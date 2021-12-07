Суд в США пожизненно запретил американскому миллиардеру Майклу Стейнхардту владеть антиквариатом Статьи редакции
Это первый случай в США, когда реальный срок заменили на такое наказание.
Миллиардеру и инвестору Майклу Стейнхардту придётся сдать 180 украденных предметов старины на сумму 70 миллионов долларов. Об этом пишет ABC News со ссылкой на заявление представителя прокуратуры Манхэттена.
Как сообщает ABC News, пожизненный запрет на владение антиквариатом в обмен на реальный срок стал первым прецедентом в судебной системе США. Причиной возбуждения дела, а затем и конфискация исторических артефактов стало расследование в 2017 году американских властей международной контрабанды экспонатов.
Следователям удалось выяснить, что Стейнхардт специально создал вокруг себя образ филантропа и сознательно завладел артефактами, которые были похищены и вывезены из 11 стран, а затем проданы на международном рынке антиквариата. Миллиардер также использовал непрозрачные схемы оплаты украденных экспонатов через офшоры на Сейшелах и Мальте.
В прокуратуре Манхэттена заявили, что почти две сотни исторических артефактов вернутся в страны, откуда были украдены. Например, в Грецию отправится погребальный ларец, который датируется 1400 годом до нашей эры. В Египет, Израиль, Ливан и Турцию США обещают передать статуи, золотую церемониальную посуду, фрески и другие предметы культурно-исторического наследия.
Лицо типа Скрудж Макдак ток без перьев
Теперь пусть британцев то же сделать заставят
Да кто такой этот ваш Британцев
без без
спасибо!
Вообще это разумно. Чел уже старый, пожизненное особо не накажет и не перевоспитает, да и вроде как ничего не было утрачено. Тем более преступления совершались против других стран, на которые США с их исключительностью как всегда плевать.
можно в случае чего мне тоже срок заменить на такой запрет?
А если бы он был не миллиардером, то посадили бы?
Он сам как антиквариат
Комментарий удален
Все понимают суть антиквариата.
Америка жёстко может "отрезать" владение "историей" любого жулика из РФ.
???????
Офигеть несправедливость, теперь спать не смогу буду из-за него переживать