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Новости
Sasha Shambilova

Вслед за США дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине объявила Австралия. Среди причин — нарушения прав человека Статьи редакции

По словам премьер-министра страны, отношения между государствами в последние годы сильно ухудшились.

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Австралия не отправит дипломатическую миссию на Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. Об этом объявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передаёт Associated Press.

Он заявил, что отношения между странами сильно ухудшились. В качестве причин Моррисон перечислил «разногласия» с Китаем по «многим вопросов», продолжающиеся нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и критику КНР в отношении планов Австралии купить атомные подводные лодки.

Австралия не отступится от своей твёрдой позиции, которую мы заняли в защиту интересов нашей страны. Разумеется, это неудивительно, что мы не планируем отправлять австралийских чиновников на Олимпиаду.

Скотт Моррисон
премьер-министр Австралии

Также Моррисон обвинил Китай в нежелании улучшить отношения между странами. При этом, по словам премьер-министра, Австралия готова вести диалог со страной.

7 декабря дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине из-за нарушения прав человека объявили США. Китай она это тветил, что их и не звали. Это решение не отправлять делегации не коснётся спортсменов: сборные Штатов и Австралии всё равно смогут поучаствовать в Играх.

Бойкотировать Игры ранее призывали политики из Канады и Норвегии, а также почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Возможность дипломатического бойкота рассматривает Великобритания. Причиной стал геноцид Китаем уйгуров, в котором в январе республику обвинили власти США. По словам политиков и данным правозащитных организаций, представителей тюркского народа, исповедующих ислам, держат в закрытых трудовых лагерях, принудительно стерилизуют и пытают.

#новости #спорт #политика #китай #олимпиада

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18 комментариев
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Мутный корабль

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rapsinews.ru
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Мутный корабль

Они растворились

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Мутный корабль
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m.lenta.ru
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Мутный корабль

Ихтамнет

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Антон Коваленко

это про Австрию

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Mikhail Dragunov

Что там по ковидным лагерям, Австралия?

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5
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Мутный корабль

Там же аборигены живут, чего ты?

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vlad novikov

Ждём когда Украина объявит бойкот.

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4
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Люц Шнайдер

Будет смешно

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2
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Мутный корабль

Я думал они следующие это сделают (повторяют за США всё подряд, думают что так их будут ценить), но нет.

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–1
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aliftin

Вот так вот строишь объекты, готовишься, а потом бац, и никто не приходит на твой праздник. Обидно.

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1
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Мутный корабль
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1
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Антигравитационный торт

Чинуши же не едут, им обиднее наверное

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Мутный корабль

кому вообще не похуй че там в австралии

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vlad novikov

вроде как Китаю не должно быть т.к. раньше вроде как были у них норм экономические связи.

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Nagibator RusPro

Чинки массово мигрируют в Австралию и Канаду так-то

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Мутный корабль
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Федя Прозоров

@Sasha Shambilova
Китай она это тветил,

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