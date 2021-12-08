По словам премьер-министра страны, отношения между государствами в последние годы сильно ухудшились.

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Австралия не отправит дипломатическую миссию на Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. Об этом объявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передаёт Associated Press.

Он заявил, что отношения между странами сильно ухудшились. В качестве причин Моррисон перечислил «разногласия» с Китаем по «многим вопросов», продолжающиеся нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и критику КНР в отношении планов Австралии купить атомные подводные лодки.

Австралия не отступится от своей твёрдой позиции, которую мы заняли в защиту интересов нашей страны. Разумеется, это неудивительно, что мы не планируем отправлять австралийских чиновников на Олимпиаду. Скотт Моррисон премьер-министр Австралии

Также Моррисон обвинил Китай в нежелании улучшить отношения между странами. При этом, по словам премьер-министра, Австралия готова вести диалог со страной.

7 декабря дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине из-за нарушения прав человека объявили США. Китай она это тветил, что их и не звали. Это решение не отправлять делегации не коснётся спортсменов: сборные Штатов и Австралии всё равно смогут поучаствовать в Играх.