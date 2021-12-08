Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":906,"title":"\u0427\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437 \u0440\u044b\u0431\u044c\u0435\u0439 \u0447\u0435\u0448\u0443\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=906&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/316632-odezhda-kotoraya-rastet-vmeste-s-rebenkom-biotoplivo-i-krossovki-iz-chaynogo-griba&placeBit=1&hash=413af13d844da7e84c97fdf1d29e78ebf1a11a0edd61d068a8ddf7c16768b86e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Сайт Tor заблокировали в России после публикации обращения с призывом к пользователям поднять у себя серверы Статьи редакции

Команда сообщила о начале блокировки всей сети с 1 декабря.

55
5141 просмотров
Скриншот TJ

Роскомнадзор заблокировал основной сайт Tor по решению Саратовского районного суда. Об этом сообщается в блоге, сайт внесён в реестр запрещённых.

Доступ к сайту проекта ограничили после публикации обращения команды Tor. В нём они призвали пользователей поднимать серверы, «чтобы россияне оставались на связи», и назвали происходящее цензурой. В качестве обхода блокировок сети команда предложила использовать мосты. Для граждан из России опубликовали отдельную инструкцию, как это сделать, а также ссылку на зеркало сайта.

В обращении команда Tor также потребовала от международных правовых организаций «оказать давление на Россию», чтобы правительство отменило цензуру. Они отметили, что пользователи из РФ — это 15% аудитории Tor, а 300 тысяч россиян пользуются им ежедневно. Также команда сообщает о блокировке сети некоторыми провайдерами с 1 декабря.

Кажется, что эта ситуация может быстро перерасти в общенациональный блок Tor, поэтому срочно мы отреагировали на эту цензуру! Нам нужна ваша помощь СЕЙЧАС, чтобы россияне оставались на связи с Tor!

команда Tor

7 декабря Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию», которая находится на странице, где рассказывается о проекте. В случае отказа регулятор пригрозил заблокировать сайт. При этом, какие именно данные посчитали запрещёнными, не уточняется.

3 декабря ИТ-специалисты рассказали о возможной блокировке Tor в России. Специалисты сайта мониторинга цензуры в интернете OONI Explorer провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал. Сбои заметили в том числе в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».

Разборы
Екатерина Кузнецова
В России жалуются на блокировку Tor. Его можно заблокировать полностью? И что тогда делать? Отвечают специалисты Статьи редакции

Блокировки коснулись правительственного сайта, сайта Xbox и могут навредить работе колл-центров, но официально провайдеры и Роскомнадзор молчат.

Плакаты «Заблокировано» на петербургском офисе Роскомнадзора

#новости #tor #роскомнадзор #блокировки

55
43
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
55 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Chikk

Мощность Саратова просто поражает. :)

Ответить
43
Развернуть ветку
Мутный корабль

Саратов вышел с гидрой раз на раз

Ответить
19
Развернуть ветку
Chikk

Возможно, это программа по повышению узнаваемости городов. Теперь много людей узнают хоть что-то о Саратове. Впрочем, уже зеркало есть (tor.eff точка org).

Ответить
1
Развернуть ветку
Павел Фролов

А так же в гугл плей и эплстлор (на счёт эплстор это не точно)

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Прохоров

В эпл нет, на странице тора рекомендуют onion пользоваться

Ответить
1
Развернуть ветку
Иван Прохоров

На android apk можно скачать. Скорее всего гугл плей в РФ заставят удалить тор

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Фролов

Могут просто забыть

Ответить
1
Развернуть ветку
Мутный корабль

Хоть и в другом городе

Ответить
1
Развернуть ветку
Guzel Ayupova

Тор и Саратов так нелепо смотрятся в одном предложении. Очень грустная новость

Ответить
18
Развернуть ветку
Павел Фролов

В Саратове соль закупают через Тор. Все нормально звучит

Ответить
8
Развернуть ветку
Мутный корабль

все это давно делают в телеге

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Фролов

Я сам не употребляю и другим не советую, у меня здесь читаемая фраза, а не мануал

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Не выдумывай

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin
Ответить
15
Развернуть ветку
rustyrazor

Чебурнет на новый год приходит ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
11
Развернуть ветку
Иван Петров

Рот твой ебал, саратовский недосуд

Ответить
10
Развернуть ветку
Роман Трусов

Можно подумать, другой российский суд не постановил бы блокировать Tor.

Ответить
3
Развернуть ветку
Иван Петров

Согласен, в слове «саратовский» 11 ошибок сделал

Ответить
1
Развернуть ветку
Мутный корабль

Сратов?

Ответить
0
Развернуть ветку
Nagibator RusPro

Это очень "смешно", когда какой-нибудь суд Нижних Проституток Усть-Залупинской области может решать что банить на территории всей страны

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Наркоманы и педофилы рвутся, спешите видеть

Ответить
3
Развернуть ветку
Очень Cерьёзный Валера

При том, что всё работает.

Ответить
2
Развернуть ветку
Мутный корабль

Тссс..

Ответить
4
Развернуть ветку
Ярослав Михайлов

Саратов, я знаю, ты сможешь. Блокируй GitHub, а дальше мы сами

Ответить
4
Развернуть ветку
Нагрейте Гибискус

Засратов

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Ёбаные пидорасы

Ответить
3
Развернуть ветку
Данислав Жуков

Один дед всего, которому пора в тюрьму.

Ответить
1
Развернуть ветку
Мутный корабль

Вы находитесь здесь

Ответить
3
Развернуть ветку
Мутный корабль

И все ради хуй пойми чего

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Тут как раз таки все очевидно. Ради одного хуя, которому энторнет этот ваш нахуй не нужон

Ответить
5
Развернуть ветку
Алексей Прохоров

Да таких хуев полстраны, смотрят первый канал, без компьютеров, а на мобилках игры типа 3 в ряд, или раскраски по цветам. В этом и проблема всей нашей страны. Нахуй нам саморазвитие и критическое мышление. Дорога работа дорога жрать диван спать, репит. И так живут 90%+ тех кому за 50

Ответить
9
Развернуть ветку
Gedevan

И так живут 90%+ тех кому за 50
 По моим наблюдениям просто 95%+, от возраста не зависит.

Ответить
4
Развернуть ветку
Роман Трусов

И ладно был они сами так жили и никого не трогали. Так им же надо, чтобы все вокруг них так жили.

Ответить
1
Развернуть ветку
Мутный корабль

То и есть скрепы

Ответить
0
Развернуть ветку
Decadence

Не в защиту наших овощей, но, думаешь, в мире другая статистика?)

Ответить
0
Развернуть ветку
Мордовский Русский

Это ради борьбы с наркотиками. С ±2015 года ВВПыне приносят папочки с отчётами и там все время пишут "наркопотребление по косвенным признакам возрасло, дети едят соль, сделать ничо не можем там страшный луковый интернет и методы закладки как у спецслужб - ловим только чмоней 18 лет и садим на 20"

Ответить
0
Развернуть ветку
Ragnar Lodbrok

Боже, как же они зае всё блокировать

Ответить
2
Развернуть ветку
сироп от щекотки

Питер взгрустнул, шшмык

Ответить
2
Развернуть ветку
Damir ReDevil

Кажется полыхает сейчас минимум у 300 тыс человек

Ответить
2
Развернуть ветку
Мутный корабль

Вот так это и работает. Теперь все упоролись за сайт, который нах не нужен и быстренько забыли, что не работает сама сеть.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Мутный корабль

С чего ты решил, что забыли?

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Потому что всё нытьё пошло за сайт.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Арсений Медведев

Господи, я подумал торрент заблокировали

Ответить
0
Развернуть ветку
Степан Литвинов

Это следующее

Ответить
4
Развернуть ветку
Алексей Горячев

Напугали ежа голой жопой

Ответить
1
Развернуть ветку
Мутный корабль

Саратов, ты заебал

Ответить
1
Развернуть ветку
Егор Владимирович

За все годы интернета, так и не понял, зачем нужен ТОР. Выглядит как нечто неудобное, которое можно использовать только для каких-то грязных дел. Блокировка даже выглядит чуток логичной.

Ответить
–3
Развернуть ветку
iFlow Games

Пффф

Ответить
0
Развернуть ветку
Люциан Бужор

"Нам этот ваш интернет и на хуй не нуЖОн!"

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Трусов

Вот так и наступает чебурнет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль
Ответить
0
Развернуть ветку
Dr. Подорожник

Я одного не понимаю: прошло 4 года с момента выноса решения суда, а блокать решили только сейчас. Чего они ждали? или это решение было из серии «ну на всякий»?

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Болгары восхитились терпеливостью россиян

Ответить
0
Развернуть ветку
Gedevan

Да этот тор и до этого работал как заблокированный.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Солнца Свет

Даже не знаю: "спасибо" или "вот вы суки"

Ответить
–1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 55 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null