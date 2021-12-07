Студентам ВШЭ прислали письмо о запрете практики в СМИ-«иноагентах». Вуз объяснил это «ошибкой менеджера» Статьи редакции
Отмечается, что это не приказ, а лишь рекомендация от учебного офиса о том, как проходить практику.
Высшая школа экономики выпустила для студентов алгоритм прохождения учебной практики. Согласно документу, учебное заведение не сможет оформить её в организациях, которые являются ИП и «иностранными агентами». На это обратила внимание студентка ВШЭ и бывший редактор DOXA Татьяна Колобакина. TJ также ознакомился с документом.
Решение учебного заведения также озадачило многих пользователей соцсетей. Многие отметили, что это «неправильный ход» и студентам «будет не где проходить практику».
Редактор TJ заметил, что через некоторое время из документа пропала часть про «иноагентов», а осталась лишь только про ИП.
ВШЭ также сотрудничала с компанией «Трансперенси Интернешнл — Россия» и предлагала проходить студентам проходить учебную практику после того, как организацию признали «иноагентом».
Обновлено 20:53: Пресс-служба ВШЭ рассказала TJ, что информация о запрете прохождения студентами практики в СМИ-«иноагентах» неверна. В вузе рассказали, что «такого запрета у них нет».
интересно, а где должны проходить практику те журналисты, кто не хочет проводить месяц в газете.ру и ТАССе?
Добро пожаловать на теже, с вас месяц подборок мемов
Отправить к Ивахнову в его огромный блядь цех
@Олег Ивахнов стажёры нужны?
Вот, половину московского тиндера к тебе вышлем, жизни их там научишь
А вторую - к Дитковскому, заодно гордый пункт об иностранной стажировке в Европе.
Не думаю что его СТО как ИП оформлено
ВШЭ ж вродь помойка ебучая, не? Иногда тиндер листаю, там каждая вторая не одаренная умом шмарень обязательно из ВШЭ, что уже какбэ намекает
Бакалавр ВШЭ немного рванул
Ирония в том, что он прям фактологически прав
Наоборот же
Как никак лучший эконом вуз в поствовке. Просто те овцы учатся не на экономике))
Челы из рэу порвались
ты сделал вывод о учебном заведении по бабам из тиндера?
Ну там в целом всякие богатые чсвшеые пидрилы учатся.
Учат хорошо, но контингент там сомнительный.
От факультета зависит, экономический и матан там, без таких элементов
падажжи, сын кириенко оттуда, орешкин, клименко
может эта тянка из докса про какую-то другую вшэ сожалеет
я однажды обращался в тж с просьбой о стажировке, но не получил оперативного ответа
А неоперативный получил?
в газете.ру
эти же вроде как относительно оппозиционны, или уже нет?
жаль
Жаль
Менеджер решил немножко проявить инициативу и выслужиться, но чутка с таймингом не угадал. Ничего, на ошибках учатся
Просто запрет ввели ещё две недели назад