижек

жаль

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Удивленный звук

Антон Носик давно умер, его жалко

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Кирилл Вселенский

Жаль

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Александр Добриневский

Менеджер решил немножко проявить инициативу и выслужиться, но чутка с таймингом не угадал. Ничего, на ошибках учатся

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Andrew Sychev

Просто запрет ввели ещё две недели назад

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