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Новости
Сергей Исенеков

Суд в США пожизненно запретил американскому миллиардеру Майклу Стейнхардту владеть антиквариатом Статьи редакции

Это первый случай в США, когда реальный срок заменили на такое наказание.

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Фото AP

Миллиардеру и инвестору Майклу Стейнхардту придётся сдать 180 украденных предметов старины на сумму 70 миллионов долларов. Об этом пишет ABC News со ссылкой на заявление представителя прокуратуры Манхэттена.

Десятилетиями Майкл Стейнхардт демонстрировал оскорбительный аппетит к украденным артефактам. Своими действиями он нанёс значительный культурный ущерб, без заботы о законности своих действий и легитимности приобретённых объектов.

Сайрус Вэнс-младший
представитель прокуратуры Манхэттена

Как сообщает ABC News, пожизненный запрет на владение антиквариатом в обмен на реальный срок стал первым прецедентом в судебной системе США. Причиной возбуждения дела, а затем и конфискация исторических артефактов стало расследование в 2017 году американских властей международной контрабанды экспонатов.

Следователям удалось выяснить, что Стейнхардт специально создал вокруг себя образ филантропа и сознательно завладел артефактами, которые были похищены и вывезены из 11 стран, а затем проданы на международном рынке антиквариата. Миллиардер также использовал непрозрачные схемы оплаты украденных экспонатов через офшоры на Сейшелах и Мальте.

В прокуратуре Манхэттена заявили, что почти две сотни исторических артефактов вернутся в страны, откуда были украдены. Например, в Грецию отправится погребальный ларец, который датируется 1400 годом до нашей эры. В Египет, Израиль, Ливан и Турцию США обещают передать статуи, золотую церемониальную посуду, фрески и другие предметы культурно-исторического наследия.

#новости #сша #суды

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Dmitry Ryleev

Лицо типа Скрудж Макдак ток без перьев

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Удивленный звук

Чувак из монополии же

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Леха

Теперь пусть британцев то же сделать заставят

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Dmitry Ryleev

Да кто такой этот ваш Британцев

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7
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Леха
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1
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Удивленный звук
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5
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Удивленный звук
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3
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Удивленный звук

Странное решение. Будет переписывать всё на жену или дочь/сына, в чем проблема

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Евгений Недосекин

без без

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Сергей Исенеков

спасибо!

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Удивленный звук

Чел заикается, а ты над ним угараешь. Ненадо так

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Удивленный звук

Какого хера? Я так понял чел занимался контрабандой в промышленных масштабах. Пиздец какой-то.

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Леха

Вообще это разумно. Чел уже старый, пожизненное особо не накажет и не перевоспитает, да и вроде как ничего не было утрачено. Тем более преступления совершались против других стран, на которые США с их исключительностью как всегда плевать.

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Удивленный звук

Нет, это не разумно. Пожизненное особо не накажет и не перевоспитает, а запрет владеть антиквариатом накажет. Это не какая-то мелочь. Это реально серьёзное преступление. А они цирк устраивают.

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Александр Горелик

можно в случае чего мне тоже срок заменить на такой запрет?

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Верен Дар

А если бы он был не миллиардером, то посадили бы?

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Дмитрий Овечкин

Он сам как антиквариат

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Комментарий удален

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Василий Дробовский

Все понимают суть антиквариата.
Америка жёстко может "отрезать" владение "историей" любого жулика из РФ.

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Emile Zäkiev

???????

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Коровка говорит мууу

Офигеть несправедливость, теперь спать не смогу буду из-за него переживать

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Удивленный звук

Бабло решает. Видимо, занёс кому надо.

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