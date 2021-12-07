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vc.ru

Google подала в суд на двух россиян за создание ботнета, заразившего более миллиона компьютеров с Windows Статьи редакции

Компания требует возместить ущерб от взломов и навсегда прекратить использование сервисов Google.

Google подала иск в Окружной суд Нью-Йорка на Дмитрия Старовикова и Александра Филиппова, сообщает TechCrunch.

Компания называет двух разработчиков основными операторами ботнета Glupteba, ссылаясь на данных их учётных записей Gmail и Google Workspace, которые «они создали для управления преступным предприятием».

Google следила за Glupteba с 2020 года и выяснила, что большинство компьютеров заразились через загрузку бесплатных программ на сайтах. Количество таких устройств увеличивается на тысячи ежедневно. Ботнет крадет учётные и другие данные пользователей Google, тайно добывает криптовалюту и настраивает прокси для перенаправления трафика.

Компания считает, что вымогатели могут использовать Glupteba «в любой момент для мощной атаки». Сеть невозможно полностью обезвредить из-за её «технической сложности» и работы на блокчейне для защиты от сбоев, говорится в иске Google.

#новости #google #хакеры

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20 комментариев
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Леха

Почему в нью-йоркский суд, а не в самый справедливый в мире Басманный?

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Русский

Что ты им сделаешь , они в другмо городе

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3
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Удивленный звук

Зачем Google защищает Windows?

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Удивленный звук

Таким как ты не понять. Брат за брата - такое за основу взято.

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3
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Закомплексованная Душа

Ботнет может использоваться для рассылки спама - как следствие проблемы с пользователями GMAIL

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Михаил Желтухин

Мне вот интересно, а это законно, со стороны гугла смотреть ящики пользователей без решения суда?

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Леха

Ответ будет в духе при регистрации вы приняли пользовательское соглашение

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2
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Русский

Ответ будет в духе тебя не должно *бать

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2
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Arthur Sergeev

Ответ будет в духе Ивахнова

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1
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Aleksandr Dolgikh

Это кто?

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Удивленный звук

Единственный натурал на тж

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Леха

Он прикидывается чтобы в Тольятти не отпиздили

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Удивленный звук

Тольятти - мультикультурная и мультирасовая агломерация. Но да, неиллюзорных отхватить всё равно можно.

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Arthur Sergeev

Из Тольятти репер St1m. Он говорит, что это жесткий город.
https://youtu.be/dcZ2WPrxdOQ

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Aleksandr Dolgikh

Ты когда регаешься, обещаешь что с помощью учёток не будешь нарушать закон.

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Дизайнер Павленко

А как так можно подавать в суд у себя на месте? Я вроде слышал, что в суд надо подавать в месте проживания ответчика.

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Aleksandr Dolgikh

Ну это как какой-то там суд из российских ебеней запрещает что-то всем в интернете.

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Удивленный звук

Они ж не россияне, им можно

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Damir ReDevil

Вроде как раз наоборот. Недавно к примеру мадридский Реал подал в суд на УЕФА в суд Мадрида, хотя УЕФА юридически в Швейцарии.

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Удивленный звук

Ник и Майк

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