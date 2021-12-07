Это первый случай в США, когда реальный срок заменили на такое наказание.

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Фото AP



Миллиардеру и инвестору Майклу Стейнхардту придётся сдать 180 украденных предметов старины на сумму 70 миллионов долларов. Об этом пишет ABC News со ссылкой на заявление представителя прокуратуры Манхэттена.

Десятилетиями Майкл Стейнхардт демонстрировал оскорбительный аппетит к украденным артефактам. Своими действиями он нанёс значительный культурный ущерб, без заботы о законности своих действий и легитимности приобретённых объектов.

Сайрус Вэнс-младший

представитель прокуратуры Манхэттена



Как сообщает ABC News, пожизненный запрет на владение антиквариатом в обмен на реальный срок стал первым прецедентом в судебной системе США. Причиной возбуждения дела, а затем и конфискация исторических артефактов стало расследование в 2017 году американских властей международной контрабанды экспонатов.

Следователям удалось выяснить, что Стейнхардт специально создал вокруг себя образ филантропа и сознательно завладел артефактами, которые были похищены и вывезены из 11 стран, а затем проданы на международном рынке антиквариата. Миллиардер также использовал непрозрачные схемы оплаты украденных экспонатов через офшоры на Сейшелах и Мальте.