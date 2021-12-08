Вслед за США дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине объявила Австралия. Среди причин — нарушения прав человека Статьи редакции
По словам премьер-министра страны, отношения между государствами в последние годы сильно ухудшились.
Австралия не отправит дипломатическую миссию на Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. Об этом объявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передаёт Associated Press.
Он заявил, что отношения между странами сильно ухудшились. В качестве причин Моррисон перечислил «разногласия» с Китаем по «многим вопросов», продолжающиеся нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и критику КНР в отношении планов Австралии купить атомные подводные лодки.
Также Моррисон обвинил Китай в нежелании улучшить отношения между странами. При этом, по словам премьер-министра, Австралия готова вести диалог со страной.
7 декабря дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине из-за нарушения прав человека объявили США. Китай она это тветил, что их и не звали. Это решение не отправлять делегации не коснётся спортсменов: сборные Штатов и Австралии всё равно смогут поучаствовать в Играх.
Бойкотировать Игры ранее призывали политики из Канады и Норвегии, а также почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Возможность дипломатического бойкота рассматривает Великобритания. Причиной стал геноцид Китаем уйгуров, в котором в январе республику обвинили власти США. По словам политиков и данным правозащитных организаций, представителей тюркского народа, исповедующих ислам, держат в закрытых трудовых лагерях, принудительно стерилизуют и пытают.
Австралия
Что там с аборигенами, Австралия, что с аборигенами?
это про Австрию
Что там по ковидным лагерям, Австралия?
Ждём когда Украина объявит бойкот.
Будет смешно
Вот так вот строишь объекты, готовишься, а потом бац, и никто не приходит на твой праздник. Обидно.
Чинуши же не едут, им обиднее наверное
вроде как Китаю не должно быть т.к. раньше вроде как были у них норм экономические связи.
Чинки массово мигрируют в Австралию и Канаду так-то
@Sasha Shambilova
Китай она это тветил,