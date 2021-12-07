Google подала в суд на двух россиян за создание ботнета, заразившего более миллиона компьютеров с Windows Статьи редакции
Компания требует возместить ущерб от взломов и навсегда прекратить использование сервисов Google.
Google подала иск в Окружной суд Нью-Йорка на Дмитрия Старовикова и Александра Филиппова, сообщает TechCrunch.
Компания называет двух разработчиков основными операторами ботнета Glupteba, ссылаясь на данных их учётных записей Gmail и Google Workspace, которые «они создали для управления преступным предприятием».
Google следила за Glupteba с 2020 года и выяснила, что большинство компьютеров заразились через загрузку бесплатных программ на сайтах. Количество таких устройств увеличивается на тысячи ежедневно. Ботнет крадет учётные и другие данные пользователей Google, тайно добывает криптовалюту и настраивает прокси для перенаправления трафика.
Компания считает, что вымогатели могут использовать Glupteba «в любой момент для мощной атаки». Сеть невозможно полностью обезвредить из-за её «технической сложности» и работы на блокчейне для защиты от сбоев, говорится в иске Google.
Почему в нью-йоркский суд, а не в самый справедливый в мире Басманный?
Что ты им сделаешь , они в другмо городе
Ботнет может использоваться для рассылки спама - как следствие проблемы с пользователями GMAIL
Мне вот интересно, а это законно, со стороны гугла смотреть ящики пользователей без решения суда?
Ответ будет в духе при регистрации вы приняли пользовательское соглашение
Ответ будет в духе тебя не должно *бать
Ответ будет в духе Ивахнова
Это кто?
Он прикидывается чтобы в Тольятти не отпиздили
Из Тольятти репер St1m. Он говорит, что это жесткий город.
https://youtu.be/dcZ2WPrxdOQ
Ты когда регаешься, обещаешь что с помощью учёток не будешь нарушать закон.
А как так можно подавать в суд у себя на месте? Я вроде слышал, что в суд надо подавать в месте проживания ответчика.
Ну это как какой-то там суд из российских ебеней запрещает что-то всем в интернете.
Вроде как раз наоборот. Недавно к примеру мадридский Реал подал в суд на УЕФА в суд Мадрида, хотя УЕФА юридически в Швейцарии.