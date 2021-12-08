Сайт Tor заблокировали в России после публикации обращения с призывом к пользователям поднять у себя серверы Статьи редакции
Команда сообщила о начале блокировки всей сети с 1 декабря.
Роскомнадзор заблокировал основной сайт Tor по решению Саратовского районного суда. Об этом сообщается в блоге, сайт внесён в реестр запрещённых.
Доступ к сайту проекта ограничили после публикации обращения команды Tor. В нём они призвали пользователей поднимать серверы, «чтобы россияне оставались на связи», и назвали происходящее цензурой. В качестве обхода блокировок сети команда предложила использовать мосты. Для граждан из России опубликовали отдельную инструкцию, как это сделать, а также ссылку на зеркало сайта.
В обращении команда Tor также потребовала от международных правовых организаций «оказать давление на Россию», чтобы правительство отменило цензуру. Они отметили, что пользователи из РФ — это 15% аудитории Tor, а 300 тысяч россиян пользуются им ежедневно. Также команда сообщает о блокировке сети некоторыми провайдерами с 1 декабря.
7 декабря Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию», которая находится на странице, где рассказывается о проекте. В случае отказа регулятор пригрозил заблокировать сайт. При этом, какие именно данные посчитали запрещёнными, не уточняется.
3 декабря ИТ-специалисты рассказали о возможной блокировке Tor в России. Специалисты сайта мониторинга цензуры в интернете OONI Explorer провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал. Сбои заметили в том числе в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».
Мощность Саратова просто поражает. :)
Возможно, это программа по повышению узнаваемости городов. Теперь много людей узнают хоть что-то о Саратове. Впрочем, уже зеркало есть (tor.eff точка org).
А так же в гугл плей и эплстлор (на счёт эплстор это не точно)
В эпл нет, на странице тора рекомендуют onion пользоваться
На android apk можно скачать. Скорее всего гугл плей в РФ заставят удалить тор
Могут просто забыть
Тор и Саратов так нелепо смотрятся в одном предложении. Очень грустная новость
В Саратове соль закупают через Тор. Все нормально звучит
Я сам не употребляю и другим не советую, у меня здесь читаемая фраза, а не мануал
Чебурнет на новый год приходит ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Рот твой ебал, саратовский недосуд
Можно подумать, другой российский суд не постановил бы блокировать Tor.
Согласен, в слове «саратовский» 11 ошибок сделал
Это очень "смешно", когда какой-нибудь суд Нижних Проституток Усть-Залупинской области может решать что банить на территории всей страны
При том, что всё работает.
Саратов, я знаю, ты сможешь. Блокируй GitHub, а дальше мы сами
Засратов
Один дед всего, которому пора в тюрьму.
Да таких хуев полстраны, смотрят первый канал, без компьютеров, а на мобилках игры типа 3 в ряд, или раскраски по цветам. В этом и проблема всей нашей страны. Нахуй нам саморазвитие и критическое мышление. Дорога работа дорога жрать диван спать, репит. И так живут 90%+ тех кому за 50
И так живут 90%+ тех кому за 50
По моим наблюдениям просто 95%+, от возраста не зависит.
И ладно был они сами так жили и никого не трогали. Так им же надо, чтобы все вокруг них так жили.
Не в защиту наших овощей, но, думаешь, в мире другая статистика?)
Это ради борьбы с наркотиками. С ±2015 года ВВПыне приносят папочки с отчётами и там все время пишут "наркопотребление по косвенным признакам возрасло, дети едят соль, сделать ничо не можем там страшный луковый интернет и методы закладки как у спецслужб - ловим только чмоней 18 лет и садим на 20"
Боже, как же они зае всё блокировать
Питер взгрустнул, шшмык
Кажется полыхает сейчас минимум у 300 тыс человек
Господи, я подумал торрент заблокировали
Это следующее
Напугали ежа голой жопой
За все годы интернета, так и не понял, зачем нужен ТОР. Выглядит как нечто неудобное, которое можно использовать только для каких-то грязных дел. Блокировка даже выглядит чуток логичной.
Пффф
"Нам этот ваш интернет и на хуй не нуЖОн!"
Вот так и наступает чебурнет.
Я одного не понимаю: прошло 4 года с момента выноса решения суда, а блокать решили только сейчас. Чего они ждали? или это решение было из серии «ну на всякий»?
Да этот тор и до этого работал как заблокированный.
Даже не знаю: "спасибо" или "вот вы суки"