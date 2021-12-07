Компания требует возместить ущерб от взломов и навсегда прекратить использование сервисов Google.

Google подала иск в Окружной суд Нью-Йорка на Дмитрия Старовикова и Александра Филиппова, сообщает TechCrunch.

Компания называет двух разработчиков основными операторами ботнета Glupteba, ссылаясь на данных их учётных записей Gmail и Google Workspace, которые «они создали для управления преступным предприятием».

Google следила за Glupteba с 2020 года и выяснила, что большинство компьютеров заразились через загрузку бесплатных программ на сайтах. Количество таких устройств увеличивается на тысячи ежедневно. Ботнет крадет учётные и другие данные пользователей Google, тайно добывает криптовалюту и настраивает прокси для перенаправления трафика.

Компания считает, что вымогатели могут использовать Glupteba «в любой момент для мощной атаки». Сеть невозможно полностью обезвредить из-за её «технической сложности» и работы на блокчейне для защиты от сбоев, говорится в иске Google.