Отмечается, что это не приказ, а лишь рекомендация от учебного офиса о том, как проходить практику.

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Обновлено 20:53: В пресс-службе ВШЭ В пресс-службе ВШЭ рассказали TJ, что информация в документе о запрете прохождении практики в организациях-«иноагентах» неверна. Вуз объяснил это ошибкой менеджера по практике, который отправил письмо «по своей инициативе».

Высшая школа экономики выпустила для студентов алгоритм прохождения учебной практики. Согласно документу, учебное заведение не сможет оформить её в организациях, которые являются ИП и «иностранными агентами». На это обратила внимание студентка ВШЭ и бывший редактор DOXA Татьяна Колобакина. TJ также ознакомился с документом.

просто таня @easterly_13 ВШЭ запретила проходить практику в ИП и — бинго! — "иноагентах". интересно, а где должны проходить практику те журналисты, кто не хочет проводить месяц в газете.ру и ТАССе?

Решение учебного заведения также озадачило многих пользователей соцсетей. Многие отметили, что это «неправильный ход» и студентам «будет не где проходить практику».

НУИ ВШЭ @HUI_VShE ВШЭ запретила проходить практику в ИП и «иноагентах». По новому регламенту, студенты смогут что-то где-то проходить только в рамках крестного хода https://twitter.com/easterly_13/status/1468256532018171906

Редактор TJ заметил, что через некоторое время из документа пропала часть про «иноагентов», а осталась лишь только про ИП.

Скриншот TJ



ВШЭ также сотрудничала с компанией «Трансперенси Интернешнл — Россия» и предлагала проходить студентам проходить учебную практику после того, как организацию признали «иноагентом».

Обновлено 20:53: Пресс-служба ВШЭ рассказала TJ, что информация о запрете прохождения студентами практики в СМИ-«иноагентах» неверна. В вузе рассказали, что «такого запрета у них нет».